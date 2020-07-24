Зеленський нагородив 31 українського воїна орденами і медалями, з них шістьох - посмертно, - указ

Президент України Володимир Зеленський нагородив 31 українського воїна за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, з них шістьох - посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента, відповідний указ №290/2020 глава держави підписав 24 липня.

Орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно нагороджено Олександра Маланчука.

Орденом "За мужність" III ступеня нагороджені посмертно п'ятеро воїнів у званні від солдата до прапорщика: Леонід Добрянський, Євген Сафонов, Микола Сорочук, Михайло Ткачишин, Євген Черних.

Також орденом "За мужність" III ступеня нагороджено Олександра Максимчука.

17 воїнів нагороджені медаллю "За військову службу Україні", а сім - медаллю "Захиснику Вітчизни".

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