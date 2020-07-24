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Новини Агресія Росії проти України Нормандські переговори Війна
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Україна пропонуватиме лідерам "нормандської четвірки" модернізувати Мінські угоди, якщо в 2020 не вдасться їх реалізувати, - Резніков

Україна пропонуватиме лідерам

Віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков зазначає, що Україна буде пропонувати лідерам Нормандського формату підтримати модернізацію Мінських угод, якщо в 2020 році не вдасться вийти на їх реалізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в інтерв'ю "Фокус".

"Президент називав термін - один рік, в 2020-му він закінчується. Думаю, в будь-якому випадку мінський майданчик як логістичний центр для вирішення економічних і гуманітарних питань має залишитися. За умовами, які нереалістично виконати, будемо просити лідерів "Нормандії" підтримати їхню модернізацію", - зазначив віцепрем'єр.

На думку Резнікова, європейські партнери сьогодні шкодують про те, що свого часу проявили м'якість і дали керівництву Росії "так далеко зайти, в тому числі з текстом "Мінська", з жорсткими зобов'язаннями, які Україні було запропоновано взяти на себе".

"Я маю на увазі правові аспекти. Це втручання в наш суверенітет", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінські угоди не потребують розшифрування, - Пєсков

Резніков також вважає, що Росія "мріє сісти за стіл переговорів" з США, але американці не хочуть цього і не вважають РФ для себе рівною, при цьому він вказав на важливість політичної, військово-технічній та дипломатичної підтримки України з боку США.

Віцепрем'єр зазначив, що після зміни політичного керівництва України, приходу до влади президента Володимира Зеленського "Мінськ" перезапустився, і українська сторона спробувала "вдихнути життя в тіло, яке перебуває в комі" і таким чином постаратися зупинити війну.

"Захід це бачить, розуміє. І якщо Мінськ знову не скінчиться тим, про що записано в "Мінських угодах" - проведенням виборів під українським прапором, за українськими законами, відновленням суверенітету, територіальної цілісності, взяттям контролю над кордоном, виведенням іноземних військ, - тоді доведеться чесно сказати: "Ми зробили все, що могли, але немає політичної волі РФ закінчити цю війну", - пояснив він.

Автор: 

Донбас (22356) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+24
Украина будет предлагать лидерам "нормандской четверки" модернизировать минские соглашения, если в 2020 не удастся их реализовать, - Резников - Цензор.НЕТ 6165
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24.07.2020 17:11
+11
Чий Крим?
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24.07.2020 17:11
+11
Україна пропонуватиме лідерам "нормандської четвірки" модернізувати Мінські угоди, якщо в 2020 не вдасться їх реалізувати, - Резніков - Цензор.НЕТ 6488
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24.07.2020 17:24
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А самый прикол в том, что выступать против любых изменений в минские договорняки, которые переможно подписал "хитрый Петро" - будет именно Россия.
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24.07.2020 17:10 Відповісти
Чий Крим?
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24.07.2020 17:11 Відповісти
Bobby! Come on!!!!
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24.07.2020 17:17 Відповісти
Крым формально украинский, фактически российский
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24.07.2020 19:39 Відповісти
дурачком работаешь на сайте?!
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24.07.2020 17:12 Відповісти
я говорю за https://censor.net/user/418380..
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24.07.2020 17:16 Відповісти
Зверни увагу, що "росія" він написав з у великої літери та зазвичай йому лайкають відомі зебіли.
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24.07.2020 17:21 Відповісти
Это какой нужно быть чушкой чтобы писать название страны с маленькой буквы. Понял ali hasan?
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24.07.2020 17:53 Відповісти
Це не "страна". Це аномально утворення. А "страна" існувала до 17 століття і називалася Московія, або Московське царство.
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24.07.2020 18:01 Відповісти
Так московия - просто помойка между Украиной и США.
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24.07.2020 18:07 Відповісти
Это какой надо быть чушкой,что бы стесняться своего флага?😂🌷
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24.07.2020 18:54 Відповісти
"Меркель ледяным тоном пообещала Путину длительную изоляцию". Олланд рассказал в мемуарах о переговорах в Минске
Черновой текст Минских соглашений 2015 года писала канцлер ФРГ Ангела Меркель, в то время как президент Украины Петр Порошенко повышал голос на главу Кремля Владимира Путина, а тот обещал раздавить украинские войска. Так описывает ход переговоров в своих мемуарах бывший президент Франции Франсуа Олланд.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/merkel-ledyanym-tonom-poobeshchala-putinu-dlitelnuyu-izolyaciyu-olland-rasskazal-v-memuarah-o-peregovorah-v-minske-328891.html
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24.07.2020 17:48 Відповісти
Украина будет предлагать лидерам "нормандской четверки" модернизировать минские соглашения, если в 2020 не удастся их реализовать, - Резников - Цензор.НЕТ 6165
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24.07.2020 17:11 Відповісти
Ще Луческу в Динамо поставили.
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24.07.2020 17:23 Відповісти
нема на них пытра.
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24.07.2020 17:30 Відповісти
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych4 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1286646406112071680 2 ч

