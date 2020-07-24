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Смерть відомого волонтера Кучапіна розслідують як убивство, - заступник міністра внутрішніх справ Геращенко

Смерть відомого волонтера Кучапіна розслідують як убивство, - заступник міністра внутрішніх справ Геращенко

Поліція встановила причину смерті відомого волонтера Олексія Кучапіна, який допомагав бездомним та інвалідам. Справу розслідують за статтею "вбивство".

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

За його словами, результати судово-медичної експертизи, огляду тіла і місця події дозволили слідству встановити причину смерті. Провадження зареєстровано за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

"Про причини смерті сказав розтин. І огляд тіла. І огляд місця події", - зазначив заступник міністра.

Також дивіться: Смерть волонтера Кучапіна: Активісти під МВС вимагають відпрацювати версію про вбивство і перевірити інформацію про погрози волонтеру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Геращенко додав, що вдова Кучапіна не подавала жодних скарг чи заяв у поліцію. Їй віддали документи покійного волонтера і пояснили, як отримати дозвіл на видачу і поховання тіла.

Нагадаємо, 22 липня керівника організації, що допомагає безпритульним та інвалідам, Кучапіна знайшли мертвим у Києві.

23 липня в поліції заявили, що квартиру, в якій знайшли тіло, Кучапін орендував за день до зникнення, 15 липня. Під час огляду квартири правоохоронці, крім документів та особистих речей померлого, вилучили 11 таблеток білого кольору, а на столі виявили записку.

Правоохоронці заявили, що знайшли свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю. За їхньою інформацією, свідок надав важливі для слідства свідчення.

24 липня під МВС відбулася акція з вимогою розслідувати вбивство волонтера і відпрацювати інформацію про погрози, які йому надходили.

Автор: 

Нацполіція (15262) розслідування (2275) смерть (6776) вбивство (3109) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+19
"У Києві знайшли мертвим активіста, керівника «Дому милосердя» Олексія Кучапіна, який займався допомогою безхатченкам.
Раніше він та його однодумці неодноразово повідомляли про погрози та перешкоджання діяльності, зокрема з боку поліції.

Раніше соратник активіста Захарія Керстюк https://www.facebook.com/Hiitisnotme/posts/1583796318459837?__cft__[0]=AZVHO7s_eCIT8mkD40PwurE-HkLWbdyoP-cW8JHhOHndNKX8tIF2rSiiBDE13kZvaDBfhphSJTqM-kpZEsGi5AiYtJ7APqrMwiy_YTXQHyQ7tjV8BZMu6FfcLWneNVCUnqQ&__tn__=%2CO%2CP-R повідомляв , що вони неодноразово отримували погрози, «зокрема фізичної ліквідації», якщо не припинять допомагати безхатькам.
У групі «bezdomnie.ua» уточнили, що погрози активісти отримували зокрема і від поліції, яка працює на вокзалах.
Як пояснюють у спільноті, «вокзальні» (зокрема і поліція) утримували безхатьків «у рабстві», змушуючи жебракувати та виконувати інші накази.
А коли активісти їм допомагали, то безхатченки вже «неохоче» виконували ці накази.

https://hromadske.ua/posts/u-kiyevi-znajshli-mertvim-aktivista-yakij-dopomagav-bezhatkam-do-cogo-jomu-pogrozhuvali
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24.07.2020 13:00
+14
Только не летайте вертолетами над всей Украиной в поисках подозреваемых.
Пишут, что могут быть причастны вокзальные менты, которые угрожали убитому.
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24.07.2020 12:57
+13
Да, он боролся с торговлей людьми и детьми и видимо полицаи его и убрали а теперь не хотят нормально расследовать, сатанисты и оборотни.
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24.07.2020 13:08
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Мусорам немає віри, особливо лизоблюдам!
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24.07.2020 12:53 Відповісти
По словам родственников Кучапина вещественные доказательства из квартиры были выброшены на мусорку. Так наша полиция "расследует".
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24.07.2020 13:06 Відповісти
Да здравствует реформированная полиция!
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24.07.2020 19:17 Відповісти
Месть рашистских путлерастов
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24.07.2020 12:54 Відповісти
За помощь бомжам или наркоманам?
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24.07.2020 13:07 Відповісти
Все менты в душе кацапы
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24.07.2020 14:30 Відповісти
Только не летайте вертолетами над всей Украиной в поисках подозреваемых.
Пишут, что могут быть причастны вокзальные менты, которые угрожали убитому.
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24.07.2020 12:57 Відповісти
"У Києві знайшли мертвим активіста, керівника «Дому милосердя» Олексія Кучапіна, який займався допомогою безхатченкам.
Раніше він та його однодумці неодноразово повідомляли про погрози та перешкоджання діяльності, зокрема з боку поліції.

