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Експретендент у президенти Білорусі опозиціонер Цепкало залишив країну разом із дітьми

Експретендент у президенти Білорусі опозиціонер Цепкало залишив країну разом із дітьми

Експретендент у президенти Валерій Цепкало виїхав з Білорусі та вивіз із собою дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це TUT.BY розповіла його дружина Вероніка Цепкало.

За її словами, Валерія збиралися затримати, а її саму - позбавити батьківських прав. Зараз Валерій із дітьми перебувають у Росії, Вероніка залишається в Білорусі.

За словами Вероніки Цепкало, її чоловік із дітьми виїхав у Росію.

"Ми отримали інформацію з достовірних джерел, що мого чоловіка планують затримати за надуманими обставинами. Ми не знали, що це за обставини, але два дні тому прокуратура прийшла в школу, де вчаться мої діти, і просила вчителів написати заяви. Як я розумію, вони запустили процес щодо позбавлення мене батьківських прав. Саме тому ми вирішили, що ми вивозимо Валерія і дітей з території Білорусі, бо ми бачимо реальну загрозу і небезпеку", - сказала Вероніка Цепкало.

Дружина експретендента залишається в Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко вимагає видворяти з Білорусі іноземні ЗМІ, які "кличуть людей на майдани"

"Я в Білорусі, я зі своїми бойовими подругами, моїми соратницями Світланою і Марією", - заявила Вероніка Цепкало.

Сьогодні у представниць об'єднаного штабу три зустрічі з виборцями: в Глибокому, Новополоцьку і Вітебську.

Раніше кандидатка у президенти Світлана Тіхановська заявила, що вивезла дітей з Білорусі до Євросоюзу.

Нагадаємо, підставою для відмови в реєстрації Валерія Цепкала кандидатом у президенти стала недостатня кількість достовірних підписів - менше 100 тисяч достовірних підписів (ексглава ПВТ передав у ЦВК майже 160 тисяч підписів, зарахували йому трохи більше 78 тисяч підписів). Крім того, перевірка ЦВК показала, що дружина Валерія Цепкала не вказала, що в неї у власності є акції Пріорбанку. У ЦВК назвали це "суттєвою невідповідністю" вимогам до документів кандидата.

Валерій Цепкало подав до Верховного суду скаргу на рішення ЦВК про відмову в реєстрації. Верховний суд постанову Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації Цепкала кандидатом у президенти вирішив залишити без змін.

Автор: 

Білорусь (7964) вибори (6717) опозиція (292)


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Топ коментарі
+27
"По словам Вероники Цепкало, ее супруг с детьми уехал в Россию."
совсем мозгов нет. сябры, нахрена вам президент без мозгов?
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24.07.2020 14:27
+17
вот такая вот оппозиция в Белорусь...
еще кандидатами бегут в РФ..
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24.07.2020 14:28
+14
https://censor.net/user/384224 - а нам уже многим похер на руський изык..

издеваемся над нам как хотим...
энто белорусы над ним трясутся как над своим...
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24.07.2020 14:51
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Непонятно, а что за выборы в Беларуси? Выборы без выбора? Кандидат один?
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24.07.2020 14:24 Відповісти
Выбор есть. Или пророссийские кандидаты или лукшенка
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24.07.2020 14:31 Відповісти
Чушь!
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24.07.2020 14:39 Відповісти
Тебе из Германии виднее, кацап
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24.07.2020 14:42 Відповісти
який народ, такі й вибори. В них - навіть більше, ніж 73% своїх зебілів...
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24.07.2020 14:57 Відповісти
Тобто, все одно корзиненко, як не крути.
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25.07.2020 10:12 Відповісти
Какие выборы? Там выборов уже более 20 лет нет.
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24.07.2020 14:33 Відповісти
Как ето нету выбора. Выбор есть. Или выбрать Лукашенку или оставить действующего президента еще на один срок.
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24.07.2020 15:01 Відповісти
Бутафорські вибори, приблизно як на росії. Чиста формальність - "у нас типа демократия".
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24.07.2020 16:48 Відповісти
параша своих не выдаёт?
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24.07.2020 14:25 Відповісти
"По словам Вероники Цепкало, ее супруг с детьми уехал в Россию."
совсем мозгов нет. сябры, нахрена вам президент без мозгов?
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24.07.2020 14:27 Відповісти
им похер
им главное Луку скинуть...
а агент ФСБ от оппозиции или не агент им не важно уже..
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24.07.2020 14:31 Відповісти
Тихановские опять себе плюсик поставили - в ЕС детей вьівезли.
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24.07.2020 15:05 Відповісти
вот такая вот оппозиция в Белорусь...
еще кандидатами бегут в РФ..
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24.07.2020 14:28 Відповісти
Вы бы вначале правила склонений имен существительных освоили - потом уже в политические эксперДы...
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24.07.2020 14:41 Відповісти
https://censor.net/user/384224 - а нам уже многим похер на руський изык..

