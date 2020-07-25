УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7988 відвідувачів онлайн
Новини
5 076 60

Розвідка США заявляє про загрозу виборчій інфраструктурі з боку Росії, Китаю та Ірану

Розвідка США заявляє про загрозу виборчій інфраструктурі з боку Росії, Китаю та Ірану

Сполучені Штати офіційно звинуватили Росію, Китай, а також Іран у зусиллях, спрямованих на дискредитацію політичних сил у США, підрив виборів 2020 року, а також зменшення довіри до демократії в американському суспільстві.

З такою заявою виступив директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми бачимо, як наші супротивники прагнуть скомпрометувати політичні кампанії у США, кандидатів, а також мають інші політичні цілі", - зазначив Еваніна, уточнивши, що йдеться про загрозу виборчій інфраструктурі держави.

Керівник американської контррозвідки наголосив: "Ми продовжуємо відстежувати зловмисних кіберсуб'єктів, які прагнуть отримати доступ до мереж в окремих штатах та у федеральному масштабі, зокрема, тих, що відповідають за керування виборчим процесом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приватбанк" заявляє в суді США про відмивання Коломойським і Боголюбовим майже 800 млн доларів

Еваніна уточнив, що має на увазі передусім Росію, Китай та Іран, хоча загроза виборам у США не відкидається і з боку інших держав та недержавних суб'єктів.

За його словами, "мета Росії – ослабити Сполучені Штати та зменшити нашу глобальну роль", а також підірвати довіру до демократичного процесу в США шляхом дезінформації, роботи інтернет-тролів тощо.

Що ж до Китаю, то ця країна, за словами керівника контррозвідувальної структури США, активізує вплив на американське політичне середовище та політичних діячів, які виступають проти інтересів КНР.

Також читайте: Трамп запропонував Байдену пройти тест на когнітивні здібності: У президента має бути гострий розум

А Іран, на переконання Еваніни, зосереджує зусилля на операціях впливу в інтернеті. Це включає, зокрема, поширення дезінформації в соціальних медіа з метою "підірвати демократичні інститути в США та розділити країну напередодні виборів".

Нагадаємо, на початку листопада цього року в США відбудуться вибори президента, а також частини Конгресу.

