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Новини Коронавірус і карантин
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Чернігівщина збільшила кількість тестів на коронавірус, що дає змогу послабити в області карантинні обмеження, - ОДА

Чернігівщина збільшила кількість тестів на коронавірус, що дає змогу послабити в області карантинні обмеження, - ОДА

Чернігівщині нарешті вдалося атестувати другу ПЛР-лабораторію, збільшити кількість досліджень на коронавірус і вийти з неблагополучних щодо стану захворюваності на цю інфекцію областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація, розміщена на сайті Чернігівської ОДА.

"Днями Чернігівська міська лікарня №2 вже пройшла атестацію й отримала право проводити дослідження на COVID-19. Тепер всі проведені тут ІФА-тести враховуються в загальну статистику щоденного моніторингу кількості тестів", - сказано в повідомленні.

Завдяки збільшенню кількості офіційно протестованих область нарешті перевищила нормативний показник МОЗ за кількістю тестів на 100 тис. населення (не менше 24%), і досягла 26,3%. Раніше Чернігівщина мала менше 24%, через що і була включена в список регіонів, які не можуть претендувати на послаблення протиепідемічних заходів.

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У Чернігівській ОДА пояснювали, що для атестації ПЛР-лабораторій, що працюють у лікарнях (а їх в області вже 13), потрібно привезти туди 10 позитивних і 10 негативних проб. А через низький рівень захворюваності на COVID-19 в області зробити це досить проблематично. Довгий час результати для офіційної статистики видавала тільки лабораторія Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ, хоча насправді досліджень проводилося значно більше.

Станом на 24 липня на Чернігівщині зафіксовано 8 нових випадків COVID-19. Загальна кількість заражень - 686. З них 525 пацієнтів - одужали, 121 - лікуються амбулаторно, 20 - госпіталізовано. Активних випадків - 144, летальних - 12.

Автор: 

карантин (18172) Чернігівщина (1584) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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" карантинные органичения"
Альо, гараж.
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24.07.2020 18:50 Відповісти
Раніше на Чернігівщині були незадоволені Порошенком, бо мало заробляли. Цікаво ,як їм тепер, коли на зелений туризм до них не приїздять?
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24.07.2020 18:50 Відповісти
Главное, шо у эфипа на родине на 110 млн народа всего 11 933 заражений и 197 смертей.
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24.07.2020 19:16 Відповісти
Думати про послаблення карантінних огранічєній можна тільки після зниження коефіцієнта репродукції вірусу (поширення інфекції) нижxе R1, а не збільшення кількості тестувань, яке за чесного проведення та необов'язковості дотримання отих самих огранічєній неодмінно повинно призвести до зростання виявлених випадків коронавірусу.
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24.07.2020 22:56 Відповісти
Чернігівщина збільшила кількість тестів на коронавірус, що дає змогу послабити в області карантинні обмеження, - ОДА - Цензор.НЕТ 7919
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24.07.2020 22:57 Відповісти
 
 