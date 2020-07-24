УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9184 відвідувача онлайн
Новини Силовики
9 099 70

У зв'язку з великою кількістю ДТП в Україні стартувало профілактичне відпрацювання автошляхів "Безпечне шосе", - Нацполіція. ВIДЕО

Відпрацювання триватиме до кінця літа. До її проведення будуть залучені підрозділи блоку превентивної діяльності. Мета - підвищення безпеки учасників дорожнього руху та профілактику дорожньо-транспортних пригод.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України, про це цьому глава Національної поліції України Ігор Клименко повідомив сьогодні, 24 липня.

За словами Клименка, упродовж липня цього року на українських автошляхах сталося трохи більше тисячі ДТП, в яких постраждали люди. Зокрема, в результаті дорожньо-транспортних пригод 1218 людей отримали травми, ще 168 громадян – загинули. Лише за чотири останні дні в Україні зафіксовано 216 ДТП з потерпілими, де загинула 31 людина і 241 учасник дорожнього руху отримав травми.

Відтак з огляду на загострення ситуації на автомобільних шляхах керівництвом Національної поліції було прийняте рішення про проведення профілактичного відпрацювання.

"Ми назвали ці відпрацювання "безпечне шосе". Мета наших дій – підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Нині "гаряча" пора на дорогах: люди їдуть на відпочинок, повертаються додому. Потік транспорту суттєво збільшився, а з ним – і кількість ДТП. Ця статистика змушує нас діяти рішучіше. Тому для безпеки кожного водія, пасажира та пішохода на автошляхах держави несуть службу майже 400 нарядів патрульної поліції", – наголосив глава відомства.

У звязку з великою кількістю ДТП в Україні стартувало профілактичне відпрацювання автошляхів Безпечне шосе, - Нацполіція 01

Клименко також повідомив, що в рамках відпрацювання перед кожним задіяним підрозділом поліції визначені конкретні завдання. Серед цих завдань – аналіз стану аварійності, визначення оптимальних місць розташування патрульних нарядів, збільшення їхньої кількості на найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг, а також наближення нарядів до місць відпочинку людей у південних регіонах держави.

Особливу увагу поліцейські приділятимуть профілактиці правопорушень, що можуть призвести до ДТП. Наряди поліції будуть орієнтовані на виявлення серйозних порушень Правил дорожнього руху як водіями транспортних засобів, так і пішоходами та велосипедистами.

Зокрема, йдеться про виявлення фактів керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, виїзду на смугу зустрічного руху, порушення водіями швидкісного режиму. Також правоохоронці звертатимуть увагу на дотримання учасниками дорожнього руху правил обгону, проїзду перехресть і пішохідних переходів, користування ременями безпеки або мотошоломами, перевезення пасажирів, зокрема – дітей.

Читайте: Після смертельних ДТП на Одещині в області ввели цілодобовий патруль

"Запевняю: екіпажі поліції працюватимуть виключно заради безпеки людей – у режимі патрулювання чи на спеціальних видимих та добре освітлених постах. Триватимуть ці профілактичні заходи до завершення літа. І я маю велику надію на те, що нам разом з вами вдасться зменшити кількість аварій та смертність на автошляхах України", – зауважив Ігор Клименко.
Глава Нацполіції закликав громадян безумовно дотримуватися Правил дорожнього руху та з розумінням ставитися до роботи поліцейських.

Нагадаємо, 12 липня в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула сім'я, а одна дитина потрапила до лікарні. Згодом Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід винуватцю дорожньо-транспортної пригоди.

Також вчора на Дніпропетровщині в результаті дорожньо-транспортної пригоди з маршрутним автобусом 15 пасажирів були доставлені в лікарню.