вибори (6717) США (23335)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Як завжди: грабувати і вбивати. Нічого більше не уміють, хіба брехати.
показати весь коментар
25.07.2020 03:24
+6
Разведка США заявляет об угрозе избирательной инфраструктуре со стороны России, Китая и Ирана - Цензор.НЕТ 5580
показати весь коментар
25.07.2020 02:52
+6
Іран - релігійні фанатики.НР
КНР - червоні комуняки-маоісти.
Кацапстан - споконвічна ракова пухлина на тілі людства.
Що ще не зрозуміло? Це ми і без розвідки знаємо.
показати весь коментар
25.07.2020 07:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Современная русня это вам не динозавры Совка, они ваши же технологии будут использовать лучше, чем вы их использовали. Мир изменился и победитель во 2-й холодной войне не предопределён.
показати весь коментар
25.07.2020 02:34 Відповісти
Чем русня теперь будет зарабатывать на жизнь?
показати весь коментар
25.07.2020 03:01 Відповісти
Як завжди: грабувати і вбивати. Нічого більше не уміють, хіба брехати.
показати весь коментар
25.07.2020 03:24 Відповісти
Разведка США заявляет об угрозе избирательной инфраструктуре со стороны России, Китая и Ирана - Цензор.НЕТ 5580
показати весь коментар
25.07.2020 02:52 Відповісти
ворог не в 5-й графі, це отравлені червоними свідомість: китай,росія, куба
у нас теж совків та вати, щирих, вагонами
показати весь коментар
25.07.2020 11:09 Відповісти
нужно быть рыжим, шо бы етого не видеть....
показати весь коментар
25.07.2020 03:08 Відповісти
да и зеленым, чтобы не реагировать. Я вот о чем: Анкл Сэм обеспокоился одними только замаскированными поползновениями. А здесь у нас - самое прямое вмешательство в украинские выборы, политику, государственность непосредственно через выставление условий (!) И опосредованно через своих проки рабиновичей, мертвеччуков и, самое главное, через вову зеленского и его руководителя Дерьмака... точнее, непосредственно через дерьмака и вову, и опосредованно через прокси... и любая реакция на такое вмешательство заговаривается ненужными новостями, by event making типа луцкого и полтавского "теракта", ложной беременностью дуры-мандель, и даже переездом (скандальчик,но быстро забывается) на кончезаспину дачу... а если кто-то отважится заговорить - тут на сцену выходит Шлюха Венидиктовна и Пес Рюкзаков с Блюдолизом Тоськой... а по г+г, ай си ти ви и прочим увеселительным каналам идет ежедневная туобо-дебилизация кварталами, дизелями и варьятами. Ну как тут не вмешиваться кацапам козломордым в украинскую жизнь, такую незащищенную, на 73% туповаНтую...
показати весь коментар
25.07.2020 08:29 Відповісти
Орангутан,как всегда, не согласен с выводами разведки, бо оно знает все обо всем лучше, чем кто-либо другой.
показати весь коментар
25.07.2020 03:18 Відповісти
Все режимы во время кризиса или выборов ведут себя одинаково, рассказывают про заговор врагов, под предлогом угрозы демократии берут под контроль интернет, ужесточают цензуру.
показати весь коментар
25.07.2020 03:22 Відповісти
а кацапня не угроза?
шо перед выборами, шо после?
показати весь коментар
25.07.2020 03:50 Відповісти
та вы уже взяли бубу - ее и жуйте...
показати весь коментар
25.07.2020 03:52 Відповісти
Вам - это тем, кто знает, как зовут фюрера русни?
показати весь коментар
25.07.2020 04:00 Відповісти
Ви самі себе руйнуєте зсередини своїми дебільними blm, колінкуєте, як останні ідіоти, перед кожною спортивною грою, хто не прихилить коліно через урку - обливаєте помиями, хто напише / скаже - All Lives Matter - звільняєте з роботи, б*єте-вбиваєте, хто захищає себе - засуджуєте, а чорним можна все.
Що там з приписками-фальсифікацями по ковіду ?
Де ж ваша розхвалена свобода слова, коли газетки і тб тупо нав*язують лише одну думку, а іншим не дозволяють висловитися - он на yahoo уже навіть коменти відключили цього тижня, бо люди пишуть не те, що політики і продажні проститути-"журналісти" їм втокмачують.
Тому їм закривають рот.
Під носом у себе не бачите, а кричите про загрозу від москалів, чайнізів та іранців.
показати весь коментар
25.07.2020 04:03 Відповісти
бачимо, Ведана, все бачимо и blm и колином на горло, - все бачимо...
показати весь коментар
25.07.2020 04:44 Відповісти
ще мене з Канады не повчали, а так вже вси....
показати весь коментар
25.07.2020 04:56 Відповісти
Так отож.
Бо уся дурість од вас іде до нас.
показати весь коментар
25.07.2020 05:57 Відповісти
а ви не піддавайтесь на нас придурків - чі такі слабенькі?
показати весь коментар
25.07.2020 06:05 Відповісти
завжди як папа скаже робите чі самі ще трохі думаете?
показати весь коментар
25.07.2020 06:13 Відповісти
Я думаю. Завжди.
Але таких, як я, значно менше в суспільстві. На жаль.
А дурість нав*язується тупою, бездумною і агресивною більшістю.
показати весь коментар
25.07.2020 07:24 Відповісти
noone's perfect)))...
показати весь коментар
25.07.2020 08:31 Відповісти
а як колино чoрне а горло биле?
показати весь коментар
25.07.2020 05:05 Відповісти
Все вышеперечисленное имеет место быть, но и отрицать угрозу со стороны кацапов и китайцев - глупо.
показати весь коментар
25.07.2020 18:57 Відповісти
У Лукашенко было три соперника с внешней крышей. Буржуй Бабарико, колхозник Тихановский и мутный Цепкало. ВСЕХ ТРО​​​​​​​ИХ ДО МАЯ НИКТО НЕ ЗНАЛ. До мая они политикой не занимались, а в мае провозгласили СОЮЗ МЕЧА И ОРАЛА. Вся раскачка улицы в 2020 году - это они. Я офигел, когда увидел, что Ольгино топит за них. С Тихановским понятно. Он приехал из Москвы с бюджетом, при этом неосторожно выложил фото с куратором на фоне ТАСС. Бабарико - это Газпром, тут все ясно. Просто в Труба не верила, что Бацька окажется такой наглый и хлопнет всю их белорусскую контору. Когда Бацька оказался именно такой наглый, Газпром возмущенно заскрипел вентилями. Но тут выяснилось, что за деятельностью его белорусской дочки уже давно следят умные, усталые глаза генерального секретаря Вашингтонского обкома.И ГАЗПРОМ ПРИТУХ. Оставался Цепкало. На него выпустили маленького, но злодроченого турка, который показал видео-кассету с Цепкалой и двумя тёлками без трусов, а потом побежал в суд, требовать с кандидата ДОЛЖОК. Цепкало решил в суд не ходить и свинтил в Москву.
