Суд Москви підтвердив статус "небажаної організації" в РФ для Світового конгресу українців
Московський міський суд визнав законним рішення Генеральної прокуратури Росії про визнання небажаною діяльності в РФ Світового конгресу українців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Повідомляється, що розглянувши апеляційну скаргу СКУ, Мосміськсуд відхилив її та залишив чинним рішення суду першої інстанції.
СКУ було визнано небажаною організацією на території РФ у 2019 році, після чого представники світової організації української діаспори звернулися до суду РФ з адміністративним позовом про визнання цього рішення незаконним. За результатами його розгляду 11 березня 2020 року Тверський суд Москви в задоволенні позову відмовив.
Нагадуємо, в липні 2019 року влада Росії визнала Світовий конгрес українців "небажаною організацією", заявивши, що діяльність організації становить "загрозу засадам конституційного ладу і безпеки Росії".
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Прошу писати з малої літери...щоб було видно всю "значимість" цих істот для України...
Сьогодні з багатьох пріоритетів роботи ВКУ головний це - захист України від кривавої російської агресії. ВКУ постійно пояснювати всій світовій спільноті, що Росія кривавий - агресор, окупант суверенної української землі Криму і Донбасу, щоб ніхто в світі ніколи не забував про це, аж до повного звільнення тимчасово окупованою кремлем частини української території Криму і Донбасу. Ось через це таке люте вороже ставлення кремлівських фашистів )(уйла до СКУ за його величезну незламну підтримку, в мужній святій боротьбі українського народу України проти клятих російських окупантів.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!