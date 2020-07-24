УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9431 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 860 56

Для стабілізації ситуації на Донбасі все одно потрібно буде вдатися до миротворчої місії, - Резніков

Для стабілізації ситуації на Донбасі все одно потрібно буде вдатися до миротворчої місії, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков вважає, що для виведення російських військ із території окремих районів Донецької та Луганської областей все одно необхідно буде вдатися до миротворчої місії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Резніков розповів в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Перше - ухвалення політичного рішення. Але і після цього вони навряд чи дозволять зайти Нацгвардії та поліції. Тому ми прийдемо все одно до інституту миротворців. Є таке поняття, як "збереження миру" і "створення миру". "Створення" - це силова акція, на яку ніхто не піде, насамперед Рада безпеки ООН, тому що мандат дуже суворий, складний, ризикований і дорогий. А ось "збереження миру" - найбільш ймовірна історія", - зазначив віцепрем'єр.

Резніков зазначив, що в такому випадку миротворці заходять на цю територію і розділяють сторони конфлікту.

"Гадаю, мало хто вірить, що це можливо, але теоретично - так. Є ще миротворчий мандат у ОБСЄ, який ніколи не застосовували. Мало того, є один цікавий момент: рішення в ОБСЄ має бути в режимі консенсусу, ніхто не має права вето. Однак, якщо конфлікт між країнами-учасницями ОБСЄ, Україною та РФ, тоді їхні голоси не рахують. Може бути, Швеція займе активну позицію - наступного року країна головуватиме. Росія може погодитися, якщо йтиметься про режим збереження обличчя", - підкреслив він.

Читайте також: Ми вивчаємо можливість введення миротворців ОБСЄ на Донбасі, як "безпрецедентний випадок", - Резніков

Резніков пояснив, що після заходу миротворців розпочинається погашення гарячої фази конфлікту, далі - перехідний період із присутністю міжнародних спостережних адміністрацій або комісій, які зможуть здійснювати навіть якісь елементи перехідного правосуддя.

"Це реалізовувані речі", - вважає Резніков .

Автор: 

миротворці (857) ОБСЄ (3510) росія (65908) Донбас (22356) Резніков Олексій (1446)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Несколько дней умирал в "серой зоне": в Днепропетровской области попрощались с Ярославом Журавлем ....Что сделал Зеленский для эвакуации нашего воина - героя? Где результаты расследования ? Кто наказан?
показати весь коментар
24.07.2020 17:58
+18
То есть, когда обвиняли политику Порошенко о необходимости вооруженного миротворческого контингента, то было не нужно. Взошли во власть - теперь выдают за собственное ноухау.
показати весь коментар
24.07.2020 18:03
+15
Для стабилизации ситуации на Донбассе все равно нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии, - Резников - Цензор.НЕТ 2818
показати весь коментар
24.07.2020 18:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наемники РФ обстреляли из 120 и 82-мм минометов позиции ВСУ возле Старогнатовки..

Для стабилизации ситуации на Донбассе все равно нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии ???

ну не ідіотизм?
показати весь коментар
24.07.2020 17:56 Відповісти
Несколько дней умирал в "серой зоне": в Днепропетровской области попрощались с Ярославом Журавлем ....Что сделал Зеленский для эвакуации нашего воина - героя? Где результаты расследования ? Кто наказан?
показати весь коментар
24.07.2020 17:58 Відповісти
Министра обороны В ОТСТАВКУ
показати весь коментар
24.07.2020 18:02 Відповісти
Для стабилизации ситуации на Донбассе все равно нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии, - Резников - Цензор.НЕТ 2818
показати весь коментар
24.07.2020 18:18 Відповісти
На передке и без МО генералов выше крыши.У семи нянек солдат без глазу.
показати весь коментар
24.07.2020 20:09 Відповісти
На тебе еще одного "порохобота"

