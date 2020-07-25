В Україні знову близька до рекорду кількість нових випадків COVID-19 - 1106, померли 19 осіб

За минулу добу, 24 липня, в Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусу. 19 осіб померли і 611 - одужали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

Зокрема, найбільше нових випадків виявлено в Рівненській області - 143. У Києві зафіксовано 129 випадків, у Львівській - 114.

Усього від початку епідемії в Україні зафіксовано 63 929 випадків коронавірусу, 1590 смертей і 35 497 видужань.

Зазначимо, цифра 1106 є майже рекордною. Найбільше нових випадків коронавірусу за добу (1 109) було виявлено 26 червня.

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