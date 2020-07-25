Розвідка США заявляє про загрозу виборчій інфраструктурі з боку Росії, Китаю та Ірану
Сполучені Штати офіційно звинуватили Росію, Китай, а також Іран у зусиллях, спрямованих на дискредитацію політичних сил у США, підрив виборів 2020 року, а також зменшення довіри до демократії в американському суспільстві.
З такою заявою виступив директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні ми бачимо, як наші супротивники прагнуть скомпрометувати політичні кампанії у США, кандидатів, а також мають інші політичні цілі", - зазначив Еваніна, уточнивши, що йдеться про загрозу виборчій інфраструктурі держави.
Керівник американської контррозвідки наголосив: "Ми продовжуємо відстежувати зловмисних кіберсуб'єктів, які прагнуть отримати доступ до мереж в окремих штатах та у федеральному масштабі, зокрема, тих, що відповідають за керування виборчим процесом".
Еваніна уточнив, що має на увазі передусім Росію, Китай та Іран, хоча загроза виборам у США не відкидається і з боку інших держав та недержавних суб'єктів.
За його словами, "мета Росії – ослабити Сполучені Штати та зменшити нашу глобальну роль", а також підірвати довіру до демократичного процесу в США шляхом дезінформації, роботи інтернет-тролів тощо.
Що ж до Китаю, то ця країна, за словами керівника контррозвідувальної структури США, активізує вплив на американське політичне середовище та політичних діячів, які виступають проти інтересів КНР.
А Іран, на переконання Еваніни, зосереджує зусилля на операціях впливу в інтернеті. Це включає, зокрема, поширення дезінформації в соціальних медіа з метою "підірвати демократичні інститути в США та розділити країну напередодні виборів".
Нагадаємо, на початку листопада цього року в США відбудуться вибори президента, а також частини Конгресу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у нас теж совків та вати, щирих, вагонами
шо перед выборами, шо после?
Що там з приписками-фальсифікацями по ковіду ?
Де ж ваша розхвалена свобода слова, коли газетки і тб тупо нав*язують лише одну думку, а іншим не дозволяють висловитися - он на yahoo уже навіть коменти відключили цього тижня, бо люди пишуть не те, що політики і продажні проститути-"журналісти" їм втокмачують.
Тому їм закривають рот.
Під носом у себе не бачите, а кричите про загрозу від москалів, чайнізів та іранців.
Бо уся дурість од вас іде до нас.
Але таких, як я, значно менше в суспільстві. На жаль.
А дурість нав*язується тупою, бездумною і агресивною більшістю.
КНР - червоні комуняки-маоісти.
Кацапстан - споконвічна ракова пухлина на тілі людства.
Що ще не зрозуміло? Це ми і без розвідки знаємо.
нормальні теж є, але мало
- Мир отразится в незакритих глазенках дохлого пуки. Других вариантов нет!