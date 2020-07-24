Поліція обіцяє винагороду за допомогу в затриманні Скрипника, який утримував у заручниках поліцейського

За інформацію, яка допоможе затримати втікача, в Нацполіції готові виплатити винагороду. Його суму поки не оголосили.

Про це повідомив пресофіцер Головного управління Національної поліції в Полтавській області Роман Гришин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми сьогодні оголосимо про те, що за інформацію, яка допоможе у розшуку особливо небезпечного злочинця, поліція заплатить грошову винагороду. Суму поки я назвати не можу, це питання якраз зараз узгоджується", - розповів він.

За інформацією Гришина, зловмисник вже оголошений в розшук, і сьогодні все відділи поліції отримають на нього орієнтування.

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Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

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Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Розшук зловмисника триває. Вранці 24 липня до його пошуків залучили авіацію.