будь-яка домовленість про припинення вогню,перемир'я в рази збільшує ймовірність широкомаштабного наступу.
перевдягнена в правосєків русня розстріляє на КПП мирняк і буде причина до агресії.
цього не можуть не розуміти https://twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba i https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa , значить працюють на ворога.
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24.07.2020 18:11 Відповісти
Та Украіна може «предлагать « але Козлостан ні на які зміни не посунеться , кацапам то не тре , іх все влаштовує
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24.07.2020 17:12 Відповісти
Мы сделали все, что могли, но нет политической воли РФ окончить эту войну", - объяснил он. Источник: https://censor.net.ua/n3210032
-----------
І без цього відомо, що росія не хоче закінчення цієї війни.
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24.07.2020 17:15 Відповісти
Дивно, ми вже і стріляти перестали...
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24.07.2020 17:16 Відповісти
Нема чого дивуватися, бо зараз Україна в Норманському форматі лише формально представлена.
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24.07.2020 17:18 Відповісти
Не тільки формально. А вже у офсайді... поза грою.
Бо ЗЕ шакал побачив "світло" в очах КА путіна...
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24.07.2020 17:27 Відповісти
"Формально" і є поза грою. Тобто нібито Україна представлена, але представники працюють на росію.
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24.07.2020 17:33 Відповісти
Главное, чтобы на РФ продолжали накладывать санкции, за невыполнение МС2
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24.07.2020 17:19 Відповісти
Украина будет предлагать лидерам "нормандской четверки" модернизировать минские соглашения...

Модернізувати??? Яким то чином???
Може відвести війська на будь яку відстань, навіть за Карпати...
Можливо пересаджає у "яму" усіх війсковослужбових які відкрили вогонь у сторону... мля "У ту сторону"...
Мляяяя... ЗЕдебіли... Як можливо модернізувати те чого немає та і не може бути???
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24.07.2020 17:22 Відповісти
Це, як модернізувати "валізу без ручки".
А пукін один із лідерів формату? Це зрозуміло! Вава, модернізуй свій світогляд!
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24.07.2020 18:49 Відповісти
Хоть каким-то планом поделились ,план- инфу приоткрыли - сказал не ЗЕслуга , мож выполнят обещанное ...
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24.07.2020 17:22 Відповісти
... теперь уточнить - модеренизировать пункты- СНАЧАЛА ГРАНИЦА, ПОТОМ 3 года ПЕРЕХОДНОГО РЕЖИМА, А ПОТОМ ВЫБОРЫ
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24.07.2020 17:24 Відповісти
и это единственный путь НЕлоху дотянуть свое ПР-зе-денство до 21 -го года
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24.07.2020 17:25 Відповісти
Україна пропонуватиме лідерам "нормандської четвірки" модернізувати Мінські угоди, якщо в 2020 не вдасться їх реалізувати, - Резніков - Цензор.НЕТ 5111
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24.07.2020 17:23 Відповісти
Пока раненый умирал, зеля жрал с аппетитом. Зеля враг. Зеля любит, когда раненые умирают. Если они украинцы.
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24.07.2020 17:48 Відповісти
Україна пропонуватиме лідерам "нормандської четвірки" модернізувати Мінські угоди, якщо в 2020 не вдасться їх реалізувати, - Резніков - Цензор.НЕТ 6488
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24.07.2020 17:24 Відповісти
И дороги он "строит" - только чтобы украсть.
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24.07.2020 17:50 Відповісти
Какую, в жопу, вдохнуть жизнь?
Минские соглашения - вынужденная мера под давлением расийских войск.
Их подписание - тактический шаг.
Их выполнение в написанном виде - капитуляция на условиях врага.
Порох их выполнять не собирался и Зеле нужно противиться.
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24.07.2020 17:24 Відповісти
Тобто ти визнаєш, що Петро Олексійович дурив й збирався далі дурити західних партнерів!
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24.07.2020 18:04 Відповісти
тебе то шо до того кто кого дурил? зато зесоциопат никого не дурит,кроме украинцев

