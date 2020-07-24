Україна пропонуватиме лідерам "нормандської четвірки" модернізувати Мінські угоди, якщо в 2020 не вдасться їх реалізувати, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков зазначає, що Україна буде пропонувати лідерам Нормандського формату підтримати модернізацію Мінських угод, якщо в 2020 році не вдасться вийти на їх реалізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в інтерв'ю "Фокус".

"Президент називав термін - один рік, в 2020-му він закінчується. Думаю, в будь-якому випадку мінський майданчик як логістичний центр для вирішення економічних і гуманітарних питань має залишитися. За умовами, які нереалістично виконати, будемо просити лідерів "Нормандії" підтримати їхню модернізацію", - зазначив віцепрем'єр.

На думку Резнікова, європейські партнери сьогодні шкодують про те, що свого часу проявили м'якість і дали керівництву Росії "так далеко зайти, в тому числі з текстом "Мінська", з жорсткими зобов'язаннями, які Україні було запропоновано взяти на себе".

"Я маю на увазі правові аспекти. Це втручання в наш суверенітет", - підкреслив він.

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Резніков також вважає, що Росія "мріє сісти за стіл переговорів" з США, але американці не хочуть цього і не вважають РФ для себе рівною, при цьому він вказав на важливість політичної, військово-технічній та дипломатичної підтримки України з боку США.

Віцепрем'єр зазначив, що після зміни політичного керівництва України, приходу до влади президента Володимира Зеленського "Мінськ" перезапустився, і українська сторона спробувала "вдихнути життя в тіло, яке перебуває в комі" і таким чином постаратися зупинити війну.

"Захід це бачить, розуміє. І якщо Мінськ знову не скінчиться тим, про що записано в "Мінських угодах" - проведенням виборів під українським прапором, за українськими законами, відновленням суверенітету, територіальної цілісності, взяттям контролю над кордоном, виведенням іноземних військ, - тоді доведеться чесно сказати: "Ми зробили все, що могли, але немає політичної волі РФ закінчити цю війну", - пояснив він.