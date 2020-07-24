Смертельний випадок від малярії зафіксовано на Одещині: помер 27-річний моряк, який заразився в ПАР

В Ізмаїльському районі Одеської області від малярії помер 27-річний моряк, який нещодавно повернувся з Африки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

"Минулого тижня зареєстровано летальний випадок від тропічної малярії у жителя Ізмаїльського району. Це молодий моряк, який захворів на судні і знятий з нього 16 липня через це захворювання", - заявив він.

За словами Гончарова, 27-річний моряк заразився малярією в ПАР і не приймав протималярійних препаратів.

Всього з початку року в Одеській області зафіксовано три завезені випадки малярії.

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