У МОЗ заявили про тривожний сигнал: за добу в Україні госпіталізували рекордну кількість людей з COVID-19
Міністерство охорони здоров'я вважає тривожним сигналом зростання в Україні кількості хворих, які потребують госпіталізації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Telegram із посиланням на брифінг голови МОЗ Максима Степанова.
"МОЗ вважає тривожним сигналом зростання в Україні кількості хворих, які потребують госпіталізації. Так, за минулу добу країна поставила своєрідний антирекорд кількості хворих на коронавірусну інфекцію, які потрапили у медичні заклади", - йдеться в повідомленні.
Госпіталізації підлягають хворі з важким та середнім перебігом хвороби.
Також наголошується, що особливо тяжко переносять COVID-19 літні люди та особи із супутніми захворюваннями.
Міністр вчергове наголосив, що для зменшення ризику інфікування необхідно дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції та користуватись антисептиками.
Нагадаємо, станом на ранок 24 липня в Україні лабораторно підтверджено 972 нові випадки захворювання на коронавірус, 20 осіб померли. Упродовж минулої доби госпіталізовано 255 осіб.
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В Германии все, отведенные под коронавирусников были и остаются пустыми. И это подтверждает не только Дойче Велле, но и наши знакомые, работающие в домах пристарелых и в больницах.
Все везде в масках.
Не пишите чушь.
Иди напишите название той ж*, которую вы называете "крупнейшей в мире фармкорпорацией"
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Германия 605
Франция 1,1 тыс
Италия 306
Испания 2,6 тыс
Польша 418
Украина 876.
И где тут "в Украине заражаемость в десятки раз ниже"?
Когда ввели карантин - было как бы поздно.
И население Британии в 2 р больше, чем в Украине.
Потому Джосон недавно признал свою ошибку, и то, потому что сам чуть копыта не отбросил.