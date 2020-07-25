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Зеленський призначив довічні стипендії постраждалим за правозахисну діяльність і учасникам Другої світової війни

Зеленський призначив довічні стипендії постраждалим за правозахисну діяльність і учасникам Другої світової війни

Президент Зеленський підписав укази про призначення низки довічних стипендій.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення довічних державних іменних стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, а також учасникам бойових дій в період Другої світової війни 1939-1945 років, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Обидва укази 291 и № 292 оприлюднені на сайті ОП.

Зазначається, що укази  набувають чинності з дня їх опублікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував президенту Єгипту за рішення цієї країни покривати лікування українських туристів у разі їх зараження коронавірусом

Зеленський Володимир (24263) стипендії (181) наказ (445)


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Топ коментарі
+37
Спецназ отримав особистий наказ президента Володимира Зеленського не вирушати на пошуки розстріляних евакуаційних груп на Донбасі.

Про це в ефірі "Прямого" розповів волонтер, радник п'ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков.

"Коли розповідають про те, що президент Зеленський тримав щось там під особистим контролем і відправив туди аж якого генерала Хомчака, в цей же момент дві групи спецназу сиділи в розпорядженні 137-го окремого батальйону морської піхоти і чекали дозволу вийти і забирати тіла, і шукати поранених. Вони чекали дозволу. Їм було дано прямий наказ не висуватися. Ось в цьому був "особистий контроль" Володимира Олександровича Зеленського. Це факти. Я не буду називати прізвища бійців спецназу, але я знаю по прізвищах, хто і де там знаходився. Так що, розповідати ось цю всю єресь дуже красиво, коли неможливо озвучувати факти, в тому числі прізвища", підкреслив Бірюков.

"Я просто практично похвилинно знаю всю цю історію і знаю прізвища бійців, знаю спецназ, знаю контрснайперів, які сьогодні, наприклад, розпорядженням генерала Ганущака - це заступник командувача Операцією об'єднаних сил - з фронту прибрані всі групи контрснайперской боротьби", - додав Бірюков.
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25.07.2020 00:52
+32
А оно прямо в этот момент жрало креветки с шашлыком и вином запивало и селфи довольное собой делало. Гнида. Чтоб тебе эти куски колом стали и ты испытало все муки забытого тобой бойца.

Зеленский назначил пожизненные стипендии пострадавшим за правозащитную деятельность и участникам Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 6853
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25.07.2020 01:42
+24
А госпиталь посетить и поблагодарить раненых ребят защитников он не желает? Ему религия не позволяет это сделать? Или трусость врожденная?
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25.07.2020 01:35
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Спецназ отримав особистий наказ президента Володимира Зеленського не вирушати на пошуки розстріляних евакуаційних груп на Донбасі.

Про це в ефірі "Прямого" розповів волонтер, радник п'ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков.

"Коли розповідають про те, що президент Зеленський тримав щось там під особистим контролем і відправив туди аж якого генерала Хомчака, в цей же момент дві групи спецназу сиділи в розпорядженні 137-го окремого батальйону морської піхоти і чекали дозволу вийти і забирати тіла, і шукати поранених. Вони чекали дозволу. Їм було дано прямий наказ не висуватися. Ось в цьому був "особистий контроль" Володимира Олександровича Зеленського. Це факти. Я не буду називати прізвища бійців спецназу, але я знаю по прізвищах, хто і де там знаходився. Так що, розповідати ось цю всю єресь дуже красиво, коли неможливо озвучувати факти, в тому числі прізвища", підкреслив Бірюков.

"Я просто практично похвилинно знаю всю цю історію і знаю прізвища бійців, знаю спецназ, знаю контрснайперів, які сьогодні, наприклад, розпорядженням генерала Ганущака - це заступник командувача Операцією об'єднаних сил - з фронту прибрані всі групи контрснайперской боротьби", - додав Бірюков.
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25.07.2020 00:52 Відповісти
https://censor.net/user/458811 - и продолжение ужаса...
если это хоть на половину правда, то нам пипец..
Зеленый гной таки уничтожит Украину если его не смыть по быстрому..
ВИДЕО
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/videos/2705732186362248/
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25.07.2020 00:58 Відповісти
Продолжение полного треша
https://www.facebook.com/watch/live/?v=309629733418917&ref=watch_permalink
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25.07.2020 01:45 Відповісти
кровью умоемся...
это уже понятно..
заплатит нация за Клоуна - по приколу крупной монетой своими жизнями..
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25.07.2020 01:55 Відповісти
Заплатить за те, що 73% зробили свій вибір за Зе і проти Порошенка.
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25.07.2020 03:54 Відповісти
надеюсь шо нет....
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25.07.2020 03:57 Відповісти
За то шо дурни и не умеем выбирать системы управления и жуем то шо нам в положат. За програмы надо голосовать, но это так трудно головой работать, учиться. По сути мы
выбираем цвет одно и того же олигархического прожорливого хамелеона.
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25.07.2020 07:31 Відповісти
За какие еще программы ??? За тот предвыборный бред, который никто и не собирался выполнять ??
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25.07.2020 08:07 Відповісти
Предвыборный бред это обцянки-цяцянки. Програма это план дома а не обещаниеие построить дом который ты видишь в своих мечтатах. Чтоб прочитать план много ума не надо. Только признание то что я этого не умею и надо вникнуть. Юле ученые дали план она озвучила его на форуме но он нахрен не кому не нужен. Сложно это для нас,задача для третьег класса. Признаться что мы не умем решать задачи для третьего класса это действительно проблески разума.
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25.07.2020 08:22 Відповісти
а как пан себе планирует потребовать от своего избранника исполнения озвученнойпрограммы, пусть даже она суперправильная ?
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25.07.2020 09:01 Відповісти
Договорами и санкциями за невыполнения.
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25.07.2020 09:42 Відповісти
впрочем нет, не потребует (как потребует - так и пойдет лесом) , а - заставит ВЫПОЛНЯТЬ заявленную "программу" ?
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25.07.2020 09:04 Відповісти
Юле ученые дали план...... Нехай несе Зе!лідеру, є шанс, що Зе!прем'єром стане.
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25.07.2020 09:43 Відповісти
А кто зеле позволит. Это натуральная война с олигархами выполнять такой план. У зели амплуа другое. Нужна своя банда. А у него театральная трупа.
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25.07.2020 09:50 Відповісти
юра Лонг шланг, шукай СуліВонятко та не побийтесь, хто з вас бохиню більше любить.
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25.07.2020 10:04 Відповісти
Предвыборный бред это обцянки-цяцянки.
Абсолютно верно.
И потому - при выборе - нужно смотреть на реально сделанные кандидатами дела, за предыдущие годы. А не на то, что происходит перед глазами вот прямо сейчас, как предвыборное шоу.
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25.07.2020 13:15 Відповісти
https://www.facebook.com/pogrebiskii/videos/309629733418917/
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25.07.2020 01:46 Відповісти
Ну так этого м следовало ожидать , Ослу Оманскому нужны максимальные потери с нашей стороны, для того что бы убедить 73:% дибилрв , что пока мы не капитулируем , все время будут умирать : Наши люди .
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25.07.2020 00:59 Відповісти
я уже писал раньше с полгода назад . что военным ради элементарного выживания необходимо задуматься о переменах в стране
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25.07.2020 01:28 Відповісти
Военные охраняют в траншеях,а вот народу давно пора что-то решать...!!
Честно? Мне никогда не было страшно так за Украину,как сейчас!!!
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25.07.2020 07:33 Відповісти
"особливо страшно" за УКраїну тим,хто з неї виїхав..
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25.07.2020 09:12 Відповісти
Да и выехавшим тоже. В отличие от некоторых гнид, которые сидят в Украине и подтачивают ее , затаскивая ее на погибель в огромную черную непредсказуемую дыру под названием расея
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25.07.2020 09:50 Відповісти
А вам ,Дід Трохим, сасибо за поддержку...
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25.07.2020 23:21 Відповісти
А вам не понять! Я даже ге буду пытаться объяснить вам,что уезжая из мест,где осталось ВСЁ,ты переживаешь за тех ,кто остался больше,чем за себя!
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25.07.2020 23:18 Відповісти
Зеленский назначил пожизненные стипендии пострадавшим за правозащитную деятельность и участникам Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 8836
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25.07.2020 01:32 Відповісти
А оно прямо в этот момент жрало креветки с шашлыком и вином запивало и селфи довольное собой делало. Гнида. Чтоб тебе эти куски колом стали и ты испытало все муки забытого тобой бойца.

Зеленский назначил пожизненные стипендии пострадавшим за правозащитную деятельность и участникам Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 6853
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25.07.2020 01:42 Відповісти
про це на каналі "прямий" заявив Бірюков
далі можна не читати, люба інфа легко передбачувана
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25.07.2020 06:36 Відповісти
Дали , здездупало, опровергни, или если не на медведчуковском канале, то ты не смотришь?
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25.07.2020 09:40 Відповісти
так чи ні не знаю, але і повірити цьому кАзлу бірюку себе наї...ти.
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25.07.2020 13:26 Відповісти
Участникам ВОВ. Это так мило, с его стороны
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25.07.2020 00:53 Відповісти
Ну это типа не ветеранам , а учасникам , следующим прогибом оно будет назначать какую то хрень детям войны.
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25.07.2020 01:01 Відповісти
Дітям війни можна не давати пільги, якщо віддати їхню справжню пенсію! Знаєте чому це так?
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25.07.2020 04:00 Відповісти
Мой отец родился в 47 году , его родная сестра , моя тетка , родилась в 44 году , вот объясни мне тупому , с какого перепугу у них в пенсии должна быть разница , когда до пенсии они работали одинаково и налоги платили то же одинаково.
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25.07.2020 15:41 Відповісти
Шо такое вов?
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25.07.2020 01:57 Відповісти
😂 Достатньо однієї цієї абревіатури, шоб зрозуміти - звідки ці роги стирчать. Козломорді ж не знають, що то була Друга світова.
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25.07.2020 02:10 Відповісти
Какой еще второй мировой войны? Небыло никакой войны. В ссср с 1941-1944 была гражданская война.
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25.07.2020 00:55 Відповісти
Война и грабежи начались в 1918 и продолжаються по принципу- белые пришли грабят,
красные пришли грабят. И пока люди не научатся давать отпор чиновникам в громадах, а громады министрам государства, грабеж будет только процветать до последнего взодоха страны.
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25.07.2020 04:46 Відповісти
Актуально сегодня как никогда

Зеленский назначил пожизненные стипендии пострадавшим за правозащитную деятельность и участникам Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 1058
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25.07.2020 01:31 Відповісти
Посади свинью за стол, она и ноги (задницу) на стол
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25.07.2020 09:52 Відповісти
100% у точку.
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25.07.2020 13:27 Відповісти
А госпиталь посетить и поблагодарить раненых ребят защитников он не желает? Ему религия не позволяет это сделать? Или трусость врожденная?
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25.07.2020 01:35 Відповісти
Сучность ему мешает.....
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25.07.2020 07:36 Відповісти
Так приб"ють -же, хлопці, милицями!!!
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25.07.2020 08:41 Відповісти
Семьям недавно погибших пацанов по вине генштаба стипендии назначь чучело ты зеленое !!!
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25.07.2020 01:36 Відповісти
Цікаво, чим більше років з дня кінця ДСВ, тим більше ветеранів. 2020-1945=75, 75+16(ну як мінімум)=91. І цікаво скільки їх дійсно воювавших змогли дожити до таких літ?
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25.07.2020 02:22 Відповісти
Хм..Крепкие старики.Их еще до сих пор повышают в званиях и награждают боевыми орденами и медалями.
Зеленский назначил пожизненные стипендии пострадавшим за правозащитную деятельность и участникам Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 911
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25.07.2020 07:46 Відповісти
Писали якось тут - ця ідіотка народилася на початку 50-х...
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25.07.2020 08:43 Відповісти
http://dovbush.blogspot.com/2012/06/blog-post_10.html Ряженные
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25.07.2020 08:54 Відповісти
Ряженые.С одним "н".
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25.07.2020 09:05 Відповісти
так вона вже генеральша! на пенсії отримала підвищення звання за добру службу ***** під час парадів!
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25.07.2020 13:24 Відповісти
Трохи ця влада дасть, але більше забере:
Электроэнергия
может подорожать

Цена на электроэнергию в Украине должна быть поднята, а льготы переведены в денежную форму. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Отвечая на вопрос о повышении цены на электроэнергию для населения до уровня рыночной, Гетьманцев подчеркнул, что это необходимо делать, а незащищенным слоям населения предоставлять адресные субсидии в денежной форме. Этот подход поддерживает и его коллега Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Полностью поддерживаю монетизацию [льгот] как и Галина Третьякова - она ​​тоже поддерживает эту идею, это ее комитет. И вообще за этим будущее. Мы не сможем и дальше финансировать такой объем льгот. Кроме того льготы часто несправедливые, многие льготы получают по поддельным документам или по документам, оформленным с нарушением процедуры. Они обременяют бюджет с одной стороны, с другой и не должны отходить тем людям, которые на них не имеют права. Поэтому я полностью поддерживаю подход монетизации, мы должны переводить льготы в денежную форму. То же касается цены на электроэнергию", - прокомментировал Гетьманцев.

Субсидия урежет соцпомощь. Утверждены новые правила получения выплат от государства

Напомним, что цена на электроэнергию для домохозяйств не пересматривалась с марта 2017 года, и составляют 0,9 грн при потреблении электроэнергии до 100 кВт/ч в месяц, и 1,68 грн при потреблении более 100 кВт/ч.

http://budport.com.ua/news/18195-***************-dlya-naseleniya-dolzhna-byt-dorozhe-ceny-nuzhno-podnyat-getmancev
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25.07.2020 04:22 Відповісти
після подорожання всього я вся на 600-900% за керування бандою мародерів, якісь нікчемні подорожчання на жалюгідні 10-20% ніхто з українців просто не замітить
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25.07.2020 06:39 Відповісти
Ты поклонник совка, где коммуналка компенсировалось из бюджета?
Так она и сейчас компенсируется, через субсидии.
Наоборот, получается еще более справедливый строй, чем при совке - богатые (с доходами) платят полную цену, остальным - скидка, платить за коммуналку. не более 15% от дохода.
А ты еще чем-то недоволен.
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25.07.2020 13:19 Відповісти
А указом 289-односторонній безвіз з Оманом,Бахрейном,Кувейтом...
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25.07.2020 07:08 Відповісти
Во первых участников боевых действий в ВОВ уже не осталось в живых.
Во вторых зачем платить пожизненную пенсию грантоедам и их подтанцовке титушкам? Все таки это их профессиональный риск как и каждого наемника.
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25.07.2020 07:13 Відповісти
Нет потому что еще не всех нашли. Обязательно будут Мама Рима любила скорость партизанить.
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25.07.2020 08:06 Відповісти
А участникам Конотопской битвы не назначил. Что за дискриминация?
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25.07.2020 07:19 Відповісти
відправ своє резюме в Офіс Президента
адже ти претендуєш на посаду фінансового аналітика, можливо країні не вистачає саме тебе
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25.07.2020 07:21 Відповісти
Судя по хер пойми к чему тобой написанного ты им больше подойдешь, там любят идиотов.
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25.07.2020 07:25 Відповісти
ну ты же тут пытаешься умничать на тему финансово-правовых вопросов, не я
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25.07.2020 07:59 Відповісти
Я только про дискриминацию, где я про финансы что то писал?)))
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25.07.2020 08:25 Відповісти
Барига на крові призначає стипендії. ВОНО працюйе.
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25.07.2020 07:46 Відповісти
Якось зависло питання, нагоа гівнокомандувач віддав наказ спецназу не висуватися за пораненим хлопцем?
Зєнелох42 повинен відповісти на камеру, ну хочаб "відосік".
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25.07.2020 07:50 Відповісти
тобі яка різниця?
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25.07.2020 08:01 Відповісти
А тєбє какая разніца?
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25.07.2020 08:03 Відповісти
поєтому, кацапик, я и не лезу на всеобщее посмешище с идиотскими вопросами
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25.07.2020 08:07 Відповісти
Проте ти прешся з ідіотичними відповідями.
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25.07.2020 08:12 Відповісти
Із-за таких лошар втрачають тих хто не визначився. Пий персен.
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25.07.2020 08:20 Відповісти
Сподіваюсь і Медведчуку теж. Він же захищав Стуса.
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25.07.2020 08:02 Відповісти
Ні, стипендію не надав.
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25.07.2020 08:14 Відповісти
Що саме?
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25.07.2020 08:18 Відповісти
Докладніше
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25.07.2020 08:28 Відповісти
"какие ваши доказательства..
ваши доказательств не доказательства ..
у нас свои доказательства." .

