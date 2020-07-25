Антикорупційний суд ухвалив вирок адвокату і слідчому за отримання 50 тис. дол. хабара – до 3 і 4 років позбавлення волі
Вищий антикорупційний суд визнав винними колишнього старшого слідчого з особливо важливих справ прокуратури Київської області і адвоката в отриманні 50 тис. дол. хабара і засудив їх до позбавлення волі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.
Адвокатові суд призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права займати посади в судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на 2 роки. Колегія суддів ухвалила відраховувати строк відбування покарання з моменту набрання вироком законної сили. Також у строк відбування покарання буде зарахований строк тримання адвоката під вартою – з 27 грудня 2016 по 12 січня 2017 року з розрахунку 1 день попереднього ув’язнення за 2 дні позбавлення волі.
Ексслідчому в особливо важливих справах прокуратури Київської області суд призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права займати посади в судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на 2 роки.
Як встановлено у вироку, в 2016 році слідчий запросив 50 тис. дол. хабара за перекваліфікацію кримінальної справи з шахрайства на зловживання впливом. Як посередника для отримання коштів він залучив адвоката.
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