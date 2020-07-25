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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

За минулу добу, 24 липня, найманці російсько-окупаційних військ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил.

"24 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців у результаті ворожих обстрілів не було", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Старогнатівки противник тричі застосував міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Найманці обстріляли і позиції українських захисників поблизу Гнутового, Лебединського, Пищевика та Широкиного, використавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли зі 120 і 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник відкривав вогонь у бік наших позицій з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї біля Новотошківського і Хутору Вільний.

За даними розвідки, за минулу добу, українські бійці поранили одного найманця.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Втрат за поточну добу серед українських воїнів немає", - додали в штабі.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм неподалік Опитного. Також ворог задіяв гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети поблизу Водяного.

обстріл (29037) найманці рф (2064) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+22
Барига на крові каже шо це не щітаіцца. Та сторона готується до миру.
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25.07.2020 08:31
+15
Партию х#ем на рояли исполняет преЗЕдент Украины Янелох, солист Сивоха. "Я люблю тебя, Россия!"
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25.07.2020 08:41
+13
Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6588
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25.07.2020 08:40
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Барига на крові каже шо це не щітаіцца. Та сторона готується до миру.
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25.07.2020 08:31 Відповісти
ровно така ж мисль і в мене вознікла - та сторона трініруєцця у встановлені режиму ПВ
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25.07.2020 08:56 Відповісти
израиль за поцарапаные автомобили на голандских высотах,бомбил сирию ракетами и вертолетами!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13июля русско фашисты поиздевалися над медиком и солдатами ВСУ,а украина ноль реакции..........................
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25.07.2020 08:38 Відповісти
Не Україна, а миролюбний капітулянт зеленський, який "особисто контролював ситуацію" пожираючи криветки на держдачі. Та генерал хомчак, призначений зеленським головнокомандувачем, через його "видатні" командирські заслуги в Іловайську.
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25.07.2020 09:20 Відповісти
бирюков написал уже . что эта мразь запретила эвакуацию раненого группам спецназа которые готовы были её провести . насколько же этот ублюдок ненавидит страну и её защитников
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25.07.2020 10:40 Відповісти
А ты в курсе что Израиль оккупировали эти высоты? То есть сепары бомбят всу за поцарапаняе автомобили, ты на это намекаешь?
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25.07.2020 10:30 Відповісти
Кому Израиль - сепары, для того, как говорится и кобыла невеста
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25.07.2020 10:48 Відповісти
Нет б...ть оккупанты.
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25.07.2020 10:53 Відповісти
Про сепаров - ты, сам так сравнил, твоей рукой никто не писал, кацапский подпевала
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25.07.2020 12:29 Відповісти
Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6588
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25.07.2020 08:40 Відповісти
И при этом политики типа ЗЕ собираются выборы среди этой мрази делать?