Україна пропонуватиме лідерам "нормандської четвірки" модернізувати Мінські угоди, якщо в 2020 не вдасться їх реалізувати, - Резніков - Цензор.НЕТ 8639
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24.07.2020 18:14 Відповісти
Всё не так примитивно. У западных партнёров - свои проблемы. Их бизнес - против санкций, и им аргумент нужен. А тут - гуманность панимаш!
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24.07.2020 18:47 Відповісти
Али визнай, що неможна їх дурити безкінечно довго.
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24.07.2020 18:49 Відповісти
"Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!"
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25.07.2020 09:55 Відповісти
Зеля не противился. он вертел задом.
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24.07.2020 19:41 Відповісти
Через "миролюбство" зелені розкисляї займають заздалегідь невигідну дипломатичну позицію.

"Резников также считает, что Россия "мечтает сесть за стол переговоров" с США, но американцы не хотят этого.."

Це брехня.
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24.07.2020 17:26 Відповісти
Типо будем *модернизировать* пока ***** не понравится и не согласится?
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24.07.2020 17:26 Відповісти
Слово "будемо" не підходить, бо це роблять саме зебіли, яких обрали 73 відсотка за Зе і проти Порошенка.
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24.07.2020 17:30 Відповісти
НИКОЛАЙ ИЛЬИНОВ
Оказывается, Зеленский доказал всему миру, что просто перестать стрелять не работает, что это Россия виновата в том, что до сих пор стреляют, просто предыдущая власть не могла это доказать...
За год преЗедентства Зеленский также доказал:
- что доллар не может быть по 8 или по 15, более того, Зеленский уже сейчас активно доказывает, что и по 28 губительно для экономики, нужно хотя бы по 30;
- что "Роттердам+" выгоден для энергетики;
- что борщевой набор может стоить дороже, хотя чего там обращать внимание на него;
- что зарплата 6000 грн - это не бедность;
- что олигархам можно и нужно помогать;
- что рост ВВП на 3.4% в год - это совсем не мало, точнее сказать, это очень хорошо, а ещё точнее, это почти несбыточная мечта;
- что для освобождения территорий недостаточно иметь хорошо вооруженную армию и желание волонтеров, нужно ещё толкового главнокомандующего, в противном случае "граница будет передвигаться";
- что друзья и партнёры по бизнесу могут и должны быть на ключевых должностях в правительстве и государственных компаниях;
- что законы про снятие депутатской неприкосновенности и импичмент президенту можно просто распечатать на красивой, белой, глянцевой бумаге, скрутить в трубочку и засунуть избирателю в задницу;
- что президенту можно и даже нужно отдыхать как можно больше, ибо высокоутомляемая это должность;
- что можно нах послать красивые слова про "нах кортежи";
- что вернуть заробитчан из Польши можно, но тут в Украине они будут без работы;
- что у этих безработных дети будут низкого качества;
- что на государственных дачах действительно могут жить дети, хорошие, качественные дети, у которых фамилия начинается на "Зеленск" и заканчивается на "ий";
- что тарифы на коммуналку нельзя понизить, но если у вас нет денег, то можно продать собаку…
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24.07.2020 17:29 Відповісти
Україна пропонуватиме лідерам "нормандської четвірки" модернізувати Мінські угоди, якщо в 2020 не вдасться їх реалізувати, - Резніков - Цензор.НЕТ 4881
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24.07.2020 17:31 Відповісти
Тобто Швейцарія зі слів Зе робить нечесно і невчасно.
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24.07.2020 17:36 Відповісти
Велике будівництво - це квартальні ЗЕленявки назвали на честь починань Петра Великого ? Вони його возвеличили бо дав їм що продовжити...
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24.07.2020 17:44 Відповісти
Быстрее, чем в Швейцарии и вдвое дороже, чем в США.
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24.07.2020 18:40 Відповісти
