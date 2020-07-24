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Новини Хабарники
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Заступник директора Державного гемологічного центру попався на хабарі 3 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали під час отримання хабаря заступника директора Державного гемологічного центру України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Заступник директора Державного гемологічного центру попався на хабарі 3 тис. дол., - прокуратура 01

За даними слідства, чиновник, використовуючи своє службове становище, вимагав та отримав від підприємства 3 тис доларів хабаря. За "винагороду" він повинен був надати виписку з реєстру Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння з родовищ України.

Заступник директора Державного гемологічного центру попався на хабарі 3 тис. дол., - прокуратура 02

Заступник директора Державного гемологічного центру попався на хабарі 3 тис. дол., - прокуратура 03

Зловмисника затримали після одержання другої частини хабаря - 1,5 тис доларів.

Заступник директора Державного гемологічного центру попався на хабарі 3 тис. дол., - прокуратура 04

Проводяться невідкладні слідчі дії, затриманому готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Автор: 

хабар (4729) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) чиновник (803) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+6
Сидит вот такое г конторское, ничего не производит, ни за что не отвечает, за какую-то выписку требует три тысячи долларов. Поэтому они и против 'государства в смартфоне'. Чт* они тогда будут делать? За что взятки брать?
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24.07.2020 18:44
+4
Чим тільки в нас не торгують, що тільки не продають. Лишилося тільки матір з батьком продати і все. Чи вже таке теж було?
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24.07.2020 18:25
+1
В детстве ходил со школьной экскурсией в совковый провинциальны минералогический музей. Вроде пара комнат со стеллажами камней, ничего особенного, но помню до сих пор. Очень красиво и интересно.
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24.07.2020 18:39
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Чим тільки в нас не торгують, що тільки не продають. Лишилося тільки матір з батьком продати і все. Чи вже таке теж було?
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24.07.2020 18:25 Відповісти
Интересно, кому это понадобилось?
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24.07.2020 19:20 Відповісти
тем кто колбасит минералы на экспорт наверное...
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24.07.2020 19:24 Відповісти
За матір з батьком хабарі не дають. А за ЗЕмлю, на якій стоїть рідна хата ? ....
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24.07.2020 21:23 Відповісти
В детстве ходил со школьной экскурсией в совковый провинциальны минералогический музей. Вроде пара комнат со стеллажами камней, ничего особенного, но помню до сих пор. Очень красиво и интересно.
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24.07.2020 18:39 Відповісти
Сидит вот такое г конторское, ничего не производит, ни за что не отвечает, за какую-то выписку требует три тысячи долларов. Поэтому они и против 'государства в смартфоне'. Чт* они тогда будут делать? За что взятки брать?
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24.07.2020 18:44 Відповісти
Расстрелять!
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24.07.2020 18:47 Відповісти
Это каким же надо быть мерзким подонком, что бы наживаться таким образом на людях!
Развёл президент коррупцию! ЗЕлёным цветом расцвела.
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24.07.2020 19:18 Відповісти
Я не удивлюсь если СМИ завтра скажут чтосантехник из ЖЕКа попался на взятке в бутылку водки и 100грнЗаступник директора Державного гемологічного центру попався на хабарі 3 тис. дол., - прокуратура - Цензор.НЕТ 6324.

Вот и ответ почему коррупция. Это не власть вороватая, а весь народ вороватый.
Никто из нас не упустит момент если можно будет что то спи**ить под шумок.
И не надо бить себя пяткой в грудь что не все такие.
Не верю. Или нечего спи**ить или врёт.

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24.07.2020 19:39 Відповісти
или не умеет
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24.07.2020 21:28 Відповісти
Или не умеет или сцыт.
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25.07.2020 14:03 Відповісти
 
 