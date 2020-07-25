Зеленський призначив довічні стипендії постраждалим за правозахисну діяльність і учасникам Другої світової війни

Президент Зеленський підписав укази про призначення низки довічних стипендій.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення довічних державних іменних стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, а також учасникам бойових дій в період Другої світової війни 1939-1945 років, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Обидва укази 291 и № 292 оприлюднені на сайті ОП.

Зазначається, що укази набувають чинності з дня їх опублікування.

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