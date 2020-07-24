На Київщині начальник квартирно-експлуатаційного відділу ЗСУ розтратив 300 тис. грн на опаленні військкомату, - СБУ

Служба безпеки України викрила начальника одного з квартирно-експлуатаційних відділів ЗСУ, дислокованих на території Київської області, в розтраті бюджетних коштів на теплопостачання військкомату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, чиновник оформив із представниками місцевої приватної компанії договір про надання комунальних послуг для військового комісаріату, згідно з яким підприємство мало постачати тепло в будівлю військового об'єкта в опалювальний період. Скориставшись відсутністю в приміщенні військкомату датчика використаної теплової енергії, фігурант штучно завищив обсяги отриманих послуг.

Протиправна діяльність посадової особи призвела до втрат бюджету більш ніж 300 тис. гривень.

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Зараз фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.