Для стабилизации ситуации на Донбассе все равно нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии, - Резников - Цензор.НЕТ 5016
показати весь коментар
24.07.2020 18:15 Відповісти
Ты, больное на всю голову, хотя-бы Вики открой и удосужься почитать кто это такая, может хоть чуток поумнеешь. ,А потом срать тут будешь. Ты не стоишь и кусочка ногтя этого человека, одноклеточное. И мы хорошо помним, что в случае гибели медика в белом шлеме, арта от орков на этом участке не оставила бы живого места. И разрешения у "величайшего" никто бы не спрашивал. И уж тем более президент не делал бы в этот момент селфи, как он жрет креветки с шашлыком и попивает вино с довольной рожей. Гнида.
показати весь коментар
24.07.2020 18:28 Відповісти
Согласен с Вами, главнокомандующий цинично, бездушно, бесчеловечно наблюдающий за мучительной смертью своего бойца в течение ЧЕТЫРЁХ ДНЕЙ - это не человек, это не глава государства, не главнокомандующий.... Нет слов, чтобы цензурно и литературно назвать ЭТО существо.....Армия его после такого дикого случая ещё больше презирает и ненавидит.... Позор зелёным маордёрам, убийцам , предателям....Вы ответите за всё. И сидеть будете не в платных камерах, а в грязных бесплатных туберкулёзных бараках...
показати весь коментар
24.07.2020 18:22 Відповісти
Он жрал креветки с шашлыками и пил вино, держа все под личным контролем.

Для стабилизации ситуации на Донбассе все равно нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии, - Резников - Цензор.НЕТ 7417
показати весь коментар
24.07.2020 18:14 Відповісти
Вот только заходят они с согласия обеих сторон.
показати весь коментар
24.07.2020 18:00 Відповісти
https://censor.net/news/3209856/taran_o_peremirii_nikto_ne_sobiraetsya_jdat_poka_nas_budut_ubivat
https://censor.net/news/3209856/taran_o_peremirii_nikto_ne_sobiraetsya_jdat_poka_nas_budut_ubivat
Уже отменили "режим прекращения огня" или 2-3 обстрела со стороны кацапов, это не повод?
показати весь коментар
24.07.2020 18:00 Відповісти
Они ждут 27 числа. До этого замечать в упор не будут.
показати весь коментар
24.07.2020 18:35 Відповісти
Я сильно сомневаюсь что после 27 что то измениться.
показати весь коментар
24.07.2020 18:40 Відповісти
Дай им еще три дня порасказывать, насладится типа "имиджем победителей войны". За год такое было уже не раз. И в глаза смотрел и в Париже договаривались и зуб давал.
показати весь коментар
24.07.2020 18:44 Відповісти
Имидж это есть общественное мнение.
В данном конкретном случае, общественное мнение считает их не победителями, а коллаборантами идущими на поводу у кацапов...
показати весь коментар
24.07.2020 18:48 Відповісти
Це вже порохоботство
показати весь коментар
24.07.2020 18:01 Відповісти
Плагиат чистой воды
показати весь коментар
24.07.2020 18:05 Відповісти
Гыглик казав, шо нема никаких порохоботов
показати весь коментар
24.07.2020 18:05 Відповісти
А что, были?
показати весь коментар
24.07.2020 18:58 Відповісти
Таки да. А как они критиковали за это Пороха "Да это идея фикс .... , да такого не может быть в принципе .... , просто нужно перестать стрелять и зарабатывать на войне....."
показати весь коментар
24.07.2020 18:39 Відповісти
Сначала надо поменять Главкома !
показати весь коментар
24.07.2020 18:01 Відповісти
Повернути.
показати весь коментар
24.07.2020 18:22 Відповісти
опять на главбуха?
показати весь коментар
24.07.2020 18:25 Відповісти
Тебе четырежды сбегавший уклонист сильно нравится?
показати весь коментар
24.07.2020 18:37 Відповісти
То есть, когда обвиняли политику Порошенко о необходимости вооруженного миротворческого контингента, то было не нужно. Взошли во власть - теперь выдают за собственное ноухау.
показати весь коментар
24.07.2020 18:03 Відповісти
Та ні-мені достатньо однієї схеми,аби зрозуміти,як Ахмет з Порохом через сепаратистський ПМР путлерові башляють.(https://biz.censor.net/news/3117842/poroshenko_snyal_sanktsii_s_metallurgicheskogo_zavoda_v_nepriznannom_pridnestrove.)
показати весь коментар
24.07.2020 18:37 Відповісти
ВТОРНИК, 26 МАРТА 2019, 00:30

https://prm.ua/pro-borotbu-z-bidnistyu-plan-zvilnennya-okupovanih-teritoriy-ta-ruh-do-nato-ta-yes-poroshenko-u-velikomu-interv-yu-pryamomu/ .

