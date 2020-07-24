Печерський суд закрив провадження проти Зеленського за неподання ним повідомлення про зміну майнового стану, у зв'язку з його імунітетом

Печерський районний суд Києва постановив закрити адміністративне провадження стосовно президента України Володимира Зеленського, відкрите за складеним 7 липня головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим протоколом у зв'язку з неподанням повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

"Провадження у справі про адміністративне правопорушення... закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП (Кодексу України про адміністративні правопорушення - ІФ) у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення", - йдеться в тексті постанови у справі №757/28800/20-п, оприлюдненої в Єдиному реєстрі судових рішень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У документі зазначено, що глава держави не повідомив про зміни в майновому стані після того, як 10 липня 2019 року отримав дохід у вигляді повернення номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики.

У суді наголошують, що президент є суб'єктом, на якого поширюється дія закону "Про запобігання корупції", проте за ст. 105 Конституції він користується правом недоторканності на час виконання повноважень, проти нього не може бути порушено кримінальну справу.

Суд також посилається на прецедентну практику ЄСПЛ, згідно з якою особі, яку притягають до адміністративної відповідальності, пред'являють "кримінальне обвинувачення" в його автономному розумінні ЄСПЛ, яке повинно тлумачитися у світлі трьох критеріїв: з урахуванням кваліфікації розгляду з точки зору внутрішньодержавного законодавства, його сутності і характеру, суворості потенційного покарання.

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"За вказаних обставин, враховуючи стандарти, які встановлює Конвенція для кримінального провадження, на провадження у справах про адміністративні правопорушення суд приходить до висновку, що при складанні протоколу про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП має місце висунення "кримінального обвинувачення". Тому, зважаючи на положення ст. 105 Конституції України... зазначеної вище прецедентної практики ЄСПЛ, суд приходить до висновку, що відносно президента України на час виконання ним повноважень не може бути складено протокол про адміністративне правопорушення... і він не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності", - йдеться в постанові.

З урахуванням цих обставин суд приходить до висновку, що складений стосовно президента України протокол не узгоджується з положеннями ст. 105 Конституції України, а тому не може бути визнаний допустимим доказом події адміністративного правопорушення. Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає припиненню в разі відсутності події та складу адміністративного правопорушення.

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Як повідомлялося, 7 липня Зеленський особисто поінформував НАЗК про порушення ним законодавства - неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Він наголосив, що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства.

"У 2019 році родина глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Згідно із законодавством, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення", - повідомляє Офіс президента України.

7 липня голова НАЗК Новіков склав і вручив Зеленському два адміністративні протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями. Водночас у НАЗК зазначили, що президент особисто повідомив їм про факти порушення.