Автор: 

ДТП (4480) ПДР (478) Нацполіція (15262) Правоохоронні органи (2708) профілактика (10) силовики (2515) Клименко Ігор (490)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
С камер мало денег собираем, нужны дополнительные каналы сбора с автомобилистов
показати весь коментар
24.07.2020 15:04
+15
В связи с большим количеством ДТП в Украине стартовала полицейская операция "Безопасное шоссе", которая продлится до конца лета - Цензор.НЕТ 9605
показати весь коментар
24.07.2020 15:03
+10
Ну, здравствуй, родная ГАИ?!
В правила внесли изменения, согласно которым полиция может остановить авто без видимой причины, если на сайте Нацполиции такая причина обозначена!
Вот вам и месячник!
Полицаям не так много платят, месячники теперь будут бонусом.
показати весь коментар
24.07.2020 15:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В связи с большим количеством ДТП в Украине стартовала полицейская операция "Безопасное шоссе", которая продлится до конца лета - Цензор.НЕТ 9605
показати весь коментар
24.07.2020 15:03 Відповісти
Ну я так скажу. Дибілів на дорогах просто неймовірна кількість. Культура водіння відсутня повністю у народа. Тому, з одного боку, такі дії потрібні, щоб хоч якось приструнювати баранів за кермом. А то так, перестали просто так зупиняти, як при Янику, то значить можна їхати бухим. У мудрого наріда логіка саме така. З іншого боку, треба пиз&%ити патрульних за хабарництво і відверте вимагання грошей. Коротше, правда десь там, далеко...
показати весь коментар
24.07.2020 15:49 Відповісти
100%!
показати весь коментар
24.07.2020 15:53 Відповісти
Я до карантина ездил по маршруту Словакия-Венгрия-Словения-Италия-Франция-Испания-Португалия-Франция-Германия-Польша-Украина - за весь маршрут по территории ЕС я увидел полицейских один раз - где-то в Испании с фуры рассыпались продукты! Ни раз меня никто не остановил по территории ЕС, хотя я проезжал города-городки-столицы-сёла...
Только я вернулся в Украину - под каждым кустом сидит сраный мусор и хочет проверить мои документы
показати весь коментар
24.07.2020 17:12 Відповісти
Да, я бы тоже проверила ваши документы! Чего шляетесь по Европе? Наркотрафиком интересуетесь? Там вели себя как мышь, а здесь на законную власть рот открываете? Представляю, что вытворяете на дорогах, раз вас дома за каждым кустом уже пасут...Ничего, скоро проколетесь и сядете надолго!
показати весь коментар
24.07.2020 17:57 Відповісти
Незабаром мы о вас услышим, Борменталь...
показати весь коментар
24.07.2020 17:59 Відповісти
выпились, шизанутое
показати весь коментар
24.07.2020 18:14 Відповісти
шо даунбасское быдло, завидно?
показати весь коментар
24.07.2020 18:14 Відповісти
Проходил обыск ОГПУ ? Сотрудники обнаружили рукопись с адресами ваших подельников из Европы? Профессору Преображенскому и Шарику привет передайте незабаром.
показати весь коментар
24.07.2020 18:06 Відповісти
Я за ГАИ! Патрульных больше на дороги! Зарплаты им высокие за опастность и вредность!!! Штрафы значительно выше, камер больше!!! Пора этот народ пугать законом. До жопа, извините, демократию, если люди гибнут и травмируются! Всех нарушителей беспощадно карать!!!! Отдельные залы в судах по ДТП.
показати весь коментар
24.07.2020 17:52 Відповісти
уволить всех! особо быдловатых - на общую зону!
показати весь коментар
24.07.2020 18:21 Відповісти
Нельзя штрафы делать дороже гранаты. А вообще нынешние маневры ментов не имеют никакого отношения к безопасности движения. Аваков решил набить себе карманы и своим псам.
показати весь коментар
24.07.2020 20:11 Відповісти
С камер мало денег собираем, нужны дополнительные каналы сбора с автомобилистов
показати весь коментар
24.07.2020 15:04 Відповісти
не, это тотальный контроль украины...не только области, где террористы, а и пути сообщений...
ж/д уже давно, а автодороги комплексно - щаз
показати весь коментар
24.07.2020 15:14 Відповісти
Приближается День независимости. пархатая мразь исходит на гамно от страха. "Колоны демонстрантов", среди которых военные, могут завернуть в гости.
показати весь коментар
24.07.2020 15:18 Відповісти
и это тоже....в это время трудные дни ежегодно атомные лодки тонут, самолеты падают, хиросимы, нагасаки, скнилов...9 ава, по тобой предложенной зависимости
показати весь коментар
24.07.2020 15:29 Відповісти
