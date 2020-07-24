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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли зі 120 і 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли зі 120 і 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби 24 липня незаконні збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог тричі відкривав вогонь по опорних пунктах наших захисників неподалік Старогнатівки. На цій ділянці фронту загарбники відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

За поточну добу, в результаті обстрілу противника, втрат серед українських захисників немає.

Підсумки за минулу добу

23 липня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 5 населених пунктів: Старогнатівка, Причепилівка, Оріхове, Новотошківське та Гнутове.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

23 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 25 злочинів, серед яких 1 умисне вбивство, 5 крадіжок, 2 шахрайства і 15 фактів незаконного поводження з наркотиками. Крім того, виявлено 75 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5785 транспортних засобів та 4568 осіб. Також було затримано 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, поранено двох найманців РФ, - штаб ОС

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 720 осіб. В зворотному напрямку – 634 особи. КПВВ "Мар’їнка" та "Новотроїцьке" з вини окупантів не функціонували.

Автор: 

обстріл (29021) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
А с полуночи 27.07 они сразу это прекратят. Правда, полшестого?
Наемники РФ обстреляли из 120 и 82-мм минометов позиции ВСУ возле Старогнатовки, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8340
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24.07.2020 17:48
+7
Найманці РФ обстріляли зі 120 і 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5168
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24.07.2020 18:07
+3
Несколько дней умирал в "серой зоне": в Днепропетровской области попрощались с Ярославом Журавлем ....Что сделал Зеленский для эвакуации нашего воина - героя? Где результаты расследования ? Кто наказан?
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24.07.2020 18:00
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А с полуночи 27.07 они сразу это прекратят. Правда, полшестого?
Наемники РФ обстреляли из 120 и 82-мм минометов позиции ВСУ возле Старогнатовки, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8340
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24.07.2020 17:48 Відповісти
Несколько дней умирал в "серой зоне": в Днепропетровской области попрощались с Ярославом Журавлем ....Что сделал Зеленский для эвакуации нашего воина - героя? Где результаты расследования ? Кто наказан?
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24.07.2020 18:00 Відповісти
Найманці РФ обстріляли зі 120 і 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5168
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24.07.2020 18:07 Відповісти
В процесі...
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24.07.2020 18:17 Відповісти
Через півгодини Меркель відповіла смскою командиру нашого гаубичного дивізіону, що дозволяє відкрити вогонь у відповідь.
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24.07.2020 18:11 Відповісти
косоглазие сепарастов не заслуга и.о. гетьмана..
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24.07.2020 18:12 Відповісти
Треба вспіти,через ..тридняперемирья..
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24.07.2020 18:16 Відповісти
А потом ни ни, отаке...
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24.07.2020 18:20 Відповісти
Так хто там домовлявся про ністрілять?
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24.07.2020 18:27 Відповісти
то орки стріляють з всього що є, але ЗСУ відповідати заборонено. зеленого уё..а вже чекають у пеклі
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24.07.2020 18:44 Відповісти
Там їх уже полки, коли мають 120 мм міномети які їм поставляє РФ, дивні наймаці, може все ж окупаційні війська РФ?
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24.07.2020 18:44 Відповісти
готовятся к перемирию.
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24.07.2020 19:15 Відповісти
 
 