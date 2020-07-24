Розшифрування чорних скриньок збитого в Ірані рейсу МАУ підтвердило факт втручання в роботу літака, - Єнін

Розшифрування бортових самописців збитого в Ірані українського рейсу МАУ підтвердило факт незаконного втручання в літак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Вдячний всім партнерам, які допомогли наблизити цей момент. Чорні скриньки PS752 були успішно зчитані і розшифровані. Розшифрування підтвердило факт незаконного втручання в літак. Ми чекаємо іранську сторону на перший раунд переговорів наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

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У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.