"Россия вынуждена будет принять решение о миротворцах ООН. Миротворцы, которые выдавят оккупационные войска России с оккупированной территории, которые разоружат незаконные вооруженные формирования, которые обеспечат вывод тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории, которые обеспечат установление кондиций безопасности для начала политического процесса, которые вернут украинский контроль над неконтролированным участком украинско-российской границы.
Все эти пункты есть в подписанных Путиным Минских договоренностях. И сегодня миротворцы будут гарантами выполнения этих положений , - подчеркнул Порошенко.
По его словам, в Украине есть план по деоккупации не только Донбасса, но и Крыма.
"У нас есть план, у нас есть график, мы имеем силы, мы имеем международную поддержку. И это абсолютно реалистичный план.
показати весь коментар
24.07.2020 18:04 Відповісти
Резніков чудово знає, що справжніх миротворців там не буде.
показати весь коментар
24.07.2020 18:05 Відповісти
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1286646407345078272 2 ч

а взагалі заборонити розвідку і політи БПЛА напередодні свинособачих навчань Кавказ 2020 - чудова ідея.
ми дізнаємося, що ругулярна армія ре фе перейшла кордон,коли почнуть зносити наші опорники.
нічого не видавало в Зеленському зрадника - ні заборона стріляти у відповідь, ні бабло в Омані
показати весь коментар
24.07.2020 18:09 Відповісти
як там рюкзакян казав?
сначала подчиняйся а потом жалуйся?
показати весь коментар
24.07.2020 18:10 Відповісти
Титгля.
Розум ломиться у міжушні ганглії зєбілів, прямо у турборежимі.
показати весь коментар
24.07.2020 18:11 Відповісти
Неужели? Достаточно же просто перестать стрелять ! Или все-таки не достаточно?
показати весь коментар
24.07.2020 18:12 Відповісти
Как в Югославии и Руанде?
показати весь коментар
24.07.2020 18:13 Відповісти
мало, кто верит, что это возможно, но теоретически - да ./ Кандидат в президенты Владимир Зеленский обещает в случае победы закончить войну. - Укринформ./ Обещание оказалось туфтой. Резников переводит стрелки с пианиста на Запад: Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум, чтобы остановить Путина, - Резников
показати весь коментар
24.07.2020 18:26 Відповісти
Когда Россия отдуда уйдёт, никакой миссии не будет нужно. А пока Россия там, она никакую миссию, кроме своей не пустит.
показати весь коментар
24.07.2020 18:36 Відповісти
Миротворцы нормальная тема, чтобы закончить войну. Но нужно понимать, что Донецк/Луганск они нам не вернут.
показати весь коментар
24.07.2020 18:51 Відповісти
вторгнення до Грузії відбулося під прикриттям навчань "Кавказ-2008
показати весь коментар
25.07.2020 05:52 Відповісти
А в роли "миротворцев" выступят РФ, Беларусь, Казахстан, Сербия, Таджикистан, Киргистан, Армения. Ну ну...
показати весь коментар
24.07.2020 18:48 Відповісти
Как в Абхазии=- голубые каски , российского исполнения.
показати весь коментар
24.07.2020 18:56 Відповісти
Вы лучше бы объяснили что за Акт Капитуляции (расшифровали (с)) подписали с Роssией, которая и сегодня продолжает стрелять.
показати весь коментар
24.07.2020 19:26 Відповісти
Напомните мне ОБСЕ, это та контора, члены которой гуляли на свадьбе у сепаров?
показати весь коментар
24.07.2020 19:27 Відповісти
Пустая говорильня.Пока рашка не начнет сыпаться экономически как СССР в 1980-х до тех пор и ОРДЛО и Крым будут под оккупацией и никаких миротворцев там не будет.
показати весь коментар
24.07.2020 19:42 Відповісти
Кремлёвская орда в агонии.От них даже узбеки бегут..
показати весь коментар
24.07.2020 20:11 Відповісти
Это правда.Даже в москве нет денег.Мой друг рассказывал как его заказчики,которым он делал квартиру,помогали мешать шпаклевку и убирать на объекте,ради небольшой скидки!
показати весь коментар
24.07.2020 20:23 Відповісти
...помогали мешать шпаклевку и убирать на объекте...
Так был ли "бокал лишь на половину полон или уже на половину пуст" ?
показати весь коментар
25.07.2020 10:16 Відповісти
Про миротворцев Порошенко говорил Путину , на фрагменте "пленок Деркача", что , мол, давайте пообсуждаем тему. Все равно Германия "прохладно" относится к данной идее. А зачем обсуждать - да потому , что єта тема пользуется популярностью у украинцев . Имхо
показати весь коментар
24.07.2020 20:13 Відповісти
 
 