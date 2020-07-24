Якість морської води на Одещині покращилася, лише на трьох пляжах вода не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам

Якість морської води біля узбережжя Одеської області за санітарно-мікробіологічними показниками покращилася - на трьох пляжах області вона не відповідає нормативним вимогам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

"Фахівці обласного лабораторного центру МОЗ України провели лабораторні дослідження 93 проб морської води у визначених контрольних точках Одещини, зокрема біля 22 пляжів Одеси. За результатами досліджень, морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам біля трьох пляжів, а саме – 16-ї станції Великого Фонтану в Одесі та в рекреаційних зонах поряд із селами Курортне та Балабанівка Білгород-Дністровського району", – зазначив санітарний лікар.

За словами Гончарова, досліджено також морську воду в контрольних точках на санітарно-хімічні показники – усі проби відповідають гігієнічним вимогам.

Санлікар акцентував, що направив листи трьом керівникам органів місцевого самоврядування та облуправління Держпродспоживслужби для вжиття відповідних заходів реагування.

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