Раніше соратник активіста Захарія Керстюк https://www.facebook.com/Hiitisnotme/posts/1583796318459837?__cft__[0]=AZVHO7s_eCIT8mkD40PwurE-HkLWbdyoP-cW8JHhOHndNKX8tIF2rSiiBDE13kZvaDBfhphSJTqM-kpZEsGi5AiYtJ7APqrMwiy_YTXQHyQ7tjV8BZMu6FfcLWneNVCUnqQ&__tn__=%2CO%2CP-R повідомляв , що вони неодноразово отримували погрози, «зокрема фізичної ліквідації», якщо не припинять допомагати безхатькам.
У групі «bezdomnie.ua» уточнили, що погрози активісти отримували зокрема і від поліції, яка працює на вокзалах.
Як пояснюють у спільноті, «вокзальні» (зокрема і поліція) утримували безхатьків «у рабстві», змушуючи жебракувати та виконувати інші накази.
А коли активісти їм допомагали, то безхатченки вже «неохоче» виконували ці накази.

https://hromadske.ua/posts/u-kiyevi-znajshli-mertvim-aktivista-yakij-dopomagav-bezhatkam-do-cogo-jomu-pogrozhuvali
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24.07.2020 13:00 Відповісти
Да, он боролся с торговлей людьми и детьми и видимо полицаи его и убрали а теперь не хотят нормально расследовать, сатанисты и оборотни.
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24.07.2020 13:08 Відповісти
Он помогал обездоленным. Бомжам, наркоманам, алкоголикам. Пытался вернуть их к жизни в обществе. Соответственно боролся он больше с ними. Пытался перевоспитать. Но когда много времени проводишь в этом контингенте то ничего хорошего ждать не приходиться.
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24.07.2020 13:52 Відповісти
Раніше соратник активіста Захарія Керстюк https://www.facebook.com/Hiitisnotme/posts/1583796318459837?__cft__[0]=AZVHO7s_eCIT8mkD40PwurE-HkLWbdyoP-cW8JHhOHndNKX8tIF2rSiiBDE13kZvaDBfhphSJTqM-kpZEsGi5AiYtJ7APqrMwiy_YTXQHyQ7tjV8BZMu6FfcLWneNVCUnqQ&__tn__=%2CO%2CP-R повідомляв , що вони неодноразово отримували погрози, «зокрема фізичної ліквідації», якщо не припинять допомагати безхатькам.
У групі «bezdomnie.ua» уточнили, що погрози активісти отримували зокрема і від поліції, яка працює на вокзалах.
Як пояснюють у спільноті, «вокзальні» (зокрема і поліція) утримували безхатьків «у рабстві», змушуючи жебракувати та виконувати інші накази.
А коли активісти їм допомагали, то безхатченки вже «неохоче» виконували ці накази.

https://hromadske.ua/posts/u-kiyevi-znajshli-mertvim-aktivista-yakij-dopomagav-bezhatkam-do-cogo-jomu-pogrozhuvali
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24.07.2020 17:06 Відповісти
Востаннє йому погрожували вокзальні мєнти....
Ну нічьо,Тоха розбереться.Тоха завжди знаходить рішення.
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24.07.2020 13:30 Відповісти
я вибачаюсь... а Тоха це хто?
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24.07.2020 17:38 Відповісти
тоді скоріш Тоня
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24.07.2020 17:40 Відповісти
Антнонина
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24.07.2020 19:09 Відповісти
Геращенко.
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24.07.2020 18:36 Відповісти
Нормальным он был чуваком. Земля пухом, менты сами на себя никогда не выйдут. увы.
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24.07.2020 14:00 Відповісти
Обіцянки Портянки в дії , мля... 😡
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24.07.2020 15:47 Відповісти
А що цей смердючий помічник, чи то пак замінник (таки вислужився) не говорить про злочинні дії чи то мусонів, чи то їхніх кісток під час виявлення тіла. Що вони робили, знищуючи сліди свого злочину і за чиїм наказом?
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24.07.2020 16:20 Відповісти
буде бездомний вбивця , вокзальні мусора призначать
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24.07.2020 17:30 Відповісти
У него 2 недели назад родилась дочка.
Какими же уродами нужно быть,чтоб убить человека за добрые дела,за помощь обездоленным.Ментам он мешал делать их мерзкие делишки.
Не пройдет даром пролитая кровь такого замечательного человека,сиротство только что родившегося малыша.
Вернеться им,уродам вдесятеро.
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24.07.2020 18:29 Відповісти
Рюкзакова в отставку. Провалено все что только можно было провалить.
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24.07.2020 19:13 Відповісти
со скоростью лавины Украина погрязает в полицейской коррупции
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24.07.2020 21:40 Відповісти
Та невже? і сам не себе не застрелив?
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24.07.2020 21:55 Відповісти
 
 