Может и в Раду их введут ?
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25.07.2020 08:41 Відповісти
Для не очень умных сторонников Пети - выборы в 2020 году там не проводятся!
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25.07.2020 08:48 Відповісти
Где ты видел умных сторонников Зеленского, тем более сегодня?
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25.07.2020 09:23 Відповісти
Партию х#ем на рояли исполняет преЗЕдент Украины Янелох, солист Сивоха. "Я люблю тебя, Россия!"
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25.07.2020 08:41 Відповісти
Испорожнился? Молодец, го за рошенкой!
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25.07.2020 08:49 Відповісти
Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7481
Візьми соєву канхветку від ЗЕ. Заробив.
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25.07.2020 08:52 Відповісти
Вам уже и такие выдают, надо же...
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25.07.2020 16:29 Відповісти
Cоєвого скота на нари, а зелю в Ростов.
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25.07.2020 08:53 Відповісти
а тебе в прізідєнти)
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25.07.2020 08:54 Відповісти
Для чого домовлялися про припинення вогню?
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25.07.2020 08:49 Відповісти
чому "9 раз порушували" ? Красівше це назвати: "«та сторона» 9 раз встановлювала режим припинення вогню"
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25.07.2020 08:51 Відповісти
Буцім "та сторона" трініруєця достойно встрєтіть 27 іюля
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25.07.2020 08:53 Відповісти
Найманці російсько окупаціних військ. Це оксіморон. Там не має найманців там регулярні війська РФ. І питання до влади, якщо там найманці чому їх беруть в полон, обмінюють чому РФ, як країна яка наймає цих найманців, надає їм зброю не в трибуналі ООН?
У резолюції 34-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН № 140 від 14.12.1979 підкреслюється, що використання найманців - це «загроза міжнародному миру і безпеки і, подібно до вбивства, піратству, геноциду, є всюди злочином проти людства». Відповідно до цього Найманці не користуються заступництвом норм права збройних конфліктів; вони не можуть мати статусу комбатантів або військовополонених, на них не поширюється право притулку. Тобто влада Укараїни є фактично колабораціоніською, вона покладає відповідальність на міфічних найманців, а не на окупаційні війська РФ. Ганьба і журналістам і владі які говрять неправду.
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25.07.2020 08:52 Відповісти
А как ты будешь европейцам рассказывать про регулярную армию РФ если международная наблюдательная миссия ОБСЕ находящаяся на Донбассе ее там не видим о чем не раз заявляли ее главы?
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25.07.2020 08:59 Відповісти
А ОБСЕ тоже преступники если там наемники, поскольку согласно резолюции ООН № 140 от 14.12.1979 , подчёркивается, что использование Наемников - это «угроза международному миру и безопасности и, подобно убийству, пиратству, геноциду, является повсюду преступлением против человечества». Соответственно этому Наемники не пользуются покровительством норм права вооруженных конфликтов; они не могут иметь статуса комбатантов или военнопленных, Это при такой формулировке ОБСЕ выполняет роль инертной сиделки возле газовой камеры в концлагере. Короче мы утоноли во вранье и власти, и мировых "миротворцев" и оккупантов - всех против всех.
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25.07.2020 09:06 Відповісти
Зачем европейцам рассказывать? Они и так знают,но морозятся. Да и хрен бы с ними. Главное что кацапне не даёт разгуляться США,водя им хером по козлиным мордам.
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25.07.2020 10:09 Відповісти
структурно це армія РФ - зброя, ресурси, організація; але рядовий особовий склад у них в основному із мєсних колаборантів
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25.07.2020 08:59 Відповісти
Офіцерський склад кацапня, а решта тамжінашілюді.
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25.07.2020 09:14 Відповісти
«Найманець» розкривається в ст. 47 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 року. Відповідно до зазначеної статті Найманець - це особа, яка: спеціально завербована на місці або за кордоном для того, щоб брати безпосередню участь у збройному конфлікті; фактично бере безпосередню участь у воєнних діях, керуючись головним чином бажанням одержати особисту вигоду у вигляді матеріальної винагороди від воюючої сторони та: не є ні громадянином сторони, що перебуває в конфлікті, ні особою, яка постійно проживає на території контрольованої такою стороною; не входить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті; не відправлено будь-якою. державою, яка не є такою, що знаходиться в конфлікті стороною, для виконання офіційних обов'язків як представник своїх збройних сил.
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25.07.2020 09:23 Відповісти
Беженец с оккупированного московскими «ихтамнетами» Донбасса рассказал, что в его пгт (поселок городского типа) насчитывающий около ШЕСТЬСОТ дворов, только две семьи не ходили весной 2014 в гараж на Рехферендум. Местные коллаборанты угрожали ночью облить их дома бензином и поджечь.
https://www.facebook.com/OksaVla?fref=ufi Оксана Гомон
«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российский военных на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE&fbclid=IwAR1ZFAZ1l8ZRkHV-gHA_5k1_T21Cc51Tkr_OTWtcTbaeic0lekufZOU-L_8 https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE
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25.07.2020 08:58 Відповісти
Сейчас в опорниках первой линии забрали даже пулеметы, оставили лишь штатное оружие - автомат.. Капитуляция скоро.
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25.07.2020 08:58 Відповісти
Як скоро, вже відбулась у Мінську
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25.07.2020 09:01 Відповісти
от же жжжж.... то хай на першу лінію поставлять не солдат, а штабних генералів з пістолєтами
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25.07.2020 09:01 Відповісти
А може зробити як кацапи і вперед жінок і дітей генералів?
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25.07.2020 09:06 Відповісти
Не будет никакой капитуляции не сцы)) все как было так и останется. Вялотекущий конфликт ещё на долгие годы.
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25.07.2020 09:01 Відповісти
совок - знищував всі народності та нації.
В 2014 році естафету від совка перейняла Фашистська росія.

