У киянина відібрали 30 тис. дол. під виглядом обміну валюти, злочинця затримано, - Нацполіція. ФОТО
У Києві оперативники Нацполіції затримали чоловіка, який пограбував киянина, влаштувавши фіктивний пункт обміну валют на Вознесенському узвозі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Як розповіли в поліції, киянин знайшов в інтернеті оголошення про обмін валют за вигідним курсом і домовився про зустріч. Коли він дістав 30 тис. доларів псевдокасир вирвав із рук гроші і через таємний вихід вийшов у двір будівлі. Після цього зловмисник намагався втекти з місця скоєння злочину, але був затриманий правоохоронцями.
Затриманим виявився раніше судимий 26-річний житель Запорізької області. З місця події вилучено гроші, мобільний телефон, гумові рукавички, рахунковий апарат, монітор і інкасаторські сумки. Розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Фігуранту оголосили про підозру у вчиненні злочину, йому загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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