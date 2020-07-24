Смерть відомого волонтера Кучапіна розслідують як убивство, - заступник міністра внутрішніх справ Геращенко

Поліція встановила причину смерті відомого волонтера Олексія Кучапіна, який допомагав бездомним та інвалідам. Справу розслідують за статтею "вбивство".

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

За його словами, результати судово-медичної експертизи, огляду тіла і місця події дозволили слідству встановити причину смерті. Провадження зареєстровано за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

"Про причини смерті сказав розтин. І огляд тіла. І огляд місця події", - зазначив заступник міністра.

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Геращенко додав, що вдова Кучапіна не подавала жодних скарг чи заяв у поліцію. Їй віддали документи покійного волонтера і пояснили, як отримати дозвіл на видачу і поховання тіла.

Нагадаємо, 22 липня керівника організації, що допомагає безпритульним та інвалідам, Кучапіна знайшли мертвим у Києві.

23 липня в поліції заявили, що квартиру, в якій знайшли тіло, Кучапін орендував за день до зникнення, 15 липня. Під час огляду квартири правоохоронці, крім документів та особистих речей померлого, вилучили 11 таблеток білого кольору, а на столі виявили записку.

Правоохоронці заявили, що знайшли свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю. За їхньою інформацією, свідок надав важливі для слідства свідчення.

24 липня під МВС відбулася акція з вимогою розслідувати вбивство волонтера і відпрацювати інформацію про погрози, які йому надходили.