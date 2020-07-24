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Новини Місцеві вибори-2020
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ЦВК змінила процедуру визначення виборчої адреси виборця - тепер потрібна тільки його заява

ЦВК змінила процедуру визначення виборчої адреси виборця - тепер потрібна тільки його заява

Центральна виборча комісія змінила процедуру визначення органом ведення Державного реєстру виборців виборчої адреси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідне рішення члени ЦВК ухвалили на засіданні 24 липня.

Так, Комісія внесла зміни до низки своїх постанов, зокрема, виключивши вимогу щодо документального підтвердження фактичного проживання виборця. У заяві необхідно буде тільки вказати адресу, за якою виборець фактично проживає і яку просить визначити його новою виборчою адресою. Раніше виборцю, зокрема, необхідно було надати документи, що підтверджують оренду ним житла.

Читайте також: Місцеві вибори відбуватимуться в складних умовах у зв'язку з пандемією і зміною виборчого закону, - ЦВК

Автор: 

виборчий закон (151) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177)


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Топ коментарі
+11
Это для упрощения фальсификации.
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24.07.2020 18:31
+11
Даже открепительные талоны не понадобятся!
Карусель с возвращением!
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24.07.2020 18:32
+8
І скільки заяв на одну особу можна писати? Відчувають шмарклі зелені що нічого їм не світить восени на виборах.
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24.07.2020 18:31
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24.07.2020 18:31 Відповісти
Это для упрощения фальсификации.
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24.07.2020 18:31 Відповісти
І скільки заяв на одну особу можна писати? Відчувають шмарклі зелені що нічого їм не світить восени на виборах.
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24.07.2020 18:31 Відповісти
Даже открепительные талоны не понадобятся!
Карусель с возвращением!
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24.07.2020 18:32 Відповісти
Давай, Верховний Уклонссімус, 125% намалюй для своєї партії "Союз дегенератів та циніних проросійських виродків"
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24.07.2020 18:34 Відповісти
А подивіться хто є серед членів ЦВК - "нове обличчя" - представник Овоча у ВР - Юрій Мірошніченко...

ЦИК изменил процедуру определения избирательного адреса избирателя - теперь нужно только его заявление - Цензор.НЕТ 5444
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24.07.2020 18:38 Відповісти
А зарплати у них маленькі. Хіба можна жити на такі гроші?
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24.07.2020 18:39 Відповісти
Среди 17 кандидатур представленных президентом, 12 - представители, выдвинутые фракцией "Слуга народа", 2 выдвиженца "Оппозиционной платформы - За жизнь" и по одному кандидату от "Батькивщины", "Евросолидарности" и "Голоса"
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24.07.2020 18:54 Відповісти
Це так готують фальсифікації на виборах?
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24.07.2020 18:38 Відповісти
Заява без паспорта прокатить?
Якщо зебілам дуже захочеться...
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24.07.2020 18:50 Відповісти
Ну учитывая что прописка в Украине отменена с двухтисячных годов, последние возможности электронных систем вести учет всего, и правовая коллизия с анексией Крыма и Донбасса - то вполне правильное решение. Единственно это содержать реестр в чистоте и предоставить инструменты его проверки для оппозиции и т.д.
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24.07.2020 18:52 Відповісти
прописка в Украине отменена с двухтисячных годов

можна більш детально?
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24.07.2020 19:02 Відповісти
Источник ОБС точка ru
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24.07.2020 19:13 Відповісти
Тебе навіть тролити не цікаво.
https://www.cvk.gov.ua/novini/komisiya-zminila-protseduri-viznachennya-organom-vedennya-drv-viborchoi-adresi-vibortsya.html
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24.07.2020 19:18 Відповісти
в гугле забанили?
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24.07.2020 20:06 Відповісти
може обов"язковість прописки?
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24.07.2020 20:34 Відповісти
Прописку "изменили" на регистрацию. Вот только как следует не проработали это изменение в конкретный вид и не донесли до органов и граждан. Из того что говорилось, как я понял, место регистрации носит формальный декларативный характер но чисто по ней финансовых прав и т.д. не дает. Так а зачем? Права в реестре недвижимости и "вытяг" в бумаге, паспорт и идентификационный код. По сути сейчас печать в паспорте это будет дубляж этой выписки из реестра, причем односторонний так как всю недвижимость не перечисляет.
Просто раньше, когда в СССР был бумажный документооборот, было удобно привязать человека к месту жительства и от туда уже подтягивалось - место работы, обслуживание в службах, медицина, сберкасса, военкомат, вызов в органы или в суд, дети в садик, школу и т.д.
Электронные реестры теперь рулят.
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24.07.2020 21:09 Відповісти
в Україні скасовано реєстрацію місця проживання (прописка по-твоєму) ти з якої, хлопче, країни пишеш?
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24.07.2020 22:39 Відповісти
Не перекручивай. Специально для тебя - отменили прописку, а вместо должна быть регистрация, которая носит условно декларативный характер но не будет являться документом финансовых прав и т.д. По сути ты и так уже на основании одной лишь прописки ничего толком получить не можешь. Фактически для компьютера нужен будет твой паспорт, а лучше просто цифры - идентификационный код, все остальное подтянется из базы и туда же твои операции внесут.
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25.07.2020 00:56 Відповісти
Не зря же зеля состав ЦВК менял. Именно ту ЦВК, которая позволила ему спокойно обойти на выборах страшного барыгу и мародёра.
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24.07.2020 19:06 Відповісти
"Знаете, товарищи, - говорит Сталин, - что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса".
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24.07.2020 19:09 Відповісти
Паспорт можна б/який, особливо в Берегівському районі.
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24.07.2020 19:18 Відповісти
що уможливило се дійство? є вже єдина база виборців?
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24.07.2020 20:30 Відповісти
а тепер колаборанти з окупованих територій поїдуть автобусами голосувати за опзж, шарія, слугу народу, перед тим просто надавши заяву, що нібито проживають в неокупованих містах.
вата на марші, попереду мєдвєдчук та сівохо.
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24.07.2020 22:43 Відповісти
 
 