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Новини Хабарники
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На Львівщині головлікар лікарні упіймався на хабарі 2 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі керівника комунальної лікарні одного з міст Львівської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Львівщині головлікар лікарні упіймався на хабарі 2 тис. дол., - Нацполіція 01

Головлікар вимагав від пацієнтки хабар у сумі 2 000 доларів за оформлення медичних документів про наявність у неї захворювання дихальних шляхів, на підставі яких жінка могла отримати державні виплати за станом здоров'я.

Зловмисника затримали 24 липня, під час одержання ним частини хабаря в сумі 1 000 доларів.

На Львівщині головлікар лікарні упіймався на хабарі 2 тис. дол., - Нацполіція 02

На Львівщині головлікар лікарні упіймався на хабарі 2 тис. дол., - Нацполіція 03

Вирішується питання про повідомленні керівникові лікарні про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368, а також обрання йому запобіжного заходу. За вчинене медику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Читайте також: Заступник директора Державного гемологічного центру попався на хабарі 3 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

Автор: 

хабар (4729) Нацполіція (15264) лікарі (1289) Львівська область (2456)


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Топ коментарі
+5
Оформление инвалидности медику после ковида?
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24.07.2020 23:24
+3
Гарна новина, але чомусь весь час рибка дрібненька, тюлька якась !!
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24.07.2020 23:32
+3
То суддя за 2,5 т.зелені, тут лікарь за 2,0т., дрібнота якась , де корумповані акули!!!)))
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24.07.2020 23:36
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Це, мабуть, реформа медицини.
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24.07.2020 23:22 Відповісти
Гарна новина, але чомусь весь час рибка дрібненька, тюлька якась !!
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24.07.2020 23:32 Відповісти
Оформление инвалидности медику после ковида?
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24.07.2020 23:24 Відповісти
А як пишуть "захворювання дихальних шляхів")) не дай бог не сказать, що святий ковід призвів до корупції)) а то й так люди вже розчарувалися в святому ковіді, а тут ще й корупція від "героїв" фронту ковідного. Ої виявляється герої ковідного фронту ********** ковідні гроші. Тільки що цікаво на реальному фронті Атовці реально ризикували своїм життям, а ковідний фронт в більшості своїй це тупий маскарад для лохів, які до 2020 року не знали про те що існують пневмонії і що старі люди помирають
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25.07.2020 01:17 Відповісти
А Вы наверное член секты "плоской земли"? И не лох?
Набросаем все в один котел - так правдоподобнее будет?
Вы, батенька, на ставке или по уму пишите?
Вы не упомянули, что среди ваших родственников и всех их друзей нет ни одного "ковидного" больного.
Слишком примитивно...
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25.07.2020 08:44 Відповісти
О типичный прием тех кто в шлеме связывать все в одну кучу. Плоскую землю и так далее цель оправдать свою сектантскую веру в ужасный святой ковид) безсимптомный вирус на основе непонятных тестов)
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25.07.2020 11:18 Відповісти
Всі медичні заклади - комунальні некомерційні підприємства. Вивіску на своїй лікарні (поліклініці) читали?
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25.07.2020 07:31 Відповісти
не плохо в день да и авто у него по таким разбегом стрёмное ,короче не удаха он в среде нечестных
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24.07.2020 23:30 Відповісти
10 лет c конфискатом за "верность" Гиппократу сволочу и было бы правильно но...
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24.07.2020 23:43 Відповісти
То суддя за 2,5 т.зелені, тут лікарь за 2,0т., дрібнота якась , де корумповані акули!!!)))
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24.07.2020 23:36 Відповісти
Акули з'їдають "рибалок" до того, тому журналісти не встигають написати.. .
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25.07.2020 12:38 Відповісти
В ТЮРЯГУ и обезпочить умно , что бы сцал через трубочку поц и другим подобным наука была
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24.07.2020 23:46 Відповісти
Місто?
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24.07.2020 23:49 Відповісти
шото никто власть не ругает...
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25.07.2020 06:42 Відповісти
Ботоферма с 8.00 начнет работать,ботики еще спят-горожане ведь.
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25.07.2020 07:15 Відповісти
Врачи не попадаются их сдают когда надо подставить.
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25.07.2020 07:14 Відповісти
 
 