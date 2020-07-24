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Смертельний випадок від малярії зафіксовано на Одещині: помер 27-річний моряк, який заразився в ПАР

Смертельний випадок від малярії зафіксовано на Одещині: помер 27-річний моряк, який заразився в ПАР

В Ізмаїльському районі Одеської області від малярії помер 27-річний моряк, який нещодавно повернувся з Африки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

"Минулого тижня зареєстровано летальний випадок від тропічної малярії у жителя Ізмаїльського району. Це молодий моряк, який захворів на судні і знятий з нього 16 липня через це захворювання", - заявив він.

За словами Гончарова, 27-річний моряк заразився малярією в ПАР і не приймав протималярійних препаратів.

Всього з початку року в Одеській області зафіксовано три завезені випадки малярії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині госпіталізували хворого на малярію

Автор: 

моряки (927) Одеська область (3281) смерть (6776) малярія (12)


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Топ коментарі
+5
..малярию в ЮАР можно подхватить только в Северо-Восточных районах страны, у границ с Зимбабве и Мозамбиком. Все порты ЮАР, где мог находится умерший безопасны на предмет малярии. Так что Ваше легко поверить, легко нивелируется! ))) Скорее всего подхватил в другом месте... а выяснили уже в ЮАР. Случай распространённый и очень знакомый!
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24.07.2020 16:34
+4
Дивно ...моряки що працюють в південних водах зобов,язані мати щеплення проти маляріі теж, воно на 10 років діє , бо його просто не випустять в рейс без цієі довідки
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24.07.2020 16:35
+2
Вот в это легко поверить.
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24.07.2020 16:25
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Вот в это легко поверить.
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24.07.2020 16:25 Відповісти
..малярию в ЮАР можно подхватить только в Северо-Восточных районах страны, у границ с Зимбабве и Мозамбиком. Все порты ЮАР, где мог находится умерший безопасны на предмет малярии. Так что Ваше легко поверить, легко нивелируется! ))) Скорее всего подхватил в другом месте... а выяснили уже в ЮАР. Случай распространённый и очень знакомый!
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24.07.2020 16:34 Відповісти
Вы неправильно используете слово "нивелировать". Это раз. Мой комментарий был связан совсем с другим. Это два. Прежде чем комментировать, попытайтесь понять суть прочитанного. Это три.
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24.07.2020 16:43 Відповісти
..и четыре...я верю, что Вы космонавт!)))
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24.07.2020 17:32 Відповісти
Странно, что молодой человек не принимал противомалярийных препаратов,зная, что у него малярия и это тяжелое заболевание. Что-то тут степановская хреномедицина не договаривает. Тут может быть много вариантов. Не принимал, потому что этих препаратов в аптеках нет. Не принимал, потому что ему не поставили вовремя диагноз. Не принимал, потому что денег на лекарства не было и т.д. Так почему умер человек от заболевания, которое излечивается, молодой человек и здоровый был, раз работал моряком, а Степанов, сатана ходячая?
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24.07.2020 17:16 Відповісти
.. малярия разнообразная. Можно подхватить и загнуться в три-четыре дня, а можно и десяток..второй... дней думать, что это простуда и потом быстренько остыть. Если парень добрался до Украины , то очень сомнительно, что заболев в ЮАР (а моряки, лётный состав и все , кто знает, что такое Африка и что такое малярия) ему там не смогли оказать помощи. Абсолютно все медицинские организации в ЮАР знают, что такое малярия, как её распознавать и как лечить. НО!! Вы в Украине столкнётесь с полным коллапсом по выявлению, диагностированию и лечению малярии. Особенно на переферии. В Киеве только Александровская больница способна определить заболевание. В Одессе это более развито, что обусловлено портом и частыми случаями заболеваний. Но вот с ЛЕЧЕНИЕМ!!! полный зашквар. Все , кто сталкивался с малярией всегда, уезжая на Родину с африканского континента, везут с собой лекарства, ибо надеяться на скорую помощь в случае активной фазы заболевания абсолютно не стоит. Были случаи, когда лекарства доставляли из Франции , Британии эсктренным способом, ибо то, что используют у нас вылечить не способно. Такова реальность. ((((
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24.07.2020 17:46 Відповісти
А вакцини хіба нема ?
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24.07.2020 20:47 Відповісти
Дивно ...моряки що працюють в південних водах зобов,язані мати щеплення проти маляріі теж, воно на 10 років діє , бо його просто не випустять в рейс без цієі довідки
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24.07.2020 16:35 Відповісти
немає такого щеплення)) воно начебто є, але малоефективне і її ніхто не застосовує. є - від жовтої лихоманки, і вже не на 10 років, а довічно.
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24.07.2020 16:52 Відповісти
Я сам робив і проти лихоманкк і проти маляріі , без ціх щеплень не пускали в море, правда то було давненько і не в цій краіні
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24.07.2020 17:00 Відповісти
Пан правий - немає , я тупо переплутав , були пігулки проти маляріі
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24.07.2020 17:08 Відповісти
Жодних щеплень проти малярії на даний момент не існує. Мінімум за тиждень до убуття до району з високим ризиком приймаються протималярійні препарати (пігулки), які, нажаль, не дають 100% гарантії. Відомо із власного досвіду: хворіють люди, які не приймали препарати, а також особи, які вживали їх регулярно. У останньому випадку хвороба може протікати у більш-менш легкій формі, але при цьому постійне вживання таких пігулок дуже сильно б'є по печінці.
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24.07.2020 16:59 Відповісти
Точно , я просто забув , від маляріі у дока були пігулки
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24.07.2020 17:06 Відповісти
Ви трохи переплутали малярію з жовтою лихоманкою. Проти маляріі один варіант предостороги. Коли Ви їдете у малярійні місця, пити таблетки, які зменшують ризик захворюванності. Але це той же препарат, що й для лікування. Так ми в свій час робили , по рекомендаціі кубинських лікарів... Але Ви тупо садите печінку... А так проти маляріі превертивних ліків і щепелень не існує. А зараз і щеплення від жовтоі лихоманки роблять тільки ОДИН раз на все життя! Раніш було на 10 років.
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24.07.2020 17:52 Відповісти
Дякую , все вірно
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24.07.2020 17:59 Відповісти
Не зважайте на моє питання. Вже побачила відповідь.
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24.07.2020 20:48 Відповісти
*********... малярия не бактерия и не вирус...малярия это нечто вроде амебы...
Прививки нет, иммунитета тоже... Единственное мера осушка болот...и вытравливание комаров...
Раньше ей болели почти все дети во время эвакуации в период 2мв...
Мать кошмарило ужасно...еле откачали...отца тоже...вылечила цыганка какой-тол отравой и гипнозом...
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24.07.2020 20:58 Відповісти
" 27-летний моряк заразился малярией в ЮАР и не принимал противомалярийных препаратов."

