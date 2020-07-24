Печерський суд закрив провадження проти Зеленського за неподання ним повідомлення про зміну майнового стану, у зв'язку з його імунітетом
Печерський районний суд Києва постановив закрити адміністративне провадження стосовно президента України Володимира Зеленського, відкрите за складеним 7 липня головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим протоколом у зв'язку з неподанням повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
"Провадження у справі про адміністративне правопорушення... закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП (Кодексу України про адміністративні правопорушення - ІФ) у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення", - йдеться в тексті постанови у справі №757/28800/20-п, оприлюдненої в Єдиному реєстрі судових рішень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У документі зазначено, що глава держави не повідомив про зміни в майновому стані після того, як 10 липня 2019 року отримав дохід у вигляді повернення номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики.
У суді наголошують, що президент є суб'єктом, на якого поширюється дія закону "Про запобігання корупції", проте за ст. 105 Конституції він користується правом недоторканності на час виконання повноважень, проти нього не може бути порушено кримінальну справу.
Суд також посилається на прецедентну практику ЄСПЛ, згідно з якою особі, яку притягають до адміністративної відповідальності, пред'являють "кримінальне обвинувачення" в його автономному розумінні ЄСПЛ, яке повинно тлумачитися у світлі трьох критеріїв: з урахуванням кваліфікації розгляду з точки зору внутрішньодержавного законодавства, його сутності і характеру, суворості потенційного покарання.
"За вказаних обставин, враховуючи стандарти, які встановлює Конвенція для кримінального провадження, на провадження у справах про адміністративні правопорушення суд приходить до висновку, що при складанні протоколу про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП має місце висунення "кримінального обвинувачення". Тому, зважаючи на положення ст. 105 Конституції України... зазначеної вище прецедентної практики ЄСПЛ, суд приходить до висновку, що відносно президента України на час виконання ним повноважень не може бути складено протокол про адміністративне правопорушення... і він не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності", - йдеться в постанові.
З урахуванням цих обставин суд приходить до висновку, що складений стосовно президента України протокол не узгоджується з положеннями ст. 105 Конституції України, а тому не може бути визнаний допустимим доказом події адміністративного правопорушення. Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає припиненню в разі відсутності події та складу адміністративного правопорушення.
Як повідомлялося, 7 липня Зеленський особисто поінформував НАЗК про порушення ним законодавства - неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Він наголосив, що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства.
"У 2019 році родина глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Згідно із законодавством, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення", - повідомляє Офіс президента України.
7 липня голова НАЗК Новіков склав і вручив Зеленському два адміністративні протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями. Водночас у НАЗК зазначили, що президент особисто повідомив їм про факти порушення.
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https://prm.ua/zelenskiy-ne-pide-zi-svoyeyi-posadi-oskilki-ne-vikonuye-svoyi-obitsyanki-ukolov-pro-petitsiyu-shhodo-vidstavki-prezidenta/ Президент України Володимир Зеленський не піде у відставку через порушення ним закону, оскільки ніколи не дотримує свого слова. Про це в ефірі "Прямого" заявив політолог Віктор Уколов .
"Зеленському треба виконувати свої обіцянки. Ця петиція (про відставку президента - ред.) виховна. Я не чекаю, що він подасть у відставку, тому що він не дотримує свого слова. Обіцяв, що роздасть державні дачі та віддасть дітям - переїхав на державну дачу. Сказав, що проти кортежів - їздить у велетенському кортежі.
Я не чіпаю таких глобальних обіцянок встановити мир. Я розумію, що це залежить від Путіна, а не від Зеленського. Але, послухайте, він не дотримає слова. Я в цьому на сто відсотків упевнений. І він у відставку не піде. Але це петиція не для нього. Це петиція для 73% виборців, які за нього проголосували", - сказав політолог.
Постепенно буду вас знакомить с ними....
