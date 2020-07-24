Експретендент у президенти Білорусі опозиціонер Цепкало залишив країну разом із дітьми

Експретендент у президенти Валерій Цепкало виїхав з Білорусі та вивіз із собою дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це TUT.BY розповіла його дружина Вероніка Цепкало.

За її словами, Валерія збиралися затримати, а її саму - позбавити батьківських прав. Зараз Валерій із дітьми перебувають у Росії, Вероніка залишається в Білорусі.

За словами Вероніки Цепкало, її чоловік із дітьми виїхав у Росію.

"Ми отримали інформацію з достовірних джерел, що мого чоловіка планують затримати за надуманими обставинами. Ми не знали, що це за обставини, але два дні тому прокуратура прийшла в школу, де вчаться мої діти, і просила вчителів написати заяви. Як я розумію, вони запустили процес щодо позбавлення мене батьківських прав. Саме тому ми вирішили, що ми вивозимо Валерія і дітей з території Білорусі, бо ми бачимо реальну загрозу і небезпеку", - сказала Вероніка Цепкало.

Дружина експретендента залишається в Білорусі.

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"Я в Білорусі, я зі своїми бойовими подругами, моїми соратницями Світланою і Марією", - заявила Вероніка Цепкало.

Сьогодні у представниць об'єднаного штабу три зустрічі з виборцями: в Глибокому, Новополоцьку і Вітебську.

Раніше кандидатка у президенти Світлана Тіхановська заявила, що вивезла дітей з Білорусі до Євросоюзу.

Нагадаємо, підставою для відмови в реєстрації Валерія Цепкала кандидатом у президенти стала недостатня кількість достовірних підписів - менше 100 тисяч достовірних підписів (ексглава ПВТ передав у ЦВК майже 160 тисяч підписів, зарахували йому трохи більше 78 тисяч підписів). Крім того, перевірка ЦВК показала, що дружина Валерія Цепкала не вказала, що в неї у власності є акції Пріорбанку. У ЦВК назвали це "суттєвою невідповідністю" вимогам до документів кандидата.

Валерій Цепкало подав до Верховного суду скаргу на рішення ЦВК про відмову в реєстрації. Верховний суд постанову Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації Цепкала кандидатом у президенти вирішив залишити без змін.