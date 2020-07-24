Росія протягом тижня завезла на окупований Донбас понад два десятки 120-мм мінометів і майже 1,5 тис. тонн пального, - розвідка

Росія продовжує завозити на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей зброю, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані України ділянки кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

Зокрема, з 16 липня ц.р. до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) оперативного угруповання російсько-окупаційних військ доставлено понад 20 одиниць 120-мм мінометів і близько 1,5 тис. тонн пального.

Крім того, продовжується постачання до складу окупаційних підрозділів відремонтованих та модернізованих на підприємствах російського військово-промислового комплексу бойових машин піхоти, бронетранспортерів та інших зразків озброєння.

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