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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Росія протягом тижня завезла на окупований Донбас понад два десятки 120-мм мінометів і майже 1,5 тис. тонн пального, - розвідка

Росія протягом тижня завезла на окупований Донбас понад два десятки 120-мм мінометів і майже 1,5 тис. тонн пального, - розвідка

Росія продовжує завозити на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей зброю, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані України ділянки кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

Зокрема, з 16 липня ц.р. до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) оперативного угруповання російсько-окупаційних військ доставлено понад 20 одиниць 120-мм мінометів і близько 1,5 тис. тонн пального.

Крім того, продовжується постачання до складу окупаційних підрозділів відремонтованих та модернізованих на підприємствах російського військово-промислового комплексу бойових машин піхоти, бронетранспортерів та інших зразків озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські офіцери на Донбасі розкрадають виділені на найманців гроші, а також майно у військових частинах, - розвідка

Автор: 

зброя (7522) розвідка (3878) росія (65908) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+13
как раз под запрет шмаркли "не вести ответный огонь" - для ВСУ...
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24.07.2020 13:23
+12
Это всё для перемирия! Надо верить!
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24.07.2020 13:22
+10
Зато мы арту сокращаем с 6 до 4 в батарее, оптимизаторы от Бога
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24.07.2020 13:24
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Это всё для перемирия! Надо верить!
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24.07.2020 13:22 Відповісти
Тепер точно буде війна. Потрібно негайно вводити Воєнний стан на 5 років який унеможливлює будь які вибори в ОРДЛО!
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24.07.2020 13:32 Відповісти
Такі новини скоро зникнуть. Не буде розвідки - не буде новин. Для Шмарклі настане мир. У його голові.
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24.07.2020 14:51 Відповісти
как раз под запрет шмаркли "не вести ответный огонь" - для ВСУ...
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24.07.2020 13:23 Відповісти
Зато мы арту сокращаем с 6 до 4 в батарее, оптимизаторы от Бога
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24.07.2020 13:24 Відповісти
Болван Это враги, а не "оптимизаторы".
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24.07.2020 14:25 Відповісти
Это специально чтобы не нападать и обеспечить всеобъемлющее прекращение огня
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24.07.2020 13:24 Відповісти
зе-кремлёвский агент,люди,проснитесь!
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24.07.2020 13:24 Відповісти
К перемирию готовятся походу. Бюррель, ОБСЕ и *наша* переговорная команда увидела устойчивое перемирие с ******?
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24.07.2020 13:25 Відповісти
Кстати, 120 миномет бьет до 8 километров. Так что ЗЕ должен отвести войска не на пару километров а на все 10км, а лучше за Днепр, чтобы наверняка мир не сорвать
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24.07.2020 13:26 Відповісти
А этот презерватив🤢🤡🎪💩👃🏻🎹 сознательно подписывается под рашистские нае…вом
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24.07.2020 13:25 Відповісти
Знаючи дані розвідки, до речі. Якщо це не державна зрада, то як це назвати - я не знаю.
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24.07.2020 14:52 Відповісти
Расшифруйте это ослу оманскому...., само оно не поймёт.
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24.07.2020 13:26 Відповісти
Это именно ты до сих пор не понял: они - враги Украины, подельники путлера!
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24.07.2020 14:26 Відповісти
ах разведка, в заду ветка... нужна не констатация факта, а принятие конкретных мер, направленных на умерщвление кацапских оккупантов вместе с техникой... от того, что разведка константировала, убийство украинских защитников не остановилось...
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24.07.2020 13:26 Відповісти
Дебилы не читают историю. РФ всегда начинает полномасштабные войсковые операции после заключения перемирия с противником. Потому что ето не позор, не подлость, а рузкая смекалка, нападать во время перемирия, чтобы застать противника врасплох и продвинуться как можно глубже пока противник будет выяснять в чем дело и собирать армию.
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24.07.2020 13:31 Відповісти
Явно кацапи до припинення вогню готуються...
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24.07.2020 13:32 Відповісти
Готовятся к зелемирию...что же вьі натворили, клавиши рояльньіе.
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24.07.2020 13:33 Відповісти
Готовятся к перемирию по Зеленскому с 27 июля.
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24.07.2020 13:37 Відповісти
С 27 июля разведка запрещена. Осталось немного подождать и подобными сведениями уже не станут беспокоить народ и главнокомандующего.
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24.07.2020 13:38 Відповісти
Зелю мордой да в гуано. Интересно,сколько раз кацапы это с ним проделают,прежде чем до него начнёт хоть что-то доходить?
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24.07.2020 13:41 Відповісти
Нет, это когда до тебя, тормоза, начнёт доходить?! Что зеленский и ко - враги Украины.
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24.07.2020 14:28 Відповісти
Что за неадекватная реакция? Ты долбо@б?
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24.07.2020 14:47 Відповісти
Росія протягом тижня завезла на окупований Донбас понад два десятки 120-мм мінометів і майже 1,5 тис. тонн пального, - розвідка - Цензор.НЕТ 2286
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24.07.2020 13:45 Відповісти
К строительству торговых хабов на КПП готовятся
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24.07.2020 13:48 Відповісти
І де тут найманці, боєвики, сепаратисти? Ау медіа журналісти! РФ є сторона конфлікту, надає зброю своїм окупантам, або тим хто їх підтримує - колаборантам. Тобто, фюрер РФ готує удар по Україні, ніби тими хто не у них у підпорядкуванні, а 20 мінометів це панове артилерійський полк. Будуть окупанти наступать, тому не какая разніца, а потрібно готуватись до війни.
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24.07.2020 14:52 Відповісти
Кацапы оружием для ваЗЕлинового перемирия запасаются, а для наших солдат на мешки похоронные заказ с откатом разместили.
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24.07.2020 16:00 Відповісти
А навіщо вони завозять 120 міномети і міни. Наш наймудріший відмовився від цих мін.
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24.07.2020 16:33 Відповісти
Это для "полного прекращения огня"????
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24.07.2020 16:37 Відповісти
готовятся к зеленому перемирию
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24.07.2020 18:10 Відповісти
почему это все не взорвалось по дороге? Не руководство,а пионерский отряд... тьфу... читать тошно.
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25.07.2020 09:09 Відповісти
 
 