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Новини
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Якість морської води на Одещині покращилася, лише на трьох пляжах вода не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам

Якість морської води на Одещині покращилася, лише на трьох пляжах вода не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам

Якість морської води біля узбережжя Одеської області за санітарно-мікробіологічними показниками покращилася - на трьох пляжах області вона не відповідає нормативним вимогам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

"Фахівці обласного лабораторного центру МОЗ України провели лабораторні дослідження 93 проб морської води у визначених контрольних точках Одещини, зокрема біля 22 пляжів Одеси. За результатами досліджень, морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам біля трьох пляжів, а саме – 16-ї станції Великого Фонтану в Одесі та в рекреаційних зонах поряд із селами Курортне та Балабанівка Білгород-Дністровського району", – зазначив санітарний лікар.

За словами Гончарова, досліджено також морську воду в контрольних точках на санітарно-хімічні показники – усі проби відповідають гігієнічним вимогам.

Санлікар акцентував, що направив листи трьом керівникам органів місцевого самоврядування та облуправління Держпродспоживслужби для вжиття відповідних заходів реагування.

Також читайте: На дев'яти пляжах Одеси вода не відповідає санітарно-мікробіологічними нормам, купатися не рекомендують

Автор: 

море (223) Одеська область (3281) відпочинок (231) вода (1181)


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Топ коментарі
+1
Неужели разлитая сегодня нефть помогла? 0_0
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24.07.2020 16:00
+1
лечебная
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24.07.2020 16:07
+1
Чорне море копали - Кавказ насипали

Якість морської води на Одещині покращилася, лише на трьох пляжах вода не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам - Цензор.НЕТ 7680
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24.07.2020 16:16
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Ха-ха-ха!
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24.07.2020 15:58 Відповісти
Неужели разлитая сегодня нефть помогла? 0_0
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24.07.2020 16:00 Відповісти
Почему море возле берега жёлтое , а на глубине синее ?
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24.07.2020 16:00 Відповісти
переименовать надо в украинское море
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24.07.2020 16:02 Відповісти
В Крыму тоже наше море . Мы его сделали и запомнили таким .
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24.07.2020 16:05 Відповісти
Ніяк не можеш змиритися із санкціями , рашисте?
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24.07.2020 16:20 Відповісти
природа после зеленского очистилась
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24.07.2020 16:02 Відповісти
Для здоров'я трохи нафти не заважає.😁
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24.07.2020 16:02 Відповісти
Это полезная нефть!)
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24.07.2020 16:05 Відповісти
лечебная
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24.07.2020 16:07 Відповісти
Чорне море копали - Кавказ насипали

Якість морської води на Одещині покращилася, лише на трьох пляжах вода не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам - Цензор.НЕТ 7680
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24.07.2020 16:16 Відповісти
Це там де за пиво на пляже можна в кутузку загреміти?
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24.07.2020 16:38 Відповісти
Важко зрозуміти: для кого ця новина? Невже хтось через неї відмінить поїздку до Одеси, або навпаки, вирішить привести відпочинок саме там? Не дуже віриться.
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24.07.2020 23:12 Відповісти
Это получается у меня дома 4 крана . Из одного вода чистая а из остальных пить нельзя. Вот вам чистейшей воды откат. Кто заплатил у того на пляже чистое море Одесса
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25.07.2020 08:29 Відповісти
Сейчас то уже ситуация исправилась же вроде, разве нет? Вроде как ездили и вода там чистая и нормально все
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09.02.2021 13:55 Відповісти
 
 