издеваемся над нам как хотим...
энто белорусы над ним трясутся как над своим...
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24.07.2020 14:51 Відповісти
Тады можа перойдзем на мову - паглядзiм як табе похер. А я пагляжу што ты яшчэ ведаеш пра палiтычны разклад у Беларусi
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24.07.2020 14:58 Відповісти
Какай там розклад? Бэзлад. Я ваш ПРОРОК. Хочеш знати майбутнього президента на Бєларусі?
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25.07.2020 10:15 Відповісти
Я таксама крыху прарок - Беларусь апынiцца у адзiнай эурапейскай сям'i скарэй за Украiну.
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25.07.2020 10:24 Відповісти
Ой, насилу з-під столу вибрався. Упав від сміху.
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25.07.2020 11:00 Відповісти
))))) я взагалі часто на міжнародних ресурсах (ютуб, наприклад), коли ситуація потребує російської мови, заради русофобії починаю демонстративно писати ламаною кацапською, перемішаною з англійськими, німецькими та іншими словами, а також конструкціями англійського синтаксису
(особливо презирливий ефект, коли відповідаєш кільком коментаторам, серед яких є і співвітчизники - і в призначеній для них частині комента легко й невимушено переходиш з "моя нот вери мач понимайт есть руссиан говорить" на чисту й співучу солов'їну )
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24.07.2020 17:01 Відповісти
ай какой ты маладец!
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24.07.2020 17:54 Відповісти
А что не так он сказал? Или этот оппозиционер не в рашу сбежал? Или, что бы это констатировать нужно быть экспертом? И может ты бы, для начала, научился не коверкать слова? ЭксперД, бл...ть
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24.07.2020 15:31 Відповісти
А то, что Цепкало никогда оппозиционером не был. Это многолетний лукашенковский чиновник (просто в репрессиях не запачканый), выпускник МГИМО, бывший посол в США, основатель парка высоких технологий. Он технократ - разве что про раскол элит речь.
Про "кремлевского агента" говорить преждевременно - при непосредственной угрозе ареста и необходимости мгновенного принятия решения - в РФ бежать легче. Путен не будет вмешиваться топорно - выдавая Луке беглеца по надуманным обвинениям. Луке тоже не вгодно нагнетать - Цепкало все равно не допущен к выборам.
А хаять агульно беларускую национальную оппозицию, отбывающую тюремные срока по лукашенковским казематам - могут только конченые деграданты.
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24.07.2020 15:53 Відповісти
https://censor.net/user/384224 "Вы бы вначале правила склонений имен существительных освоили - потом уже в политические эксперДы"
Ну да, а это было просто в сокращенной форме.
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24.07.2020 15:57 Відповісти
По вашему Ь сокращеннее И ?
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24.07.2020 16:00 Відповісти
прыйшоў час змяніць лысую шыну, вырашылі ў Крамлі
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24.07.2020 15:12 Відповісти
ага, "оппозиционный кандидат" уехал прятаться на расею
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24.07.2020 14:28 Відповісти
В таракана кукуха поехала совсем
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24.07.2020 14:28 Відповісти
Спалился чувак по полной. Почему не в Европу? Политическое убежище 100% дали бы.
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24.07.2020 14:31 Відповісти
ну і нашо їм такий президент тоді. сваліл і хорошо.
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24.07.2020 15:23 Відповісти
НУ И ЖОПОЗИЦИЯ В БЯЛОРУССИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чуть что и валят в Парашу---явный признак принадлежности так званой ЖОППОЗИЦИИ.
ПРИВЕТ ДВАЖДЫ ЛЕГИТИМНОМУ ПЕРЕДАЙТЕ И БОЙКО С МЕРТВЕЧУКОМ.
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24.07.2020 14:33 Відповісти
Повторение--мать учения.
Экс-претендент в президенты Беларуси, оппозиционер Цепкало покинул страну вместе с детьми - Цензор.НЕТ 9218
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24.07.2020 14:35 Відповісти
У них и Бабарико безал бы в рашку- гомняшку ))))) умеете вы впечатлить своей оппозицией 🤣🤣🤣🤣🤣
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24.07.2020 14:33 Відповісти
Луку поставили перед выбором или ты ляжешь под нас (рашку) или мы раскрутим своих кандидатов.
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24.07.2020 14:46 Відповісти
Хорошо место нашёл куда поехать, не ну если в Ростов тогда прокатит)))
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24.07.2020 14:33 Відповісти
класика перформативного тоталітаризму, як його розуміє Енн Еплбаум:
"Ласкаво просимо у світ перформативного авторитаризму, форми політики, яка за останні десятиліття досягла нових висот витонченості в Росії і нині прибула до Сполучених Штатів. На відміну від авторитаризму XX століття, ця постмодерна кампанія впливу 21 століття не потребує створення тотальної поліцейської держави. Він також не вимагає повного контролю інформації або масових арештів. Натомість це може здійснюватися за допомогою кількох засобів масової інформації та кількох ретельно націлених арештів". - https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/trump-putting-show-portland/614521/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share
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24.07.2020 15:16 Відповісти
Знайшов куди поїхати. Міг би в Туркменістан чи Узбекістан,різниці ніякої. Чи він надіється,що ***** його лукі не видасть? Так даремно.У них же тіпа саюзнає гасударство...
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24.07.2020 14:37 Відповісти
Стерх не выдаст.Это его человек)
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24.07.2020 15:18 Відповісти
Вам видніше. Тільки не стерх,а *****.
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24.07.2020 18:33 Відповісти
Становится ясно, что кацапы скорее всего будут организовывать прокацапский Майдан после выборов в Беларуси. Скорее всего будут захватывать Беларусь военным путем
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24.07.2020 14:40 Відповісти
нічого там захоплювати не будуть,вони всі вийдуть з кацапськими прапорами зустрічати першу тачанку с вастока
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24.07.2020 15:59 Відповісти
Цепкало в гимнастерке поздравил белорусов с Днем независимости с «Линии Сталина»В https://www.facebook.com/tsepkalo/videos/3318626648187844/ видеообращении политик рассказал историю о создании танка Т-34, созданного, по его словам, без разрешения военно-технической комиссии. По словам Цепкало, этот пример показывает, что советская система управления была более свободной и эффективной, чем сегодняшняя белорусская.https://gazetaby.com/post/capkala0307-vybory-2020rsspulsdzen-cepkalo-v-gimna/165766/ Двое пророссийских кандидатов уже дают показания в СИЗО КГБ.Здесь не Украина,с белорусскими Медведчуками не церемонятся)
