Екснардеп Жванія 65 разів літав до Москви і назад через Мінськ, - ЗМІ

Колишній народний депутат Давид Жванія регулярно літає в Москву через Білорусь.

Про це повідомляє "Україна молода", в розпорядженні якої опинився список перельотів Жванії в Росію, інформує Цензор.НЕТ.

Авіаційні перельоти екснардеп здійснював між Києвом і Мінськом, після закриття авіасполучення з Росією саме таким маршрутом добираються до Москви з України.

Менш ніж за три роки Жванія здійснив в обидва кінці 65 перельотів.

Читайте також: "Я входив в ОЗУ, яке захопило владу в 2014 році", - екснардеп Жванія. ВIДЕО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клімкін про заяву Жванії: Меркель і лідери ЄС хабарів не беруть