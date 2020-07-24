Ідея подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО виникла на дні народження колишнього чиновника, - Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська розповів, як придумав продавати подарункові сертифікати на перебування в платних камерах СІЗО і хто може ними скористатися.
Ідея виникла під час святкування дня народження одного колишнього чиновника, розповів Малюська в коментарі Цензор.НЕТ.
"Виголошував побажання. Потім пожартував, що, оскільки він вже колишній чиновник, напевно, треба якийсь сертифікат на користування адвокатом подарувати було. А потім подумав вже сам в голові, що у мене ж ще краща є ідея. Ось так і народилася", - розповів він.
За словами Малюськи, за перші 2 години продажу сертифікатів вдалося заробити 25 тис. грн.
"Два дорогі місячні перебування в Києві по 12 тисяч купили, і за тисячу хтось у Харкові купив. Це найперші дані. Напевно, ми в понеділок будемо знати, що сьогодні до кінця дня відбулося. 25 тисяч точно є в перший час після запуску", - поділився Малюська.
Скористатися сертифікатом зможе тільки той, кого в СІЗО відправив суд, пояснив міністр юстиції. Потрапити в платну камеру заради гострих відчуттів не можна. Якщо талоном не скористалися впродовж пів року від продажу, виручені за нього гроші підуть на ремонти в безкоштовних камерах СІЗО.
Малюська вважає ідею вдалою, бо пенітенціарній службі вона нічого не коштує, а дохід принести може. У міністерстві навіть не стали підраховувати, скільки можна заробити на таких сертифікатах.
"Нам не було сенсу це рахувати, тому що ми ж не вкладали фактично нічого в цю історію. Тому скільки б вона не принесла, це завжди нам в плюс. У нас немає витратної частини, яку нам необхідно точно компенсувати", - пояснив Малюська.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Мін'юст запустив у продаж подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у СІЗО.
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просто должна быть какая-то профессиональная этика а не цирк (кабинет министра разве это для смеха? разве кривляние и дурачливость помогают ему в его серьезной и ответственной работе?)
молодец, что хочет помочь - пусть помогает, если может...
Молоде - навчиться. Ліпше потерпіти 5 років помилок, ніж бескінечний саботаж совкових мутантів, які жити інакше як годуватись з бюджету - не вміють.
Полагаю после того как человек под клетчатым одеялом отслюнявил 300 млн...
Клінічний ідіот.
Це точно міністерство юстиції ???
А Зе і його ЗеКоманді хто подарує ці сертификати ?