У зв'язку з великою кількістю ДТП в Україні стартувало профілактичне відпрацювання автошляхів "Безпечне шосе", - Нацполіція. ВIДЕО

Відпрацювання триватиме до кінця літа. До її проведення будуть залучені підрозділи блоку превентивної діяльності. Мета - підвищення безпеки учасників дорожнього руху та профілактику дорожньо-транспортних пригод.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України, про це цьому глава Національної поліції України Ігор Клименко повідомив сьогодні, 24 липня.

За словами Клименка, упродовж липня цього року на українських автошляхах сталося трохи більше тисячі ДТП, в яких постраждали люди. Зокрема, в результаті дорожньо-транспортних пригод 1218 людей отримали травми, ще 168 громадян – загинули. Лише за чотири останні дні в Україні зафіксовано 216 ДТП з потерпілими, де загинула 31 людина і 241 учасник дорожнього руху отримав травми.

Відтак з огляду на загострення ситуації на автомобільних шляхах керівництвом Національної поліції було прийняте рішення про проведення профілактичного відпрацювання.

"Ми назвали ці відпрацювання "безпечне шосе". Мета наших дій – підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Нині "гаряча" пора на дорогах: люди їдуть на відпочинок, повертаються додому. Потік транспорту суттєво збільшився, а з ним – і кількість ДТП. Ця статистика змушує нас діяти рішучіше. Тому для безпеки кожного водія, пасажира та пішохода на автошляхах держави несуть службу майже 400 нарядів патрульної поліції", – наголосив глава відомства.

Клименко також повідомив, що в рамках відпрацювання перед кожним задіяним підрозділом поліції визначені конкретні завдання. Серед цих завдань – аналіз стану аварійності, визначення оптимальних місць розташування патрульних нарядів, збільшення їхньої кількості на найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг, а також наближення нарядів до місць відпочинку людей у південних регіонах держави.

Особливу увагу поліцейські приділятимуть профілактиці правопорушень, що можуть призвести до ДТП. Наряди поліції будуть орієнтовані на виявлення серйозних порушень Правил дорожнього руху як водіями транспортних засобів, так і пішоходами та велосипедистами.

Зокрема, йдеться про виявлення фактів керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, виїзду на смугу зустрічного руху, порушення водіями швидкісного режиму. Також правоохоронці звертатимуть увагу на дотримання учасниками дорожнього руху правил обгону, проїзду перехресть і пішохідних переходів, користування ременями безпеки або мотошоломами, перевезення пасажирів, зокрема – дітей.

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"Запевняю: екіпажі поліції працюватимуть виключно заради безпеки людей – у режимі патрулювання чи на спеціальних видимих та добре освітлених постах. Триватимуть ці профілактичні заходи до завершення літа. І я маю велику надію на те, що нам разом з вами вдасться зменшити кількість аварій та смертність на автошляхах України", – зауважив Ігор Клименко.

Глава Нацполіції закликав громадян безумовно дотримуватися Правил дорожнього руху та з розумінням ставитися до роботи поліцейських.

Нагадаємо, 12 липня в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула сім'я, а одна дитина потрапила до лікарні. Згодом Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід винуватцю дорожньо-транспортної пригоди.

Також вчора на Дніпропетровщині в результаті дорожньо-транспортної пригоди з маршрутним автобусом 15 пасажирів були доставлені в лікарню.