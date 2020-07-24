ЗНО з української мови не склав кожен дванадцятий учасник, а з історії України - кожен восьмий, - Центр оцінювання якості освіти

Цього року зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не склали 8,32% учасників (або приблизно кожен 12 учасник), а тестування з історії України - 13,19% (або приблизно кожен восьмий).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Зазначимо, що ЗНО з української мови та літератури є обов'язковим для абітурієнтів при вступі до вишів на будь-яку спеціальність.

Загалом ЗНО з української мови та літератури складали 275 000 осіб. Таким чином приблизно 23 000 учасників не набрали 22 порогові бали для того, щоб скласти іспит. Ці абітурієнти не зможуть брати участь у вступній кампанії до вищих навчальних закладів.

З історії України пороговий бал був 25. Його не змогли досягти 22 000 осіб зі 178 000 учасників цього тестування.

З англійської мови тестування не склали 7,35% учасників, іспанської - 11,3%, німецької - 11,4%, французької мови - 7,8%, з біології - 5,51%.

Нагадаємо, 24 липня оприлюднили результати ЗНО з семи предметів: української мови та літератури, іноземних мов, історії України та біології.

А 17 липня оголосили результати ЗНО з фізики та математики.

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