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Новини
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Мін'юст запустив подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у СІЗО

Мін'юст запустив подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у СІЗО

Мін'юст запустив послугу подарункових сертифікатів на користування послугами платних камер в українських слідчих ізоляторах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Мін'юсту у Facebook.

"Сьогодні у нас почала діяти нова послуга - оплата за користування платними камерами наперед", - йдеться в повідомленні

Як зазначили у відомстві, завдяки цій послузі будь-яка особа, яку взято під варту, має право надати адміністрації СІЗО підтвердження оплати "Послуги наперед" і скористатися відповідною платною послугою протягом шести місяців з дня здійснення відповідного платежу. Оплату послуги можна здійснювати знеособлено і без вказівки конкретного часу перебування під вартою.

Таким чином, будь-хто може придбати собі (або іншим) місце в будь-який із платних камер, які вже відкриті в 19 установах виконання покарань, та скористатися можливістю "відвідати" слідчий ізолятор протягом 6 місяців.

Заяву про надання "Послуги наперед" можна подавати як письмово, так і в електронній формі через автоматизовану систему "Онлайн-будинок юстиції", зробивши кілька простих кроків:

  1. Перейти за посиланням https://online.minjust.gov.ua/kvsn/
  2. Вибрати місце надання послуги (найменування слідчого ізолятора)
  3. Вибрати календарний період (добу, тиждень, місяць), за який мають намір сплатити кошти за користування платною послугою
  4. Оплатити вартість послуги

Дивіться: За надходження від платних камер відремонтовано велику безкоштовну камеру в київському СІЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Після здійснення оплати потрібно просто роздрукувати квитанцію з ідентифікатором платежу (цифровий або QR-код).

"Будьте уважні. Якщо протягом 6 місяців ніхто так і не скористається "Послугою наперед", а значить - не потрапив під варту, кошти за невикористані дні будуть зараховані до спеціального фонду державного бюджету СІЗО як благодійна допомога", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку глава Мін'юсту Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook написав: "Відсьогодні Мін’юст пропонує нову послугу – ми пропонуємо подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у українських слідчих ізоляторах. Подаруйте знайомому подарунковий сертифікат, і, якщо його візьмуть під варту, він зможе потрапити у камеру з поліпшеними умовами утримання".

Малюська нагадав, що платні камери працюють у Києві, Чернігові, Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Вінниці, Харкові, Житомирі, Івано-Франківську, Дніпрі та низці інших міст України.


Мінюст запустив подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у СІЗО 01

Мінюст запустив подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у СІЗО 02
Мінюст запустив подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у СІЗО 03

Автор: 

Мін’юст (1602) СІЗО (727) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+26
****.... это какой-то дурдом... нам всем пиз...ц....
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24.07.2020 13:35
+15
Каков министр, такие и решения

Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО - Цензор.НЕТ 7793
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24.07.2020 13:39
+13
подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО

Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО - Цензор.НЕТ 2925
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24.07.2020 13:34
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Правила форума Рада форумчан
И каждому зеку заказавшую платную камеру подарочную корабельную сосну Бабу-Да или начальника тюрьмы в колготках.
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24.07.2020 13:34 Відповісти
Може скинемося на сертифікати для мертведчука ,вілкула,гепі,добкіну шуфричу? Вони ж їх заслужили.
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24.07.2020 19:21 Відповісти
подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО

Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО - Цензор.НЕТ 2925
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24.07.2020 13:34 Відповісти
****.... это какой-то дурдом... нам всем пиз...ц....
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24.07.2020 13:35 Відповісти
Каков министр, такие и решения

Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО - Цензор.НЕТ 7793
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24.07.2020 13:39 Відповісти
Хочу замовити іменні сертифікати для депутатів Верховної ради всіх скликань, всіх урядів та всіх Президентів! А можна такий іменний сертифікат купити щоб людину посадили без рішення суду? Чи це тільки Генпрокуратура такі продає?
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24.07.2020 13:36 Відповісти
Распространяйте эти подарочные сертификаты исключительно среди ЗЕкодлы. Они им понадобятся в первую очередь.
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24.07.2020 13:36 Відповісти
Нехай малюська відправить ці сертифікати в раду,кабмін,та президентську адміністрацію.Їм згодиться...
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24.07.2020 13:36 Відповісти
Можна вже у серпні цього року на День Незалежності...
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24.07.2020 13:42 Відповісти
Шиза косит ряды зеленых. А лотерею на досрочно-условное еще не придумали? Или аукцион?
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24.07.2020 13:37 Відповісти
Аукціони вже давно є і процвітають.
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24.07.2020 13:38 Відповісти
Остановите, я сойду....
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24.07.2020 13:37 Відповісти
Вони там всі *бануті?...думаю знак питання зайвий.
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24.07.2020 13:38 Відповісти
Пусть подарят Ермаку 😀😀 он заработал
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24.07.2020 13:39 Відповісти
там много таких, что заработали... а если мы скинемся на подарки, их посадят?
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24.07.2020 13:48 Відповісти
это писец.....
во подарочек на днюху будет!
Аааааа идиоты во власти!!!! полные!!! клинические!!!!
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24.07.2020 13:40 Відповісти
Я теж ще не можу звикнути.... Може до психіатра сходити?
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24.07.2020 13:42 Відповісти
Скоро все психически нормальные попросят убежища в психбольницах...
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24.07.2020 13:43 Відповісти
У мене скоро день народження. Встаєш вранці, а дружина тобі - "Вітаю, любий! Сертифікат!!!"
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24.07.2020 13:40 Відповісти
на камеру в тюрьме)
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24.07.2020 13:42 Відповісти
Члены ОПГ "Слуга народа" должны все, без исключения, получить такие подарочные сертификаты. В первую очередь. Вторая очередь для членов ОПГ "ОПЗЖ" и "Старуха-колясочница". Ну и далее, посписку, за "Обісравшимися без бою".
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24.07.2020 13:40 Відповісти
Кто знает?, клоун заказал себе, или всё ещё надеется на помилование народа?
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24.07.2020 13:41 Відповісти
что вы, какое помилование от народа? он его дико боится - разорвут же... кто на сувениры, кто на грелки
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24.07.2020 13:50 Відповісти
оплатите три года камеры вперед, четвертый вам бесплатно. Позаботьтесь о комфортной отсидке, даже если вас еще не посадили, пока...
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24.07.2020 13:41 Відповісти
Минюст запустил подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО - Цензор.НЕТ 2839
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24.07.2020 13:42 Відповісти
Ну что, имбицилы зеленые, кому сертификат? Олигофрены долбаные.
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24.07.2020 13:43 Відповісти
дно становится все днистее и илистее
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24.07.2020 13:43 Відповісти
скоро снизу постучат еще раз...
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24.07.2020 13:51 Відповісти
всем террористам актёрам полгодика в VIP апартаментах, а потом амнистия от бубачки за хорошую игру хорошее поведение.
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24.07.2020 13:43 Відповісти
Полтавскому уже оплатили на перед?
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24.07.2020 13:45 Відповісти
подарите в первую очередь всем слугам.
сертификат № 1 - величайшему в мире потерпиллеру.

бо скоро им понадобится...
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24.07.2020 13:46 Відповісти
Такого зебилизма страна еще не видела
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24.07.2020 13:50 Відповісти
"Граждане воры, прежде, чем идти на дело, позаботьтесь о комфортной отсидке от Малюськи."
Это просто какой то пиз....ц. Где понабирали этих креативщиков **....ых
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24.07.2020 13:52 Відповісти
Перейдите по ссылке и зацените тарифы. Цены, как в неплохих гостиницах. В Лукьяновке 2000 грн/сутки. В Харькове и Львове по 1000 грн/сутки
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24.07.2020 13:53 Відповісти
йоханний бабай!😂
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24.07.2020 13:56 Відповісти
"Среди прочих санкций, Кадыров назвал и блокирование счетов Помпео в чеченских банкахИсточник: https://censor.net/v3209976"

Вот кого не хватает еще в зекоманде.
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24.07.2020 13:57 Відповісти
Кому на днюху подогнать?
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24.07.2020 13:59 Відповісти
Шмаркле.
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24.07.2020 15:07 Відповісти
это уже помешательство... синдром моллюска
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24.07.2020 14:01 Відповісти
похоже на какой-то идиотский сон...
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24.07.2020 14:02 Відповісти
Бронь камеры.Как заезжаешь,тебе Шампанское бесплатно от заведения
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24.07.2020 14:06 Відповісти
А "горящие путёвки" в наличии есть?
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24.07.2020 14:20 Відповісти
Клоуны у власти - Украина стало Шапито......
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24.07.2020 14:24 Відповісти
где деньги, там и акции.

если много фин преступлений - обеспеченных заключенных, значит заработать можно в определенных местах.
проще было бы конфисковать в казну все имущество, включая средства родственников.
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24.07.2020 14:26 Відповісти
не учтена сезонность, лето-зима.
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24.07.2020 14:46 Відповісти
Реферальная программа есть?Типо-посади друга и получи скидку 50% на следующий срок.
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24.07.2020 14:54 Відповісти
отличный подарок ко дню рождения. Любой будет рад. Как говорят "от сумы и от тюрьмы не зарекайся".
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24.07.2020 15:04 Відповісти
Давайте Зеле лет на 5 надарим!
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24.07.2020 15:06 Відповісти
Дауны, Украина превратилась в зазеркалье.
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24.07.2020 15:26 Відповісти
а собі вже взяв сертифікат? чи ще вагаєшся?
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24.07.2020 15:32 Відповісти
Необходимо подарить всем слугам, ваЗЕлину со сворой скоморохов, лисе алиске. Не забыть бы о портянке. Беню, беню не забудьте.
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24.07.2020 15:58 Відповісти
Хочу подарить *********** и всем его слугам места на кладбище. И подарок прикольный, и пригодится!
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24.07.2020 16:24 Відповісти
Дурдом ..мля может это шутка
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25.07.2020 07:07 Відповісти
 
 