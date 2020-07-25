УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7998 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 232 6

У світі новий добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 - 288,4 тис. заражень, 6194 людини померли

У світі новий добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 - 288,4 тис. заражень, 6194 людини померли

У п'ятницю, 24 липня, в світі діагностували рекордні 288 378 заражень коронавірусом, 6194 пацієнти померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сайту Worldometers, а також центру Джона Хопкінса,який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

Так, в США за минулу добу діагностували 77 885 випадків коронавірусу, в Бразилії 58 249, в Індії 48 892, ПАР 13 944, Мексиці 8438 тощо. Нові випадки захворювання виявили в 170 країнах світу.

Зараз у світі за тиждень діагностують понад мільйон нових випадків COVID-19. Раніше кількість підтверджених випадків за тиждень коливалася в межах 500-600 тисяч у травні і 700-800 тисяч на початку червня.

У світі новий добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 - 288,4 тис. заражень, 6194 людини померли 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Буковині заразилося коронавірусом 63 особи, - ОДА

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здається,у багатьох дурантинофілів з Лахті відпустка..

Де Басаврюк,Стоян ,Силенко...
Чому пропав наш Крисолов ?
Хоч ні..живий ще"австралієць"
і кілька новачків...
Полтава й Тічер що Англійський...
показати весь коментар
25.07.2020 09:21 Відповісти
Українські лікарі паразитують на державному бюджеті, їх розвелось як псів.
показати весь коментар
25.07.2020 09:34 Відповісти
Они пробухивают премию, полученную за повышение ежедневной заболеваемости ковидом в Украине. Теперь они пьют бояру под песню "Этат день мы приближали, как магли..." и закусывают кто зябликами, кто крысами, а кто ягелем...
показати весь коментар
25.07.2020 13:08 Відповісти
Задрали уже пугать. Уже никто в эту хню не верит.
показати весь коментар
25.07.2020 10:14 Відповісти
Врут всё? А в чем именно?
Ты же умный человек.
показати весь коментар
25.07.2020 13:23 Відповісти
Раша,поднажми...
показати весь коментар
25.07.2020 11:28 Відповісти
 
 