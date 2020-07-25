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Новини Хабарники
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Антикорупційний суд ухвалив вирок адвокату і слідчому за отримання 50 тис. дол. хабара – до 3 і 4 років позбавлення волі

Антикорупційний суд ухвалив вирок адвокату і слідчому за отримання 50 тис. дол. хабара – до 3 і 4 років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд визнав винними колишнього старшого слідчого з особливо важливих справ прокуратури Київської області і адвоката в отриманні 50 тис. дол. хабара і засудив їх до позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Адвокатові суд призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права займати посади в судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на 2 роки. Колегія суддів ухвалила відраховувати строк відбування покарання з моменту набрання вироком законної сили. Також у строк відбування покарання буде зарахований строк тримання адвоката під вартою – з 27 грудня 2016 по 12 січня 2017 року з розрахунку 1 день попереднього ув’язнення за 2 дні позбавлення волі.

Ексслідчому в особливо важливих справах прокуратури Київської області суд призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права займати посади в судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на 2 роки.

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Як встановлено у вироку, в 2016 році слідчий запросив 50 тис. дол. хабара за перекваліфікацію кримінальної справи з шахрайства на зловживання впливом. Як посередника для отримання коштів він залучив адвоката.

хабар (4729) вирок (1091) юстиція (732) Антикорупційний суд ВАКС (1974)


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Топ коментарі
+5
Почему в долларах считают ? В Украине разве деньги доллары? В Китае за такую взятку растреливают ,а семье высылают счёт заплатить за две пули в лобешню.
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25.07.2020 00:14
+4
Вообще то нужно растрелять всю семью как пособников вместе с детьми .Всё имущество конфисковать .Мы уверены ,что после первой тысячи уничтоженых корупцинеров взяточников ,корупция в Украине упадёт до 2 % .
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25.07.2020 00:21
+4
Новина гарна, проте рибка якась дрібненька,тюлька !!))
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25.07.2020 00:31
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Стандартная схема адвоката и следака, нет денег- сиди по полной за украденный бутерброд.
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25.07.2020 00:13 Відповісти
Новина гарна, проте рибка якась дрібненька,тюлька !!))
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25.07.2020 00:31 Відповісти
Почему в долларах считают ? В Украине разве деньги доллары? В Китае за такую взятку растреливают ,а семье высылают счёт заплатить за две пули в лобешню.
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25.07.2020 00:14 Відповісти
Та так воно й має бути. Тільки покарання залегкі як для посадовців.
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25.07.2020 00:17 Відповісти
там второй - токо один посадовец
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25.07.2020 02:42 Відповісти
Вообще то нужно растрелять всю семью как пособников вместе с детьми .Всё имущество конфисковать .Мы уверены ,что после первой тысячи уничтоженых корупцинеров взяточников ,корупция в Украине упадёт до 2 % .
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25.07.2020 00:21 Відповісти
наивный как и все 73 процента
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25.07.2020 01:04 Відповісти
наконец антикорсуд заработал, как бы порошок не блокировал его работу
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25.07.2020 06:24 Відповісти
Недопуск к кормушке на 2 года, не считая тюрячки? Смешно...
А пожизненно лишать права работать в госструктурах слабо? Пусть идут работать в частный сектор...
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25.07.2020 07:47 Відповісти
а почему после отсидки только 2 года а не вообще запрет на этот вид деятельности..в поле и у станка много работы..пусть туда идут а не опять под соблазн получить взятку и потом сидеть за счет налогоплательщиков
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25.07.2020 08:56 Відповісти
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити!
- Розумна річ! - всі зачали гукать.
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
1858
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25.07.2020 09:57 Відповісти
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа,-
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
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25.07.2020 09:58 Відповісти
А адвокат тут яким боком? Це його робота захист підсудного, якщо у нього вимагають хабар слідчі , то це стосоється таких неякісних слідчих.
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25.07.2020 12:32 Відповісти
не густо, таких строк на одній нозі можна пересидіти на параші навіть. І вийдуть обидва достроково через рік чи два.
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25.07.2020 13:43 Відповісти
Мелкая рыбешка. Судейскую мафию всю нужно сажать, чего стоят только ОАСК и ВРП.
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25.07.2020 19:38 Відповісти
 
 