Смерть відомого волонтера Кучапіна розслідують як убивство, - заступник міністра внутрішніх справ Геращенко
Поліція встановила причину смерті відомого волонтера Олексія Кучапіна, який допомагав бездомним та інвалідам. Справу розслідують за статтею "вбивство".
Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
За його словами, результати судово-медичної експертизи, огляду тіла і місця події дозволили слідству встановити причину смерті. Провадження зареєстровано за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).
"Про причини смерті сказав розтин. І огляд тіла. І огляд місця події", - зазначив заступник міністра.
Геращенко додав, що вдова Кучапіна не подавала жодних скарг чи заяв у поліцію. Їй віддали документи покійного волонтера і пояснили, як отримати дозвіл на видачу і поховання тіла.
Нагадаємо, 22 липня керівника організації, що допомагає безпритульним та інвалідам, Кучапіна знайшли мертвим у Києві.
23 липня в поліції заявили, що квартиру, в якій знайшли тіло, Кучапін орендував за день до зникнення, 15 липня. Під час огляду квартири правоохоронці, крім документів та особистих речей померлого, вилучили 11 таблеток білого кольору, а на столі виявили записку.
Правоохоронці заявили, що знайшли свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю. За їхньою інформацією, свідок надав важливі для слідства свідчення.
24 липня під МВС відбулася акція з вимогою розслідувати вбивство волонтера і відпрацювати інформацію про погрози, які йому надходили.
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Пишут, что могут быть причастны вокзальные менты, которые угрожали убитому.
Раніше він та його однодумці неодноразово повідомляли про погрози та перешкоджання діяльності, зокрема з боку поліції.
Раніше соратник активіста Захарія Керстюк https://www.facebook.com/Hiitisnotme/posts/1583796318459837?__cft__[0]=AZVHO7s_eCIT8mkD40PwurE-HkLWbdyoP-cW8JHhOHndNKX8tIF2rSiiBDE13kZvaDBfhphSJTqM-kpZEsGi5AiYtJ7APqrMwiy_YTXQHyQ7tjV8BZMu6FfcLWneNVCUnqQ&__tn__=%2CO%2CP-R повідомляв , що вони неодноразово отримували погрози, «зокрема фізичної ліквідації», якщо не припинять допомагати безхатькам.
У групі «bezdomnie.ua» уточнили, що погрози активісти отримували зокрема і від поліції, яка працює на вокзалах.
Як пояснюють у спільноті, «вокзальні» (зокрема і поліція) утримували безхатьків «у рабстві», змушуючи жебракувати та виконувати інші накази.
А коли активісти їм допомагали, то безхатченки вже «неохоче» виконували ці накази.
https://hromadske.ua/posts/u-kiyevi-znajshli-mertvim-aktivista-yakij-dopomagav-bezhatkam-do-cogo-jomu-pogrozhuvali
У групі «bezdomnie.ua» уточнили, що погрози активісти отримували зокрема і від поліції, яка працює на вокзалах.
Як пояснюють у спільноті, «вокзальні» (зокрема і поліція) утримували безхатьків «у рабстві», змушуючи жебракувати та виконувати інші накази.
А коли активісти їм допомагали, то безхатченки вже «неохоче» виконували ці накази.
https://hromadske.ua/posts/u-kiyevi-znajshli-mertvim-aktivista-yakij-dopomagav-bezhatkam-do-cogo-jomu-pogrozhuvali
Ну нічьо,Тоха розбереться.Тоха завжди знаходить рішення.
Какими же уродами нужно быть,чтоб убить человека за добрые дела,за помощь обездоленным.Ментам он мешал делать их мерзкие делишки.
Не пройдет даром пролитая кровь такого замечательного человека,сиротство только что родившегося малыша.
Вернеться им,уродам вдесятеро.