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24.07.2020 14:59 Відповісти
Похоже, что Бацька на этих выборах самый пробеларусский кандидат, и наименее агрессивно настроенный к Украине. Насчет того, что оперативно вяжут кацапскую агентуру это хорошо, но главная опасность это потенциалный прокацапский Майдан, после разгона которого кацапы могут полезть защищать рузгеязычных
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24.07.2020 15:33 Відповісти
Ну,Бабарико-бывший глава Белгазпромбанка,сидевший 20 лет на потоках в миллиарды баксов,связаный с ГазМясом по самое немогу..И не идиот,явно.КТО ему мог дать гарантии? Только одна страна)Но,в наших ****** гарантии РФ мало значат)
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24.07.2020 15:41 Відповісти
О, яка прикра несподиванка!
Борец с режимом кровавого диктатора уехал в Россию!
И нонешние "борцуны" туда ж уроют.
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24.07.2020 15:01 Відповісти
Некоторые не успели.
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24.07.2020 15:19 Відповісти
Странно,почему это проевропейский кандидат в президенты сбегает в Рашку? Газпромовский выкормыш Бабарико и белорусский Шарий Тихановский не успели)))
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24.07.2020 15:03 Відповісти
Идет " игра " -- политический " Покер". А все раскрыли рты.
Если ФСБ само вывозило украинца из Белоруссии, то о чём можно говорить.
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24.07.2020 15:05 Відповісти
Цимес в том,что кандитаты в президенты РБ Цепкало,Бабарико и Тихановский обещали Луке минимум-Ростов,а максимум-судьбу Чаушеску.Но вот ведь как бывает-двое в СИЗО,один в РФ сбежал.. Спецоперация,,преемник,,на гране провала
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24.07.2020 15:12 Відповісти
Не хвались раньше времени, кацапы могут войной пойти на вас.
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24.07.2020 15:34 Відповісти
Войны не будет.Программа максимум у РФ-свалить Луку и поставить президентом своего человека,а потом превратить Беларусь в Пуэрто-Рико,зависимую территорию.Минимум-добится белорусского Майдана,чтобы АГЛ жестко разогнал и поссорился с Западом.Санкции там..Тогда уже ему на карачках придется в Кремль ползти,договариваться.Москва,в любом случае ничего не теряет.
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24.07.2020 15:45 Відповісти
А лука що - не свій? Дуже голосно сказано. Лука із шкури вилазить, щоб стати президентом. А методи його не зупиняють. Нам потрібно так з кацапською шушарою робити. мертвечуки всякі, добкіни, кернеси повинні дрижати в стійлі.
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25.07.2020 10:21 Відповісти
По мне если уж все оппоненты Лукашенки потенциальные беглецы в Россию, то пусть уж лучше Бацька правит. Он хоть иногда встает в позу против Ф уйла.
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24.07.2020 15:13 Відповісти
А что скажет каждой дьірке затьічка Тьішкевич? Он в своем институте майбутнєго ето предсказьівал?
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24.07.2020 15:34 Відповісти
На Цензоре к Лукашенко необьективны.Ни одна страна в мире,не сделала больше чем РБ для Украины в плане военной помощи и сотрудничества)Даже США,выделевшие несколько списанных корыт и ПТРК,запертых на полигоне,в львовской области.https://lb.ua/economics/2018/08/23/405719_dohodnaya_voyna_sotrudnichestve.html Доходная война. О сотрудничестве Беларуси и Украины в военной сфере
История белорусско-украинского торгового https://lb.ua/news/2014/06/17/269998****************************.html сотрудничества в военной сфере с 2014 года и по сегодняшний день - богата и поучительна. Белорусские предприятия неплохо заработали на вооруженном конфликте в Украине - это факт. Но факт и то, что без белорусских поставок украинским военным пришлось бы намного тяжелее, особенно в критический период войны.
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24.07.2020 15:53 Відповісти
Надо полагать, если рассматривать в этом ключе, то Беларусь и более заинтерессована в продолжении войны. Чисто по экономическим показателям.
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24.07.2020 16:02 Відповісти
Ну,это не так.Трактора,комбайны и грузовики продавать все таки легче,чем военную технику и снаряжение.Тем более-с таким гемором)Для РБ-лучше было бы,чтобы эта война закончилась.
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24.07.2020 16:04 Відповісти
А кого там вони судили за те, що воював на стороні України? Чи я щось переплутав?
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25.07.2020 10:23 Відповісти
Господа, ну Растов же не резиновый))
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24.07.2020 16:06 Відповісти
Та ещё оппозиция. Прятаться на нарассее , искать там защиты могут только те, кто угоден кремлю. То есть рашка расставила силки- кого не выберешь- опять в лапы к путлеру? Не знаю, кто там и как, но этот факт очень красноречивый. Порядочные люди на нарассее не прячутся.
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24.07.2020 16:08 Відповісти
Беларусы, объясните нормально , что происходит у вас
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24.07.2020 16:09 Відповісти
Грубо говоря-есть Лукашенко,авторитарный лидер(все таки назвать диктатором его нельзя)Специфика выборов 9 августа в том,что совпало по времени мировой кризис,пандемия и ссора с РФ(полное прекращение российских нефтегазовых субсидий).Народ недоволен.Путину,недавно-вместо того,чтобы стать главой Союзного государства РФ и РБ пришлось обнулятся-Лука не захотел сдавать независимость.И теперь в Беларуси,соперники действующего президента-сплошь пророссийские кандидаты.Один сбег в Рашку,двое не успели и сидят в СИЗО КГБ.Это так,если вкратце.
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24.07.2020 16:23 Відповісти
Да. По причинам вы прошлись конкретно. Мы их приблизительно знаем в Украине, а также хорошо знакомы с алчной сущностью нарассеи. Интересно другое, получается сейчас Лука- лучший вариант, а оппозиция все больше подставные кремлем куклы?
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24.07.2020 17:49 Відповісти
Для вас,украинцев и Украины-Лукашенко,точно лучший вариант.Беларусь вас никогда не предавала и помогала всегда чем могла.....Лукашенко оказывает Украине неоценимую помощь.За минувшие четыре года украинско-белорусское сотрудничество только набирало обороты. Беларусь помогла Украине тяжёлыми грузовиками, нефтепродуктами, модернизацией авиатехники, приборами ночного видения и т.д. Также Беларусь продает оружие Болгарии, через которую оно, по некоторым данным, может идти к боевикам в Сирию.