Установка камер увеличило количества ДТП ?
показати весь коментар
24.07.2020 15:05 Відповісти
Увеличила количество "паровозиков" (въезд в зад)
показати весь коментар
24.07.2020 15:07 Відповісти
Да, сложнее уехать незамеченным!
показати весь коментар
24.07.2020 17:44 Відповісти
В першу чергу нехай навчаться їздить самі і статистика зразу впаде по всій країні.
показати весь коментар
24.07.2020 15:06 Відповісти
Бесполезно, ибо как пелось у Шнура, ведь если в башне пое... нь..
показати весь коментар
24.07.2020 15:07 Відповісти
Как ни крути, а без человека на карман не заработаешь.
показати весь коментар
24.07.2020 15:08 Відповісти
Как не крути, а на дорогах больше порядку будет хоть на месяц!!!
показати весь коментар
24.07.2020 17:42 Відповісти
порядок на дорогах будет, когда мусарню распустят! а особо быдловатых - посадят
показати весь коментар
24.07.2020 18:16 Відповісти
Треба побільше закупити приусів для виконання таких завдань.
В связи с большим количеством ДТП в Украине стартовала полицейская операция "Безопасное шоссе", которая продлится до конца лета - Цензор.НЕТ 9196
показати весь коментар
24.07.2020 15:08 Відповісти
Отправляют стадо пастись в поле))
показати весь коментар
24.07.2020 15:09 Відповісти
Началось,взяточки,покупка должностей и поток денег наверх большим боссам в золотых погонах.
показати весь коментар
24.07.2020 15:11 Відповісти
Что вы «клевещите» на ЗепреЗидента. Он не такой, при нем коррупции нет, кумовства нет и на работу он на велосипеде ездит.
показати весь коментар
24.07.2020 16:02 Відповісти
Как нет коррупции,потроховская взяточница лазарева как работала при потрохе,так и продолжает работать и собирать взятки,я свидетель.
показати весь коментар
24.07.2020 16:07 Відповісти
А ты не гоняй! Береги свою копейку, собирай рубли....
показати весь коментар
24.07.2020 17:41 Відповісти
что ты несёшь? придурь? недавно регал машину, так у мусоров не было каких-то справок!
пока не нашел знакомого, который через какую-то незначительную мзду тут же эту справку организовал
показати весь коментар
24.07.2020 18:17 Відповісти
Рубли это у тебя в засрашке,гнида путинская.
показати весь коментар
24.07.2020 18:34 Відповісти
Ну, здравствуй, родная ГАИ?!
В правила внесли изменения, согласно которым полиция может остановить авто без видимой причины, если на сайте Нацполиции такая причина обозначена!
Вот вам и месячник!
Полицаям не так много платят, месячники теперь будут бонусом.
показати весь коментар
24.07.2020 15:18 Відповісти
вернем Украину назад - в 2013 год - а то шо будет квартал парадировать - не монику ведь
показати весь коментар
24.07.2020 15:27 Відповісти
У зв'язку з великою кількістю ДТП в Україні стартувало профілактичне відпрацювання автошляхів "Безпечне шосе", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8695
показати весь коментар
24.07.2020 15:34 Відповісти
Слава богу!!! Может это остановит идиотов на дорогах! Побольше таких месячников!!!!
показати весь коментар
24.07.2020 17:39 Відповісти
идиотка тут ты и чушь ты несешь, походу из-за месячных
показати весь коментар
24.07.2020 18:18 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2020 15:19 Відповісти
Карочи все по местам кустам!
показати весь коментар
24.07.2020 15:23 Відповісти
Коли я дивлюсь у це чесне обличчя Клименка, мені зразу хочеться віддати йому гроші.)))
показати весь коментар
24.07.2020 15:27 Відповісти
не у меня другое желание )) - но у нас же уже начали судит (даже женщин ) за написание постов в нете - сатрапы зеленые
показати весь коментар
24.07.2020 15:29 Відповісти
Дебіли!!!!! Від деградованої аваківської падалі у вигляді пратрульної полюції більше шкоди чим від пересічного водія..
показати весь коментар
24.07.2020 15:41 Відповісти
Водители джипов вообще оборзели,за одну неделю мне раз десять вылетали в лоб и приходилось тормозить что бы эти мажоры сделали обгон.
показати весь коментар
24.07.2020 15:45 Відповісти
Свет ближний включай - так им будет страшнее.
показати весь коментар
24.07.2020 15:55 Відповісти
купи себе БТР, обшей его кенгурятниками из 24 швеллера и ездий спокойно.
показати весь коментар
24.07.2020 15:55 Відповісти
Бензина жрет много,лучше у вояк прикупить авиационный пулемет шестиствольный.
показати весь коментар
24.07.2020 15:57 Відповісти
Бери семиствольную
Вот такую:

