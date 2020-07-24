Поліція обіцяє винагороду за допомогу в затриманні Скрипника, який утримував у заручниках поліцейського
За інформацію, яка допоможе затримати втікача, в Нацполіції готові виплатити винагороду. Його суму поки не оголосили.
Про це повідомив пресофіцер Головного управління Національної поліції в Полтавській області Роман Гришин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми сьогодні оголосимо про те, що за інформацію, яка допоможе у розшуку особливо небезпечного злочинця, поліція заплатить грошову винагороду. Суму поки я назвати не можу, це питання якраз зараз узгоджується", - розповів він.
За інформацією Гришина, зловмисник вже оголошений в розшук, і сьогодні все відділи поліції отримають на нього орієнтування.
Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.
Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко. ВIДЕО
Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.
Розшук зловмисника триває. Вранці 24 липня до його пошуків залучили авіацію.
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все на охоту улетели
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-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
Службові собаки
Приїхали в ліс,
Шукати ознаки,
Хто в нього заліз.
Де Скрипник ховався
Злий терорист
Утік і не здався
З Полтави турист.
Собаки пройшлися
І старший заплакав,
На думці зійшлися,
Хтось добре накакав.
Аж нюх забиває,
Хто втік не знайти,
Зі сліду збиває,
Скоріш далі йти.
Це так налякався
Заручник один,
Сам в інший бік гнався,
Аж 20 хвилин.
Сміялися вовки,
Що бачили це,
Як гадив в обновки,
Бліде в формі лице.
Злочинець тихенько
До лісу пішов,
Вже він далеченько,
За нічку зайшов.
24.07.2020
Анатолій Березенський
Гео Лерос сдал Ермака со всеми потрохами
так против него завели дело
Сдай этого террориста-так пойдешь с ним в подельниках
(с)
Как только он забежит в телефонную будку звонить Зеленскому - там его и повязать!