"В 2014 году Лукашенко пообещал Турчинову (в то время - исполняющий обязанности президента Украины, - прим.ред.), что с территории Беларуси русские не будут атаковать, - https://t.me/russica2 сообщает телеграм-канал Незыгарь . - На прощание сказал: "Но в крайнем случае я предупрежу за сутки…" и передал Турчинову карту дислокации российских войск.https://newizv.ru/news/politics/17-08-2018/lukashenko-okazyvaet-ukraine-neotsenimuyu-pomosch
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24.07.2020 18:32 Відповісти
Да, Таня - немного вами удивлен. Незнакомый человек вам лапшу вешает, а вы ведетесь. Лукашенко 26 лет работает на "союзное государство" - уничтожает все беларуское. Ведь не может путен огнем и мечом оккупировать Беларусь - россияне не примут и санкции нужно не получить. Для этого и есть Лукашенко. Игра сегодня такова - шантаж Лукашенко революцией и поддавливание под интеграцию.
Но путен не учитывает 21 век - неприятие беларусов совка2.0, клептократов, выживших из ума попов, тухлых скреп. Беларусы разбудят даже народы РФ на бархатную революцию.
Посылайте этого Макса нах...
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24.07.2020 20:48 Відповісти
Я просто хочу разобраться. Спасибо
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24.07.2020 21:00 Відповісти
На це й розраховано. Лука - бац-і на матрац! Бо всі інші кандидати - "прокацапські". А потім виясниться, що ніяке ***** з лукою і не полаялося. Така собі багатоходовочка. Може ж таке бути?
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25.07.2020 10:26 Відповісти
Конечно, может.
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25.07.2020 10:28 Відповісти
"Народ недоволен".

