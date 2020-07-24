Розстріляний на Київщині бізнесмен Плекан у 2017 році організував вибух під Кабміном, - волонтер Кашчук

Волонтер Павло Кашчук стверджує, що розстріляний невідомими на Київщині на очах у семирічного сина підприємець три роки тому організував замах на фронтовиків у Маріїнському парку.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"3 роки тому на День Незалежності під ноги моїм друзям-фронтовикам з Маріїнського парку вилетіла граната, я повинен був бути з ними, від'їхав додому забрати 4-річного сина, не встиг на 15 хвилин... Виконавців знайшли, посередника-виконавця (підозрюваного) відмазали, навіть в СІЗО не потрапив. Вчора був розстріляний поблизу Борисполя", - написав Кашчук.

Цим звинуваченням вторить активіст Сергій Бондар.

"Під Києвом розстріляли проросійського кілера. На замовлення росіян угруповання Ігоря Плекана організовувало злочини, замахи і диверсії по всій Україні. Найвідоміше:

- замах на Сергія Мазура, коли йому кинули гранату в квартиру і покалічили його батька.

- замах у День Незалежності 2017 на сім'ю Героя України Валерія Чибінеєва в Києві. Тоді їм також закотили гранату під ноги прямо під Кабміном, попри наявність 100 500 силовиків навколо. І ще купа резонансних злочинів", - написав Бондар.

Нагадаємо, Ігоря Плекана розстріляли на очах у семирічного сина в Бориспільському районі Київської області.

Сергій Мазур - координатор організації "С14. У ніч на 10 жовтня невідомі кинули гранату у квартиру сім'ї Мазура в Борисполі. Там були мати, батько і старший брат активіста. Батька Мазура госпіталізовано. Самого координатора праворадикальної організації С14 вдома не було. Поліція кваліфікувала вибух у квартирі як замах на вбивство.

До 3 листопада 2018 року поліція Київської області затримала п'ятьох підозрюваних.

Валерій Чибінеєв - герой України, командир роти снайперів 79-ї аеромобільної бригади. У четвер, 24 серпня 2017 року, після 14-00 на вул.Грушевського в Києві вибухнув невідомий предмет.

Постраждали 3 людини - дружина, теща і друг Чибінеєва. Слідчі кваліфікували вибух як "замах на вбивство". Чибінеєв загинув у бою з російськими найманцями на Приазов'ї у квітні 2019 року.





