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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Суд узяв під варту харківського спільника терориста Кривоша з альтернативою застави в 175 тис. грн

Суд узяв під варту харківського спільника терориста Кривоша з альтернативою застави в 175 тис. грн

Орджонікідзевський райсуд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Дмитру Михайленку, який може бути спільником Максима Кривоша, який захопив 21 липня автобус із заручниками в Луцьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Водночас слідчий суддя Віктор Черняк встановив можливість внесення застави в сумі 175 тис. 760 грн.

Запобіжний захід діє до 18 вересня. На визначення слідчого судді може бути подана апеляція.

Відповідаючи на запитання журналістів після оголошення ухвали, Михайленко заявив, що має намір внести заставу.

Як повідомлялося, слідчий Дмитро Дорошенко просив суд визначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Також читайте: Харківський спільник терориста Кривоша надсилав йому зброю, - слідчий

За даними слідства, Михайленко надсилав посилку Кривошу за кілька днів до того, як той захопив заручників, а граната, вилучена у Кривоша, була аналогічна тим, які вилучили під час обшуку в Михайленка.

"Встановлено, що Михайленко 17.07.2020 року о 9:39 через відділення "Нової пошти" №38, що у м. Харкові, відправив посилку до м. Луцька, а саме приватній особі Кривошу Максиму Степановичу... Під час затримання Кривоша у нього було виявлено ручну гранату наступальної дії РГД-5, аналогічну тим гранатам, які були вилучені під час обшуку громадянина Михайленка", - сказав Дорошенко.

Адвокат Андрій Костяний зі свого боку стверджує, що в посилці, відправленій його підзахисним, були 3 старовинні колекційні монети, а не зброя. Михайленко заперечує, що незаконно продавав зброю і боєприпаси, але визнає себе винним в незаконному зберіганні. Він також заявив, що не є пособником "луцького терориста". Підозрюваний і його адвокат просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Також читайте: "Луцький терорист" Кривош у суді:"Очікуйте новин набагато цікавіших, ніж це"

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали. Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полтавського терориста" Скрипника досі розшукують, не намагайтеся затримати його самостійно, - прессекретар МВС Шевченко

Автор: 

зброя (7522) тероризм (2868) Харків (5667) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+8
Это что за "терроризм", с возможностью залога? Кто же тогда - Антоненко, Дугарь и Кузменко?
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24.07.2020 15:32
+7
Какая власть, такой и "терроризм"
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24.07.2020 15:46
+7
аваков и цюцюронист остановится не могут - зебилы ждут видосики о "страшнам терАристе-убиванте "..
И это не смотря на откровенное высмеивание не только в Украине, но и в мире:
Суд узяв під варту харківського спільника терориста Кривоша з альтернативою застави в 175 тис. грн - Цензор.НЕТ 7806
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24.07.2020 15:56
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Щас еще до вечера возьмут на поруки.дебіли бл...
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24.07.2020 15:26 Відповісти
аваков и цюцюронист остановится не могут - зебилы ждут видосики о "страшнам терАристе-убиванте "..
И это не смотря на откровенное высмеивание не только в Украине, но и в мире:
Суд узяв під варту харківського спільника терориста Кривоша з альтернативою застави в 175 тис. грн - Цензор.НЕТ 7806
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24.07.2020 15:56 Відповісти
- Роза Моисеевна, что вы можете сказать про Зеленского?
- Могу сказать, Цилечка, что он так же отличается от своего кинообраза, как сантехник из ЖЭКа от сантехника из немецкого порно.
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24.07.2020 17:08 Відповісти
Е...ся можно! 6 штук зелени и твори, что хочешь! Бин Ладен на дне морском угрем от зависти крутится!
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24.07.2020 15:26 Відповісти
Это что за "терроризм", с возможностью залога? Кто же тогда - Антоненко, Дугарь и Кузменко?
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24.07.2020 15:32 Відповісти
Какая власть, такой и "терроризм"
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24.07.2020 15:46 Відповісти
Потомучто фантазия следаков уж очень больную напоминает.

