Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

За минулу добу, 24 липня, найманці російсько-окупаційних військ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил.

"24 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців у результаті ворожих обстрілів не було", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Старогнатівки противник тричі застосував міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Найманці обстріляли і позиції українських захисників поблизу Гнутового, Лебединського, Пищевика та Широкиного, використавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли зі 120 і 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник відкривав вогонь у бік наших позицій з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї біля Новотошківського і Хутору Вільний.

За даними розвідки, за минулу добу, українські бійці поранили одного найманця.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Втрат за поточну добу серед українських воїнів немає", - додали в штабі.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм неподалік Опитного. Також ворог задіяв гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети поблизу Водяного.