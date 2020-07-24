Найманці РФ тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі обстрілювали позиції воїнів операції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат унаслідок ворожого вогню немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З початку поточної доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська здійснили 3 прицільні обстріли позицій Об'єднаних сил, при цьому застосовували важке озброєння.

Тричі під ворожим вогнем перебували наші захисники Старогнатівки. Тут російсько-окупаційні війська щоразу вели обстріл з мінометів. Також застосовували гранатомети, стрілецьку зброю і БМП. Всього вночі і вранці окупанти випустили 28 мін переважно 120-го калібру.

За наявною інформацією втрат від початку доби в результаті ворожих обстрілів серед українських воїнів немає.

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Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються.