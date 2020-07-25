У світі новий добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 - 288,4 тис. заражень, 6194 людини померли

У п'ятницю, 24 липня, в світі діагностували рекордні 288 378 заражень коронавірусом, 6194 пацієнти померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сайту Worldometers, а також центру Джона Хопкінса,який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

Так, в США за минулу добу діагностували 77 885 випадків коронавірусу, в Бразилії 58 249, в Індії 48 892, ПАР 13 944, Мексиці 8438 тощо. Нові випадки захворювання виявили в 170 країнах світу.

Зараз у світі за тиждень діагностують понад мільйон нових випадків COVID-19. Раніше кількість підтверджених випадків за тиждень коливалася в межах 500-600 тисяч у травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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