Та да. Просто в Швейцарии все дороги уже построены, они их просто подлатывают. А у нас положили 100 метров - уже перегнали Швейцарию.
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24.07.2020 20:47 Відповісти
Україна пропонуватиме лідерам "нормандської четвірки" модернізувати Мінські угоди, якщо в 2020 не вдасться їх реалізувати, - Резніков - Цензор.НЕТ 6962
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24.07.2020 17:30 Відповісти
Путин обожает такое балбольство. Оно может и будет длиться десятилетиями. Время от времени РФ будет доставать свой козырь "мы не сторона конфликта". А перемирия, санкции и прочее никак не влияют на статус оккупированных территорий. Мы просто всякими Угодами торгуем Родиной. Антизаконно и антиконституционно. Именно мы.
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24.07.2020 17:33 Відповісти
То есть лысые из 95 квартета мудьями играющие на пианино из прокацапского телевизора шо-то решили междусобойчик а наночь в кабак к своему братану из «Велюр»
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24.07.2020 17:35 Відповісти
Зе - рашистська шкура, як і лігітимна тварюка Януковощ ! Воно поставлене кремлем щоб урятувати ботексного покидька від суду в Гаазі. !!
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24.07.2020 17:39 Відповісти
Україна пропонуватиме лідерам "нормандської четвірки" модернізувати Мінські угоди, якщо в 2020 не вдасться їх реалізувати, - Резніков - Цензор.НЕТ 9270
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24.07.2020 17:40 Відповісти
так пишите прямо, страна под руководством агента из рекламной фырмиагенсто под руководством Зебила-Янелоха пойдёт на уступки, а то мерзавец Порох свинью подставил рашке и *******. Да и евроондоны (некоторые) никак не может помочь рашке, а то страны Балтии сразу пальцом в букву - на, откуси, никаких отмен санкции, а теперь что, ну если прикольная часть Украины так хочет - то быть по приколу так.
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24.07.2020 17:41 Відповісти
Да ещё, мало вопросов к андиоты Янелоху, но к вам "мудрый" народ есть вопросы, каким местом думали, выбирая придурка президентом? помните - за все приколы заплатите сами - разпишитесь и в очередь за добавкой.!
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24.07.2020 17:44 Відповісти
Предлагать можно разное....Например ,-построить мост со двора до Копенгагена или восстановить бабушке плевру,но зачем ,ежели заранее известно, что ху@ло ничего не подпишет?
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24.07.2020 17:42 Відповісти
Минские договоренности - это документ капитуляции Украины перед Россией. От этого незамедлительно нужно отказаться полностью! Россия хочет, чтобы Украина закрепила в конституции ЛДНР и не имела де-факто там власти, а власть была Москвы, и это РФ нужно, чтобы они не давали Украине вступить в ЕС и НАТО. Держать Украину на цепи у ноги, как вассальное государство. Такое существование мерзко! Минские соглашения нужно признать невыполнимыми! Договоренности должны быть такие, что РФ выводит свои войска с территории Украины и отдает под контроль Украине ее территории и включая Крым! А в ином случае, против РФ должны усиливаться санкции за не выполнения этих условий! Это сильная позиция будет Украины!
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24.07.2020 17:43 Відповісти
ааа, по этой причине засрашка и хутин пуило не исполняет их, тоесть не хочет иметь лугандон и донбосау под себя, кстати чумирла, с каких пор какие то буквы лднр пишеться с заглавной, проклолсья мендель, прокололсья.
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24.07.2020 18:48 Відповісти
Да уже несколько лет предлагали и что?
Пусть Зюзя для начала лично -особисто хублу предложит и услышит от него ответ
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24.07.2020 17:44 Відповісти
..... І якщо Мінськ знову не скінчиться тим, про що записано в "Мінських угодах" - проведенням виборів під українським прапором, за українськими законами, відновленням суверенітету, територіальної цілісності, взяттям контролю над кордоном, виведенням іноземних військ, - тоді доведеться чесно сказати: Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3210032

