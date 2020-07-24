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Новини Агресія Росії проти України
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Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців

Суд Москви підтвердив статус

Московський міський суд визнав законним рішення Генеральної прокуратури Росії про визнання небажаною діяльності в РФ Світового конгресу українців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що розглянувши апеляційну скаргу СКУ, Мосміськсуд відхилив її та залишив чинним рішення суду першої інстанції.

СКУ було визнано небажаною організацією на території РФ у 2019 році, після чого представники світової організації української діаспори звернулися до суду РФ з адміністративним позовом про визнання цього рішення незаконним. За результатами його розгляду 11 березня 2020 року Тверський суд Москви в задоволенні позову відмовив.

Нагадуємо, в липні 2019 року влада Росії визнала Світовий конгрес українців "небажаною організацією", заявивши, що діяльність організації становить "загрозу засадам конституційного ладу і безпеки Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не може не тішити, що неурядова організація українців "становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки РФ", - МЗС про заборону в Росії "Світового конгресу українців"

Автор: 

росія (65925) українці (2547) Світовий Конґрес Українців (76)


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Топ коментарі
+45
нічого дивного.
Шкода, що в Україні таким чином нездатні заборонити зажопів, коміків, шаріків та іншу касапську мразоту. 73/43%зебілів, ви ж так нагаласували!
Блін, навіть декомунізацію до логічного кінця не довели...
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24.07.2020 22:52
+36
Гниль кацапская!!
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24.07.2020 22:51
+31
А обнуленный, что то блеял про один нарот...
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24.07.2020 22:59
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Бояться москалі українців. І таки є мотив - вони знають свій гріх, москалі - криваві вбивці, брехуни й злодії.
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25.07.2020 07:55 Відповісти
Що там ОПЗЖ, Медведчук, Шарій, Беркут, Жванія, Зеленгський і його ручний миротворець Сивоха засудили дії окупантів в ООН?
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25.07.2020 08:59 Відповісти
такі призвіща як шарії, сивохи, пшонки, табачнікі, труханови, добкіни, шуфричі, медведчуки, бойки, бужанські, єрмаки, вілкули, азірови, єфремови, путіни, лаврови, ... ... ... і т. д.
Прошу писати з малої літери...щоб було видно всю "значимість" цих істот для України...
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25.07.2020 21:12 Відповісти
-З більш як 46 мільйонів українців, які проживають в світі, 35 мільйонів живуть на території Української держави. Решта називають своїм домом Канаду, США, Бразилію, Аргентину, Австралію, ворожу Росію ...- і ще десятки країн, формуючи багатомільйонну українську діаспору. У 1967 році українські організації створили єдину координаційну систему управління, під назвою Світовий конгрес українців.
Сьогодні з багатьох пріоритетів роботи ВКУ головний це - захист України від кривавої російської агресії. ВКУ постійно пояснювати всій світовій спільноті, що Росія кривавий - агресор, окупант суверенної української землі Криму і Донбасу, щоб ніхто в світі ніколи не забував про це, аж до повного звільнення тимчасово окупованою кремлем частини української території Криму і Донбасу. Ось через це таке люте вороже ставлення кремлівських фашистів )(уйла до СКУ за його величезну незламну підтримку, в мужній святій боротьбі українського народу України проти клятих російських окупантів.
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25.07.2020 09:21 Відповісти
Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 1616Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 4772Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 1270Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 4073Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 302Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 2964Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 6780Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 3027Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 1448Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 7656Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців - Цензор.НЕТ 3609
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25.07.2020 10:22 Відповісти
коли вже у нас в Україні ми визнаємо небажаними медведчуківсько-добкінсько-рабиновичсько-шарієвський та інших виродків мерзотний "конгрес" *************** хохлосранців?
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25.07.2020 13:49 Відповісти
Сцуки БОЯТСЯ Всемирной украинской диаспоры! И это - радукт!
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25.07.2020 18:33 Відповісти
радует!!!
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25.07.2020 18:34 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.07.2020 21:09 Відповісти
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