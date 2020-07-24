ЦВК змінила процедуру визначення виборчої адреси виборця - тепер потрібна тільки його заява

Центральна виборча комісія змінила процедуру визначення органом ведення Державного реєстру виборців виборчої адреси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідне рішення члени ЦВК ухвалили на засіданні 24 липня.

Так, Комісія внесла зміни до низки своїх постанов, зокрема, виключивши вимогу щодо документального підтвердження фактичного проживання виборця. У заяві необхідно буде тільки вказати адресу, за якою виборець фактично проживає і яку просить визначити його новою виборчою адресою. Раніше виборцю, зокрема, необхідно було надати документи, що підтверджують оренду ним житла.

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