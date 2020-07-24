Суд узяв під варту харківського спільника терориста Кривоша з альтернативою застави в 175 тис. грн

Орджонікідзевський райсуд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Дмитру Михайленку, який може бути спільником Максима Кривоша, який захопив 21 липня автобус із заручниками в Луцьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Водночас слідчий суддя Віктор Черняк встановив можливість внесення застави в сумі 175 тис. 760 грн.

Запобіжний захід діє до 18 вересня. На визначення слідчого судді може бути подана апеляція.

Відповідаючи на запитання журналістів після оголошення ухвали, Михайленко заявив, що має намір внести заставу.

Як повідомлялося, слідчий Дмитро Дорошенко просив суд визначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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За даними слідства, Михайленко надсилав посилку Кривошу за кілька днів до того, як той захопив заручників, а граната, вилучена у Кривоша, була аналогічна тим, які вилучили під час обшуку в Михайленка.

"Встановлено, що Михайленко 17.07.2020 року о 9:39 через відділення "Нової пошти" №38, що у м. Харкові, відправив посилку до м. Луцька, а саме приватній особі Кривошу Максиму Степановичу... Під час затримання Кривоша у нього було виявлено ручну гранату наступальної дії РГД-5, аналогічну тим гранатам, які були вилучені під час обшуку громадянина Михайленка", - сказав Дорошенко.

Адвокат Андрій Костяний зі свого боку стверджує, що в посилці, відправленій його підзахисним, були 3 старовинні колекційні монети, а не зброя. Михайленко заперечує, що незаконно продавав зброю і боєприпаси, але визнає себе винним в незаконному зберіганні. Він також заявив, що не є пособником "луцького терориста". Підозрюваний і його адвокат просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали. Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.

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