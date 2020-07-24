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Поліція обіцяє винагороду за допомогу в затриманні Скрипника, який утримував у заручниках поліцейського

Поліція обіцяє винагороду за допомогу в затриманні Скрипника, який утримував у заручниках поліцейського

За інформацію, яка допоможе затримати втікача, в Нацполіції готові виплатити винагороду. Його суму поки не оголосили.

Про це повідомив пресофіцер Головного управління Національної поліції в Полтавській області Роман Гришин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми сьогодні оголосимо про те, що за інформацію, яка допоможе у розшуку особливо небезпечного злочинця, поліція заплатить грошову винагороду. Суму поки я назвати не можу, це питання якраз зараз узгоджується", - розповів він.

За інформацією Гришина, зловмисник вже оголошений в розшук, і сьогодні все відділи поліції отримають на нього орієнтування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко. ВIДЕО

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Розшук зловмисника триває. Вранці 24 липня до його пошуків залучили авіацію.

Автор: 

Нацполіція (15262) Полтава (562) розшук (655) тероризм (2868)


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Топ коментарі
+41
ще пару днів таких пошуків- то вважайте чуваку народного героя дадуть. бож так обісрати систему мвс...
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24.07.2020 12:05
+30
Якби я знав де зараз знаходиться Скрипник, я б завіз йому поїсти, ще й пляшку дав! Мені не потрібні брудні гроші від мусорів.
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24.07.2020 12:08
+27
Крсиво чувак ушел - а самое главное у него есть время избавиться от того, чем ментов пугал. И буде тогда у него то, шо на него уже завели с хулиганской в поглощение и почет и уважуха на зоне - так мусорков отпетушарил...
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24.07.2020 12:09
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вертолетов маловато..
все на охоту улетели
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24.07.2020 13:09 Відповісти
Поліція обіцяє винагороду за допомогу в затриманні Скрипника, який утримував у заручниках поліцейського - Цензор.НЕТ 1164
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24.07.2020 13:05 Відповісти
псы сАбакова
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24.07.2020 13:10 Відповісти
Поліція обіцяє винагороду за допомогу в затриманні Скрипника, який утримував у заручниках поліцейського - Цензор.НЕТ 1213
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24.07.2020 13:05 Відповісти
- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
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24.07.2020 16:51 Відповісти
СЛУЖБОВІ СОБАКИ В ЛІСІ

Службові собаки
Приїхали в ліс,
Шукати ознаки,
Хто в нього заліз.

Де Скрипник ховався
Злий терорист
Утік і не здався
З Полтави турист.

Собаки пройшлися
І старший заплакав,
На думці зійшлися,
Хтось добре накакав.

Аж нюх забиває,
Хто втік не знайти,
Зі сліду збиває,
Скоріш далі йти.

Це так налякався
Заручник один,
Сам в інший бік гнався,
Аж 20 хвилин.

Сміялися вовки,
Що бачили це,
Як гадив в обновки,
Бліде в формі лице.

Злочинець тихенько
До лісу пішов,
Вже він далеченько,
За нічку зайшов.
24.07.2020
Анатолій Березенський
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24.07.2020 17:17 Відповісти
..ага...наградят..нема дурных

Гео Лерос сдал Ермака со всеми потрохами
так против него завели дело
Сдай этого террориста-так пойдешь с ним в подельниках
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24.07.2020 13:08 Відповісти
Полиция Афакова в поисках информации
Поліція обіцяє винагороду за допомогу в затриманні Скрипника, який утримував у заручниках поліцейського - Цензор.НЕТ 6133
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24.07.2020 13:10 Відповісти
А в кино не так было, начальник полиции крышевал все это дело, но, что то не так пошло, он посадил преступника в машину и вывез за пределы границы штата, потом вернулся в дебри и бросил машину, а теперь, ребятки ищите ветра в поле, хоть авиацией, хоть спутником. он давно играет в казино.
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24.07.2020 13:14 Відповісти
Анекдот... Это тот случай когда террорист оказался настоящий а менты оказались липовые, точнее обыкновенные ленивые и тупые.
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24.07.2020 13:22 Відповісти
крутые профессионалы ))
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24.07.2020 13:24 Відповісти
я так понимаю, что теперь его народ прятать начнёт, кормить, поить и одевать.
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24.07.2020 13:25 Відповісти
"Полтавского террориста" Скрипника еще не поймали. Дело для "правоохранителей" непривычное и стремное ... Крышевать структуры, бордели, казино - это понятно и привычно. А по лесу ... А там "стрЫляет" слесарь злобный ..(с)
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24.07.2020 13:27 Відповісти
То есть сами поймать не смогли, снабдили преступника и транспортом и заложником, а теперь обычные граждане должны ловить? Может тогда законодательство подправите, что бы граждан потом не засудили за помощь в обезвреживании преступников.
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24.07.2020 13:33 Відповісти
Пара нормальных собак и один местный охотник решают вопрос за пару часов. Сильнейший пример:- 700 спецназовцев и куча вертолетов, когда захватывали Корбана, безоружного, у себя дома!!!
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24.07.2020 13:44 Відповісти
Пара нормальных собак и один местный охотник решают вопрос за пару часов. Сильнейший пример:- 700 спецназовцев и куча вертолетов, когда захватывали Корбана, безоружного, у себя дома!!! Президенту, над лесом, пролететь и попросить беглеца выйти на дорогу, за бутербродом!!!
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24.07.2020 13:50 Відповісти
Да это прям "хард тагет" какой-то... без Вам Дам(а) правда. "Фаворит" ещё ставки (за сколько дней поймают) не огласил?
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24.07.2020 14:14 Відповісти
Налетели, уволокли, отвезли в поле, закричали: «Ах, это не предводитель, мы ошиблись!» - и бросили в густую рожь…

(с)
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24.07.2020 14:18 Відповісти
Пара нормальных собак и один местный охотник решают вопрос за пару часов. Сильнейший пример:- 700 спецназовцев и куча вертолетов, когда захватывали Корбана, безоружного, у себя дома!!! Президенту, над лесом, пролететь и попросить беглеца выйти на дорогу, за бутербродом!!!
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24.07.2020 14:20 Відповісти
Этот сериал многосерийный.
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24.07.2020 14:30 Відповісти
Рембо UA
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24.07.2020 15:33 Відповісти
Сталоне напружився
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24.07.2020 20:42 Відповісти
Гавно вапрос!
Как только он забежит в телефонную будку звонить Зеленскому - там его и повязать!
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24.07.2020 17:41 Відповісти
Уж полночь близится, а Германна всё нет.
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24.07.2020 20:37 Відповісти
Поджигателей в Чернобыльской зоне нашли уже ? Неделю Киев дышать не мог в апреле 2020 , так воняло . Брехуны мусорские .
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24.07.2020 21:11 Відповісти
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