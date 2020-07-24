У соборі Святої Софії в Стамбулі вперше за 86 років відбувається п'ятнична молитва

У будівлі собору Айя-Софія в Стамбулі, перетвореного на мечеть за рішенням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, почався перший за останні 86 років намаз.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Собор відкрили для мусульман о 10 ранку. Напередодні влада перекрила 11 вулиць та провулків Стамбула, які ведуть до району розташування храму. Для участі у молитві до собору прибув президент Ердоган.

Служіння розпочалося із читання Корану. Імам прочитав один із джуз Корану, після чого перейшов до читання сур.

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Для того, щоб запобігти утворенню великого натовпу, двір собору розділили на спеціальні молитовні зони, а навколо будівлі встановили 11 контрольних пунктів, де учасники намазу проходять перевірку.

Також поруч із собором чергують понад сто карет "швидкої" та санітарний гелікоптер.

Як підкреслив губернатор Стамбула Алі Ерлікая, ті, хто прагне взяти участь у п’ятничній молитві, повинні мати із собою "маски для обличчя, молитовний килимок, терпіння та розуміння.

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Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, що дозволить знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

Це рішення турецької влади вже розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський. Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору.

Собор Святої Софії був побудований у роки правління імператора Візантії Юстиніана I та відкритий у грудні 537 року. Понад тисячу років він був найбільшим храмом у християнському світі, в ньому коронували візантійських імператорів. Після захоплення Константинополя османами і падіння Візантійської імперії в 1453 році собор перетворили на головну мечеть Османської держави.