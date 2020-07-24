УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9135 відвідувачів онлайн
Новини
1 601 25

39% українців вважають, що відновлення промисловості найбільш позитивно впливає на розвиток економіки, - соцопитування

39% українців вважають, що відновлення промисловості найбільш позитивно впливає на розвиток економіки, - соцопитування

Падіння промислового виробництва в Україні триває тринадцять місяців поспіль.

39% українців вважають відновлення промисловості одним з головних драйверів розвитку економіки. Такі дані були отримані в результаті опитування, проведеного 5-6 червня компанією Gradus спільно із Центром Економічного Відновлення, передає Главком.

Відповідаючи на запитання, що найбільш позитивно впливає на економіку України, 39% опитаних назвали відновлення промисловості. Друге місце серед найпопулярніших відповідей – захист вітчизняного виробника – таку відповідь дали 30% респондентів. Водночас найбільшим бар’єром розвитку економіки українці вважають корупцію – таку відповідь дали 64% опитаних. Дослідження було проведено 5-6 червня 2020 року шляхом онлайн опитування.

Обсяг вибірки – 1000 респондентів віком 18-60 років, що проживають у містах з населенням понад 50 000 жителів.

Падіння промислового виробництва в Україні триває тринадцять місяців поспіль – з червня 2019 року.

Зокрема, в квітні 2020 року промвиробництво впало на 16,2%, в травні – на 12,2%, в червні - на 5,6%. В червні поточного року в розрізі основних промислових груп падіння виробництва (у річному вимірі – по відношенню до червня 2019 року) становило – інвестиційні товари – 26%, товари проміжного споживання 4%, виробництво енергопродукції – 3,5%.

Автор: 

опитування (1963) промисловість (599) спад промисловості (34)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
У Порошенко экономика росла на 3.6% в год у наркомана уже падение -1.6% и продолжает
обвал.
показати весь коментар
24.07.2020 14:41
+3
А результати цього опитування якось вплинуть на алогічні дії поточної влади?
показати весь коментар
24.07.2020 13:59
+2
когда читаю новости - "Украинцы считают...", то хочется рыдать..
Счетоводы блд, вместе с своим Клоуном и 2-ды судимым енакиевским уголовником..
показати весь коментар
24.07.2020 14:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А результати цього опитування якось вплинуть на алогічні дії поточної влади?
показати весь коментар
24.07.2020 13:59 Відповісти
Из текста "39% украинцев считают восстановление промышленности наиболее положительно влияющим на развитие экономики" - тупое криворожское лошье не понимает значение трех главных слов - восстановление промышленность экономика.
показати весь коментар
24.07.2020 14:05 Відповісти
в тему - прочел в сми что один режисер снимал какой-то там боевик и нужно было снять сцену со взрывом пасс. Боинга - он обратился к спецам по компьютерной графике и те ему такую сумму назвали что он окуел и решил что КУПИТЬ Боинг и взорвать и будет в разы дешевле !!! - что он и сделал.. (это я о промышленности, экономике, и кормильцах шахтерах)
показати весь коментар
24.07.2020 14:34 Відповісти
Сейчас важно не только восстанавливать промышленность, но и науку и новые технологии, чего вообще не делается. Украину наша власть сделала сырьевым придатком.
показати весь коментар
24.07.2020 14:19 Відповісти
когда читаю новости - "Украинцы считают...", то хочется рыдать..
Счетоводы блд, вместе с своим Клоуном и 2-ды судимым енакиевским уголовником..
показати весь коментар
24.07.2020 14:01 Відповісти
Ми ра**** **** ****...
показати весь коментар
24.07.2020 20:11 Відповісти
Экономику может восстановить только Порошенко у наркомана шансов нет.
показати весь коментар
24.07.2020 14:01 Відповісти
Если начать продавать герычь то у нарика есть неплохие шансы!
показати весь коментар
24.07.2020 20:12 Відповісти
39% украинцев считают восстановление промышленности наиболее положительно влияющим на развитие экономики, - соцопрос - Цензор.НЕТ 1239Про промышленность забудьте.
показати весь коментар
24.07.2020 14:03 Відповісти
Перше і друге питання пов'язані, навіщо їх задавати окремо? Опитування через одне місце.
показати весь коментар
24.07.2020 14:04 Відповісти
Не восстанавливать производство средины прошлого века, а создавать новое,современное, экологически чистое.Да любителям совка память о гудок заводском по утрам и множество дымящихся труб -символ мощи государства и развитой экономики.
показати весь коментар
24.07.2020 14:15 Відповісти
У Порошенка було 6 років щоб відновити економіку... або хоча б почати це робити...
показати весь коментар
24.07.2020 14:17 Відповісти
А тепер для розумово скалічених: 13 місяців поспіль економіка падає. А до цього був Порошенко, при якому був ріст. Зв"язати ці моменти можеш? Якщо ніт, то це клініка. Отож вмикни те, що у вашого Главзебіла не передбачено конструкцією!
показати весь коментар
24.07.2020 14:31 Відповісти
У Порошенко экономика росла на 3.6% в год у наркомана уже падение -1.6% и продолжает
обвал.
показати весь коментар
24.07.2020 14:41 Відповісти
Пам"ятаєш отой горбок - це той момент коли ви робили це разом.
39% українців вважають, що відновлення промисловості найбільш позитивно впливає на розвиток економіки, - соцопитування - Цензор.НЕТ 5432
показати весь коментар
24.07.2020 14:46 Відповісти
Пишите правду,правительство Гройсмана уронило экономику,а то горбики,ямочки.
показати весь коментар
24.07.2020 22:07 Відповісти
Ну если 39% украинцев так считают, то пусть берут достают из своих карманов деньги, создают инвестиционные банки, создают акционерные общества, привлекают заинтересованных инвесторов и сами на свой риск создают фабрики, заводы, комбинаты, развивают, то что еще работает... Но все это на свой страх и риск...
А так получается, что снова за счет налогоплательщиков мы спасаем оллигархов))
показати весь коментар
24.07.2020 14:59 Відповісти
61% считает, что Украина должна жить с кредитов?
показати весь коментар
24.07.2020 15:03 Відповісти
35 млрд гривень було видано на ремонт доріг з коронавірусного фонду, але всі забули про мільярди гривень з фонду який формується з акцизу на пальне який закладено в кожному літрі бензину який купується українцями на автозаправці.Депутатам від опозиції повинні зібрати підписи про створення ТСК яке б прослідкувало куди і на що було витрачено кошти держбюджету.
показати весь коментар
24.07.2020 15:14 Відповісти
В 1991 году по объёму промпроизводства Украина входила в десятку мировых лидеров. И что, как-то это помогло.
показати весь коментар
24.07.2020 15:24 Відповісти
Бред гнилого кацапа!
10ку економик... тьху на тебе падлюка!
Разве что в 10ку по длинне очередей за туалетной бумагой!
показати весь коментар
24.07.2020 20:14 Відповісти
Зачем тебе бумага, тебе лопухом привычней.
показати весь коментар
24.07.2020 21:57 Відповісти
мне привычнее когда ты своим языком мне жопу вытираешь!
показати весь коментар
24.07.2020 21:58 Відповісти
после правления зели опять нужен будет сеня
показати весь коментар
25.07.2020 07:12 Відповісти
 
 