У зв'язку з великою кількістю ДТП в Україні стартувало профілактичне відпрацювання автошляхів "Безпечне шосе", - Нацполіція. ВIДЕО
Відпрацювання триватиме до кінця літа. До її проведення будуть залучені підрозділи блоку превентивної діяльності. Мета - підвищення безпеки учасників дорожнього руху та профілактику дорожньо-транспортних пригод.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України, про це цьому глава Національної поліції України Ігор Клименко повідомив сьогодні, 24 липня.
За словами Клименка, упродовж липня цього року на українських автошляхах сталося трохи більше тисячі ДТП, в яких постраждали люди. Зокрема, в результаті дорожньо-транспортних пригод 1218 людей отримали травми, ще 168 громадян – загинули. Лише за чотири останні дні в Україні зафіксовано 216 ДТП з потерпілими, де загинула 31 людина і 241 учасник дорожнього руху отримав травми.
Відтак з огляду на загострення ситуації на автомобільних шляхах керівництвом Національної поліції було прийняте рішення про проведення профілактичного відпрацювання.
"Ми назвали ці відпрацювання "безпечне шосе". Мета наших дій – підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Нині "гаряча" пора на дорогах: люди їдуть на відпочинок, повертаються додому. Потік транспорту суттєво збільшився, а з ним – і кількість ДТП. Ця статистика змушує нас діяти рішучіше. Тому для безпеки кожного водія, пасажира та пішохода на автошляхах держави несуть службу майже 400 нарядів патрульної поліції", – наголосив глава відомства.
Клименко також повідомив, що в рамках відпрацювання перед кожним задіяним підрозділом поліції визначені конкретні завдання. Серед цих завдань – аналіз стану аварійності, визначення оптимальних місць розташування патрульних нарядів, збільшення їхньої кількості на найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг, а також наближення нарядів до місць відпочинку людей у південних регіонах держави.
Особливу увагу поліцейські приділятимуть профілактиці правопорушень, що можуть призвести до ДТП. Наряди поліції будуть орієнтовані на виявлення серйозних порушень Правил дорожнього руху як водіями транспортних засобів, так і пішоходами та велосипедистами.
Зокрема, йдеться про виявлення фактів керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, виїзду на смугу зустрічного руху, порушення водіями швидкісного режиму. Також правоохоронці звертатимуть увагу на дотримання учасниками дорожнього руху правил обгону, проїзду перехресть і пішохідних переходів, користування ременями безпеки або мотошоломами, перевезення пасажирів, зокрема – дітей.
"Запевняю: екіпажі поліції працюватимуть виключно заради безпеки людей – у режимі патрулювання чи на спеціальних видимих та добре освітлених постах. Триватимуть ці профілактичні заходи до завершення літа. І я маю велику надію на те, що нам разом з вами вдасться зменшити кількість аварій та смертність на автошляхах України", – зауважив Ігор Клименко.
Глава Нацполіції закликав громадян безумовно дотримуватися Правил дорожнього руху та з розумінням ставитися до роботи поліцейських.
Нагадаємо, 12 липня в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула сім'я, а одна дитина потрапила до лікарні. Згодом Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід винуватцю дорожньо-транспортної пригоди.
Також вчора на Дніпропетровщині в результаті дорожньо-транспортної пригоди з маршрутним автобусом 15 пасажирів були доставлені в лікарню.
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Только я вернулся в Украину - под каждым кустом сидит сраный мусор и хочет проверить мои документы
ж/д уже давно, а автодороги комплексно - щаз
пока не нашел знакомого, который через какую-то незначительную мзду тут же эту справку организовал
В правила внесли изменения, согласно которым полиция может остановить авто без видимой причины, если на сайте Нацполиции такая причина обозначена!
Вот вам и месячник!
Полицаям не так много платят, месячники теперь будут бонусом.
местамкустам!
Вот такую:
Приклад. Півроку на трасі Київ-Чоп в Солонці під Львовом робили розворот з розгонною полосою. І що ви думаєте? Рагульня виїжджає на ту розгонну полосу і... зупиняється.
Другий приклад. Перетин рівнозначних доріг між будинками. Статистично 50% водіїв поняття ЗЕленого не мають, хто кого пропускає. Причому так зупиняєш часом такого дебіла жестами, вікно опускаєш і питаєш, чи знате ви шановний, що в правилах написано пріоритет машини, яка їде справа? - Ні один не перепрошує чи не визнає свою провину - все бидло починає щось ліпити: один про водійську солідарність ( я таке найчастіше чую), другий - про якийсь поворот кудись там... Коротше, жах.
Третій приклад. Вузька дорога між будинками, вздовж якої припарковані машини. Бидло виїжджає на зустрічну і ***здує як бик в лобову атаку. Зупиняюся, питаю, шановний, чому їдете по зустрічній, з вашого боку перешкода, ви прекрасно бачите мене ще ДО ТОГО, як виїжджаєте мені в лоб. На**** таке робити? - Почуєте все, що завгодно, тільки не вибачення. І найголовніше, що це все бидло і далі буде так їздити, бо йому пох.
Ага, привіт всім ботофермам! Чи будете ви надалі стверджувати, що я ольгінський бот, який користується гугл-транслейтом?
Добре. Четвертий приклад. Траса. Купа поворотів наліво прямо з траси. За моїми спостереженнями приблизно 95% НЕ ВМІЄ виконати таку елементарну дію, як поворот з траси наліво у свою другорядну дорогу. Як вони це роблять. За 500 метрів до повороту (не менше) знижують швидкість і плетуться вдвічі-втричі повільніше, ніж основний темп руху. Перед самим поворотом зупиняються прямо на шосе, включають поворот і над чимось як мінімум пару секунд думають. Потім нарешті починається поворот, але не швидше, ніж це зробили би на фірі з двома конями. Хочеться зупинитися і набити **ало. Але тоді доведеться бити **ало всім підряд. Ну і що зробиш - такий нарід...
А ці ****** з поліції будуть стояти десь хз де і хз чим займатися. Та їдете по шосе, дивитеся, якийсь урод не вміє повертати наліво. Зупинили, виписали штраф за створення аварійної ситуації - на другий раз буде влітати в поворот, не знижуючи швидкості, урода кусок...
П'ятий приклад. Рушання з-під світлофора... Ну то ясно. Тут треба поставити поліцая і тиждень-другий всіх уродів, хто не вміє їздити і з чиєї вини затори утворюються, штрафувати за створення перешкод руху. Будуть, с*ка, на жовте стартувати, придурки другий раз.