У зв'язку з великою кількістю ДТП в Україні стартувало профілактичне відпрацювання автошляхів "Безпечне шосе", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1554
показати весь коментар
24.07.2020 16:05 Відповісти
Вот этот карамультук будет в самый раз,а то это богатое быдло вылетает на встречку как будто оно бессмертное.
показати весь коментар
24.07.2020 16:14 Відповісти
Чистая правдушка!!! МАЖЕРОВ РАЗВЕЛОСЬ! И у всех, топа, водительский стаж, а элементарных правил не соблюдают.
показати весь коментар
24.07.2020 17:36 Відповісти
на газ переведёшь, будет в два раза дешевле.
показати весь коментар
24.07.2020 16:26 Відповісти
Чистая правдушка!!! МАЖЕРОВ РАЗВЕЛОСЬ! И у всех, топа, водительский стаж, а элементарных правил не соблюдают.
показати весь коментар
24.07.2020 17:35 Відповісти
дебилы, "безопасные дороги" начинаются не с рейдов, а со строительства автобанов с отбойниками в середине, соответствующих потоку автотранспорта! Накупили в европе хламья с засиженными сиденьями, а дороги уровня 18 века. В стране нет ни одного цельного автобана с запада на восток или с севера на юг.
показати весь коментар
24.07.2020 15:54 Відповісти
...назва "мусор в кущах",краще підходить...
показати весь коментар
24.07.2020 16:14 Відповісти
каждый месяц можно проводить конкурс - у кого больше всего нарушений, кто быстрее и т.д. победителю - уголовную ответственность.
показати весь коментар
24.07.2020 16:15 Відповісти
Могу я рассказать про дороги. Их качество и наличие. Например в Карпатах. Яма на яме. Скорость 20 км в час. Безопасность!
показати весь коментар
24.07.2020 16:18 Відповісти
Так в Карпатах и нет, практически, смертельных ДТП или травмированных от ДТП)))) Статистику смотри. В больших городах самые большие показатели на замечательных трассах.
показати весь коментар
24.07.2020 17:31 Відповісти
Очередное дно МВД - дорог вообще нет последние 20 лет,корупция зашкаливает за все допустимые нормы на всех уровнях.А этим дебилам (как и раньше) кажется,что от закручивания гаек и репрессий обычных водителей сильно что то поможет.И такой бред уже 20 лет.А может дороги сначала сделать,осветить их,разметку нарисовать,разрешить покупать нормальные тачки без сумасшедших поборов,стрельнуть пару тысяч коррупционеров , а уже потом как то придалбываться к водителям?
показати весь коментар
24.07.2020 16:59 Відповісти
А ДТП происходят обычно на хороших дорогах, болван!
показати весь коментар
24.07.2020 17:27 Відповісти
А дороги не пробовали строить "в связи с большим количеством ДТП"?
показати весь коментар
24.07.2020 17:06 Відповісти
Причем здесь дороги? Неадекватные водители виляют из полосы в полосу на сумашедших скоростях. На пешеходных переходах сбивают людей!!! Забыли, что если стоит знак, то притормози и убедись, что малолетний школьник не собирается перейти дорогу или слепой старичек ковыляет со скоростью улитки...
показати весь коментар
24.07.2020 17:24 Відповісти
Притом, что в Украине нормальных дорог, исправных, на которых колёса не поотлетают и можно ехать в рамках правил, не выезжая на полосу встречного движения, для объезда ям, например, отсилы 10-15%. Неадекваты тоже есть, не спорю.
показати весь коментар
24.07.2020 19:08 Відповісти
Слава богу наконец-то решились на наведение порядка по всей Украине. Недавно что-то такое объявляли по Киеву и области, но стало еще хуже, как только полиции стало невмоготу стоять в жару на дорогах. Хватило где-то на две недели и сдулись. И пошло-поехало...
показати весь коментар
24.07.2020 17:20 Відповісти
А вот интересно - кто из здешних говнолеек ЛИЧНО был остановлен полицейским, который вымогал у него взятку БЕЗ НАРУШЕНИЯ?
показати весь коментар
24.07.2020 18:06 Відповісти
Игорь Клименко, не подведи доверие и не опозорься!!! Будем за вас болеть и переживать за результат! Ждем отчета. Честного.
показати весь коментар
24.07.2020 18:14 Відповісти
У нас головна проблема - в корупції при видачі прав. Народ не вміє їздити, причому все життя їздить і все життя не вміє.

