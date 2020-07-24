УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5293 відвідувача онлайн
Новини Силовики
10 497 17

У киянина відібрали 30 тис. дол. під виглядом обміну валюти, злочинця затримано, - Нацполіція. ФОТО

У Києві оперативники Нацполіції затримали чоловіка, який пограбував киянина, влаштувавши фіктивний пункт обміну валют на Вознесенському узвозі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У киянина відібрали 30 тис. дол. під виглядом обміну валюти, злочинця затримано, - Нацполіція 01

Як розповіли в поліції, киянин знайшов в інтернеті оголошення про обмін валют за вигідним курсом і домовився про зустріч. Коли він дістав 30 тис. доларів псевдокасир вирвав із рук гроші і через таємний вихід вийшов у двір будівлі. Після цього зловмисник намагався втекти з місця скоєння злочину, але був затриманий правоохоронцями.

Читайте також: Кіберполіція заблокувала незаконну діяльність 20 онлайн-обмінників. ФОТО

Затриманим виявився раніше судимий 26-річний житель Запорізької області. З місця події вилучено гроші, мобільний телефон, гумові рукавички, рахунковий апарат, монітор і інкасаторські сумки. Розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

У киянина відібрали 30 тис. дол. під виглядом обміну валюти, злочинця затримано, - Нацполіція 02

Фігуранту оголосили про підозру у вчиненні злочину, йому загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (19638) пограбування (576) Нацполіція (15264) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) обмін валюти (780)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Доллары тоже задержаны. Потерпевший свободен.
показати весь коментар
24.07.2020 20:02
+4
$1 = $1 в штатах.
показати весь коментар
24.07.2020 20:17
+1
27,65-27,85 Киев
показати весь коментар
24.07.2020 20:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Доллары тоже задержаны. Потерпевший свободен.
показати весь коментар
24.07.2020 20:02 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2020 02:39 Відповісти
27,65-27,85 Киев
показати весь коментар
24.07.2020 20:04 Відповісти
$1 = $1 в штатах.
показати весь коментар
24.07.2020 20:17 Відповісти
не ну если нравится лоху по Киеву с 30 тыс. долларов в кармане гулять, то зачем ему мешать?
показати весь коментар
24.07.2020 20:13 Відповісти
А постраждалого дятла допитають,де він взяв 30 тис.доларів?
показати весь коментар
24.07.2020 20:20 Відповісти
Ушки зеленые спрячьте, уважаемый - а то в собственном дерьме испачкаете...
показати весь коментар
24.07.2020 23:02 Відповісти
да у нево ани не зеленые, а красные..= от стыда за савок...)))
показати весь коментар
25.07.2020 02:36 Відповісти
Козломолець, швиденько назви розміри пачки 30000 баксів.
Скоріш за все ти ніколи не бачив такої пачки. І навряд чи колись побачиш.
показати весь коментар
24.07.2020 23:12 Відповісти
...оте чудо й жодного юсд не бачило й не чуло ниххх...)))
показати весь коментар
25.07.2020 02:37 Відповісти
Жадность фраера сгубила.
показати весь коментар
24.07.2020 22:04 Відповісти
правило)
показати весь коментар
24.07.2020 23:03 Відповісти
откуда легавые взялись так, как бы, сразу))
показати весь коментар
25.07.2020 08:33 Відповісти
 
 