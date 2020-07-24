Лукашенко заявив про можливе застосування армії для "наведення порядку в країні"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко може залучити збройні сили для наведення громадського порядку в країні. Він не хотів би цього робити, але "всяке може бути".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба білоруського лідера в п'ятницю, 24 липня.

Лукашенко сьогодні відвідав 5-ту окрему бригаду спеціального призначення в Мар'їній Гірці. Під час виступу він сказав, що війни зараз починаються з вуличних протестів, демонстрацій.

"У нас у збройних силах два такі підрозділи: ваша бригада і механізована бригада в Уруччі. І в ті часи, коли я служив в армії офіцером, це були спеціальні підрозділи, - зазначив Лукашенко. - І коли мені довелося більше десятка років тому визначатися і вибирати бригади подвійного призначення, я зупинився на цих двох підрозділах".

"Напевно, мало таких частин, де я буваю так часто. Це не випадково. Ви - особливий загін наших збройних сил. Принаймні, я так думаю, і поки ви не довели мені помилковість цієї думки", - зазначив глава держави.

"Коли мені довелося визначатися, які збройні сили нам потрібні, особливо після 2010 року, я зрозумів, що треба мати в запасі підготовлених бійців, частини в збройних силах. Про всяк випадок, - сказав Олександр Лукашенко. – Не бажано, звичайно, щоб нам довелося вдаватися до збройних сил. Але всяке може бути. Прикладом тому є США".

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Білоруський лідер нагадав, що американському президентові довелося в деяких штатах вивести армію на вулиці.

"Те, що відбувається сьогодні в США, по-перше, у світі ніхто не очікував. По-друге, це важка катастрофа для всього світу. Якщо президент США витримає цей тиск, це буде хороший знак і для нас. Тому що якщо нахилиться, а не дай бог, впаде ця імперія, світові буде несолодко", - вважає він.

Говорячи про військові частини в Мар'їній Гірці й Уруччі, Олександр Лукашенко звернув увагу, що вони добре підготовлені, зокрема, щоб не допустити ескалації всередині Білорусі.

"Держсекретар правильно сказав, що всякі війни зараз починаються з вуличних протестів, демонстрацій, майданів. На майдан, якщо своїх немає (у нас замало "майданутих"), їх підтягнуть зі сторони. Це професійні військові, бандити, яких спеціально готують, в основному в рамках ПВК (приватні військові компанії - ред.) у всьому світі, і заробляють великі гроші на провокації в тих чи інших державах", - зазначив Лукашенко.

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Він додав, що так було в цілій низці країн, включно з Лівією, Іраком, Сирією.

"Стало тільки гірше. Це керований хаос", - констатував Олександр Лукашенко.