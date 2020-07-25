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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні знову близька до рекорду кількість нових випадків COVID-19 - 1106, померли 19 осіб

В Україні знову близька до рекорду кількість нових випадків COVID-19 - 1106, померли 19 осіб

За минулу добу, 24 липня, в Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусу. 19 осіб померли і 611 - одужали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

Зокрема, найбільше нових випадків виявлено в Рівненській області - 143. У Києві зафіксовано 129 випадків, у Львівській - 114.

Усього від початку епідемії в Україні зафіксовано 63 929 випадків коронавірусу, 1590 смертей і 35 497 видужань.

В Україні знову близька до рекорду кількість нових випадків COVID-19 - 1106, померли 19 осіб 01

Зазначимо, цифра 1106 є майже рекордною. Найбільше нових випадків коронавірусу за добу (1 109) було виявлено 26 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині за добу 120 нових випадків COVID-19, - ОДА

карантин (18172) РНБО (2293) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Крым был украинским до российской окупации, является окупированным де факто и украинским де юре. Все заключенные за время окупации сделки с недвижимостью и землей не имеют юридической силы - и оспариваются в судах. Россия - незаконное террористическое образование, в основном расположенное на болотах московии и удерживающее членов федерации военно-политическим шантажем...
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25.07.2020 10:08
+11
В Нигерия, 200 миллионов населения, в одном только Лагосе - 21 миллион. Слово "гигиена" переводится как "насмешка белого человека". За "социальную дистанцию" в трущобах - если не убьют сразу, считайте повезло...
По идее, заболеть должно уже около 1 000 000 человек, и от 100 000 до 200 0000 умереть. Нет, 200 тысяч трупов "спрятать" не получится. Как минимум, 20 000 трупов на улицах Лагоса были бы заметны.

Но... приходит такой вирус в Нигерию, а она на 144 месте по ВВП. Блиииин... Большая часть населения живет на 2 доллара в день. Да ну нафиг! (981 заболевший, 31 умерли)

Или Эфиопия, 112 миллионов. Где, собственно, 100 000 трупов? 170 место по ВВП. Аааа... Ну, тогда хватит и 116 больных 3 мертвых.

Да-да-да, там не делают тесты, я в курсе. А разве нельзя умереть без тестов? И что вы будете делать со 100 000 трупов? В Нигерии, на минуточку, 90 000 000 интернет пользователей. У них у всех "батарейки в телефонах сели"? Никто не снял горы валяющихся трупов?

Или, вот, Индонезия, 260 миллионов человек, 130 миллионов имеет интернет, то есть у каждого второго. В Индонезии собирают китайские смартфоны. Роликов индонезийских в инете - море... Ииии? Пффф... 119 место по ВВП. Фу-фу-фу... 7 775 заболевших и 647 умерло. Но, там "продвинутое" правительство, поэтому они "опасаются вспышки" и "ждут пика после Рамадана", ага.

То ли дело - Бангладеш. 170 миллионов, самая большая в мире плотность населения - 1087 человек на квадратный километр (для справки, плотность населения в Украине - 70 человек на квадратный километр) Ну, тут уж точно 200 тысяч трупов!!! Будут вереницами плыть по Брахмапутре и Гангу. Что? 147 место во ВВП? Да идите вы лесом, со своей Бангладеш! 😞 Вот вам 4186 больных и 127 мертвых и хватит вам.

Ну, хоть Индия, а? 23502 заболевших 722 умерших, правда на 1 370 629 000 населения (один и три миллиарда). Патамушта 145 место по ВВП!

Великий и ужасный вирус не ходит по бедным странам! Он слишком воспитанный и интеллигентный, только к богатым заходит... ?

Семен Бахтиаров (с)
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25.07.2020 09:57
+11
Не звезди, на ИВЛ под наркозом лежат, то тебя не просветили. Чей Крым?
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25.07.2020 10:03
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google: вред кофе
Результатов: примерно 10 900 000 (0,58 сек.)

google: вред хлеба
Результатов: примерно 14 100 000 (0,60 сек.)

google: вред сала
Результатов: примерно 1 110 000 (0,66 сек.)

google: вред салата из помидоров и огурцов
Результатов: примерно 1 690 000 (0,59 сек.)
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25.07.2020 11:09 Відповісти
не пи.. ди,якщо не знаєш..

