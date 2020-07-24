У МОЗ заявили про тривожний сигнал: за добу в Україні госпіталізували рекордну кількість людей з COVID-19

Міністерство охорони здоров'я вважає тривожним сигналом зростання в Україні кількості хворих, які потребують госпіталізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Telegram із посиланням на брифінг голови МОЗ Максима Степанова.

"МОЗ вважає тривожним сигналом зростання в Україні кількості хворих, які потребують госпіталізації. Так, за минулу добу країна поставила своєрідний антирекорд кількості хворих на коронавірусну інфекцію, які потрапили у медичні заклади", - йдеться в повідомленні.

Госпіталізації підлягають хворі з важким та середнім перебігом хвороби.

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Також наголошується, що особливо тяжко переносять COVID-19 літні люди та особи із супутніми захворюваннями.

Міністр вчергове наголосив, що для зменшення ризику інфікування необхідно дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції та користуватись антисептиками.

Нагадаємо, станом на ранок 24 липня в Україні лабораторно підтверджено 972 нові випадки захворювання на коронавірус, 20 осіб померли. Упродовж минулої доби госпіталізовано 255 осіб.