Тобто, народу пофіг на принципи, порядність та ін. Головне "дешева нєфть та газ"?
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25.07.2020 10:28 Відповісти
Да оппозиция три года выбирала(сопли жевала) "единого". А получилась, трехголовая тетка хочет стать президентом.
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24.07.2020 17:01 Відповісти
Ты сам,всю жизнь жуешь сопли гэбухи,-и еще на людей гавкаешь? Сгинь,дерьмо!
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24.07.2020 17:05 Відповісти
А ты молдаванин, не лезь в чужие дела. Сиди со своим Додоном.
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24.07.2020 17:10 Відповісти
Сгинь,мразь гэбистская!
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24.07.2020 20:14 Відповісти
"По словам Вероники Цепкало, ее супруг с детьми уехал в Россию",- видно там его хозяева раз не захотел в Европу где бы он автоматом получил вид на жительство вместе с семьей.
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24.07.2020 16:34 Відповісти
Я, например, читала, что Лука попытается сфальсифицировать выборы , это вызовет негодование людей, возможен Майдан, и, как следствие, возвращение блудного Луки на поклон к путлеру и поглощение свободной Беларуси мордором.
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24.07.2020 17:57 Відповісти
Танечка,у нас выборы всегда фальсифицируют.Это правда-Лукашенко дописывают 15-20% голосов.Но правда и в том,что он может победить в первом туре,без особых манипуляций.Просто сейчас-положение особое.Майдан в Беларуси готовит не Запад,а РФ,поэтому рисковать никто не будет.
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24.07.2020 19:12 Відповісти
https://censor.net/user/228276,-У Вас прямо такая любовь проявилась к этому белорусскому ватнику,что ставите ему лайки?
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24.07.2020 20:16 Відповісти
оппозіціонер!!!! утік в росію!!!! в росію, Карл!!!!!
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24.07.2020 18:25 Відповісти
Да ничего не будет после девятого, будем как обычно картошку копать, уродила знатно в этом годе. А Бабарико выберем, 15 лет быстро пролетит.
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24.07.2020 21:30 Відповісти
Питання у іншому. Де ви там "вітаєтє", якщо вам кіздец сниться? На городі бульбу за гичку тягаєте? Чи кота за бульби? Кому я повинен співчувати? Давай - вперед на барикади, тільки не в Києві устроюйте їх, як ви робите останнім часом, а у себе.
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25.07.2020 10:35 Відповісти
 
 