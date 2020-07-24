На Львівщині головлікар лікарні упіймався на хабарі 2 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі керівника комунальної лікарні одного з міст Львівської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Головлікар вимагав від пацієнтки хабар у сумі 2 000 доларів за оформлення медичних документів про наявність у неї захворювання дихальних шляхів, на підставі яких жінка могла отримати державні виплати за станом здоров'я.

Зловмисника затримали 24 липня, під час одержання ним частини хабаря в сумі 1 000 доларів.

Вирішується питання про повідомленні керівникові лікарні про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368, а також обрання йому запобіжного заходу. За вчинене медику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

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