показати весь коментар
25.07.2020 05:18 Відповісти
Реклама бульбоносу зачтена.
показати весь коментар
25.07.2020 09:30 Відповісти
То что кремль с бацькой каши уже не сварит -это давно не одному мне видно.
показати весь коментар
25.07.2020 11:36 Відповісти
А где видосик с теми телками без трусов можно посмотреть? Для друга спрашиваю.
показати весь коментар
25.07.2020 19:00 Відповісти
нашему по барабану - он не верит в разведку.
показати весь коментар
25.07.2020 05:42 Відповісти
Разведка США заявляет об угрозе избирательной инфраструктуре со стороны России, Китая и Ирана - Цензор.НЕТ 1193......
показати весь коментар
25.07.2020 06:09 Відповісти
thank you
показати весь коментар
25.07.2020 06:22 Відповісти
шустрый ты, деда, и предсказуемый не смешной ....
показати весь коментар
25.07.2020 06:31 Відповісти
Вашему ..***** ..!? ..100% ..*ПО ЦИМБАЛАМ * ?
показати весь коментар
25.07.2020 06:10 Відповісти
а от и баран прикацапленый отмекался )))
показати весь коментар
25.07.2020 06:19 Відповісти
картинку запости и не мешай....
показати весь коментар
25.07.2020 06:21 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2020 06:22 Відповісти
всем спасибо за вечер...
показати весь коментар
25.07.2020 06:46 Відповісти
Іран - релігійні фанатики.НР
КНР - червоні комуняки-маоісти.
Кацапстан - споконвічна ракова пухлина на тілі людства.
Що ще не зрозуміло? Це ми і без розвідки знаємо.
показати весь коментар
25.07.2020 07:14 Відповісти
не згоден, в ру - це ті ж самі совєтські пролетарії, безбожники та ледарі
нормальні теж є, але мало
показати весь коментар
25.07.2020 11:15 Відповісти
Что-то разведка США сгущает краски. Ведь так говорил один "вяликий презедент"- "надо лишь посмотреть в глаза х@йла и увидишь там мир".
показати весь коментар
25.07.2020 07:16 Відповісти
Я так думаю:
- Мир отразится в незакритих глазенках дохлого пуки. Других вариантов нет!
показати весь коментар
25.07.2020 07:32 Відповісти
зачем кацапам мешать американам, если те и сами прекрасно ушатывают свою страну...
показати весь коментар
25.07.2020 07:24 Відповісти
И что же, больше не будут Путина печатать на обложке Таймс?
показати весь коментар
25.07.2020 07:30 Відповісти
Обнуляйтер всея Мавзолея и рюсскага Мира попадет в Рай,а они в ад... Сам себя спалил,Андрей Панин,под видом Путлера КГБиста... хреновый ты актер Андрюха....
показати весь коментар
25.07.2020 08:23 Відповісти
Азіяти намагаються насрати всьому світові.
показати весь коментар
25.07.2020 08:26 Відповісти
Та отключите им айфоны
показати весь коментар
25.07.2020 08:28 Відповісти
Все в жизни повторяется , в 20-х годах прошлого века Москва тоже пьіталась "раскачивать" Европу и США , посредством деятельности Коминтерна . Там бьіло финансирование "своей" прессьі , вербовка агентов , пропаганда. Кстати , США установили дипотношения с СССР только после того , как Сталин свернул всю нелегальную деятельность агентов Коминтерна в Штатах.
показати весь коментар
25.07.2020 08:33 Відповісти
Я не поленился и просмотрел внимательно фильмы с участием Андрея Панина,главная особенность его речи,жистикуляцию,привычки и главное походку.Первое что бросается сразу,это паузы в речи и мычание,второе,это прихрамывающая походка,которую изменить по жизни невозможно...,за строение ушных раковин говорить не буду,это что строение рельефа отпечатков пальцев,которые изменить невозможно...
показати весь коментар
25.07.2020 08:36 Відповісти
То есть Вы согласны с Третьяковой о стирилизации потомственных алкоголиков ?😀😀😀
показати весь коментар
25.07.2020 08:51 Відповісти
Нет.Я согласен с блогером Валерой Крымским,который нарыл все об этом болване все что можно и нельзя....
показати весь коментар
25.07.2020 08:56 Відповісти
А если форма ушей сразу выдаёт дебила , а он ещё и размножается? 😀😀😀
показати весь коментар
25.07.2020 08:58 Відповісти
Дебилы наше все,потому и была Перестройка.... с ускорением и гласностью
показати весь коментар
25.07.2020 09:12 Відповісти
"Разведка США заявляет об угрозе избирательной инфраструктуре со стороны России, Китая и Ирана" - если есть угроза избирательной инфраструктуре США со стороны России, то можно представить что Россия сделала с выборами в Украине, поэтому и победил Голобородько и мы так и остались самыми бедными в Европе.
показати весь коментар
25.07.2020 08:43 Відповісти
я вас розчарую, якщо скажу, що Україна ніколи не була найбіднішою в Європі?
показати весь коментар
25.07.2020 12:15 Відповісти
И главный вопрос. почему мать и отец Андрея Панина не были на похоронах сына в марте 2013 г..Ответ простой,он жив...в роли... Путлера ВВ....
показати весь коментар
25.07.2020 08:46 Відповісти
позвони йому, денні...
показати весь коментар
25.07.2020 11:16 Відповісти
Дря Рашки, всё закончится как обычно. Раздачей продовольствия
Розвідка США заявляє про загрозу виборчій інфраструктурі з боку Росії, Китаю та Ірану - Цензор.НЕТ 695
показати весь коментар
25.07.2020 11:24 Відповісти
У Трампа от таких новостей опять диарея.
показати весь коментар
25.07.2020 11:29 Відповісти
В Америці всі проблеми із за чорних, яких туди завезли кацапи в часи работоргівлі, хай їм грець.
показати весь коментар
25.07.2020 12:38 Відповісти
 
 