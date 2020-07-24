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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Розшифрування чорних скриньок збитого в Ірані рейсу МАУ підтвердило факт втручання в роботу літака, - Єнін

Розшифрування чорних скриньок збитого в Ірані рейсу МАУ підтвердило факт втручання в роботу літака, - Єнін

Розшифрування бортових самописців збитого в Ірані українського рейсу МАУ підтвердило факт незаконного втручання в літак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Вдячний всім партнерам, які допомогли наблизити цей момент. Чорні скриньки PS752 були успішно зчитані і розшифровані. Розшифрування підтвердило факт незаконного втручання в літак. Ми чекаємо іранську сторону на перший раунд переговорів наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Франції розшифрували два самописці збитого в Ірані літака МАУ, - Єнін

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: Іран відправив чорну скриньку зі збитого літака МАУ до Франції для розшифровки даних, - АР

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час розшифровки чорних скриньок з літака МАУ будуть присутні українські та канадські фахівці, - посол в Канаді Шевченко

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифрування чорних скриньок збитого в Ірані рейсу МАУ підтвердило факт втручання в роботу літака, - Єнін 01

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Іран (2063) чорна скринька (71)


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Топ коментарі
+37
....незаконного вмешательства в самолет....- ця фраза зіпсувала мій мозок!
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24.07.2020 13:33
+16
"...незаконного вмешательства в самолет-" после таких фраз начинаешь сомневаться в адекватности говорившего.
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24.07.2020 13:35
+13
"Незаконное вмешательство в самолёт" новое слово от зебэкспертов
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24.07.2020 13:34
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....незаконного вмешательства в самолет....- ця фраза зіпсувала мій мозок!
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24.07.2020 13:33 Відповісти
Черговий ляп машинного перекладу...
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24.07.2020 13:35 Відповісти
не согласен. мне почему то кажется что вместо influence (воздействие) он написал interference (вмешательство)
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24.07.2020 13:39 Відповісти
Оптиміст!)))))))))))))
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24.07.2020 13:39 Відповісти
не хватает только "...той стороны"
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24.07.2020 14:06 Відповісти
незаконное вмешательство в самолет потусторонних сил - так нормально?
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24.07.2020 14:34 Відповісти
так они там очень поприсутствовали..... со своей ракетой !!
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24.07.2020 15:27 Відповісти
То есть ракета, без спроса, не опросив свой - чужой все таки вмешалась в самолет.
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24.07.2020 16:43 Відповісти
Це вони так нам гімном по морді возять. Замість того, щоб сказати так як воно було насправді, що пасажирський літак був навмисно збитий ракетою ППС Ірану, що є яктом агресії та терору, вони нам локшину з розмитим змістом на вуха вішають.
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24.07.2020 14:34 Відповісти
Можливо хтось пошкодив систему "свій-чужий", а тому на запит ППО, літак визначився як ворожий обєкт. Ну а там вже діло техніки:дві ракети і усе.(Пуск двух ракет мабуть доказує те що оператори точно визначились що ціль ворожа.) Хоча "Восток-дело тонкое, Петруха".
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24.07.2020 14:42 Відповісти
У всякому випадку треба шукати сліди лаптєй Розшифрування чорних скриньок збитого в Ірані рейсу МАУ підтвердило факт втручання в роботу літака, - Єнін - Цензор.НЕТ 7051
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24.07.2020 16:28 Відповісти
"Незаконное вмешательство в самолёт" новое слово от зебэкспертов
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24.07.2020 13:34 Відповісти
"...незаконного вмешательства в самолет-" после таких фраз начинаешь сомневаться в адекватности говорившего.
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24.07.2020 13:35 Відповісти
Днями було про зіткнення гумового плавзасобу з аквабайком...
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24.07.2020 13:37 Відповісти
Открываешь цензор, и такое впечатление, что попал в фильм ужасов про сумасшедший дом.
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24.07.2020 13:43 Відповісти
Та ти шо...
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24.07.2020 13:35 Відповісти
Подтвердило то, в чём Иран и так сознался, в сбитии самолёта ракетой ПВО
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24.07.2020 13:37 Відповісти
нет, похоже Ирану есть что скрывать
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24.07.2020 14:03 Відповісти
interference перевод
1. вмешательство
2. помеха
3. препятствие