маска "пропускає" 0.7 часток з вірусом..Якщо вона на незараженому..

якщо вона і на інфікованому,і на здоровому -то 0.015...
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25.07.2020 10:12 Відповісти
Ти, значить, знаєш краще як спеціалісти.
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25.07.2020 10:18 Відповісти
ні.. це власне були такі цифри..НАукові..
враховуючи все-таки капельний шлях розповсюдження...
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25.07.2020 10:21 Відповісти
Вірус власне і передається крапельним в основному. Після того як тут майже погасили епідемію, вона починає знову набирати обороти в регіонах з високою вологістю повітря на Атлантичному побережжі (особливо півн. заході). Значить вірус хорошо себе почуває при підвищеній вологості.
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25.07.2020 10:29 Відповісти
Вопрос-почему на зонах и кичах при антисанитарии и массовом скоплении зечар нет заражения ?
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25.07.2020 10:38 Відповісти
Тому що вони ізольовані від народу, не їздять в автобусах, трамваях, не ходять в магазини і на базари ... і поки хтось не занесе заразу, її там не буде.
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25.07.2020 10:43 Відповісти
Яка в дупу ізоляція ? Ти там був ? А те що там багато зеків возять по тихому по шарашках та фермам пахати та хто має бабло то гуляє як душа накаже і шльондр привозять і випускають на волю погулять по цілим місяцям.
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25.07.2020 11:03 Відповісти
Я там не був, але бачу що ти обізнаний.
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25.07.2020 14:16 Відповісти
Потому что им не платят за каждого зараженного ,,коронавирусом,,
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25.07.2020 18:54 Відповісти
Яка маска, кацапе, саморобна чи за 5 грн, як наші носять?
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25.07.2020 10:31 Відповісти
А от чего толк ? Конкретно,пожалуйста.
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25.07.2020 10:13 Відповісти
"В Украине снова близкое к рекордному количество новых случаев COVID-19 - 1106" - в понедельники будет меньше.

15.06 - 31810 - новых 656
16.06 - 32476 - новых 666
17.06 - 33234 - новых 758
18.06 - 34063 - новых 829
19.06 - 34984 - новых 921
20.06 - 35825 - новых 841
21.06 - 36560 - новых 735
22.06 - 37241 - новых 681 v - Пн
23.06 - 38074 - новых 833
24.06 - 39014 - новых 940
25.06 - 40008 - новых 994
26.06 - 41117 - новых 1109
27.06 - 42065 - новых 948
28.06 - 42982 - новых 917
29.06 - 43628 - новых 646 v - Пн
30.06 - 44334 - новых 706
01.07 - 44998 - новых 664
02.07 - 45887 - новых 889
03.07 - 46763 - новых 876
04.07 - 47677 - новых 914
05.07 - 48500 - новых 823
06.07 - 49043 - новых 543 v - Пн
07.07 - 49607 - новых 564
08.07 - 50414 - новых 807
09.07 - 51224 - новых 810
10.07 - 52043 - новых 819
11.07 - 52843 - новых 800
12.07 - 53521 - новых 678
13.07 - 54133 - новых 612 v - Пн
14.07 - 54771 - новых 638
15.07 - 55607 - новых 836
16.07 - 56455 - новых 848
17.07 - 57264 - новых 809
18.07 - 58111 - новых 847
19.07 - 58842 - новых 731
20.07 - 59493 - новых 651 v - Пн
21.07 - 60166 - новых 673
22.07 - 60995 - новых 829
23.07 - 61851 - новых 856
24.07 - 62823 - новых 972
25.07 - 63929 - новых 1106
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25.07.2020 10:02 Відповісти
в понеділок буде менше,і це доводить дурантинофілам,що Ковід це фігня ?
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25.07.2020 10:04 Відповісти
Вам уже отвечали:на выходные часть лабораторий отдыхает.
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25.07.2020 10:10 Відповісти
ясно что рекорд, формально не захотели перешагнуть
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25.07.2020 18:04 Відповісти
А братья-поляки взяли и насрали на короновирус и дружно провели президентские выборы с рекордной явкой избирателей на участки! Еще Польска не згинела! Украина - тоже!
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25.07.2020 10:05 Відповісти
В Україні знову близька до рекорду кількість нових випадків COVID-19 - 1106, померли 19 осіб - Цензор.НЕТ 8573
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25.07.2020 10:08 Відповісти
А ще у Польщі було дозволено голосування поштою.
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25.07.2020 10:09 Відповісти
У нас в этом случае проголосует 90%.
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25.07.2020 10:13 Відповісти
А для чого тоді "діджиталізація",якщо не можливо через смартфон проголосувати у час карантину ?Необхідно добавити до Додатку "дія" добавити лише функцію "верифікації".. наприклад,введенням паролю,котрий надсилається у день голосування на вказану виборцем поштову скриньку. ну а кандидатів пронумерувати. )

