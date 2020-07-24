"Приватбанк" заявляє в суді США про відмивання Коломойським і Боголюбовим майже 800 млн доларів
"Приватбанк", що був націоналізований 2016 року, заявляє, що його колишні власники відмили у США майже 800 мільйонів доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Перевіривши додаткові банківські документи, банк подав до суду у штаті Делавер 21 липня змінений позов проти Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова. У ньому стверджується, що обидва відмили 660 мільйонів доларів через групу американських компаній Optima і ще 100 мільйонів доларів через інші американські компанії.
Банк вимагає від колишніх власників відшкодування на суму в сотні мільйонів доларів.
Свій первісний позов "Приватбанк" подав до суду в штаті Делавер у травні 2019 року, тоді звинувативши колишніх власників у відмиванні у США 623 мільйонів доларів. Справа далі перебуває в процесі розгляду.
У новому документі йдеться, зокрема, про те, що, як стверджує "Приватбанк", іще 86 мільйонів доларів понад суми первісного позову Коломойський і Боголювов відмили в період 2008–2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку "Ренесанс-капітал".
Як стверджується в позові, обидва скупили активи у США на суми в сотні мільйонів доларів, зокрема нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позикам, що їх видавав "Приватбанк" різноманітним компаніям, які контролювали самі ж олігархи. Далі, стверджує банк, ці кошти відмивалися у США через заплутану схему оборудок.
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Именно поэтому вся роисянская элита держит бабло подальше от дома.
и внучка в школу не пойдет по рыжему желанию ... - сами мо чему научим.
Емилы перед ним и будет стоять пока угроза ему не ищезнет..
но если надо будет? - буду.
и ето правильно.....
ну не падлюки ли мы?
Ирония заключается в том, что обычно иностранные компании являются жертвами плачевного состояния украинской правовой системы, поскольку они должны подписаться под номинальным верховенством закона и делать вид, что решения суда являются законными. Олигархи не сталкиваются с такими ограничениями и будут соблюдать законные решения, только если они пойдут iM на пользу. Судебные решения могут стать оружием в корпоративных спорах, и они могут продолжать вести дела вокруг сотен региональных судов, пока их оппонент просто не устанет и не сдастся.https://www.intellinews.com/interview-privatbank-under-attack-but-on-the-mend-185460/
В 2008 - 2010роках?
Правільно поросята "всьоюлькавкралахіхікаючізпутінимнакаблукахівкалясці?"
Почекайте,а хто ж тоді при сифілісному і його спільникові голові НБУ Стельмаху був головою наглядової ради?
Як,хто? - П.А. Порошенко...
Повторюю ще раз тільки для біо повноцінних всі біди в Україні йдуть від руйнівної, багаторічної і наполегливої роботи на РФ агента російських спецслужб П.А.Порошенко.
Дякуйте далі придуркі!!!
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У новому документі йдеться, зокрема, про те, що, як стверджує "Приватбанк", іще 86 мільйонів доларів понад суми первісного позову Коломойський і Боголювов відмили в період 2008-2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку "Ренесанс-капітал".Джерело: https://censor.net/ua/n3210083
Ты долбодятел и доказываешь, что у зебилов провалы с логикой. От тупизны все это. Думать для вас больно. Вот и пустили страну на дно!
Ще пару років тому дуже хотіли поговорити про деякі цікаві речі з Коломойським