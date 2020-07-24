Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генпрокурора через те, що трьох членів ВРП викликали на допит у справі ОАСК

Членів Вищої ради правосуддя Віктора Грищука, Павла Гречківського та Олега Прудивуса викликали на допит у справі про зловживання в Окружному адміністративному суді Києва. У ВРП вважають, що це тиск на його членів, і просять Офіс Генпрокурора почати розслідування.

Про це повідомляє пресслужба ВРП, інформує Цензор.НЕТ.

"Члени ВРП були викликані як свідки у кримінальному провадженні, у якому судді Окружного адміністративного суду міста Києва є підозрюваними, за обставин, коли органом досудового розслідування до ВРП ще не направлено клопотань стосовно суддів ОАСК. При цьому повістки про виклик не містять вичерпної інформації, передбаченої статтею 137 КПК України", - сказано в повідомленні.

ВРП вважає, що такий спосіб виклику на допит не передбачено законом. А якщо так, то це втручання в діяльність членів ВРП і створення штучних перешкод в їхній роботі.

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Вища рада правосуддя звернулася до Офісу Генерального прокурора з проханням перевірити повідомлення про тиск.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

Вища рада правосуддя закликав НАБУ не брати участь в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя".