За пів року до реєстру корупціонерів НАЗК потрапили понад дві тисячі осіб
Національне агентство з питань запобігання корупції від початку 2020 року внесло до реєстру корупціонерів 2018 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні НАЗК.
"Так, за перші шість місяців цього року до реєстру внесено 2018 осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", - йдеться в повідомленні.
Як уточнюється, 429 осіб вчинили кримінальні правопорушення, 1532 притягнуті до адміністративної відповідальності; 57 осіб притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
Найчастіше до реєстру потрапляють працівники (колишні працівники) Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) та Національної поліції.
Так, до Реєстру корупціонерів потрапило 102 працівники Державної кримінально-виконавчої служби:
2 працівників притягнуті до кримінальної відповідальності. Обидва – за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. За званнями це рядовий та сержант внутрішньої служби.
99 працівників притягнуто до адміністративної відповідальності за несвоєчасне неподання декларації, 1 працівник притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Йому оголошено догану за несвоєчасне подання декларації.
"175 працівників Національної поліції поповнили списки Реєстру. З них: 12 працівників органів Національної поліції притягнуті до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення. З них: 5 поліцейських за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. З них три сержанти, один лейтенант та один старший лейтенант поліції", - поінформували в НАЗК.
Зазначається, що 7 поліцейських - за зловживання впливом, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи за вплив на ухвалення рішення. З них два старших лейтенанти, три капітани, один майор та один підполковник.
156 працівників органів Національної поліції притягнуто до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації. За несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані притягнутий один поліцейський.
"7 поліцейських притягнуто до дисциплінарної відповідальності. З них: 4 були звільнені за одержання неправомірної вигоди або подарунка; 3 отримали догану за невжиття заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а також вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів; 1 отримав сувору догану за декларування недостовірної інформації", - уточнюється в повідомленні.
Зазначається, що у порівнянні з попереднім роком цьогоріч кількість притягнутих до відповідальності та внесених до реєстру працівників Національної поліції і працівників Державної кримінально-виконавчої служби знизилася на 33% у поліцейських і на 11% у працівників ДКВС.
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Это в клетке обвиняемая волонтер, детский кардиохирург, а это спокойно рядом с адвокатом луцкий террорист , державший в заложниках 20 человек.
Каков поп, таков и приход.