Україна пропонуватиме лідерам "нормандської четвірки" модернізувати Мінські угоди, якщо в 2020 не вдасться їх реалізувати, - Резніков
Віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков зазначає, що Україна буде пропонувати лідерам Нормандського формату підтримати модернізацію Мінських угод, якщо в 2020 році не вдасться вийти на їх реалізацію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в інтерв'ю "Фокус".
"Президент називав термін - один рік, в 2020-му він закінчується. Думаю, в будь-якому випадку мінський майданчик як логістичний центр для вирішення економічних і гуманітарних питань має залишитися. За умовами, які нереалістично виконати, будемо просити лідерів "Нормандії" підтримати їхню модернізацію", - зазначив віцепрем'єр.
На думку Резнікова, європейські партнери сьогодні шкодують про те, що свого часу проявили м'якість і дали керівництву Росії "так далеко зайти, в тому числі з текстом "Мінська", з жорсткими зобов'язаннями, які Україні було запропоновано взяти на себе".
"Я маю на увазі правові аспекти. Це втручання в наш суверенітет", - підкреслив він.
Резніков також вважає, що Росія "мріє сісти за стіл переговорів" з США, але американці не хочуть цього і не вважають РФ для себе рівною, при цьому він вказав на важливість політичної, військово-технічній та дипломатичної підтримки України з боку США.
Віцепрем'єр зазначив, що після зміни політичного керівництва України, приходу до влади президента Володимира Зеленського "Мінськ" перезапустився, і українська сторона спробувала "вдихнути життя в тіло, яке перебуває в комі" і таким чином постаратися зупинити війну.
"Захід це бачить, розуміє. І якщо Мінськ знову не скінчиться тим, про що записано в "Мінських угодах" - проведенням виборів під українським прапором, за українськими законами, відновленням суверенітету, територіальної цілісності, взяттям контролю над кордоном, виведенням іноземних військ, - тоді доведеться чесно сказати: "Ми зробили все, що могли, але немає політичної волі РФ закінчити цю війну", - пояснив він.
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Черновой текст Минских соглашений 2015 года писала канцлер ФРГ Ангела Меркель, в то время как президент Украины Петр Порошенко повышал голос на главу Кремля Владимира Путина, а тот обещал раздавить украинские войска. Так описывает ход переговоров в своих мемуарах бывший президент Франции Франсуа Олланд.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/merkel-ledyanym-tonom-poobeshchala-putinu-dlitelnuyu-izolyaciyu-olland-rasskazal-v-memuarah-o-peregovorah-v-minske-328891.html
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych4 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1286646406112071680 2 ч
будь-яка домовленість про припинення вогню,перемир'я в рази збільшує ймовірність широкомаштабного наступу.
перевдягнена в правосєків русня розстріляє на КПП мирняк і буде причина до агресії.
цього не можуть не розуміти https://twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba i https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa , значить працюють на ворога.
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І без цього відомо, що росія не хоче закінчення цієї війни.
Бо ЗЕ шакал побачив "світло" в очах КА путіна...
Модернізувати??? Яким то чином???
Може відвести війська на будь яку відстань, навіть за Карпати...
Можливо пересаджає у "яму" усіх війсковослужбових які відкрили вогонь у сторону... мля "У ту сторону"...
Мляяяя... ЗЕдебіли... Як можливо модернізувати те чого немає та і не може бути???
А пукін один із лідерів формату? Це зрозуміло! Вава, модернізуй свій світогляд!
Минские соглашения - вынужденная мера под давлением расийских войск.
Их подписание - тактический шаг.
Их выполнение в написанном виде - капитуляция на условиях врага.
Порох их выполнять не собирался и Зеле нужно противиться.
Я сам обманываться рад!"
"Резников также считает, что Россия "мечтает сесть за стол переговоров" с США, но американцы не хотят этого.."
Це брехня.
Оказывается, Зеленский доказал всему миру, что просто перестать стрелять не работает, что это Россия виновата в том, что до сих пор стреляют, просто предыдущая власть не могла это доказать...
За год преЗедентства Зеленский также доказал:
- что доллар не может быть по 8 или по 15, более того, Зеленский уже сейчас активно доказывает, что и по 28 губительно для экономики, нужно хотя бы по 30;
- что "Роттердам+" выгоден для энергетики;
- что борщевой набор может стоить дороже, хотя чего там обращать внимание на него;
- что зарплата 6000 грн - это не бедность;
- что олигархам можно и нужно помогать;
- что рост ВВП на 3.4% в год - это совсем не мало, точнее сказать, это очень хорошо, а ещё точнее, это почти несбыточная мечта;
- что для освобождения территорий недостаточно иметь хорошо вооруженную армию и желание волонтеров, нужно ещё толкового главнокомандующего, в противном случае "граница будет передвигаться";
- что друзья и партнёры по бизнесу могут и должны быть на ключевых должностях в правительстве и государственных компаниях;
- что законы про снятие депутатской неприкосновенности и импичмент президенту можно просто распечатать на красивой, белой, глянцевой бумаге, скрутить в трубочку и засунуть избирателю в задницу;
- что президенту можно и даже нужно отдыхать как можно больше, ибо высокоутомляемая это должность;
- что можно нах послать красивые слова про "нах кортежи";
- что вернуть заробитчан из Польши можно, но тут в Украине они будут без работы;
- что у этих безработных дети будут низкого качества;
- что на государственных дачах действительно могут жить дети, хорошие, качественные дети, у которых фамилия начинается на "Зеленск" и заканчивается на "ий";
- что тарифы на коммуналку нельзя понизить, но если у вас нет денег, то можно продать собаку…
Пусть Зюзя для начала лично -особисто хублу предложит и услышит от него ответ
Як би "випадково" знову переплутана послідовність ЩО ВАЖЛИВО.
Спочатку виведення іноземних війск та припинення вогню, потім контроль над кордоном Україною та розброєння НВФ а вже тільки потім вибори.
Але ху#ло й р@шисти на це ніколи, від слова ЗОВСІМ, не погодяться!!! Це зрозуміти хіба так важко?!
Пмінські угоди підписані Порохом будуть здаватися зразковими домовленостями.
Не виконує фєдєрашка безпекову частину - тре домогатися посилення санкцій, до повного розвалу цього совка довбаного, а не мінські домовленості чіпати...
=З тих хто налаштований на зняття санкцій.