Мін'юст запустив подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у СІЗО

Мін'юст запустив послугу подарункових сертифікатів на користування послугами платних камер в українських слідчих ізоляторах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Мін'юсту у Facebook.

"Сьогодні у нас почала діяти нова послуга - оплата за користування платними камерами наперед", - йдеться в повідомленні

Як зазначили у відомстві, завдяки цій послузі будь-яка особа, яку взято під варту, має право надати адміністрації СІЗО підтвердження оплати "Послуги наперед" і скористатися відповідною платною послугою протягом шести місяців з дня здійснення відповідного платежу. Оплату послуги можна здійснювати знеособлено і без вказівки конкретного часу перебування під вартою.

Таким чином, будь-хто може придбати собі (або іншим) місце в будь-який із платних камер, які вже відкриті в 19 установах виконання покарань, та скористатися можливістю "відвідати" слідчий ізолятор протягом 6 місяців.

Заяву про надання "Послуги наперед" можна подавати як письмово, так і в електронній формі через автоматизовану систему "Онлайн-будинок юстиції", зробивши кілька простих кроків:

Перейти за посиланням https://online.minjust.gov.ua/kvsn/ Вибрати місце надання послуги (найменування слідчого ізолятора) Вибрати календарний період (добу, тиждень, місяць), за який мають намір сплатити кошти за користування платною послугою Оплатити вартість послуги

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Після здійснення оплати потрібно просто роздрукувати квитанцію з ідентифікатором платежу (цифровий або QR-код).

"Будьте уважні. Якщо протягом 6 місяців ніхто так і не скористається "Послугою наперед", а значить - не потрапив під варту, кошти за невикористані дні будуть зараховані до спеціального фонду державного бюджету СІЗО як благодійна допомога", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку глава Мін'юсту Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook написав: "Відсьогодні Мін’юст пропонує нову послугу – ми пропонуємо подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у українських слідчих ізоляторах. Подаруйте знайомому подарунковий сертифікат, і, якщо його візьмуть під варту, він зможе потрапити у камеру з поліпшеними умовами утримання".

Малюська нагадав, що платні камери працюють у Києві, Чернігові, Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Вінниці, Харкові, Житомирі, Івано-Франківську, Дніпрі та низці інших міст України.







