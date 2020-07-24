Для стабілізації ситуації на Донбасі все одно потрібно буде вдатися до миротворчої місії, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков вважає, що для виведення російських військ із території окремих районів Донецької та Луганської областей все одно необхідно буде вдатися до миротворчої місії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Резніков розповів в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Перше - ухвалення політичного рішення. Але і після цього вони навряд чи дозволять зайти Нацгвардії та поліції. Тому ми прийдемо все одно до інституту миротворців. Є таке поняття, як "збереження миру" і "створення миру". "Створення" - це силова акція, на яку ніхто не піде, насамперед Рада безпеки ООН, тому що мандат дуже суворий, складний, ризикований і дорогий. А ось "збереження миру" - найбільш ймовірна історія", - зазначив віцепрем'єр.

Резніков зазначив, що в такому випадку миротворці заходять на цю територію і розділяють сторони конфлікту.

"Гадаю, мало хто вірить, що це можливо, але теоретично - так. Є ще миротворчий мандат у ОБСЄ, який ніколи не застосовували. Мало того, є один цікавий момент: рішення в ОБСЄ має бути в режимі консенсусу, ніхто не має права вето. Однак, якщо конфлікт між країнами-учасницями ОБСЄ, Україною та РФ, тоді їхні голоси не рахують. Може бути, Швеція займе активну позицію - наступного року країна головуватиме. Росія може погодитися, якщо йтиметься про режим збереження обличчя", - підкреслив він.

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Резніков пояснив, що після заходу миротворців розпочинається погашення гарячої фази конфлікту, далі - перехідний період із присутністю міжнародних спостережних адміністрацій або комісій, які зможуть здійснювати навіть якісь елементи перехідного правосуддя.

"Це реалізовувані речі", - вважає Резніков .