могу ошибаться но логичнее было бы использовать external influence
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24.07.2020 13:38 Відповісти
Особенности использования тех или иных речевых оборотов на совести носителей языка, но переводчику эта фраза мозг не вынесла? Или там выносить нечего? Ведь перевод обязан отражать смысл сказанного, а не предоставлять набор слов из словаря.
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24.07.2020 13:50 Відповісти
на Цензоре это в порядке вещей. я уже просил Бутусова отказаться от яндекс-переводчика.
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24.07.2020 14:21 Відповісти
Незаконное вмешательство это: бомба или теракт а не ракета.
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24.07.2020 13:38 Відповісти
Это теперь такой жаргон у представителей 95 квартала - «незаконное вмешательство» означает сбит нахрен ракетой, «готовимся к прекращению огня» - больше людей убивают, «у нас коррупции» - очередь из взяточников растёт как на дрожжах, «экономика восстанавливается» - уровень безработицы растёт а ВВП падает, и так далее. Извращенное изображение реальности.
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24.07.2020 13:41 Відповісти
Ракет было выпущено две,причем с разных позиций иранских ПВО с интервалом 8 секунд...
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24.07.2020 13:42 Відповісти
Одна была законная, а другая незаконная. Ну что тут не понятного--одна по приказу, другая без приказа.
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24.07.2020 14:44 Відповісти
Шо тут не понятного, вмешалась ракета в самолет, не законно. По закону она не должна летать, а она взяла и полетела.
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24.07.2020 13:43 Відповісти
По закону всемирного тяготения?
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24.07.2020 14:18 Відповісти
Враження пасажирського літака ракетою ППО тепер називається незаконним втручанням в літак. Це мабудь для зе-дебілів, які проголосували папріколу, пояснення,чи як всю цю пургу розуміти?
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24.07.2020 13:43 Відповісти
Гаага ждет Путлера....при любом раскладе...РАБссия в дупе
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24.07.2020 13:47 Відповісти
Та кто там его ждёт! Мир крутится вокруг грошей!
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25.07.2020 07:50 Відповісти
Иск в ЕСПЧ по сбитому Боингу в 2014 г. подало не только правительство Нидерландов но и многие родственники погибших...,на миллирды долларов...сделает ли это украинское правительство и родственники погибших против Ирана,вопрос риторический...
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24.07.2020 13:52 Відповісти
Иран никогда не был в ЕСПЧ, против кого иск подавать?
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24.07.2020 14:06 Відповісти
Надо договариваться с США, что бы санкциями пригрозили по нефти и газу. Тогда быстро раскошелятся.
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24.07.2020 14:46 Відповісти
літак було взламано зі застосуванням методу грубої сили тією стороною
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24.07.2020 13:52 Відповісти
Сняли трусы и незаконно вмешались.
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24.07.2020 16:07 Відповісти
Очевидно це так називається попадання в літак ракети. Бюрократична канцелярщина. Цікаво як би вони назвали удар кулаком по голові.
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24.07.2020 13:59 Відповісти
Иранцы запустили Терминатора из жидкого металла,который смешался с корпусом,приборами и оснасткой самолета.Я правильно расшифровал выражение "незаконное вмешательство в самолет"?
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24.07.2020 14:06 Відповісти
"... незаконного вмешательства в самолет" - Розшифрування чорних скриньок збитого в Ірані рейсу МАУ підтвердило факт втручання в роботу літака, - Єнін - Цензор.НЕТ 3714 Наркоман штоле?!
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24.07.2020 14:23 Відповісти
Вмешательство в самолет - это ракета или иранцы в черных ящиках покопались?
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24.07.2020 14:34 Відповісти
Прочитать черные ящики ума не хватает, но ядерное оружие недоумки хотят иметь.
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24.07.2020 14:34 Відповісти
факт незаконного вмешательства в самолет Источник: https://censor.net/n3209971
это что, там кто то "зайцем" летел? поэтому они его сбили
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24.07.2020 14:39 Відповісти
рокета самолет сбила сбитием, так понятнее
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24.07.2020 14:51 Відповісти
Надо запретить все незаконные вмешательства, ни к чему хорошему это не приводит.
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24.07.2020 15:05 Відповісти
Тока законные вмешательства. Желательно в бошку этого эксперда от зетирпиллов.
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24.07.2020 16:06 Відповісти
Подозреваемый X незаконно вмешался в голову потерпевшего Y с помощью выстрела из пистолета Макаров.
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24.07.2020 15:09 Відповісти
Вмешались все таки. Открутили гайку и нассали в прихожей. А говорили шо ракетой сбили.
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24.07.2020 16:05 Відповісти
"Черные ящики" самолета расшифровали, OK!,теперь расшифруйте,что сказал Енин...
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24.07.2020 16:20 Відповісти
Думаю что опять Порох будет виноват.А Венедиктова должна подтвердить.Клоунада...
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24.07.2020 23:02 Відповісти
 
 