Перейняли естафету ті, чиї "отци" та "дєди" віддали своє життя заради Миру у всьому Мирі у Другій Світовій війні!!!

Мільйони загиблих радянських солдат зараз у труні перекидаються від того, на що перетворилася російська федерація і як їхні сини та онуки на росії стали на бік ФАШИЗМА!!!

1941-1945 мільйони росіян віддали своє життя у боротьбі з німецька-фашистськими загарбниками, СМЕРТЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ....... за те, щоб ******* росіянє перетворилися на ФАШИСТІВ?!

ПОЗОР росіянам!!!

росіянін = фашист!!!
російська федерація = фашистська росія!!!

росія не має права проводити Паради Перемоги, бо ******* росія перетворилася на Фашистську Німеччину "образца" 1941 року!!!
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25.07.2020 09:02 Відповісти
На юго-западе Москвы дрались армяне и азеры.Конфликт нарастает.
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25.07.2020 09:15 Відповісти
Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 759
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25.07.2020 09:20 Відповісти
С 27.07.2020 начнется настоящее прекращение огня. Вот самое-самое.До этого было не то. Сейчас же и генсек ООН, и Европа, и США - все верят, что это будет железное перемирие. Ведь с кем-с кем, а с Россией всегда можно договорится, как учил Бисмарк, Будапештский меморандум и преподаватели Зеленского в военно-цирковом училище.
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25.07.2020 09:21 Відповісти
25.07.2020.
Экс-советник президента Украины, блогер Юрий Бирюков пишет на своей странице в Facebook, - Мир - это хорошо. И, если не мир, а хотя бы прекращение огня - это хорошо, а вот погибшие украинские военные - это не просто «плохо», это трагедия. Объявлено прекращение огня. Не стоит даже сомневаться, наши будут его соблюдать, нагонять проверяющих, нагонят контролеров, рапорта, пояснительные, а вот боевики - вряд ли.
Бирюков отмечает, будут ли боевики выполнять условия соглашений - вопрос риторический. Уже проходили этого много раз. Особенно это касается работы снайперов, особенно это касается российских снайперов. Со снайперами можно бороться с помощью специальных подразделений контрснайперской борьбы. Они заточены именно на подавление огня вражеских снайперов, а не привычно-понятную работу линейных снайперов.
Сегодня в 9 утра всем особым тактическим группам контр-снайпинга поступило распоряжение отойти с первой линии обороны, прекратить выполнение боевых задач и сосредоточится на базах.
«Мир - это хорошо! Мир, но не капитуляция», - написал Юрий Бирюков.
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25.07.2020 09:27 Відповісти
Хомчака на осину. Тряпка и мразь.
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25.07.2020 10:12 Відповісти
Интересно, из каких соображений выбрали 27-ое для вечного перемирия?
Ну, на границе Приднестровья тоже не стреляют...
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25.07.2020 10:20 Відповісти
Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6361
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25.07.2020 10:27 Відповісти
і знову "порохоботська туга за безнадійно втраченим минулим" )))
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25.07.2020 10:57 Відповісти
ага)именно поэтому зерыги так усыраются от страха от "реванша Пороха" - все боль у тебя впереди ,додик
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25.07.2020 11:08 Відповісти
Орки пострілюють? Та то все херня, головне, щоб наші не стріляли, бо так шмаркля і засцяний з ****** домовились.
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25.07.2020 10:53 Відповісти
ЦЕ ЗАВЖДИ ПРАЦЮЄ !

Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2560
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25.07.2020 10:56 Відповісти
В Україні дві проблеми - русскіє та русскій язик. В Россії також.
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25.07.2020 11:27 Відповісти
https://m.facebook.com/pogrebiskii/?refid=52&notif_t=feedback_reaction_generic&__tn__=C-R Олександр Погребиський

Зрада наших військових, яка відбудеться сьогодні в 00:00
Максимальне поширення!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=309629733418917&id=106277180910961&notif_t=feedback_reaction_generic
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25.07.2020 13:37 Відповісти
 
 