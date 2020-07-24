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Печерський суд закрив провадження проти Зеленського за неподання ним повідомлення про зміну майнового стану, у зв'язку з його імунітетом

Печерський суд закрив провадження проти Зеленського за неподання ним повідомлення про зміну майнового стану, у зв'язку з його імунітетом

Печерський районний суд Києва постановив закрити адміністративне провадження стосовно президента України Володимира Зеленського, відкрите за складеним 7 липня головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим протоколом у зв'язку з неподанням повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

"Провадження у справі про адміністративне правопорушення... закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП (Кодексу України про адміністративні правопорушення - ІФ) у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення", - йдеться в тексті постанови у справі №757/28800/20-п, оприлюдненої в Єдиному реєстрі судових рішень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У документі зазначено, що глава держави не повідомив про зміни в майновому стані після того, як 10 липня 2019 року отримав дохід у вигляді повернення номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики.

У суді наголошують, що президент є суб'єктом, на якого поширюється дія закону "Про запобігання корупції", проте за ст. 105 Конституції він користується правом недоторканності на час виконання повноважень, проти нього не може бути порушено кримінальну справу.

Суд також посилається на прецедентну практику ЄСПЛ, згідно з якою особі, яку притягають до адміністративної відповідальності, пред'являють "кримінальне обвинувачення" в його автономному розумінні ЄСПЛ, яке повинно тлумачитися у світлі трьох критеріїв: з урахуванням кваліфікації розгляду з точки зору внутрішньодержавного законодавства, його сутності і характеру, суворості потенційного покарання.

Читайте також: Зеленський зізнався, що порушив закон, не повідомивши НАЗК про купівлю облігацій

"За вказаних обставин, враховуючи стандарти, які встановлює Конвенція для кримінального провадження, на провадження у справах про адміністративні правопорушення суд приходить до висновку, що при складанні протоколу про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП має місце висунення "кримінального обвинувачення". Тому, зважаючи на положення ст. 105 Конституції України... зазначеної вище прецедентної практики ЄСПЛ, суд приходить до висновку, що відносно президента України на час виконання ним повноважень не може бути складено протокол про адміністративне правопорушення... і він не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності", - йдеться в постанові.

З урахуванням цих обставин суд приходить до висновку, що складений стосовно президента України протокол не узгоджується з положеннями ст. 105 Конституції України, а тому не може бути визнаний допустимим доказом події адміністративного правопорушення. Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає припиненню в разі відсутності події та складу адміністративного правопорушення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському вручили 2 адмінпротоколи: він не повідомив НАЗК про купівлю і продаж облігацій на 5 млн

Як повідомлялося, 7 липня Зеленський особисто поінформував НАЗК про порушення ним законодавства - неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Він наголосив, що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства.

"У 2019 році родина глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Згідно із законодавством, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення", - повідомляє Офіс президента України.

7 липня голова НАЗК Новіков склав і вручив Зеленському два адміністративні протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями. Водночас у НАЗК зазначили, що президент особисто повідомив їм про факти порушення.

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) електронне декларування (1469) НАЗК (1694)


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Топ коментарі
+56
Печерский суд закрыл производство против Зеленского за неподачу им сообщения об изменении имущественного состояния, в связи с его иммунитетом - Цензор.НЕТ 1336
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24.07.2020 19:47
+51
Печерский суд закрыл производство против Зеленского за неподачу сообщения об изменении имущественного состояния, в связи с его иммунитетом - Цензор.НЕТ 7121
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24.07.2020 19:44
+47
Браво! Оце і є зелена справедливість, яку розвісили на вуха 73% громадян😊
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24.07.2020 19:47
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Дважды не сидевший данецкий пацан начинал почти также,в марте 2011 года списал 24 миллиарда долгов ДТЭК,в бюджет постурила 1 гривня от Ринат Леонидыча... Сейчас Витя живет припеваючи в Подмосковье
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24.07.2020 20:15 Відповісти
И попэрэднык почему-то за это молчал. Украина сама в себе бьёт мировые рекорды по афёрам века. Грабят Нэньку всё примитивнее и примитивнее - не оглядываясь ни на СБУ, МВД, ГПУ, НАБУ, ГБР, НАПК, САП, **** и другие антикоррупционные органы Украины на которые тратятся сотни миллиардов народных денег. Но новый президент взяток не берёт - объявили саакашвили и гордон.
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24.07.2020 20:27 Відповісти
Печерський суд закрив провадження проти Зеленського за неподання ним повідомлення про зміну майнового стану, в зв'язку з його імунітетом - Цензор.НЕТ 7102

