Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС
За минулу добу, 24 липня, найманці російсько-окупаційних військ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил.
"24 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців у результаті ворожих обстрілів не було", - сказано в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Старогнатівки противник тричі застосував міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.
Найманці обстріляли і позиції українських захисників поблизу Гнутового, Лебединського, Пищевика та Широкиного, використавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник відкривав вогонь у бік наших позицій з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї біля Новотошківського і Хутору Вільний.
За даними розвідки, за минулу добу, українські бійці поранили одного найманця.
"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Втрат за поточну добу серед українських воїнів немає", - додали в штабі.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм неподалік Опитного. Також ворог задіяв гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети поблизу Водяного.
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Может и в Раду их введут ?
Візьми соєву канхветку від ЗЕ. Заробив.
У резолюції 34-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН № 140 від 14.12.1979 підкреслюється, що використання найманців - це «загроза міжнародному миру і безпеки і, подібно до вбивства, піратству, геноциду, є всюди злочином проти людства». Відповідно до цього Найманці не користуються заступництвом норм права збройних конфліктів; вони не можуть мати статусу комбатантів або військовополонених, на них не поширюється право притулку. Тобто влада Укараїни є фактично колабораціоніською, вона покладає відповідальність на міфічних найманців, а не на окупаційні війська РФ. Ганьба і журналістам і владі які говрять неправду.
https://www.facebook.com/OksaVla?fref=ufi Оксана Гомон
«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российский военных на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE&fbclid=IwAR1ZFAZ1l8ZRkHV-gHA_5k1_T21Cc51Tkr_OTWtcTbaeic0lekufZOU-L_8 https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE
В 2014 році естафету від совка перейняла Фашистська росія.
Перейняли естафету ті, чиї "отци" та "дєди" віддали своє життя заради Миру у всьому Мирі у Другій Світовій війні!!!
Мільйони загиблих радянських солдат зараз у труні перекидаються від того, на що перетворилася російська федерація і як їхні сини та онуки на росії стали на бік ФАШИЗМА!!!
1941-1945 мільйони росіян віддали своє життя у боротьбі з німецька-фашистськими загарбниками, СМЕРТЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ....... за те, щоб ******* росіянє перетворилися на ФАШИСТІВ?!
ПОЗОР росіянам!!!
росіянін = фашист!!!
російська федерація = фашистська росія!!!
росія не має права проводити Паради Перемоги, бо ******* росія перетворилася на Фашистську Німеччину "образца" 1941 року!!!
Экс-советник президента Украины, блогер Юрий Бирюков пишет на своей странице в Facebook, - Мир - это хорошо. И, если не мир, а хотя бы прекращение огня - это хорошо, а вот погибшие украинские военные - это не просто «плохо», это трагедия. Объявлено прекращение огня. Не стоит даже сомневаться, наши будут его соблюдать, нагонять проверяющих, нагонят контролеров, рапорта, пояснительные, а вот боевики - вряд ли.
Бирюков отмечает, будут ли боевики выполнять условия соглашений - вопрос риторический. Уже проходили этого много раз. Особенно это касается работы снайперов, особенно это касается российских снайперов. Со снайперами можно бороться с помощью специальных подразделений контрснайперской борьбы. Они заточены именно на подавление огня вражеских снайперов, а не привычно-понятную работу линейных снайперов.
Сегодня в 9 утра всем особым тактическим группам контр-снайпинга поступило распоряжение отойти с первой линии обороны, прекратить выполнение боевых задач и сосредоточится на базах.
«Мир - это хорошо! Мир, но не капитуляция», - написал Юрий Бирюков.
Ну, на границе Приднестровья тоже не стреляют...
Зрада наших військових, яка відбудеться сьогодні в 00:00
Максимальне поширення!
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