Смертельний випадок від малярії зафіксовано на Одещині: помер 27-річний моряк, який заразився в ПАР
В Ізмаїльському районі Одеської області від малярії помер 27-річний моряк, який нещодавно повернувся з Африки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.
"Минулого тижня зареєстровано летальний випадок від тропічної малярії у жителя Ізмаїльського району. Це молодий моряк, який захворів на судні і знятий з нього 16 липня через це захворювання", - заявив він.
За словами Гончарова, 27-річний моряк заразився малярією в ПАР і не приймав протималярійних препаратів.
Всього з початку року в Одеській області зафіксовано три завезені випадки малярії.
Топ коментарі
+5 NavigatorUR
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+4 Igor Lemke #390467
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+2 Alex Stone
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Прививки нет, иммунитета тоже... Единственное мера осушка болот...и вытравливание комаров...
Раньше ей болели почти все дети во время эвакуации в период 2мв...
Мать кошмарило ужасно...еле откачали...отца тоже...вылечила цыганка какой-тол отравой и гипнозом...
Ещё один доблестный борец с прививками получил естественный иммунитет!
И чтоб тебе в словарь не лезть:
Аллюзия - это отсылка, намек на известный факт, произведение, крылатую фразу. Например, библейские аллюзии или библеизмы - это отсылки к сюжетам и персонажам Священного Писания. Так, фраза «Я умываю руки» отсылает к реплике Понтия Пилата, отказавшегося спасти https://www.anews.com/p/107543995-chto-s-germionoj-******-filmy-i-goryachie-foto-ehmmy-uotson/%20https://www.anews.com/p/107519167-kem-byl-iisus-sushhestvoval-li-hristos-v-realnosti-i-kak-on-vyglyadel/ Иисуса от смерти.
Аллюзии могут быть серьезными, а могут быть https://www.anews.com/p/102531454-chto-takoe-ironiya-i-postironiya/ ироническими или сатирическими. Автор может использовать политические, исторические, общекультурные отсылки.