Не бачу проблеми.
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25.07.2020 10:24 Відповісти
Ну и к чему эти все твои рассуждения в отношении выборов польского президента? Кто хочет - тот делает и даже бубонная чума, холера, черная оспа с сибирской язвой ему не помешают! А вот наша высшая власть хочет отменить просто местные выборы, ссылаясь на какой-то вирус гриппа! Что, потенциальные избиратели уже мрут, как мухи от дихлофоса?
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25.07.2020 10:34 Відповісти
Звісно, де тобі побачити?
Коломойському ж не захочеться домалювати 90% клоуну щоб залишитись у кормушці?
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25.07.2020 17:01 Відповісти
думаю ближче до 100%
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25.07.2020 10:37 Відповісти
при 52 млн населення проголосує 51
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25.07.2020 17:02 Відповісти
причем не миллион а просто, 51. человек.

***** ну нет уже давным давно 52 миллионов.. НЭ-ТУ
42 - еще поверю. Но никак не 52.
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25.07.2020 19:29 Відповісти
Звідки така впевненість? В Києві будується купа житла яке не продається, чи продається але кому? Може мордовцям які потім будуть голосувати за клоунів, опзжопців чи вже напряму за свій улюблений мордор?
Може по документах нас знов 52 млн, 10 з яких досі не відвідало "свої" квартири зате справно "голосують" на виборах?
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26.07.2020 22:30 Відповісти
По поводу голосов - вспомнилась история на выборах в думской. Как там 200 человек голосовало с пропиской на одной квартире

По поводу населения:

По данным Государственной службы статистики Украины, оценочная численность наличного населения Украины на 1 января 2020 года (без учёта Крыма и Севастополя) составила 41 902 416 человек, что на 250,8 тыс. человек меньше аналогичного показателя предыдущего года.

Можно конечно возразить и сказать, мол статистика врёт.
Ок. Если учитывать тренды
1. Потеря Крыма
2. Потеря еще двух областей

То те люди, которые уезжают думают так. Если моя страна не может обеспечить мне безопасность - то нахера мне эта страна? И едут куда-нить в Россию, Польшу, Чехию. Опять таки выбор куда ехать обуславливается наличием либо отсутствием серного вещества.

Второй критерий сваливаемости из страны - это нищенские зарплаты. Все еще.
Люди не умирают, они просто валят.

Кому, скажи мне, интересно жить в стране в которой 45% ****** выбирают ЗЕкретина который страну возвращает в дерьмо (Россию)???
Причем этим ******* даже если доказательства показать - они орут "выфсеврете".
Жить рядом с клиническими ЗЕ-кретинами очень сложно и это пожалуй тренд на 2020 год - 2022 года.
А тут еще и веет ветром что можем еще 4 области потерять.

Сумарно - картина по областям - говно. Зарплаты - давно говно. Безопасности нет. И рядом еще клинические идиоты которые орут (цитата с моей прошлой работы): Зеленский классный, просто у него команда херовая.
На вопрос - а кто выбирал команду? он так и не ответил.