Ещё один доблестный борец с прививками получил естественный иммунитет!
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24.07.2020 17:42 Відповісти
Прививки от малярии НЕТ!!!!!!!
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24.07.2020 19:17 Відповісти
Дорогая Светлана, это аллюзия.....
И чтоб тебе в словарь не лезть:

Аллюзия - это отсылка, намек на известный факт, произведение, крылатую фразу. Например, библейские аллюзии или библеизмы - это отсылки к сюжетам и персонажам Священного Писания. Так, фраза «Я умываю руки» отсылает к реплике Понтия Пилата, отказавшегося спасти https://www.anews.com/p/107543995-chto-s-germionoj-******-filmy-i-goryachie-foto-ehmmy-uotson/%20https://www.anews.com/p/107519167-kem-byl-iisus-sushhestvoval-li-hristos-v-realnosti-i-kak-on-vyglyadel/ Иисуса от смерти.
Аллюзии могут быть серьезными, а могут быть https://www.anews.com/p/102531454-chto-takoe-ironiya-i-postironiya/ ироническими или сатирическими. Автор может использовать политические, исторические, общекультурные отсылки.
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25.07.2020 09:58 Відповісти
не коронавирус.
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24.07.2020 18:54 Відповісти
В мене прадід помер від малярії в 1933 році повернувшись із заробітків з Кавказу.
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29.03.2021 19:01 Відповісти
 
 