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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Найманці РФ тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі обстрілювали позиції воїнів операції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат унаслідок ворожого вогню немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З початку поточної доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська здійснили 3 прицільні обстріли позицій Об'єднаних сил, при цьому застосовували важке озброєння.

Тричі під ворожим вогнем перебували наші захисники Старогнатівки. Тут російсько-окупаційні війська щоразу вели обстріл з мінометів. Також застосовували гранатомети, стрілецьку зброю і БМП. Всього вночі і вранці окупанти випустили 28 мін переважно 120-го калібру.

За наявною інформацією втрат від початку доби в результаті ворожих обстрілів серед українських воїнів немає.

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Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються.

Автор: 

Міноборони (7461) обстріл (29021) Донбас (22356)


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Касапам верить - НЕЛЬЗЯ !!! Это АКСИОМА !!
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24.07.2020 13:13 Відповісти
к перемирью готовятся ...
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24.07.2020 13:15 Відповісти
Весь кабмин с клоуном на передовую ! На себе пусть узнают ,как «та сторона « и миролюбец «постреливают » ,а потом живодеры кости из медика вынимают
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24.07.2020 13:17 Відповісти
Наемники РФ трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6142

...
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24.07.2020 13:18 Відповісти
мое сообщение из другой темы

есть интересный момент с договоренностью о перемирии. вы обратили внимание на вчерашние слова бедосика "мы подпишем это в нормандском формате". Знаете что это значит? это придание статуса "международный договор" этой писульке. с нынешним ОБСЕ и СКК несложно догадаться кого первым обвинят в нарушении "международных договоров". правда?
думай...те
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24.07.2020 13:19 Відповісти
В ОПе объявили месяц выполнения требований террористов
Наемники РФ трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 584
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24.07.2020 13:20 Відповісти
як ви зає..."нестрелять"
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24.07.2020 14:00 Відповісти
но вот с 27 числа, одумаются
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24.07.2020 18:09 Відповісти
 
 