Розстріляний на Київщині бізнесмен Плекан у 2017 році організував вибух під Кабміном, - волонтер Кашчук
Волонтер Павло Кашчук стверджує, що розстріляний невідомими на Київщині на очах у семирічного сина підприємець три роки тому організував замах на фронтовиків у Маріїнському парку.
Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"3 роки тому на День Незалежності під ноги моїм друзям-фронтовикам з Маріїнського парку вилетіла граната, я повинен був бути з ними, від'їхав додому забрати 4-річного сина, не встиг на 15 хвилин... Виконавців знайшли, посередника-виконавця (підозрюваного) відмазали, навіть в СІЗО не потрапив. Вчора був розстріляний поблизу Борисполя", - написав Кашчук.
Цим звинуваченням вторить активіст Сергій Бондар.
"Під Києвом розстріляли проросійського кілера. На замовлення росіян угруповання Ігоря Плекана організовувало злочини, замахи і диверсії по всій Україні. Найвідоміше:
- замах на Сергія Мазура, коли йому кинули гранату в квартиру і покалічили його батька.
- замах у День Незалежності 2017 на сім'ю Героя України Валерія Чибінеєва в Києві. Тоді їм також закотили гранату під ноги прямо під Кабміном, попри наявність 100 500 силовиків навколо. І ще купа резонансних злочинів", - написав Бондар.
Нагадаємо, Ігоря Плекана розстріляли на очах у семирічного сина в Бориспільському районі Київської області.
Сергій Мазур - координатор організації "С14. У ніч на 10 жовтня невідомі кинули гранату у квартиру сім'ї Мазура в Борисполі. Там були мати, батько і старший брат активіста. Батька Мазура госпіталізовано. Самого координатора праворадикальної організації С14 вдома не було. Поліція кваліфікувала вибух у квартирі як замах на вбивство.
До 3 листопада 2018 року поліція Київської області затримала п'ятьох підозрюваних.
Валерій Чибінеєв - герой України, командир роти снайперів 79-ї аеромобільної бригади. У четвер, 24 серпня 2017 року, після 14-00 на вул.Грушевського в Києві вибухнув невідомий предмет.
Постраждали 3 людини - дружина, теща і друг Чибінеєва. Слідчі кваліфікували вибух як "замах на вбивство". Чибінеєв загинув у бою з російськими найманцями на Приазов'ї у квітні 2019 року.
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"Шкода, що тепер не дізнаємося, хто був замовником замаху на координатора "С14″. Організатор замовк назавжди.
Карма для ідіотів, які відпрацювали десяток російських замовлень, теракти, псування пам'ятників, замахи", - ідеться в дописі в телеграм-каналі "ОМ".
"Питання інше. Чому це наскрізь кримінальне гниле створіння, відоме десятками злочинів, два роки гуляло на волі?.." - додали в організації.