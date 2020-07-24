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На Київщині начальник квартирно-експлуатаційного відділу ЗСУ розтратив 300 тис. грн на опаленні військкомату, - СБУ

На Київщині начальник квартирно-експлуатаційного відділу ЗСУ розтратив 300 тис. грн на опаленні військкомату, - СБУ

Служба безпеки України викрила начальника одного з квартирно-експлуатаційних відділів ЗСУ, дислокованих на території Київської області, в розтраті бюджетних коштів на теплопостачання військкомату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, чиновник оформив із представниками місцевої приватної компанії договір про надання комунальних послуг для військового комісаріату, згідно з яким підприємство мало постачати тепло в будівлю військового об'єкта в опалювальний період. Скориставшись відсутністю в приміщенні військкомату датчика використаної теплової енергії, фігурант штучно завищив обсяги отриманих послуг.

Протиправна діяльність посадової особи призвела до втрат бюджету більш ніж 300 тис. гривень.

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Зараз фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Автор: 

армія (3777) Київська область (4084) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12921) силовики (2515) крадіжка (661)


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Красти, це суть інтендантської служби !!!)))
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24.07.2020 17:33 Відповісти
повірив, що газ подешевшав
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24.07.2020 19:38 Відповісти
Краде потвора,а в цей час, хлопці взимку,чи під дощем ,в сирих окопах!!)))
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24.07.2020 17:35 Відповісти
Кеч - наслєдіє срср((( сіроти сімфєрополя, бл....
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24.07.2020 17:38 Відповісти
.. чим би ще СБУ займалось, як не такими ділами!? Виявляти ворогів, звільняти заручників, захищати державу нема вигоди і це не їхне! А от рахувати гроші, засовувати своі носи туди, де можна розжитися.... от тут вони перші! Ви тільки подумайте...!!! СБУ займаеться розтратами на опалення військомату!!!! Державна зрада та загроза державності!!!! А сепари, розвідка, провокатори.... що там взяти? (((
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24.07.2020 18:22 Відповісти
.. у Луцьку СБУ на БТР запізнилися на штурм, бо якесь кафе чи магазин перевіряли на факт державної зради...((((..
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24.07.2020 18:28 Відповісти
На кол ссуку, без суда и следствия!
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24.07.2020 19:14 Відповісти
 
 