оно же верещало про снятие неприкосновенности с депутатов и президента. где? где бл снятие? в жопе зеленое снятие. уроды моральные!
Снятие штанов.
На большее его не хватает.
Про це в ефірі "Прямого" заявив політолог Віктор Уколов.
"Претензій нема, є лише цікавість. Вже одного разу було так, що Зеленський відпочивав у Карпатах, в державній резиденції Гута, а потім раптом опинився в Омані. І пресслужба сказала, що це був робочий візит. А пізніше на пресконференції Зеленський сказав, що це була робоча поїздка. Тим не менше, там він зустрічався з якоюсь особою з місцевих чиновників для того, щоб зробити вигляд, що це робочий візит. Тому точно так само й сьогодні, коли він відпочиває за 20 км від Криму, у мене виникає питання. Можливо він приховує якусь зустріч від громадськості? Бо громадськість має право знати, що робить президент України", - сказав Уколов.
Він зауважив, що від 20 липня у Керчі перебуватиме президент Російської Федерації Володимир Путін.
"Він мав там бути 16 липня, але переніс свій візит на 20 число. Нібито для того, щоб побувати на закладці військових кораблів на захопленому в України заводі "Океан". Від Керчі до Бірючого острову по прямій 135 км. Це менш як годину льоту на вертольоті. Якщо така зустріч відбудеться, то це надзвичайно цікаво. Хай би Володимир Олександрович похвалився, що він зустрічається з російським президентом на окупованій території. Або навпаки президент Росії прилетить до Бірючого. Це припущення, я не знаю точної інформації", - додав Уколов.
УВОЛИТЬ НЕКОМПЕТЕНТНОГО ))))
Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.
Это не означает безнаказанность, это значит, что привлекать его надо после ухода с поста. Правда по админправонарушениям сроки привлечения к ответственности короткие . . . Надо менять закон и предусмотреть остановку судебного производства на время полномочий. Типа ушёл с поста и ответил за всё, без сроков.
клоуну пора на выход по собственным АБИЦЯНКАМ...
или ничтожный ВРУНИШКА ?? ))))
дурачки выбрали....
Президента Украины Владимира Зеленского попросили присвоить звание «Герой Украины» войнам, погибшим в бою с российскими оккупантами возле поселка Зайцево. Соответствующая https://petition.president.gov.ua/petition/102380 петиция появилась 24.07.2020 на сайте президента (№22/102380-еп).
«Прошу наградить (посмертно) званием «Герой Украины» лейтенанта, разведчика 35 бригады морской пехоты Дмитрия Красногрудя, военного медика Николая Ильина и сержанта, разведчика 137 омпб 35 бригады морской пехоты Ярослава Журавля, погибших в бою с российскими оккупационными войсками в районе Зайцево», - написала автор петиции Марина Данилюк.
Готовься клоун, это уже не первое дело, по которому тебя привлекут. До Ростова не успеешь доехать, когда с пъедестала сбросят!
https://www.facebook.com/ze2019official/videos/274618433433640/?__xts__%5B0%5D=68.ARAAU1ODRzK0CF2gLPUWVeC9AcsTQErxlWOM0rK6UzarAUfgRziq-hkXd7pQKlAWlAlatXa5N5Ui9LlqR7R4nGIA_Lg6a7xVNutWyHsslcDQxUQ0f4uMxU5AVhSDsWCOX5iemQKgDZU3FX5RbRIbRrxSEKOe8zcUyM8Sz_uRag-QFYdv3WbbLlCcBG8GjPbRF04-WSS0hK_2GpTexi1aYh3BMF6VhsHSxt0bEjXJH-34M7GzdSuw2CmAAmjDsoqID35dsJGJXwn2NFhfLJsh3-1ikKB5g7uYSljk7rG1b8jqehnXd_KH1WWxYDXrxnndbUf4MGFYynP-llXpgz-7BxgomDVlIi8te2s&__tn__=-R