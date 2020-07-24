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Новини
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Розстріляний на Київщині бізнесмен Плекан у 2017 році організував вибух під Кабміном, - волонтер Кашчук

Розстріляний на Київщині бізнесмен Плекан у 2017 році організував вибух під Кабміном, - волонтер Кашчук

Волонтер Павло Кашчук стверджує, що розстріляний невідомими на Київщині на очах у семирічного сина підприємець три роки тому організував замах на фронтовиків у Маріїнському парку.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"3 роки тому на День Незалежності під ноги моїм друзям-фронтовикам з Маріїнського парку вилетіла граната, я повинен був бути з ними, від'їхав додому забрати 4-річного сина, не встиг на 15 хвилин... Виконавців знайшли, посередника-виконавця (підозрюваного) відмазали, навіть в СІЗО не потрапив. Вчора був розстріляний поблизу Борисполя", - написав Кашчук.

Цим звинуваченням вторить активіст Сергій Бондар.

"Під Києвом розстріляли проросійського кілера. На замовлення росіян угруповання Ігоря Плекана організовувало злочини, замахи і диверсії по всій Україні. Найвідоміше:

- замах на Сергія Мазура, коли йому кинули гранату в квартиру і покалічили його батька.

- замах у День Незалежності 2017 на сім'ю Героя України Валерія Чибінеєва в Києві. Тоді їм також закотили гранату під ноги прямо під Кабміном, попри наявність 100 500 силовиків навколо. І ще купа резонансних злочинів", - написав Бондар.

Нагадаємо, Ігоря Плекана розстріляли на очах у семирічного сина в Бориспільському районі Київської області.

Сергій Мазур - координатор організації "С14. У ніч на 10 жовтня невідомі кинули гранату у квартиру сім'ї Мазура в Борисполі. Там були мати, батько і старший брат активіста. Батька Мазура госпіталізовано. Самого координатора праворадикальної організації С14 вдома не було. Поліція кваліфікувала вибух у квартирі як замах на вбивство.

До 3 листопада 2018 року поліція Київської області затримала п'ятьох підозрюваних.

Валерій Чибінеєв - герой України, командир роти снайперів 79-ї аеромобільної бригади. У четвер, 24 серпня 2017 року, після 14-00 на вул.Грушевського в Києві вибухнув невідомий предмет.

Постраждали 3 людини - дружина, теща і друг Чибінеєва. Слідчі кваліфікували вибух як "замах на вбивство". Чибінеєв загинув у бою з російськими найманцями на Приазов'ї у квітні 2019 року.

Розстріляний на Київщині бізнесмен Плекан у 2017 році організував вибух під Кабміном, - волонтер Кашчук 01
Розстріляний на Київщині бізнесмен Плекан у 2017 році організував вибух під Кабміном, - волонтер Кашчук 02
Розстріляний на Київщині бізнесмен Плекан у 2017 році організував вибух під Кабміном, - волонтер Кашчук 03

Автор: 

Київська область (4084) Мазур (10) вбивство (3109) Кашчук Павло (9)


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Топ коментарі
+50
Прикольно, атошники самоорганізувались до створення власної СБ. Ну і правильно, а то скільки можна щоб нашого брата безкарно вбивали. Багатьом звісно це не сподобається, а дехто може навіть і в штані вже наклав.
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24.07.2020 17:48
+45
неожиданный поворот . пострадавший из "добропорядочного бизнесмена " превратился в криминального авторитета . уточню пророссийского криминального авторитета
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24.07.2020 17:46
+35
Тепер Аваков повинен відповісти що насправді робив Плекан.
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24.07.2020 17:45
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- покушение в День Независимости 2017 на семью Героя Украины Валерия Чибинеева в Киеве. Тогда им также закатили гранату под ноги прямо под Кабмином, несмотря на наличие 100 500 силовиков вокруг. И еще куча резонансных преступлений", - написал Бондар.Источник: https://censor.net/n3210037
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24.07.2020 20:00 Відповісти
Бумеранг прилетів. От би суддям, завдяки яким, ця мерзота була на свободі.
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24.07.2020 18:02 Відповісти
Ага, боженька наказал, плт.
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24.07.2020 18:06 Відповісти
карме виднее...не все ****** должны умирать от диареи.
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24.07.2020 18:02 Відповісти
Лайк.
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24.07.2020 18:05 Відповісти
В ГО "Основа майбутнього" (наступниця "С14") заявили, що вбитий - організатор замаху на їхнього активіста Сергія Мазура.
"Шкода, що тепер не дізнаємося, хто був замовником замаху на координатора "С14″. Організатор замовк назавжди.
Карма для ідіотів, які відпрацювали десяток російських замовлень, теракти, псування пам'ятників, замахи", - ідеться в дописі в телеграм-каналі "ОМ".
"Питання інше. Чому це наскрізь кримінальне гниле створіння, відоме десятками злочинів, два роки гуляло на волі?.." - додали в організації.
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24.07.2020 18:05 Відповісти
Весь криміналітет та корупціонери вищого рангу отримують підтримку та розпорядження з мацкви. Вони є одним з основних елементів гібридних війн, які веде кремль.
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24.07.2020 18:10 Відповісти
Ты не свисти, баклан. У нас давно есть свой независимый ни от кого украинский криминалитет.
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24.07.2020 20:19 Відповісти
Для Рюкзакова он был свой.
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24.07.2020 19:35 Відповісти
Нарешті почали показувати зуби.
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24.07.2020 18:14 Відповісти
Дуже правильно зробили.
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24.07.2020 18:21 Відповісти
Плекав плани, та його вчасно зупинили!
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24.07.2020 18:24 Відповісти
Могли и хазяева убрать, чтобы обрубить концы за собой...
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24.07.2020 18:49 Відповісти
Скорее свои же и убили. премию от Рюкзакова не поделили.
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24.07.2020 19:33 Відповісти
Звиздит как дышит выкормыш крыльев пениса. Собственно как всегда.
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24.07.2020 23:12 Відповісти
Автор тексту просто майстер введення в оману. Розписував хто такий Герой України Чебенєєв, а потім доповнення - "Чебенєєв загинув у бою". Без уточнення, що загинув брат Героя.
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25.07.2020 06:31 Відповісти
Я не маю жодних сумнівів, що саме так і є.
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25.07.2020 08:25 Відповісти
А як там себе почуває мертвечук со товаріщі?
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25.07.2020 09:45 Відповісти
Если это правда,. то поделом этому гаду!!
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25.07.2020 13:28 Відповісти
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