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Новини Боротьба з корупцією
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За пів року до реєстру корупціонерів НАЗК потрапили понад дві тисячі осіб

За пів року до реєстру корупціонерів НАЗК потрапили понад дві тисячі осіб

Національне агентство з питань запобігання корупції від початку 2020 року внесло до реєстру корупціонерів 2018 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні НАЗК.

"Так, за перші шість місяців цього року до реєстру внесено 2018 осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, 429 осіб вчинили кримінальні правопорушення, 1532 притягнуті до адміністративної відповідальності; 57 осіб притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Найчастіше до реєстру потрапляють працівники (колишні працівники) Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) та Національної поліції.

Також читайте: Печерський суд закрив провадження проти Зеленського за неподання ним повідомлення про зміну майнового стану, у зв'язку з його імунітетом

Так, до Реєстру корупціонерів потрапило 102 працівники Державної кримінально-виконавчої служби:

2 працівників притягнуті до кримінальної відповідальності. Обидва – за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. За званнями це рядовий та сержант внутрішньої служби.

99 працівників притягнуто до адміністративної відповідальності за несвоєчасне неподання декларації, 1 працівник притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Йому оголошено догану за несвоєчасне подання декларації.

"175 працівників Національної поліції поповнили списки Реєстру. З них: 12 працівників органів Національної поліції притягнуті до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення. З них:  5 поліцейських за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. З них три сержанти, один лейтенант та один старший лейтенант поліції", - поінформували в НАЗК.

Зазначається, що 7 поліцейських - за зловживання впливом, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи за вплив на ухвалення рішення. З них два старших лейтенанти, три капітани, один майор та один підполковник.

156 працівників органів Національної поліції притягнуто до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації. За несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані притягнутий один поліцейський.

"7 поліцейських притягнуто до дисциплінарної відповідальності. З них: 4 були звільнені за одержання неправомірної вигоди або подарунка; 3 отримали догану за невжиття заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а також вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів; 1 отримав сувору догану за декларування недостовірної інформації", - уточнюється в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК почало перевірку в Держекоінспекції

Зазначається, що у порівнянні з попереднім роком цьогоріч кількість притягнутих до відповідальності та внесених до реєстру працівників Національної поліції і працівників Державної кримінально-виконавчої служби знизилася на 33% у поліцейських і на 11% у працівників ДКВС.

корупція (4702) НАЗК (1694)


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Топ коментарі
+9
Смотри не перепутай !
Это в клетке обвиняемая волонтер, детский кардиохирург, а это спокойно рядом с адвокатом луцкий террорист , державший в заложниках 20 человек.

За пів року до реєстру корупціонерів НАЗК потрапили понад дві тисячі осіб - Цензор.НЕТ 4816 За пів року до реєстру корупціонерів НАЗК потрапили понад дві тисячі осіб - Цензор.НЕТ 9299
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25.07.2020 09:32
+5
Без Зельцмана реестр не полон
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25.07.2020 09:34
+3
Ловля блох, или имитация деятельности.
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25.07.2020 09:06
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А слуг народу перевірили на корупцію?
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25.07.2020 09:00 Відповісти
Цікаво,що за хрєнь,адмінвідповідальність та дисципвідповідальність?? )))
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25.07.2020 09:07 Відповісти
Це обов'язок накрити поляну владі для тих, кого спіймали.
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25.07.2020 09:10 Відповісти
штраф та догана на роботі
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25.07.2020 09:10 Відповісти
545-те кітайське попередження !!!)))
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25.07.2020 09:13 Відповісти
проверили..так проверили, что решили, что первый клоун-коррупционер имеет президентский иммунитет и при декларированных 25 млн имеет право "потерять в уме" 5 млн. 5 лямов туда, 5 - сюда, какая разница... все равно на его обслуживание в сутки тратится больше...
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25.07.2020 09:17 Відповісти
Ганьба за такі покарання хабарників.
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25.07.2020 09:01 Відповісти
Хабарник має сидіти на нарах, незалежно від суми хабаря !!)))
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25.07.2020 09:11 Відповісти
И независимо от занимаемой должности
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25.07.2020 09:19 Відповісти
Не вийде! От Зєля у реєстр чомусь не потрапив. Хоча за законом мав би черезнедекларування доходів. Та й суд відмовив у провадженні щодо нього через імунітет. Тому читати ОЦЕ не має ніякого змісту. То все - звичайна лапша.
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25.07.2020 10:13 Відповісти
Плебсу потрібні хліб та видовища !!!)))
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25.07.2020 10:37 Відповісти
А ще ковбаса за 2,20. Хоча через неможливість отримання такої дешевої ковбаси плебс задовільнять я і просто її обіцянками.
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25.07.2020 10:45 Відповісти
Ковбасу замінить локшина на вуха, 73% лохтарата !!)))
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25.07.2020 10:58 Відповісти
Ловля блох, или имитация деятельности.
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25.07.2020 09:06 Відповісти
Владою, яку ти обрав.
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25.07.2020 09:11 Відповісти
Та що обирав ти взагалі нічого не робила окрім як оббирати країну.
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25.07.2020 09:16 Відповісти
А ця що робить?
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25.07.2020 09:23 Відповісти
Тут нема статті! Тобто ти просто флудиш і не відповідаєш за свої слова. Ми говоримо про сьогоднішню владу і її дії. Що будеш говорити після того, як народ їх вижене геть?
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25.07.2020 09:33 Відповісти
Скольких из них в итоге посадили ?
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25.07.2020 09:07 Відповісти
У владні крісла.
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25.07.2020 09:10 Відповісти
интересно было бы глянуть на реестр коррупционеров, находящихся на нарах
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25.07.2020 09:12 Відповісти
Нуль цілих та йух десятих !!!)))
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25.07.2020 09:14 Відповісти
Наверное "и т.п." самое жесткое наказание
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25.07.2020 09:15 Відповісти
баканов с виллой в испании и фирмой там же не задекларированной есть? А зеленский не уплативший налог за покупку ОВГЗ, не задекларировавший виллу там же в испании?
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25.07.2020 09:21 Відповісти
Смотри не перепутай !
Это в клетке обвиняемая волонтер, детский кардиохирург, а это спокойно рядом с адвокатом луцкий террорист , державший в заложниках 20 человек.

За пів року до реєстру корупціонерів НАЗК потрапили понад дві тисячі осіб - Цензор.НЕТ 4816 За пів року до реєстру корупціонерів НАЗК потрапили понад дві тисячі осіб - Цензор.НЕТ 9299
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25.07.2020 09:32 Відповісти
Думаю, що Виктор Пользователь це подобається!
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25.07.2020 09:34 Відповісти
Ничего не изменилось-НАПК вылавливает только тех,кого "видит" или кого дозволяют...Почему-то львиную долю НАПК делают журналисты.значит,либо полностью нужно менять руководство,либо полностью перезагрузить этот орган.Вот последний случай с "отловленным" журналистами новоназначенцем.главой НБУ Шевченко,дело обстояло точно так "не,вижу.нее хочу знать".А там незадекларированы были 100 миллионов денег и "кольца-браслеты...Что касается "наказаний",то законом НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ административные наказания или штрафы...ЗАКОН ПРЕДУСМОТРЕННА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за фальшивые,недостоверные декларации как способ уклониться от расследования пот возможной колррупции и неплатежам налогов.
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25.07.2020 09:34 Відповісти
Не позорься, еще раз погугли😀
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25.07.2020 09:36 Відповісти
если сам себе плюсы ставишь.то позоришься сам...не тупи.и отвечай по существу если есть что и по фактам.а не тупняк в виде общего "тра-ля-ля"...по теме,задокументированы "правки" в декларации чиновников.которых "высветили" журналисты и последний как раз Шевченко,который "внёс изменения" в декларацию,а это,ПОГУГЛИ САМ, не предусмотрено законом (подаваться должна декларация,соответствующая истинности,всё остальное-нарушение закона)
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25.07.2020 09:51 Відповісти
Без Зельцмана реестр не полон
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25.07.2020 09:34 Відповісти
Ну если зеля...
Каков поп, таков и приход.
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25.07.2020 09:44 Відповісти
спортивна риболовля на каналі "дискавері" ...впіймав ...поцілував ...відпустив ...
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25.07.2020 10:06 Відповісти
НАПК ,ГБР ,САП,НАБУ должны отчитаться сколько денег ушло на их содержание и сколько эти борцы с корупцией вернули в бюджет Украины?
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25.07.2020 10:16 Відповісти
На создании всех этих органов - "борцов с коррупцией" настаивали наши европейские и американские друзья. В обмен на политическую и финансовую поддержку. А вот то что происходило и происходит дальше с этими органами - их особо не интересует. Но это очень должно интересовать нас - граждан Украины. Т.к. если сопоставить сколько стоит государству содержание всех этих НАПК, НАБУ, САП, ГБР и т.п., и сколько они вернули в бюджет коррупционных (украденных) денег, то волосы дыбом встанут от маразма ситуации.
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25.07.2020 10:25 Відповісти
а разве они должны быть в реестре, а не в тюрьме?????
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25.07.2020 10:26 Відповісти
На нари з конфіскатом,всього майна,нажитого непосильною працею !!!)))
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25.07.2020 10:54 Відповісти
Аж цельных две тыщщи! Круто... Если учесть что в стране их 99% на душу населения... Знаете что это напоминает? В эякуляте туева хуча сперматозоидов, а повезет лишь одному. Такое вот соревнование между гандонами и шустряками, не иначе...
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25.07.2020 10:29 Відповісти
Якщо саджати по 10-ку корумпованої гидоти щодня, то за рік якісь позитивні зрушення відчуються !!!))
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25.07.2020 10:42 Відповісти
Та воно так, та головне тут "якщо"...
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25.07.2020 11:04 Відповісти
За пів року до реєстру корупціонерів НАЗК потрапили понад дві тисячі осіб - Цензор.НЕТ 1191
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25.07.2020 12:53 Відповісти
не знаю що там у авакінській мусарні за корупціонери вписані у цю статистику, а от у ДКВС із сотні корупціонерів яких притягнули до адмінвідповідальності напевне 100% це інспектори, що допустили помилки при заповненні декларацій держслужбовця. Оце нам у НАЗК явили самих крутих курупціонерів у країні та заклали їх у статистику. Показали і свою "величезну" роботу по боротьбі з корупцією. Це просто ЗДІПІПЕЦЬ!
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25.07.2020 13:18 Відповісти
Лазареву не забыли туда вписать,и в прокуратуре и у бакашки знают какие сети она крышует от неуплаты есв.
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25.07.2020 14:04 Відповісти
в реестр более двух тысяч, на зону ни одного.
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28.07.2020 09:24 Відповісти
 
 