Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців

Московський міський суд визнав законним рішення Генеральної прокуратури Росії про визнання небажаною діяльності в РФ Світового конгресу українців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що розглянувши апеляційну скаргу СКУ, Мосміськсуд відхилив її та залишив чинним рішення суду першої інстанції.

СКУ було визнано небажаною організацією на території РФ у 2019 році, після чого представники світової організації української діаспори звернулися до суду РФ з адміністративним позовом про визнання цього рішення незаконним. За результатами його розгляду 11 березня 2020 року Тверський суд Москви в задоволенні позову відмовив.

Нагадуємо, в липні 2019 року влада Росії визнала Світовий конгрес українців "небажаною організацією", заявивши, що діяльність організації становить "загрозу засадам конституційного ладу і безпеки Росії".

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