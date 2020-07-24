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Ідея подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО виникла на дні народження колишнього чиновника, - Малюська

Ідея подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО виникла на дні народження колишнього чиновника, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, як придумав продавати подарункові сертифікати на перебування в платних камерах СІЗО і хто може ними скористатися.

Ідея виникла під час святкування дня народження одного колишнього чиновника, розповів Малюська в коментарі Цензор.НЕТ.

"Виголошував побажання. Потім пожартував, що, оскільки він вже колишній чиновник, напевно, треба якийсь сертифікат на користування адвокатом подарувати було. А потім подумав вже сам в голові, що у мене ж ще краща є ідея. Ось так і народилася", - розповів він.

За словами Малюськи, за перші 2 години продажу сертифікатів вдалося заробити 25 тис. грн.

"Два дорогі місячні перебування в Києві по 12 тисяч купили, і за тисячу хтось у Харкові купив. Це найперші дані. Напевно, ми в понеділок будемо знати, що сьогодні до кінця дня відбулося. 25 тисяч точно є в перший час після запуску", - поділився Малюська.

Читайте також: За надходження від платних камер відремонтовано велику безкоштовну камеру в київському СІЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Скористатися сертифікатом зможе тільки той, кого в СІЗО відправив суд, пояснив міністр юстиції. Потрапити в платну камеру заради гострих відчуттів не можна. Якщо талоном не скористалися впродовж пів року від продажу, виручені за нього гроші підуть на ремонти в безкоштовних камерах СІЗО.

Малюська вважає ідею вдалою, бо пенітенціарній службі вона нічого не коштує, а дохід принести може. У міністерстві навіть не стали підраховувати, скільки можна заробити на таких сертифікатах.

"Нам не було сенсу це рахувати, тому що ми ж не вкладали фактично нічого в цю історію. Тому скільки б вона не принесла, це завжди нам в плюс. У нас немає витратної частини, яку нам необхідно точно компенсувати", - пояснив Малюська.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Мін'юст запустив у продаж подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у СІЗО.

Автор: 

подарунок (61) сертифікат (427) СІЗО (727) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+48
Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 3135
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24.07.2020 19:33
+42
И это министр юстиции, какое днище. Зебилушки, как вам ваш выбор?
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24.07.2020 19:33
+42
Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 1632
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24.07.2020 19:37
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Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 3135
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24.07.2020 19:33 Відповісти
ЗЕбуину сертификат № 1 подарили уже?
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24.07.2020 19:54 Відповісти
У друга с пожизненным в камере? А сертификаты на условно-досрочное когда на аукционах разыгрывать будете?
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24.07.2020 19:33 Відповісти
И это министр юстиции, какое днище. Зебилушки, как вам ваш выбор?
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24.07.2020 19:33 Відповісти
Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 4444
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24.07.2020 19:34 Відповісти
Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 9133

...
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24.07.2020 19:40 Відповісти
Тупая абізяна, с копытами на столе!
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24.07.2020 20:19 Відповісти
Тобі більше
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24.07.2020 21:44 Відповісти
Тобі більше подобається Лукаш або Лавринович. А не чел, що хоче допомогти
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24.07.2020 21:45 Відповісти
а чего они мне должны подобаться??? триждыЛавринович и черноротаяЛукаш????
просто должна быть какая-то профессиональная этика а не цирк (кабинет министра разве это для смеха? разве кривляние и дурачливость помогают ему в его серьезной и ответственной работе?)
молодец, что хочет помочь - пусть помогает, если может...
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24.07.2020 21:57 Відповісти
Совочок, вибір - куди кращий ніж ваші корупційні морди.
Молоде - навчиться. Ліпше потерпіти 5 років помилок, ніж бескінечний саботаж совкових мутантів, які жити інакше як годуватись з бюджету - не вміють.
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25.07.2020 12:45 Відповісти
Работает министр в поте лица

Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 8686
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24.07.2020 19:35 Відповісти
Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 1632
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24.07.2020 19:37 Відповісти
Дибл, що тобі не подобається?!
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24.07.2020 21:46 Відповісти
Якось текст по дебільному написаний, напевне за парєбріком верстали?
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25.07.2020 00:26 Відповісти
Эти дэбилы проголосовали за близкого им по душку чепушилу, а дальше трава не расти...
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25.07.2020 07:47 Відповісти
Идея подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО возникла на дне рождения бывшего чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 2082
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24.07.2020 19:39 Відповісти
зе-дебіли правлять країною.
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24.07.2020 19:40 Відповісти
Он даже не понимает насколько он тупой . Кажется еще и гордится.
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24.07.2020 19:41 Відповісти
Надо Малюське меньше на голове стоять.)
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24.07.2020 19:42 Відповісти
Где таких дебилов находит гнусавый клоун? Украине и это надо пройти.
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24.07.2020 19:43 Відповісти
Пипец оно дурное.......☹️
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24.07.2020 19:45 Відповісти
Серпентарий....
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24.07.2020 19:49 Відповісти
Скоро в судах станут индульгенциями торговать.
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24.07.2020 19:51 Відповісти
а что они сейчас делают ?
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24.07.2020 20:27 Відповісти
Сейчас тайно и по факту совершенного преступления. А станут в открытую и на будущие пресиупления.
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24.07.2020 21:01 Відповісти
Капец дебилизм!!! Этих тварей надо гандошить днями и ночами, а эти дебилы им люксы подгоняют.....
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24.07.2020 19:52 Відповісти
Эта идея нам пришла в голову когда вовчик поменял диллера
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24.07.2020 19:55 Відповісти
Дикари. Вы еще жертву на день рождения чиновника притащите пускай горло перережет в честь праздника
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24.07.2020 20:03 Відповісти
Дно уже пробито. Что дальше?
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24.07.2020 20:08 Відповісти
После его фразы на дне, предложение по считалось законченным у меня....
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25.07.2020 00:18 Відповісти
Малюська, а сертифікати на судові рішення коли почнете продавать? Чи ви вже цим займаєтесь, але нелегально? Так пора вже легалізуваться... Он, Єрмакам торгівлю сертифікатами на державні посади вже "простили"...
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24.07.2020 20:11 Відповісти
Хто б сумнівався. На тверезу таке не придумаєш
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24.07.2020 20:15 Відповісти
Хай ЗЕ подарят сертификат на тюремную камеру. Он поймет и оценит.
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24.07.2020 20:15 Відповісти
Спочатку Петру Олексійовичу сертифікат подарувати треба, як не як людина похилого віку, в загальній камері йому буде не комфортно.
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25.07.2020 00:30 Відповісти
Не будет. Потому, что вы тупые.
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25.07.2020 01:53 Відповісти
неадекват в кубе
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24.07.2020 20:18 Відповісти
Невменяемые идиоты. Зеленые, это о вас.
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24.07.2020 20:19 Відповісти
вот че кокс с людьми на вечеринках делает)
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24.07.2020 20:22 Відповісти
Ідея подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО виникла на дні народження колишнього чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 479
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24.07.2020 20:38 Відповісти
Ідея подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО виникла

