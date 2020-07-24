Лукашенко заявив про можливе застосування армії для "наведення порядку в країні"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко може залучити збройні сили для наведення громадського порядку в країні. Він не хотів би цього робити, але "всяке може бути".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба білоруського лідера в п'ятницю, 24 липня.
Лукашенко сьогодні відвідав 5-ту окрему бригаду спеціального призначення в Мар'їній Гірці. Під час виступу він сказав, що війни зараз починаються з вуличних протестів, демонстрацій.
"У нас у збройних силах два такі підрозділи: ваша бригада і механізована бригада в Уруччі. І в ті часи, коли я служив в армії офіцером, це були спеціальні підрозділи, - зазначив Лукашенко. - І коли мені довелося більше десятка років тому визначатися і вибирати бригади подвійного призначення, я зупинився на цих двох підрозділах".
"Напевно, мало таких частин, де я буваю так часто. Це не випадково. Ви - особливий загін наших збройних сил. Принаймні, я так думаю, і поки ви не довели мені помилковість цієї думки", - зазначив глава держави.
"Коли мені довелося визначатися, які збройні сили нам потрібні, особливо після 2010 року, я зрозумів, що треба мати в запасі підготовлених бійців, частини в збройних силах. Про всяк випадок, - сказав Олександр Лукашенко. – Не бажано, звичайно, щоб нам довелося вдаватися до збройних сил. Але всяке може бути. Прикладом тому є США".
Білоруський лідер нагадав, що американському президентові довелося в деяких штатах вивести армію на вулиці.
"Те, що відбувається сьогодні в США, по-перше, у світі ніхто не очікував. По-друге, це важка катастрофа для всього світу. Якщо президент США витримає цей тиск, це буде хороший знак і для нас. Тому що якщо нахилиться, а не дай бог, впаде ця імперія, світові буде несолодко", - вважає він.
Говорячи про військові частини в Мар'їній Гірці й Уруччі, Олександр Лукашенко звернув увагу, що вони добре підготовлені, зокрема, щоб не допустити ескалації всередині Білорусі.
"Держсекретар правильно сказав, що всякі війни зараз починаються з вуличних протестів, демонстрацій, майданів. На майдан, якщо своїх немає (у нас замало "майданутих"), їх підтягнуть зі сторони. Це професійні військові, бандити, яких спеціально готують, в основному в рамках ПВК (приватні військові компанії - ред.) у всьому світі, і заробляють великі гроші на провокації в тих чи інших державах", - зазначив Лукашенко.
Він додав, що так було в цілій низці країн, включно з Лівією, Іраком, Сирією.
"Стало тільки гірше. Це керований хаос", - констатував Олександр Лукашенко.
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Хоча білоруси самі винні у тому що відбувається. І вони мають бути прикладом для українців, що буде у разі припинення боротьби за свої права і покладання сподівать на якогось вигаданого доброго царя, образ якого створив собі Лукашенко. І тут головне пригадати, що відповідно до опитування рейтинг Лукашенко як політика в Україні доволі високий і багато хто ввжає що і нам би незавадив такий **********.
Так спокійніше , а з"економлені гроші - можна потратити на щось приємніше ...
А таракани ? Ну ней живуть таракани ...
Если б там посмели фальсификацию выборов устроить,то вся Америка вышла б на улицы,многие представители власти загремели бы на долгий срок
В Белоруси выходят на улицы-за честные выборы,и это законное требование.
Сразу начинают Майданом пугать,сразу алтернативы Лукашу нет.
Слышали это уже..."Если не путин,то кто?"
Вот только Путин и Лукаш могут править,и после их смерти страны сразу погибнут,без них...
ніде
Жоден диктатор не йшов у відставку самостійно або в результаті виборів.
Б"ючим в каструльки щодня о 19 білорусам,учасникам "передвиборчих пікетів"Тіхановської і велопробігів протестів пора це усвідомити і розпочати активну роботу щодо переагітації мєнтів..
Ты "просрал" Беларусь и свой народ, придурок!!!
Лишнее напоминание всем - если в стране пропадают политики, диссиденты - такого упыря нужно гасить сразу. Не мастурбировать на "Бацька сохранил Совок!" потому что в Совке был и Гулаг, а не только "бесплатное" образование и медицина. Вам нравятся дороги и продукты в Беларуси?! Так у Гитлера они были еще лучше.
Я тоже могу прикинуться что не понимаю текста и спросить - зачем вы защищаете Лукашенка? Будем дальше продолжать?
Всё правильно сказал Бацька, только почему-то ОРДЛО не назвал!
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном.
В нього не помайданиш.
Кто-то знает, сколько получает в РБ офицер спецназа?
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме