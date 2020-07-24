Експретендент у президенти Білорусі опозиціонер Цепкало залишив країну разом із дітьми
Експретендент у президенти Валерій Цепкало виїхав з Білорусі та вивіз із собою дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це TUT.BY розповіла його дружина Вероніка Цепкало.
За її словами, Валерія збиралися затримати, а її саму - позбавити батьківських прав. Зараз Валерій із дітьми перебувають у Росії, Вероніка залишається в Білорусі.
За словами Вероніки Цепкало, її чоловік із дітьми виїхав у Росію.
"Ми отримали інформацію з достовірних джерел, що мого чоловіка планують затримати за надуманими обставинами. Ми не знали, що це за обставини, але два дні тому прокуратура прийшла в школу, де вчаться мої діти, і просила вчителів написати заяви. Як я розумію, вони запустили процес щодо позбавлення мене батьківських прав. Саме тому ми вирішили, що ми вивозимо Валерія і дітей з території Білорусі, бо ми бачимо реальну загрозу і небезпеку", - сказала Вероніка Цепкало.
Дружина експретендента залишається в Білорусі.
"Я в Білорусі, я зі своїми бойовими подругами, моїми соратницями Світланою і Марією", - заявила Вероніка Цепкало.
Сьогодні у представниць об'єднаного штабу три зустрічі з виборцями: в Глибокому, Новополоцьку і Вітебську.
Раніше кандидатка у президенти Світлана Тіхановська заявила, що вивезла дітей з Білорусі до Євросоюзу.
Нагадаємо, підставою для відмови в реєстрації Валерія Цепкала кандидатом у президенти стала недостатня кількість достовірних підписів - менше 100 тисяч достовірних підписів (ексглава ПВТ передав у ЦВК майже 160 тисяч підписів, зарахували йому трохи більше 78 тисяч підписів). Крім того, перевірка ЦВК показала, що дружина Валерія Цепкала не вказала, що в неї у власності є акції Пріорбанку. У ЦВК назвали це "суттєвою невідповідністю" вимогам до документів кандидата.
Валерій Цепкало подав до Верховного суду скаргу на рішення ЦВК про відмову в реєстрації. Верховний суд постанову Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації Цепкала кандидатом у президенти вирішив залишити без змін.
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совсем мозгов нет. сябры, нахрена вам президент без мозгов?
им главное Луку скинуть...
а агент ФСБ от оппозиции или не агент им не важно уже..
еще кандидатами бегут в РФ..
издеваемся над нам как хотим...
энто белорусы над ним трясутся как над своим...
(особливо презирливий ефект, коли відповідаєш кільком коментаторам, серед яких є і співвітчизники - і в призначеній для них частині комента легко й невимушено переходиш з "моя нот вери мач понимайт есть руссиан говорить" на чисту й співучу солов'їну )
Про "кремлевского агента" говорить преждевременно - при непосредственной угрозе ареста и необходимости мгновенного принятия решения - в РФ бежать легче. Путен не будет вмешиваться топорно - выдавая Луке беглеца по надуманным обвинениям. Луке тоже не вгодно нагнетать - Цепкало все равно не допущен к выборам.
А хаять агульно беларускую национальную оппозицию, отбывающую тюремные срока по лукашенковским казематам - могут только конченые деграданты.
Ну да, а это было просто в сокращенной форме.
Чуть что и валят в Парашу---явный признак принадлежности так званой ЖОППОЗИЦИИ.
ПРИВЕТ ДВАЖДЫ ЛЕГИТИМНОМУ ПЕРЕДАЙТЕ И БОЙКО С МЕРТВЕЧУКОМ.
"Ласкаво просимо у світ перформативного авторитаризму, форми політики, яка за останні десятиліття досягла нових висот витонченості в Росії і нині прибула до Сполучених Штатів. На відміну від авторитаризму XX століття, ця постмодерна кампанія впливу 21 століття не потребує створення тотальної поліцейської держави. Він також не вимагає повного контролю інформації або масових арештів. Натомість це може здійснюватися за допомогою кількох засобів масової інформації та кількох ретельно націлених арештів". - https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/trump-putting-show-portland/614521/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share
Борец с режимом кровавого диктатора уехал в Россию!
И нонешние "борцуны" туда ж уроют.
Если ФСБ само вывозило украинца из Белоруссии, то о чём можно говорить.
История белорусско-украинского торгового https://lb.ua/news/2014/06/17/269998****************************.html сотрудничества в военной сфере с 2014 года и по сегодняшний день - богата и поучительна. Белорусские предприятия неплохо заработали на вооруженном конфликте в Украине - это факт. Но факт и то, что без белорусских поставок украинским военным пришлось бы намного тяжелее, особенно в критический период войны.
"В 2014 году Лукашенко пообещал Турчинову (в то время - исполняющий обязанности президента Украины, - прим.ред.), что с территории Беларуси русские не будут атаковать, - https://t.me/russica2 сообщает телеграм-канал Незыгарь . - На прощание сказал: "Но в крайнем случае я предупрежу за сутки…" и передал Турчинову карту дислокации российских войск.https://newizv.ru/news/politics/17-08-2018/lukashenko-okazyvaet-ukraine-neotsenimuyu-pomosch
Но путен не учитывает 21 век - неприятие беларусов совка2.0, клептократов, выживших из ума попов, тухлых скреп. Беларусы разбудят даже народы РФ на бархатную революцию.
Посылайте этого Макса нах...
Тобто, народу пофіг на принципи, порядність та ін. Головне "дешева нєфть та газ"?