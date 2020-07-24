Ідея подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО виникла на дні народження колишнього чиновника, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, як придумав продавати подарункові сертифікати на перебування в платних камерах СІЗО і хто може ними скористатися.

Ідея виникла під час святкування дня народження одного колишнього чиновника, розповів Малюська в коментарі Цензор.НЕТ.

"Виголошував побажання. Потім пожартував, що, оскільки він вже колишній чиновник, напевно, треба якийсь сертифікат на користування адвокатом подарувати було. А потім подумав вже сам в голові, що у мене ж ще краща є ідея. Ось так і народилася", - розповів він.

За словами Малюськи, за перші 2 години продажу сертифікатів вдалося заробити 25 тис. грн.

"Два дорогі місячні перебування в Києві по 12 тисяч купили, і за тисячу хтось у Харкові купив. Це найперші дані. Напевно, ми в понеділок будемо знати, що сьогодні до кінця дня відбулося. 25 тисяч точно є в перший час після запуску", - поділився Малюська.

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Скористатися сертифікатом зможе тільки той, кого в СІЗО відправив суд, пояснив міністр юстиції. Потрапити в платну камеру заради гострих відчуттів не можна. Якщо талоном не скористалися впродовж пів року від продажу, виручені за нього гроші підуть на ремонти в безкоштовних камерах СІЗО.

Малюська вважає ідею вдалою, бо пенітенціарній службі вона нічого не коштує, а дохід принести може. У міністерстві навіть не стали підраховувати, скільки можна заробити на таких сертифікатах.

"Нам не було сенсу це рахувати, тому що ми ж не вкладали фактично нічого в цю історію. Тому скільки б вона не принесла, це завжди нам в плюс. У нас немає витратної частини, яку нам необхідно точно компенсувати", - пояснив Малюська.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Мін'юст запустив у продаж подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у СІЗО.