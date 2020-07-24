Чернігівщина збільшила кількість тестів на коронавірус, що дає змогу послабити в області карантинні обмеження, - ОДА

Чернігівщині нарешті вдалося атестувати другу ПЛР-лабораторію, збільшити кількість досліджень на коронавірус і вийти з неблагополучних щодо стану захворюваності на цю інфекцію областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація, розміщена на сайті Чернігівської ОДА.

"Днями Чернігівська міська лікарня №2 вже пройшла атестацію й отримала право проводити дослідження на COVID-19. Тепер всі проведені тут ІФА-тести враховуються в загальну статистику щоденного моніторингу кількості тестів", - сказано в повідомленні.

Завдяки збільшенню кількості офіційно протестованих область нарешті перевищила нормативний показник МОЗ за кількістю тестів на 100 тис. населення (не менше 24%), і досягла 26,3%. Раніше Чернігівщина мала менше 24%, через що і була включена в список регіонів, які не можуть претендувати на послаблення протиепідемічних заходів.

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У Чернігівській ОДА пояснювали, що для атестації ПЛР-лабораторій, що працюють у лікарнях (а їх в області вже 13), потрібно привезти туди 10 позитивних і 10 негативних проб. А через низький рівень захворюваності на COVID-19 в області зробити це досить проблематично. Довгий час результати для офіційної статистики видавала тільки лабораторія Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ, хоча насправді досліджень проводилося значно більше.

Станом на 24 липня на Чернігівщині зафіксовано 8 нових випадків COVID-19. Загальна кількість заражень - 686. З них 525 пацієнтів - одужали, 121 - лікуються амбулаторно, 20 - госпіталізовано. Активних випадків - 144, летальних - 12.