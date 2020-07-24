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Встановлено особи терористів, які "судили" людей у Слов'янську "військово-польовим судом". СПИСОК

Журналісти встановили особи бойовиків, які під проводом Гіркіна "судили" і розстрілювали людей у ​​Слов'янську в 2014 році.

Про це йдеться у розслідуванні "Радіо Свобода" під назвою "Кати Слов'янська", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти спиралися на документи, знайдені в кабінеті терориста Гіркіна після того, як той втік зі Слов'янська 5 липня 2014 року.

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Кабінет терориста Гіркіна, в якому знайшли документи "військово-польового трибуналу".

Під час окупації в період з 12 квітня по 5 липня в Слов'янську існували "військово-польові трибунали", що діяли нібито на підставі указу Президії Верховної Ради СРСР від 22 червня 1941 року. Вони засудили до смерті як мінімум трьох осіб - 30-річного Олексія Пічка, 32-річного Дмитра Славова і 25-річного Миколу Лук'янова. Пічка розстріляли за те, що вкрав у сусіда дві сорочки і пару штанів. Славов і Лук'янов - бойовики, яких звинуватили в мародерстві, збройному пограбуванні, викраденні людини, залишенні військових позицій і спробі перешкодити розслідуванню.

За словами ув'язненого, знайомого з практикою страт у Слов'янську, вони відбувалися пізно вночі. "Перед стратою жертвам зав'язували очі та обмотували голову фольгою (...). Потім їх вбивали пострілом у потилицю з автоматичної зброї", - розповів чоловік.

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Підвал, в якому тримали "підсудних".

Журналісти встановили особи 9 терористів, що брали участь у "трибуналах" і розстрілах. Ось їхні імена і позивні.

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Віктор Аносов на фото праворуч

  1. Віктор Аносов, позивний "Нос"

54 роки, громадянин України і РФ. Зараз перебуває в Сімферополі.

Аносов був главою "військової поліції" Гіркіна. Він брав участь у захопленні Криму, а після цього вирушив на Донбас і очолив один із підрозділів окупантів. Аносов близько знайомий з ватажком терористів Бородаєм. Серед викладених ним у соцмережі фотографій є ті, на яких він поруч із колишнім помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Повернувшись до Криму, він став засновником і співвласником будівельної компанії і пивного заводу в Сімферополі.

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  1. В'ячеслав Апраксімов, позивний "Балу"

55 років, громадянин України і РФ. Зараз перебуває в Сімферополі.

Колишній "військовий комендант" Слов'янська часів окупації. На одних "трибуналах" виконував роль судді, на інших - адвоката. Апраксімова часто бачили у Слов'янську на позашляховику, вкраденому у місцевого жителя. Брат Апраксімова розповів журналістам, що у 2018 році той переніс інсульт і зараз не здатний відповідати на запитання про події 2014 року.

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  1. Михайло Ніколаєв, позивний "Сєдой"

42 роки, громадянин України. Зараз перебуває в Донецьку.

Ніколаєв - один із ватажків терористів у Слов'янську, суддя на всіх "трибуналах". Командував так званою "7-ю мотострілецької бригадою", що брала участь у боях в Донецькому аеропорту і в Дебальцевому. Станом на лютий 2020 року - високопоставлений член військового керівництва окупантів.

  1. Юрій Володимирович (прізвище невідоме), позивний "Адвокат"

На засіданнях "трибуналу" виконував роль прокурора, на інших - роль адвоката. За словами очевидців, не був схожий на військового або іншого силовика і, як їм здавалося, працював у Донецьку в юридичній сфері.

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  1. Олександр Зюбанов, позивний "Зубр"

45 років, громадянин Росії. Місце перебування невідоме.

Захисник на одному з "трибуналів". У 2009 році закінчив Дніпропетровську юридичну академію МВС України та отримав статус адвоката. Колишній поліцейський. Брав участь у військових діях у Слов'янську з перших днів захоплення міста.

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Праворуч - терорист Арсен Павлов ("Моторолла"), зліва - терорист Сергій Трифонов

  1. Сергій Трифонов, позивний "Трифон"

Громадянин України і Росії. Перебуває в Криму або в Донецькій області.

На одних засіданнях "трибуналу" був прокурором, на інших - секретарем. Брав участь у захопленні Криму, після цього вслід за Гіркіним вирушив у Слов'янськ. У серпні 2014 року СБУ перехопила і опублікувала розмови Трифонова з російським агентом ФСБ, в якому він з панікою говорить, що не встигне втекти до Росії від наступаючих українських сил.

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  1. Павло Воловий, позивний "Бєшений"

41 рік, громадянин України. Знаходиться в Донецькій області України або Ростовської області РФ.

На засіданнях трибуналу був секретарем. Родом із Жданова Донецької області, шахтар. Служив командиром підрозділу у складі окупаційних військ, брав участь у захопленні Краматорська.

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  1. Сергій Здрилюк, позивний "Абвер"

48 років, громадянин України і Росії. Зараз перебуває в Сімферополі.

Давав вказівки на проведення допитів, тортур і виконання покарань. Колишній співробітник контррозвідки СБУ, завербований російськими спецслужбами в Криму. Брав участь у захопленні Криму, потім разом із Гіркіним попрямував до Слов'янська. Там, а пізніше в Донецьку, Здрилюк був заступником Гіркіна і командував трьома військовими підрозділами окупантів у Костянтинівці, Дружківці і Горлівці. У 2015 році Здрилюк отримав російський паспорт, наразі проживає в Сімферополі. У 2019 він балотувався в парламент окупованого Криму від Комуністичної партії.

  1. Позивний "Берия"

Ім'я, вік, громадянство і місце перебування невідомі.

Високопоставлений учасник окупаційних формувань, займався позасудовими затриманнями, фізично знущався над ув'язненими. Отримував приписи від "Абвера" на виконання покарань. У доповіді Української Гельсінської спілки з прав людини наведено слова колишнього ув'язненого в Слов'янську: "Берія був там начальником, всі називали його Рома ... Говорили, що він поліцейський із Волновахи".

Автор: 

розстріл (269) тероризм (2868) Гіркін Ігор (189) Слов’янськ (623)


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Топ коментарі
+50
Работы для спецов непочатый край. Каждому доставить заслуженную "награду" в 9 грамм. И, главное, не обращать внимания на завывания разведуна.
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24.07.2020 19:18
+47
Расследование "Радио Свобода". А где расследование и Преследование от СБУ, полиций, ГБР и остальных правоохранителей? Это вам не проституток с наркобизнесом крышевать
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24.07.2020 19:19
+46
Установлены личности террористов, "судивших" людей в Славянске "военно-полевым судом" - Цензор.НЕТ 3380
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24.07.2020 19:26
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Маньяков-убийц Путин сплавил в Симферополь. В ссылку.
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28.07.2020 05:09 Відповісти
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