Полагаю после того как человек под клетчатым одеялом отслюнявил 300 млн...
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24.07.2020 20:40 Відповісти
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24.07.2020 20:41 Відповісти
жесть
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24.07.2020 20:41 Відповісти
Строить бункеры с автоматической подачей еды, из забетонировать наглухо этих чиновников- взяточников
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24.07.2020 20:47 Відповісти
Даааа... Это конечно очень весело.. настолько весело и радостно, что сидишь и локти грызешь - накуя мы по Майдану в пятилетку устраиваем, чтобы о дне мы могли только мечтать??? Друзья, надо что-то делать с этим идиотизмом, сил нету больше терпеть..
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24.07.2020 20:48 Відповісти
Де то опять обгадилась бубочка, и седни малюськина очередь корчить дурачка - трофимова с верещук отдихают
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24.07.2020 20:50 Відповісти
ви з камаза додирова смієтесь, а у нас своїх наглухо упопотих вистачає
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24.07.2020 20:52 Відповісти
Откровенный дебил. А подарочный ГРОБ НЕТ ИДЕИ?? Когда то ж понадобиться каждому....можно заранее дарить! Точно, наркоманы...без "дури" такое не придет в голову...даже бывшему
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24.07.2020 20:53 Відповісти
Скидка на гробы и транспортировку и бесплатное вскрытие по промокоду "Зе!"
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24.07.2020 20:58 Відповісти
Откровенний дбл твій батько, тому що аборт не зробив
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24.07.2020 21:48 Відповісти
Петух+
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24.07.2020 20:56 Відповісти
VIP-пакет
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25.07.2020 07:50 Відповісти
Это же теперь чиновники могут требовать взятки такими сертификатами.
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24.07.2020 21:03 Відповісти
Могу подарить Малюське сертификат на лечение в психлечебнице. Бессрочно. Уколы серы входят в меню и оплачены...
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24.07.2020 21:18 Відповісти
А я думав, що за свій вік бачив все...
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24.07.2020 21:21 Відповісти
Кожному зебілу по сертифікату в сізо.
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24.07.2020 21:26 Відповісти
Молодець парень
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24.07.2020 21:47 Відповісти
Где воспитываются такие дурачки? Малюська, одна фамилия чего стоит. Не хочешь жену на панель послать? Тебе это ничего не будет стоить, а она заработает. Абсурд понятен твоего словоблудия?
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24.07.2020 21:59 Відповісти
Интересно, что скажут физиономисты!? Можно ли данный типаж брать на госслужбу или там потолок в игре в КВН?Ідея подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО виникла на дні народження колишнього чиновника, - Малюська - Цензор.НЕТ 6591
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24.07.2020 22:19 Відповісти
Пацієнт Павлівки.
Клінічний ідіот.
Це точно міністерство юстиції ???
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24.07.2020 23:34 Відповісти
Креативно, важно что бабло в бесплатные камеры. На мазоль этим начальникам он наступил конкретно. Тюрьма не должна быть рассадником туберкулёза и ненависти. Как говорится не зарекайтесь
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25.07.2020 05:10 Відповісти
Власть клинических идиотов.
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25.07.2020 10:01 Відповісти
Дебил, ***..
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25.07.2020 12:45 Відповісти
Малюська! Да ты просто креативщик тот еще! Не хуже Зеленского. В общем, вы друг друга удачно дополняете!
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25.07.2020 15:04 Відповісти
Так пусть не мелочатся и начнут индульгенции продавать , ну там за воровство в особо крупных , сто лямов баксов , за убийство 10 лямов и т д .
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25.07.2020 16:01 Відповісти
Да, чувак странный, но это лучше чем с виду правильные, а внутри алчные п***расы!
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25.07.2020 16:07 Відповісти
Ну нормально по пьяне. Только потом нормальным людям стыдно, когда протрезвятся. А здесь я думаю клиника.
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25.07.2020 17:23 Відповісти
А можно еще акцию запустить: " Сядь три раза в платную камеру , а четвертый раз сиди бесплатно!
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25.07.2020 18:28 Відповісти
Та ладно вам. Він ще той клоун і упоротий но нехай працює. Шкоди такими речами він не наносить.
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25.07.2020 18:48 Відповісти
Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как придумал продавать подарочные сертификаты на пребывание в платных камерах СИЗО и кто может ими воспользоваться. Источник: https://censor.net/n3210068

А Зе і його ЗеКоманді хто подарує ці сертификати ?
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25.07.2020 21:48 Відповісти
А в чем проблема? Деньги идут? Идут. Налоги с них уплачены? Уплачены. И взял не из бюджета. По большому счету, в Украине давно назрела необходимость создания частных тюрем, поскольку бюддет просто не в состоянии обеспечить достойные условия содержания заключенным и достойную оплату персоналу.
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25.07.2020 22:32 Відповісти
Он признается что решения принимает по пьяни.
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25.07.2020 22:35 Відповісти
Идея возникла во время празднования дня рождения одного бывшего чиновника, Источник: https://censor.net/n3210068 тот случай, когда!! без слов!!и добавить нечего!!славно ПОГУДЕЛИ!!
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25.07.2020 22:41 Відповісти
виновнику торжества презентовали одну из этих камер на будущее.
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28.07.2020 09:32 Відповісти
 
 