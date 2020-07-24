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Новини
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Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генпрокурора через те, що трьох членів ВРП викликали на допит у справі ОАСК

Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генпрокурора через те, що трьох членів ВРП викликали на допит у справі ОАСК

Членів Вищої ради правосуддя Віктора Грищука, Павла Гречківського та Олега Прудивуса викликали на допит у справі про зловживання в Окружному адміністративному суді Києва. У ВРП вважають, що це тиск на його членів, і просять Офіс Генпрокурора почати розслідування.

Про це повідомляє пресслужба ВРП, інформує Цензор.НЕТ.

"Члени ВРП були викликані як свідки у кримінальному провадженні, у якому судді Окружного адміністративного суду міста Києва є підозрюваними, за обставин, коли органом досудового розслідування до ВРП ще не направлено клопотань стосовно суддів ОАСК. При цьому повістки про виклик не містять вичерпної інформації, передбаченої статтею 137 КПК України", - сказано в повідомленні.

ВРП вважає, що такий спосіб виклику на допит не передбачено законом. А якщо так, то це втручання в діяльність членів ВРП і створення штучних перешкод в їхній роботі.

Також читайте: Вища рада правосуддя стала на бік Окружного адмінсуду

Вища рада правосуддя звернулася до Офісу Генерального прокурора з проханням перевірити повідомлення про тиск.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

Вища рада правосуддя закликав НАБУ не брати участь в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя".

Автор: 

Вища рада правосуддя (583) Окружний адмінсуд Києва (539) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+14
Разогнать это кодло упырей ,оно ничего общего не имеет к правосудию
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24.07.2020 12:42
+7
и что ну вызвали а они что кошерные ублюдки нет пора подонков приземлять у параши или вообще вводить в стране СМЕРТНУЮ КАЗНЬ... какие нафиг дерьмом кратические реформы когда ублюдок на ублюдке с подонком на закуску и конченным ушлебком управляются.... Ишь давление на них оказывается создали ОПГ ИМЕНИ СУДДИВ .я как юрист с 1981 года в системе права говорю деградация системы права судов милиции прокуратуры с каждым годом пробивает поочередно дно в недра Земли.. какие нафиг реформы какие там увещевания они себя еврейские подонки Богами считают а как выбрали мудиловода Бубочку то вовсе геть крышку сорвало с их пустых наполненных навозом головок...в очах только знаки валюты пробегают как в игровых автоматах...
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24.07.2020 13:01
+5
Какие интересные ребята в этом совете, если к сотрудникам возникли вопросы , сразу визжат - давление ..... а может пора вспомнить -"чует кошка ..... "?
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24.07.2020 12:59
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Народный депутат https://nv.ua/ukraine/politics/avtofiksaciya-nardepy-dubinskiy-i-yacenko-prevyshayut-skorost-i-ne-platyat-shtrafy-bihus-info-novosti-ukrainy-50101901.html Александр Дубинский , выступая 16 июля на внутрипартийных праймериз, где избирался кандидат в мэры Киева от Слуги народа, предложил использовать уголовные дела против окружения действующего столичного городского головы Виталия Кличко в борьбе за этот пост. конце выступления нардеп предложил сопартийцам объединиться в борьбе за пост киевского мэра.
«Давайте объединимся и въ*бем», - сказал нардеп, после чего в зале раздался смех, а президент Зеленский начал хлопать.
ЗЕгарантішко ЗЕ-ПРавосуддя й б-ЕЗ пеки країни...
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24.07.2020 12:38 Відповісти
Ворон ворону око не виклює. Ну або рука руку миє. Вибирайте,кому що більше подобається.
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24.07.2020 12:38 Відповісти
и что ну вызвали а они что кошерные ублюдки нет пора подонков приземлять у параши или вообще вводить в стране СМЕРТНУЮ КАЗНЬ... какие нафиг дерьмом кратические реформы когда ублюдок на ублюдке с подонком на закуску и конченным ушлебком управляются.... Ишь давление на них оказывается создали ОПГ ИМЕНИ СУДДИВ .я как юрист с 1981 года в системе права говорю деградация системы права судов милиции прокуратуры с каждым годом пробивает поочередно дно в недра Земли.. какие нафиг реформы какие там увещевания они себя еврейские подонки Богами считают а как выбрали мудиловода Бубочку то вовсе геть крышку сорвало с их пустых наполненных навозом головок...в очах только знаки валюты пробегают как в игровых автоматах...
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24.07.2020 13:01 Відповісти
Разогнать это кодло упырей ,оно ничего общего не имеет к правосудию
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24.07.2020 12:42 Відповісти
Какие интересные ребята в этом совете, если к сотрудникам возникли вопросы , сразу визжат - давление ..... а может пора вспомнить -"чует кошка ..... "?
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24.07.2020 12:59 Відповісти
бырыги настоящие, под покровительством марионеточного ***********🤢🤡💩🎪
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24.07.2020 12:59 Відповісти
ВРПшники вважають себе недоторканими.
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24.07.2020 13:10 Відповісти
Чому ні? Сидять на зарплату 250к і за бабки перешкоджають правоохоронцям працювати по суддям хабарникам. Ви просто почитайте їх "рішення". Простий громадянин із підозрою у крадіжки курки може сидіти під вартою, а суддя, якого затримали за результатами спецоперації на хабарі - той ні, той невинувата людина бо не має вироку, що набув сили закону і він не те, що сидіти не може, він навіть правосуддя має право надалі здійснюватись. Ці мудаки реально загрались у панів та челядь...
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24.07.2020 14:20 Відповісти
не надо давить на єтих членов
надо молотком по єтим членам
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24.07.2020 13:20 Відповісти
ЗЕбеня прикажет всем смотреть кино и освободит судей от террористов
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24.07.2020 13:29 Відповісти
ВСП та КСУ мають бути ліквідовані як непотріб.
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24.07.2020 14:18 Відповісти
це не непотріб, це виродки, наділені безмежною владою і можливостями в наскрізь корумпованій країні, де їх дії не мають ніякого відношення до правосуддя + неабияке навантаження на бюджет, виплати з якого ті покидьки отримують приносячи державі не користь а виключно збитки. так не може продовжуватись.
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24.07.2020 15:26 Відповісти
Це той самий склад ВРП, який обрала ручна конкурсна комісія Портнова-Зеленського-Богдана?
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24.07.2020 14:23 Відповісти
Так влаштуйте їм примусовий привід...)))
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24.07.2020 14:34 Відповісти
Я бачу, на певний період, один вихід - військова диктатура, орієнтована на західні цінності і трибунал. Нинішні суди та інші структури, що обертаються навколо цього поняття, повинні піти в небуття. На жаль, наше суспільство ще не дозріло до цивільного, і причин цього багато і основна з них, історична.
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24.07.2020 15:42 Відповісти
Обратились к своей подельнице, бандиты в мантиях.
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24.07.2020 20:37 Відповісти
 
 