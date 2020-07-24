Найманці РФ обстріляли зі 120 і 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби 24 липня незаконні збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог тричі відкривав вогонь по опорних пунктах наших захисників неподалік Старогнатівки. На цій ділянці фронту загарбники відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли.

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За поточну добу, в результаті обстрілу противника, втрат серед українських захисників немає.

Підсумки за минулу добу

23 липня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 5 населених пунктів: Старогнатівка, Причепилівка, Оріхове, Новотошківське та Гнутове.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

23 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 25 злочинів, серед яких 1 умисне вбивство, 5 крадіжок, 2 шахрайства і 15 фактів незаконного поводження з наркотиками. Крім того, виявлено 75 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5785 транспортних засобів та 4568 осіб. Також було затримано 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

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Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 720 осіб. В зворотному напрямку – 634 особи. КПВВ "Мар’їнка" та "Новотроїцьке" з вини окупантів не функціонували.