...
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24.07.2020 20:16 Відповісти
Печерський суд закрив провадження проти Зеленського за неподання ним повідомлення про зміну майнового стану, в зв'язку з його імунітетом - Цензор.НЕТ 5398
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24.07.2020 20:17 Відповісти
а все подумали, что его только за маску в тошниловке не хотят штрафовать )))))
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24.07.2020 20:18 Відповісти
Хочу быть президентом. Юпитер.
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24.07.2020 20:18 Відповісти
Хабаровский Майдан может дойти и до Киева и до Львова
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24.07.2020 20:19 Відповісти
До Урала бы дошел.
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24.07.2020 21:14 Відповісти
Сейчас закрыли административное производство , а откроют позже , когда уже не будет иммунитета ...
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24.07.2020 20:23 Відповісти
Петиція на сайті президента України https://petition.president.gov.ua/petition/100754 про відставку Володимира Зеленського в разі порушення ним закону , як він свого часу й обіцяв, 17 липня набрала необхідні для її розгляду голоси - понад 25 тисяч. На https://www.radiosvoboda.org/a/news-petycija-pro-vidstavku-zelenskoho/30733924.html цей час їх уже понад 26,5 тисяч, повідомляє Радіо Свобода

https://prm.ua/zelenskiy-ne-pide-zi-svoyeyi-posadi-oskilki-ne-vikonuye-svoyi-obitsyanki-ukolov-pro-petitsiyu-shhodo-vidstavki-prezidenta/ Президент України Володимир Зеленський не піде у відставку через порушення ним закону, оскільки ніколи не дотримує свого слова. Про це в ефірі "Прямого" заявив політолог Віктор Уколов .
"Зеленському треба виконувати свої обіцянки. Ця петиція (про відставку президента - ред.) виховна. Я не чекаю, що він подасть у відставку, тому що він не дотримує свого слова. Обіцяв, що роздасть державні дачі та віддасть дітям - переїхав на державну дачу. Сказав, що проти кортежів - їздить у велетенському кортежі.
Я не чіпаю таких глобальних обіцянок встановити мир. Я розумію, що це залежить від Путіна, а не від Зеленського. Але, послухайте, він не дотримає слова. Я в цьому на сто відсотків упевнений. І він у відставку не піде. Але це петиція не для нього. Це петиція для 73% виборців, які за нього проголосували", - сказав політолог.
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24.07.2020 20:25 Відповісти
ptuelrb зегудки скинуться та заплатять за нього збори... для держави *нєт разніцьі
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24.07.2020 20:29 Відповісти
А вы что думали, что суд будет катить бочку на зелёного, ему даже штраф не выписали, за нарушения карантина, как можно царя-клоуна наказать??? Вот вам и "закон один для всех".
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24.07.2020 20:29 Відповісти
Иммунитет у президента, - (кстати иммунитет бубочка обещал отменить вместе с депутатским, но видно забыл), против уголовного преследования. Т.е. суд признал нарушение уголовным.
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24.07.2020 20:30 Відповісти
ЗЕ!шибісь! Тепер він може ґвалтувати на Майдані, вбивати в прямому ефірі, а справа буде закрите через його недоторканність! А монобільшість фіга з два порушить проти найвеличнішого процедуру імпічменту... Навіть овоч собі такого не дозволяв! Курви зелені!
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24.07.2020 20:31 Відповісти
После распада ссср в руки французских сперцслужб попалди очень интерересные Архивные документы времен 1920-91 гг.
Постепенно буду вас знакомить с ними....
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24.07.2020 20:33 Відповісти
Печерський суд закрив провадження проти Зеленського за неподання ним повідомлення про зміну майнового стану, в зв'язку з його імунітетом - Цензор.НЕТ 1117
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24.07.2020 22:11 Відповісти
это уже просто порнохаб какой то