Як би "випадково" знову переплутана послідовність ЩО ВАЖЛИВО.
Спочатку виведення іноземних війск та припинення вогню, потім контроль над кордоном Україною та розброєння НВФ а вже тільки потім вибори.
Але ху#ло й р@шисти на це ніколи, від слова ЗОВСІМ, не погодяться!!! Це зрозуміти хіба так важко?!
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24.07.2020 17:45 Відповісти
Несколько дней умирал в "серой зоне": в Днепропетровской области попрощались с Ярославом Журавлем ....Что сделал Зеленский для эвакуации нашего воина - героя? Где результаты расследования ? Кто наказан?
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24.07.2020 18:04 Відповісти
Это вина не только Зели, но и всего командования. Как теперь солдаты будут доверять своим командирам?
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24.07.2020 20:45 Відповісти
тупоая зесрань, минские надо не выполнять, а показывать что кацапы их не выполняют
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24.07.2020 18:10 Відповісти
Модернізація мінських угод за участі ЗЄ і Єрмудака - це здача суверенітету.
Пмінські угоди підписані Порохом будуть здаватися зразковими домовленостями.
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24.07.2020 18:10 Відповісти
Формулу Штанмаера еще модернизируйте, что бы такого делать, лишь бы ничего не делать...
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24.07.2020 18:24 Відповісти
под ***** все перепишете?
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24.07.2020 18:32 Відповісти
зелене чмо завело мінські угоди у тупик, умисно знменшуючи тиск на рашу та виконуючи тільки їх вимоги
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24.07.2020 19:07 Відповісти
А бажання немає модернізувати Будапештський меморандум? Попробуйте, з таким же самим успіхом, "романтики-ділетанти".
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24.07.2020 19:47 Відповісти
после смены политического руководства Украины, прихода к власти президента Владимира Зеленского "Минск" перезапустился, и украинская сторона попыталась "вдохнуть жизнь в пребывающее в коме тело" и таким образом постараться остановить войну.....ПОДПИСАВ С РОSSИЕЙ КАПИТУЛЯЦИЮ С 27.07.2020. ОЧЕНЬ НУЖНО РЕЙТИНГ ПРЕЗИДЕНТУ НАТЯНУТЬ.
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24.07.2020 19:50 Відповісти
По мнению Резникова, европейские партнеры сегодня сожалеют о том, что в свое время проявили мягкость и дали руководству России "так далеко зайти, в том числе с текстом "Минска", с жесткими обязательствами, которые Украине было предложено взять на себя".- текст написали рашисты ,а рашистские подельники немецко -французские навязали их Украине и ее народу.теперь сожалеют..
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24.07.2020 20:10 Відповісти
Не люблю Петра Алексеевича, но... Зеля, а чего ж не работает твое "просто перестать стрелять"? Думал, что Петя просто так резину тянул с этим Минском?
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24.07.2020 20:43 Відповісти
Що за маячня???
Не виконує фєдєрашка безпекову частину - тре домогатися посилення санкцій, до повного розвалу цього совка довбаного, а не мінські домовленості чіпати...
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24.07.2020 21:35 Відповісти
Резніков, з тих хто хоче не стріляти..... дивитись х--лу у анус.
=З тих хто налаштований на зняття санкцій.
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24.07.2020 22:19 Відповісти
 
 