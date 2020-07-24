Для стабілізації ситуації на Донбасі все одно потрібно буде вдатися до миротворчої місії, - Резніков
Віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков вважає, що для виведення російських військ із території окремих районів Донецької та Луганської областей все одно необхідно буде вдатися до миротворчої місії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Резніков розповів в інтерв'ю виданню "Фокус".
"Перше - ухвалення політичного рішення. Але і після цього вони навряд чи дозволять зайти Нацгвардії та поліції. Тому ми прийдемо все одно до інституту миротворців. Є таке поняття, як "збереження миру" і "створення миру". "Створення" - це силова акція, на яку ніхто не піде, насамперед Рада безпеки ООН, тому що мандат дуже суворий, складний, ризикований і дорогий. А ось "збереження миру" - найбільш ймовірна історія", - зазначив віцепрем'єр.
Резніков зазначив, що в такому випадку миротворці заходять на цю територію і розділяють сторони конфлікту.
"Гадаю, мало хто вірить, що це можливо, але теоретично - так. Є ще миротворчий мандат у ОБСЄ, який ніколи не застосовували. Мало того, є один цікавий момент: рішення в ОБСЄ має бути в режимі консенсусу, ніхто не має права вето. Однак, якщо конфлікт між країнами-учасницями ОБСЄ, Україною та РФ, тоді їхні голоси не рахують. Може бути, Швеція займе активну позицію - наступного року країна головуватиме. Росія може погодитися, якщо йтиметься про режим збереження обличчя", - підкреслив він.
Резніков пояснив, що після заходу миротворців розпочинається погашення гарячої фази конфлікту, далі - перехідний період із присутністю міжнародних спостережних адміністрацій або комісій, які зможуть здійснювати навіть якісь елементи перехідного правосуддя.
"Це реалізовувані речі", - вважає Резніков .
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Для стабилизации ситуации на Донбассе все равно нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии ???
ну не ідіотизм?
https://censor.net/news/3209856/taran_o_peremirii_nikto_ne_sobiraetsya_jdat_poka_nas_budut_ubivat
Уже отменили "режим прекращения огня" или 2-3 обстрела со стороны кацапов, это не повод?
В данном конкретном случае, общественное мнение считает их не победителями, а коллаборантами идущими на поводу у кацапов...
https://prm.ua/pro-borotbu-z-bidnistyu-plan-zvilnennya-okupovanih-teritoriy-ta-ruh-do-nato-ta-yes-poroshenko-u-velikomu-interv-yu-pryamomu/ .
"Россия вынуждена будет принять решение о миротворцах ООН. Миротворцы, которые выдавят оккупационные войска России с оккупированной территории, которые разоружат незаконные вооруженные формирования, которые обеспечат вывод тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории, которые обеспечат установление кондиций безопасности для начала политического процесса, которые вернут украинский контроль над неконтролированным участком украинско-российской границы.
Все эти пункты есть в подписанных Путиным Минских договоренностях. И сегодня миротворцы будут гарантами выполнения этих положений , - подчеркнул Порошенко.
По его словам, в Украине есть план по деоккупации не только Донбасса, но и Крыма.
"У нас есть план, у нас есть график, мы имеем силы, мы имеем международную поддержку. И это абсолютно реалистичный план.
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https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1286646407345078272 2 ч
а взагалі заборонити розвідку і політи БПЛА напередодні свинособачих навчань Кавказ 2020 - чудова ідея.
ми дізнаємося, що ругулярна армія ре фе перейшла кордон,коли почнуть зносити наші опорники.
нічого не видавало в Зеленському зрадника - ні заборона стріляти у відповідь, ні бабло в Омані
сначала подчиняйся а потом жалуйся?
Розум ломиться у міжушні ганглії зєбілів, прямо у турборежимі.
Так был ли "бокал лишь на половину полон или уже на половину пуст" ?