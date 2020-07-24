На Львівщині головлікар лікарні упіймався на хабарі 2 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі керівника комунальної лікарні одного з міст Львівської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Головлікар вимагав від пацієнтки хабар у сумі 2 000 доларів за оформлення медичних документів про наявність у неї захворювання дихальних шляхів, на підставі яких жінка могла отримати державні виплати за станом здоров'я.
Зловмисника затримали 24 липня, під час одержання ним частини хабаря в сумі 1 000 доларів.
Вирішується питання про повідомленні керівникові лікарні про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368, а також обрання йому запобіжного заходу. За вчинене медику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.
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Набросаем все в один котел - так правдоподобнее будет?
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Вы не упомянули, что среди ваших родственников и всех их друзей нет ни одного "ковидного" больного.
Слишком примитивно...