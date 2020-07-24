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У соборі Святої Софії в Стамбулі вперше за 86 років відбувається п'ятнична молитва

У соборі Святої Софії в Стамбулі вперше за 86 років відбувається п'ятнична молитва

У будівлі собору Айя-Софія в Стамбулі, перетвореного на мечеть за рішенням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, почався перший за останні 86 років намаз.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Собор відкрили для мусульман о 10 ранку. Напередодні влада перекрила 11 вулиць та провулків Стамбула, які ведуть до району розташування храму. Для участі у молитві до собору прибув президент Ердоган.

Служіння розпочалося із читання Корану. Імам прочитав один із джуз Корану, після чого перейшов до читання сур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рішенням турецької влади собор Святої Софії в Стамбулі з музею перетворено на мечеть

Для того, щоб запобігти утворенню великого натовпу, двір собору розділили на спеціальні молитовні зони, а навколо будівлі встановили 11 контрольних пунктів, де учасники намазу проходять перевірку.

Також поруч із собором чергують понад сто карет "швидкої" та санітарний гелікоптер.

Як підкреслив губернатор Стамбула Алі Ерлікая, ті, хто прагне взяти участь у п’ятничній молитві, повинні мати із собою "маски для обличчя, молитовний килимок, терпіння та розуміння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перетворення собору св. Софії на мечеть спричинить виключення цього об'єкту зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, що дозволить знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

Це рішення турецької влади вже розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський. Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору.

Собор Святої Софії був побудований у роки правління імператора Візантії Юстиніана I та відкритий у грудні 537 року. Понад тисячу років він був найбільшим храмом у християнському світі, в ньому коронували візантійських імператорів. Після захоплення Константинополя османами і падіння Візантійської імперії в 1453 році собор перетворили на головну мечеть Османської держави.

Автор: 

іслам (41) мечеть (46) музей (442) Стамбул (213) Туреччина (3614) Ердоган Реджеп Таїп (949)