ЗЫ: не забывайте - новапошта персональные данные ментам слила по всей видимости без всякого суда.
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24.07.2020 15:53 Відповісти
А вы что хотели что бы этого "террориста" и его "сообщников" реально судили? Думаю что залог внесёт неизвестный индивид и с Михайленко на этом цирк закончиться,в самом пиковом случае получит условно а "террориста" луцкого объявят невменяемым хотя могут и судить для понта . Жертв нет да и быть не могло,все "заложники" прекрасно себя чувствуют,а "требования" это вообще прикол,шутка. Так что строго судить вроде бы как и не за что,дадут лет шесть семь и за примерное поведение освободят по УДО через пару лет а может быть всё это недоразумение вообще спустят на тормозах,через неделю-другую всё уляжется и забудется. Думаю что вряд ли эти "террористы" подписывались бы на этот спектакль что бы их упаковали по серьёзному и надолго..
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24.07.2020 16:02 Відповісти
Подякуйте за це Портнову - це він так кримінально-процесуальний кодекс виписав!
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24.07.2020 16:16 Відповісти
Далбоны, террористы на Банковой сидят, когда штурм?
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24.07.2020 15:36 Відповісти
Такі да хєрово розіграли сценарій Авакова😂😂😂
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24.07.2020 15:59 Відповісти
Де докази,що він повязан з "терористом" в Луцьку? Що за заголовок? Можливо повязан ,але з 95 кварталом.
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24.07.2020 16:02 Відповісти
Їм видніше...Можливо через нього охмурили "терориста",дали йому зброю і твердо пообіцяли розмову з Зєлєю нащот животних...
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24.07.2020 17:07 Відповісти
Какой нахрен терроризм? Даже если чел пять раз судимый, это не дает права его обвинять в херне. А второй мог и правда отправить что угодно, но не оружие. В США их бы всех отпустил суд присяжных. По факту, то и преступления нет, банальное хулиганство и хранение оружия. Меня поражает больше другое, все менты, олигархи, чиновники показали себя полными засранцами. Им на заложников и на народ наплевать и именно это показал Луцкий "террорист". Террористы не играют так и не дают звонить заложникам. Они реально требуют что-то в политическом направлении. И всем наплевать, что все тел слушаются и по голосу в базе данных уже есть фамилия каждого как отпечатки пальцев. Так определяют террориста и тел-х террористов. А тот который взял в заложники полковника, это вообще смех. Главный клоун во главе страны и вся система клоунада, но со слезами на глазах. Страшен не этот Кривоша, страшен президент с Аваковым и группой олигархов. А народу наплевать, но когда откроют глаза, то поймут, что платить за свет, за газ, за свою землю не смогут, иметь машину не смогут потому, что нужно будет платить по 20000 грн в год и когда начнут забирать дома и квартиры т.д., то все Кривошу скажут спасибо. Только я не знаю Кривошу, а то приедут скажут что я соучастник.
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24.07.2020 16:03 Відповісти
Хочу добавить, а что, президент всралася и молчит что медику на Донбассе вспороли живот и зашили. Это вообще попадает под международный мировой трибунал. Что, все захлохли боятся Рашу? Какой гон-н президент что даже боится за наших погибших ребят слово вякнуть. Ну и мразота у нас президент! Ему и олигархам насрать на народ и людей. Все пи...р в кино играет дебил.
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24.07.2020 16:14 Відповісти
Захоплення заручників і є тероризм. Усе інше не має значення.
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24.07.2020 17:49 Відповісти
Хотел сказать, но прочитал Maks-66, согласен на 100%.
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24.07.2020 16:56 Відповісти
полторы месячной "зарплаты" шабунина...
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24.07.2020 17:28 Відповісти
Терорист з Луцька Кривош був озброэний, зокрема, гранатами РГД-5. Повна вага цієї гранати з запалом становить 310 г.
Михайленко відправлял посылку Кривошу з трьома монетами. Не знаю, що то за монети, але навряд, що вони можуть заважити 310 г. Посилки-то зважують, та відеоспостереження на новій пошті ведеться.
Так що факт пересилання гранати можна легко, чи підтвердити, чи спростувати данними пошти.
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24.07.2020 17:47 Відповісти
У них там вроде есть услуга "независимо от веса". Типа вот коробка, пихай всё, что влезет.
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24.07.2020 18:17 Відповісти
Як я зрозумів, ця послуга для масових відправлень https://novaposhta.ua/ru/biznes_klientam/redbox
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24.07.2020 19:49 Відповісти
терориста під заставу?! щось нове
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24.07.2020 19:08 Відповісти
МОЖЛИВОГО спільника, Цензор.
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26.07.2020 02:45 Відповісти
 
 