Приклад. Півроку на трасі Київ-Чоп в Солонці під Львовом робили розворот з розгонною полосою. І що ви думаєте? Рагульня виїжджає на ту розгонну полосу і... зупиняється.

Другий приклад. Перетин рівнозначних доріг між будинками. Статистично 50% водіїв поняття ЗЕленого не мають, хто кого пропускає. Причому так зупиняєш часом такого дебіла жестами, вікно опускаєш і питаєш, чи знате ви шановний, що в правилах написано пріоритет машини, яка їде справа? - Ні один не перепрошує чи не визнає свою провину - все бидло починає щось ліпити: один про водійську солідарність ( я таке найчастіше чую), другий - про якийсь поворот кудись там... Коротше, жах.

Третій приклад. Вузька дорога між будинками, вздовж якої припарковані машини. Бидло виїжджає на зустрічну і ***здує як бик в лобову атаку. Зупиняюся, питаю, шановний, чому їдете по зустрічній, з вашого боку перешкода, ви прекрасно бачите мене ще ДО ТОГО, як виїжджаєте мені в лоб. На**** таке робити? - Почуєте все, що завгодно, тільки не вибачення. І найголовніше, що це все бидло і далі буде так їздити, бо йому пох.

Ага, привіт всім ботофермам! Чи будете ви надалі стверджувати, що я ольгінський бот, який користується гугл-транслейтом?

Добре. Четвертий приклад. Траса. Купа поворотів наліво прямо з траси. За моїми спостереженнями приблизно 95% НЕ ВМІЄ виконати таку елементарну дію, як поворот з траси наліво у свою другорядну дорогу. Як вони це роблять. За 500 метрів до повороту (не менше) знижують швидкість і плетуться вдвічі-втричі повільніше, ніж основний темп руху. Перед самим поворотом зупиняються прямо на шосе, включають поворот і над чимось як мінімум пару секунд думають. Потім нарешті починається поворот, але не швидше, ніж це зробили би на фірі з двома конями. Хочеться зупинитися і набити **ало. Але тоді доведеться бити **ало всім підряд. Ну і що зробиш - такий нарід...

А ці ****** з поліції будуть стояти десь хз де і хз чим займатися. Та їдете по шосе, дивитеся, якийсь урод не вміє повертати наліво. Зупинили, виписали штраф за створення аварійної ситуації - на другий раз буде влітати в поворот, не знижуючи швидкості, урода кусок...

П'ятий приклад. Рушання з-під світлофора... Ну то ясно. Тут треба поставити поліцая і тиждень-другий всіх уродів, хто не вміє їздити і з чиєї вини затори утворюються, штрафувати за створення перешкод руху. Будуть, с*ка, на жовте стартувати, придурки другий раз.
показати весь коментар
24.07.2020 18:17 Відповісти
Ну вот! Народ-быдло на дорогах и бедные патрульные каждый день рискуют своими жизнями и здоровьем пытаясь хоть как-то все это остановить.
показати весь коментар
24.07.2020 18:21 Відповісти
Но если народ тормозит вспоминая правила дорожного движения, то это еще не худший, а хороший вариант, хуже когда оно лезет с вылуплеными глазами и думает что оно право.
показати весь коментар
24.07.2020 18:25 Відповісти
Меня останавливали за незначительное превышение скорости. Честно оплатила и благодарна полицейским за работу. Взятку никто не просил, но я и не предлагала. Я вообще жадная и так просто с деньгами не расстаюсь, но здесь все честно. Заслужила.
показати весь коментар
24.07.2020 18:18 Відповісти
Мені здається чи безпечні ділянки співпадають з ділянками відремонтованих доріг?
показати весь коментар
24.07.2020 19:44 Відповісти
с отбойными молотками ямы будут востонавливать
показати весь коментар
25.07.2020 08:31 Відповісти
 
 