Заступник директора Державного гемологічного центру попався на хабарі 3 тис. дол., - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали під час отримання хабаря заступника директора Державного гемологічного центру України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, чиновник, використовуючи своє службове становище, вимагав та отримав від підприємства 3 тис доларів хабаря. За "винагороду" він повинен був надати виписку з реєстру Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння з родовищ України.
Зловмисника затримали після одержання другої частини хабаря - 1,5 тис доларів.
Проводяться невідкладні слідчі дії, затриманому готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
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Развёл президент коррупцию! ЗЕлёным цветом расцвела.
Вот и ответ почему коррупция. Это не власть вороватая, а весь народ вороватый.
Никто из нас не упустит момент если можно будет что то спи**ить под шумок.
И не надо бить себя пяткой в грудь что не все такие.
Не верю. Или нечего спи**ить или врёт.