особливо тупим.
порохоботи,ніхто за вас гуглити не буде...
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25.07.2020 09:15 Відповісти
То гамноедку свою прикрой, раз даже ссылку на фейк дать не можешь🤣
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25.07.2020 09:44 Відповісти
"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА,
ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
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25.07.2020 09:57 Відповісти
"Правозащитнику" Медведчуку стипендию не забыл выдать? Тоже "пострадавший! адвокат
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25.07.2020 08:17 Відповісти
"Зеленский назначил пожизненные стипендии пострадавшим за правозащитную деятельность и участникам Второй мировой войны" - какой хороший Зеленский !!! 1945 - минимум 16 = 1929 г. р.. 2020 - 1929 = 91 год последнему участнику Второй мировой войны.
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25.07.2020 08:28 Відповісти
наступний етап революції...


Нагородження непричетних..

(ряжених совєтських ветеранів і соросят шабуніних-гонтарєвих,у котрих щось згоріло)
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25.07.2020 09:13 Відповісти
Ты укольчик пропустил, и вообще санитары уже с ног сбились, а ты здесь ошиваешься
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25.07.2020 09:46 Відповісти
Покрывая военных преступников, не эвакуировавших нашего раненого воина - героя из серой зоны, Зеленский становится таким же военным преступником и соучастником убийства нашего воина - героя... Считаю , что наши именитые патриотичные, проукраинские адвокаты должны помочь родственникам погибшего героя подать иски в суды на неоказание помощи погибающему раненому герою..... Пресса должна поднимать шум вокруг этого бесчеловечного события.... Наши воины - защитники должны чувствовать поддержку и солидарность общества и руководства, а не предательское безразличие, предательское бездействие, предательское молчание......Самое страшное, когда предатель - народ......
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25.07.2020 11:01 Відповісти
Має право роздавати те, що чесною і кваліфікованою працею заробив і вніс до бюджету.
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25.07.2020 11:06 Відповісти
чесною і кваліфікованою ? Это про кого?
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25.07.2020 11:56 Відповісти
Вбили афро- американця- піднялась вся Америка....
4 доби помирав український воїн- всім байдуже....
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25.07.2020 11:37 Відповісти
огласите весь список, пожалуйста!
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25.07.2020 13:21 Відповісти
ШУТ В ЦАРСКОМ ЛОЖЕ СКАЗКА ЛОЖЬ ДА В НЕЙ НАМЁК
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25.07.2020 14:46 Відповісти
К чему такой дешевый пиар? Последний призывной год был - 1926 - так сколько их этих ветеранов в живых на сегодня может остаться? Может единицы и сомнительно, что они в здравии и могут существенно улучшить свое материальное положение и здоровье? Кто же так подставляет Президента?
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25.07.2020 22:56 Відповісти
 
 