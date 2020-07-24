ЗНО з української мови не склав кожен дванадцятий учасник, а з історії України - кожен восьмий, - Центр оцінювання якості освіти
Цього року зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не склали 8,32% учасників (або приблизно кожен 12 учасник), а тестування з історії України - 13,19% (або приблизно кожен восьмий).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Зазначимо, що ЗНО з української мови та літератури є обов'язковим для абітурієнтів при вступі до вишів на будь-яку спеціальність.
Загалом ЗНО з української мови та літератури складали 275 000 осіб. Таким чином приблизно 23 000 учасників не набрали 22 порогові бали для того, щоб скласти іспит. Ці абітурієнти не зможуть брати участь у вступній кампанії до вищих навчальних закладів.
З історії України пороговий бал був 25. Його не змогли досягти 22 000 осіб зі 178 000 учасників цього тестування.
З англійської мови тестування не склали 7,35% учасників, іспанської - 11,3%, німецької - 11,4%, французької мови - 7,8%, з біології - 5,51%.
Нагадаємо, 24 липня оприлюднили результати ЗНО з семи предметів: української мови та літератури, іноземних мов, історії України та біології.
А 17 липня оголосили результати ЗНО з фізики та математики.
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https://etnography.national.org.ua/book2/lecture11.html Перша пов'язує походження черкасів із черкесами, котрі нібито прийшли у XIV ст. з Кавказьких гір на Дніпро, де й заснували місто Черкаси. Цю гіпотезу висунув історик І. Болтін, а пізніше її підтримали О. Шафонський, О. Рігельман та М. Антоновський.
https://etnography.national.org.ua/book2/lecture11.html Другу точку зору запропонував М. Карамзін, обгрунтувавши походження черкасів від торків та берендеїв і ототожнивши їх з вільними людьми, які не підкорялися ні монголам, ні Литві,- козаками.
https://etnography.national.org.ua/book2/lecture11.html Нарешті, третя версія грунтується на твердженні про те, що черкаси - це частина місцевого українського населення, яке перейняло даний етнонім від сусідніх тюркських народів, як переймало і багато інших назв, у тому числі слово «козак».
https://etnography.national.org.ua/book2/lecture11.html Мовознавці доводять, що «черкаси» та «козаки» означають те ж саме - вольниця. До речі, черкасами колись називали не тільки українських козаків, а й донських; торків та берендеїв черкасами не називали ніколи. - https://etnography.national.org.ua/book2/lecture11.html
(Між іншим, тобі для інформації - Прообразом "капітана Немо" у романі Жюля Верна, в первинному варіанті, повинен був буть саме Костюшко, і бороться він повинен був, на морі, з росіянами, а не з британцями... Однак, на той час Франція "цілувалась в ясна" саме з Росією, а Британія була "конкурентом, і, в угоду "політиці, Верн змінив національну належність сторін... Не хотів "шкандалю" з двором Наполеона ІІІ...).
П.С. Арсен -12 и Янелох-42....
Правильно, - відміняють навчання українською...
PS. Интересно бы послушать одного ЗЕкондома из СН, вещавшего, что не надо учить историю Кераины с 5-го класса, ибо потом все одно повторять
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Ділюся радістю: середній бал учнів, яких я готувала до ЗНО з української мови та літератури -192,7.
1)Дідух збирався емігрувати і його односельці влаштували йому проводи.
2)До прикладу можна взять Й.Сталіна,який правив СРСР,але за національністю був євреєм.
3)Причиною еміграції є високозаробітня платня.
4)За наші землі було пролито кров нашими предками,це аморально.
5)Його відправили в мальовничі края,які називаються «тайга».😱😂
6)По-друге,слід не цуратися своєї Батьківщини і бути залеглим прибічником своєї країни.
7)Українцям варто вдосконалювати свою національність.
8)Чи мучає патріотизм людину за межами своєї країни?
9)Тарас Шевченко був прекрасним мужчинкою.
10)Бути патріотом може будь-яка живуча людина.
11)Завершити хочу словами Тараса Шевченка:»Кохайтеся чорноброво!»