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Топ коментарі
+4
У всьому мусить бути міра. Культурний атеїст чи християнин викликають симпатію. А відморожений штунда чи радянський антитеїст з піною в роті - відразу.
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24.07.2020 13:52
+4
Кто бывал - подтвердит. Мечети у них - ТОЛЬКО в бедных кварталах - где бетонные скворечники лепятся друг к дружке , как сельди в бочке. Среди коттеджей на первых линиях у моря , утопающх в зелени, их НЕТ НИ ОДНОЙ. Их обитатели не позводяют орать у себя над ухом уже в 5 утра. Вкалывают, зарабатывают бабло - кто на что способен, бухают, курят, не молятся, не постятся, посещают нелегальные бордели, мордобои весьма часты и пр. - ведут обычный среднеевропейский образ жизни , только без вот этой вот ********* бродячей тусовки профессиональных дармоедов BLM и прочих толерастных клоунов. Религиозность оставлена там для лузеров , деревенщины и для упоротых мудаков
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24.07.2020 14:17
+3
Наступ на християнство відновлюється по всьому світу і це початок кінця.
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24.07.2020 13:44
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Критикують, ті хто церкви перетворює на зали для настільного тенісу. Вже б не лицемірили.
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24.07.2020 13:40 Відповісти
Наступ на християнство відновлюється по всьому світу і це початок кінця.
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24.07.2020 13:44 Відповісти
Я не за те, а за лицемірство.
А щодо "наступу", то просто релігії дуже мало кого зі ******** людей цікавлять, вони і відмирають.
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24.07.2020 13:49 Відповісти
нострадмус так пророкував - амінь християнству.
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24.07.2020 15:01 Відповісти
Наступ на християнство ведуть глобалісти (забороняють символи, уроки в школах і т.п.), а мусліки у них на підхваті. Судячи з того, що влада в старій європі підігрує муслікам, глобалісти збираються зробити іслам релігією нового світового порядку.
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25.07.2020 07:59 Відповісти
тем более вера в Бога единственное что осталось у человечества
коммунизмы , глобализмы, социализмы и другие измы разрушились, или разрушаются прямо сейчас на наших глазах..
а вера в прогресс, то есть в марку последнего смартфона - так себе вера..
а без веры челы превращаются в людоедов без морали..
Аминь..
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24.07.2020 13:46 Відповісти
У всьому мусить бути міра. Культурний атеїст чи християнин викликають симпатію. А відморожений штунда чи радянський антитеїст з піною в роті - відразу.
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24.07.2020 13:52 Відповісти
Людоеды тоже верующие, нет человеческих сообществ без какого либо культа
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24.07.2020 13:53 Відповісти
Мусульмане у христиан святыню отжали....Интересно,крестовые походы возобновятся или ограничатся битвой в интернете???
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24.07.2020 13:45 Відповісти
600 років як віджали.
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24.07.2020 15:07 Відповісти
В соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет проходит пятничная молитва - Цензор.НЕТ 624
На вершині мінарету в Кам"янці ляхи встановили статую Божої матері поруч з їхнім півмісяцем, на що турки дуже ображались.
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24.07.2020 13:48 Відповісти
А шо турки робили в Кам'янці? Приїздили з културтрегерською місією?
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25.07.2020 08:00 Відповісти
Це коли Кам"янець був під турками. Вони збудували мінарет впритул до католицького храму. Там було 7 релігій свого часу. Погугли історію Кам"янця.
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25.07.2020 08:06 Відповісти
Тюркекономіка з'явилася в 90х на українських грошах(((
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24.07.2020 13:49 Відповісти
Ердоган використав останній козир цим вчинком. Згідно опитування його рейтинг зріс аж на 1%. Все, більше електорату запропонувати нічого. Тому це все лише до закінчення його каденції.
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24.07.2020 13:55 Відповісти
А він сидітиме й далі. Як пупкін. Запровадить зміни до конституції.
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25.07.2020 08:09 Відповісти
Мне это всеравно.
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24.07.2020 13:58 Відповісти
вот зачем ему это нужно... сейчас начнётся
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24.07.2020 14:03 Відповісти
Кто бывал - подтвердит. Мечети у них - ТОЛЬКО в бедных кварталах - где бетонные скворечники лепятся друг к дружке , как сельди в бочке. Среди коттеджей на первых линиях у моря , утопающх в зелени, их НЕТ НИ ОДНОЙ. Их обитатели не позводяют орать у себя над ухом уже в 5 утра. Вкалывают, зарабатывают бабло - кто на что способен, бухают, курят, не молятся, не постятся, посещают нелегальные бордели, мордобои весьма часты и пр. - ведут обычный среднеевропейский образ жизни , только без вот этой вот ********* бродячей тусовки профессиональных дармоедов BLM и прочих толерастных клоунов. Религиозность оставлена там для лузеров , деревенщины и для упоротых мудаков
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24.07.2020 14:17 Відповісти
Ну все - другого Риму вже нема, скоро не буде і "третього"
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24.07.2020 14:19 Відповісти
Так,а шо завоеватель Стамбула Мехмед дал добро?Он же сказал,що типа все вероисповедания притесняться не будут.И сказал это в самой Аве Софии.То по логике из Аве Софии нельзя делать Мечеть.Или тогда дать возможность молиться и проводить обряды христианам в том числе.Эрдоган абсурдную вещь сотворил походу
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24.07.2020 14:20 Відповісти
Интересно, что Коран говорит о воровстве? Подскажите.
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24.07.2020 14:32 Відповісти
"Кто первый рейдернул-того и тапки"(сула первая основная)
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24.07.2020 14:55 Відповісти
Фрески христианские перфоратором снимали?
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24.07.2020 15:25 Відповісти
Не плутайте з лаврой, там культурньіє люді.
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24.07.2020 15:51 Відповісти
превращенного в мечеть по решению президента Турции Реджепа ****** Эрдогана

Источник: https://censor.net/n3209972
Минареты вокруг собора тоже Эрдоган поставил?
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24.07.2020 16:04 Відповісти
Все религии говорят об одном - о вере в Бога и служении Ему. И те, кто глубоко разбирается в истинной духовности, понимают, что разницы между традициями нет. Не важно, https://life-teacher.com.ua/kakuju-religiju-vybrat/ какую религию выбрать - главное следовать ее заповедям и иметь квалифицированных наставников, которые помогут прийти к Богу.
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25.07.2020 23:08 Відповісти
 
 