оно же верещало про снятие неприкосновенности с депутатов и президента. где? где бл снятие? в жопе зеленое снятие. уроды моральные!
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24.07.2020 20:38 Відповісти
Кричи гучніше! Тебе погано чути
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24.07.2020 20:44 Відповісти
Любишь Зе?
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24.07.2020 20:47 Відповісти
а я к тебе что ли обращался? тебя учить - только портить. тебе поможет лоботомия. ты же всегда "из большинства"
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24.07.2020 21:29 Відповісти
Снятие было в квартале.
Снятие штанов.
На большее его не хватает.
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24.07.2020 21:03 Відповісти
А як же обіцянка, що одразу піду з посади, коли порушу Закон???
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24.07.2020 20:47 Відповісти
Так тож он в образе Голобородьки обещал.
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24.07.2020 22:06 Відповісти
Печерський суд закрив провадження проти Зеленського за неподання ним повідомлення про зміну майнового стану, в зв'язку з його імунітетом - Цензор.НЕТ 3438
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24.07.2020 20:51 Відповісти
Відпочинок президента Володимира Зеленського в резиденції на Азовському морі і візит президента Росії Володимира Путіна в окуповану Керч в той самий час - виглядають підозріло.
Про це в ефірі "Прямого" заявив політолог Віктор Уколов.
"Претензій нема, є лише цікавість. Вже одного разу було так, що Зеленський відпочивав у Карпатах, в державній резиденції Гута, а потім раптом опинився в Омані. І пресслужба сказала, що це був робочий візит. А пізніше на пресконференції Зеленський сказав, що це була робоча поїздка. Тим не менше, там він зустрічався з якоюсь особою з місцевих чиновників для того, щоб зробити вигляд, що це робочий візит. Тому точно так само й сьогодні, коли він відпочиває за 20 км від Криму, у мене виникає питання. Можливо він приховує якусь зустріч від громадськості? Бо громадськість має право знати, що робить президент України", - сказав Уколов.
Він зауважив, що від 20 липня у Керчі перебуватиме президент Російської Федерації Володимир Путін.
"Він мав там бути 16 липня, але переніс свій візит на 20 число. Нібито для того, щоб побувати на закладці військових кораблів на захопленому в України заводі "Океан". Від Керчі до Бірючого острову по прямій 135 км. Це менш як годину льоту на вертольоті. Якщо така зустріч відбудеться, то це надзвичайно цікаво. Хай би Володимир Олександрович похвалився, що він зустрічається з російським президентом на окупованій території. Або навпаки президент Росії прилетить до Бірючого. Це припущення, я не знаю точної інформації", - додав Уколов.
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24.07.2020 20:54 Відповісти
От этого лживого и продажного ничтожества и жлоба чего - то другого ожидали только умственно ограниченные избиратели. Оно их стОит.... Продавать антиукраинские сериалы врагу, уклоняться от налогов, прятать преступно нажитое имущество - позор Украине, позор всем нам, что не отогнали эту крысу от президентского кресла....
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24.07.2020 21:01 Відповісти
То что президента-прецедента трогать в таких вопросах нельзя - базару нет, Конституция именно так и гласит, но когда этот экземпляр становится невменяем и совсем от земли оторван, судом становимся Мы - народ УКРАИНЫ и пусть вовочка не сомневается - он этого не переживет...
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24.07.2020 21:03 Відповісти
Гандон зеленый
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24.07.2020 21:33 Відповісти
Таки, да.
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24.07.2020 22:07 Відповісти
То есть НАЗК незаконно составил протокол ?
УВОЛИТЬ НЕКОМПЕТЕНТНОГО ))))
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24.07.2020 21:46 Відповісти
Нет, ну формально по закону суд прав - ст. 105 Конституции Украины звучит однозначно :

Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

Это не означает безнаказанность, это значит, что привлекать его надо после ухода с поста. Правда по админправонарушениям сроки привлечения к ответственности короткие . . . Надо менять закон и предусмотреть остановку судебного производства на время полномочий. Типа ушёл с поста и ответил за всё, без сроков.
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24.07.2020 21:51 Відповісти
Бутусов ты что дурак ты дешовка опустился до бабуль у подъезда.
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24.07.2020 21:46 Відповісти
И это прошел только год...
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24.07.2020 21:57 Відповісти
"всякое дело Бог приведет на суд" (с)
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24.07.2020 22:25 Відповісти
но ведь это НЕРЕАБИЛИТИРУЮЩЕЕ основание.
клоуну пора на выход по собственным АБИЦЯНКАМ...
или ничтожный ВРУНИШКА ?? ))))
дурачки выбрали....
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24.07.2020 22:42 Відповісти
///
Президента Украины Владимира Зеленского попросили присвоить звание «Герой Украины» войнам, погибшим в бою с российскими оккупантами возле поселка Зайцево. Соответствующая https://petition.president.gov.ua/petition/102380 петиция появилась 24.07.2020 на сайте президента (№22/102380-еп).
«Прошу наградить (посмертно) званием «Герой Украины» лейтенанта, разведчика 35 бригады морской пехоты Дмитрия Красногрудя, военного медика Николая Ильина и сержанта, разведчика 137 омпб 35 бригады морской пехоты Ярослава Журавля, погибших в бою с российскими оккупационными войсками в районе Зайцево», - написала автор петиции Марина Данилюк.
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24.07.2020 22:51 Відповісти
коррупционер под крышей президентства...
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24.07.2020 22:52 Відповісти
І тут Петро Олексійович лоханувся, гальмував реформу судів бо думав, що керуватиме вічно. Нині приватизовані ним суди показують гетьману дулі.
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24.07.2020 22:54 Відповісти
"...против него не может быть возбуждено уголовное дело. "
Готовься клоун, это уже не первое дело, по которому тебя привлекут. До Ростова не успеешь доехать, когда с пъедестала сбросят!
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24.07.2020 22:55 Відповісти
а зараз давайте згадаймо 3 березня 2019 відосік№10 Закон один для всіх?
https://www.facebook.com/ze2019official/videos/274618433433640/?__xts__%5B0%5D=68.ARAAU1ODRzK0CF2gLPUWVeC9AcsTQErxlWOM0rK6UzarAUfgRziq-hkXd7pQKlAWlAlatXa5N5Ui9LlqR7R4nGIA_Lg6a7xVNutWyHsslcDQxUQ0f4uMxU5AVhSDsWCOX5iemQKgDZU3FX5RbRIbRrxSEKOe8zcUyM8Sz_uRag-QFYdv3WbbLlCcBG8GjPbRF04-WSS0hK_2GpTexi1aYh3BMF6VhsHSxt0bEjXJH-34M7GzdSuw2CmAAmjDsoqID35dsJGJXwn2NFhfLJsh3-1ikKB5g7uYSljk7rG1b8jqehnXd_KH1WWxYDXrxnndbUf4MGFYynP-llXpgz-7BxgomDVlIi8te2s&__tn__=-R
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24.07.2020 23:46 Відповісти
Все хто в команде "ЗЕ" со временем будут иметь бешеный антирейтинг.
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25.07.2020 00:56 Відповісти
При Порохе такого не было...
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25.07.2020 03:40 Відповісти
Оце суд ! тобто президент може накрасти хоч всю Україну а його не можна чіпати бо у нього імунітет. Тобто створили ідеальну систему для розвалу України і розцвіту корупції.
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25.07.2020 06:15 Відповісти
я тоже хочу купить опппз по 30 проц годовых..такой же конченый барыга..ну ничё мы терпилы потерпим
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25.07.2020 06:32 Відповісти
Подхалимаж и жополизы высшего сорта!!
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25.07.2020 18:04 Відповісти
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