Занавес.
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27.07.2020 08:28 Відповісти
Из "утешных" новостей, пока только одна - падает летальность. Вот здесь куча статистики, каждый может анализировать сам. https://www.worldometers.info/coronavirus/
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25.07.2020 10:07 Відповісти
И так предстоящих лет двадцать....
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25.07.2020 10:13 Відповісти
Не надо каркать. Никакие эпидемии в наших краях столько не длились.
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25.07.2020 10:16 Відповісти
ще рік .
До винайдення ефективної вакцини.(оскільки частина населення-припустимо третина перехворіє),то на Україну буде достатньо закупити 10 млн доз.(все йде до того,що це будуть німецькі @Pfizer)
(хтось категорично відмовиться,комусь буде протипоказано -головне прищепити медиків і "соціально активні категорії"...
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25.07.2020 10:28 Відповісти
через год тут будут руские гопники с автоматами бегать и пилить все на метал
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25.07.2020 11:06 Відповісти
Э/то если иммунитет сохраняется дольше трёх месяцев...
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25.07.2020 11:39 Відповісти
Первак,первак и еще раз первак а именно из картофеля излечит все хвори и вирусы. Только для азиатов и евреев он опасен .
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25.07.2020 10:20 Відповісти
і сало свиней,вирощених в екологічно чистих районах Вінничини ..))))
сало з дніпропетровщини чи харківщини -НЕ ДОПОМОЖУТЬ !!
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25.07.2020 10:30 Відповісти
Я з Чеміровець....У на сало та первак екологічно чисті....
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25.07.2020 10:50 Відповісти
Живу коло озера а щоб не брехати то є у нас памятник САУ-152 мм.....А ще товтри та ліси аж до Камянець- Подільська. І первак кращий в Україні. Медовуха в діда Павла то шедевр з кисленьким огірочком политим медом свіжим.
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25.07.2020 10:53 Відповісти
Жму лапу,нам допicди цей ковiд,нахйого...Чернiвцi...
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25.07.2020 20:37 Відповісти
Позавчера в 10 миллионном Израиле было 2000, но министр здравоохранения заявил, что введение карантина было идиотизмом надо получать коллективный иммунитет.
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25.07.2020 10:15 Відповісти
Як ольгінські суки ************ будь-які новини...
вони що,надіються,що їх ...уйню приймуть "на віру" ?


Минздрав Израиля видит ориентир: названо условие тотального карантина10 июля 2020
12:35
В Україні знову близька до рекорду кількість нових випадків COVID-19 - 1106, померли 19 осіб - Цензор.НЕТ 8285Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн. Тотальный карантин в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции Covid-19 вернётся в Израиль, если число суточных заражений достигнет 2000. Об этом, как стало известно сегодня, 10 июля, заявил министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн в ходе закрытого заседания в своём ведомстве.
https://eadaily.com/ru/news/2020/07/10/minzdrav-izrailya-vidit-orientir-nazvano-uslovie-totalnogo-karantina В Україні знову близька до рекорду кількість нових випадків COVID-19 - 1106, померли 19 осіб - Цензор.НЕТ 432В Україні знову близька до рекорду кількість нових випадків COVID-19 - 1106, померли 19 осіб - Цензор.НЕТ 432
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25.07.2020 10:34 Відповісти
Сам ты Ольгинская ****.
Побыло пару дней под 2000 и пошло на спад.
Вчера уже 500.
А сидеть в бункере будешь вместе со своим фуйлом, если тебя туда пустят.
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25.07.2020 10:38 Відповісти
Вчора 1493. https://www.worldometers.info/coronavirus/
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25.07.2020 11:00 Відповісти
лише ольгінські суки "розганяють" лозунг -"заражайся Україно весело ,і здохни" !або "догонім і пєрєгонім расию! "
особливо з цим старалася ще перед Паскою московська кагебешна секта РПЦ..
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25.07.2020 11:07 Відповісти
https://www.9tv.co.il/newscategory/corona
КОРОНАВИРУС Израиль перешагнул "красную черту", за которой находится режим тотального карантина: каждый двенадцатый - с коронавирусом

23 ИЮЛЯ 2020


Третий день кряду в Израиле фиксируют антирекорды: вчера выявлено 2032 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее это цифра равнялась 2022. Таковы данные штаба по борьбе с коронавирусом.
За сутки на 22 человека выросло количество пациентов с диагнозом "коронавирус", чье состояние здоровья оценивается как тяжелое. Всего же насчитывается 295 таких пациентов.
Также зафиксирован антирекорд в соотношении сделанных тестов к количеству новых случаев инфицирования - 8,3%. Иными словами, вирус подтверждается у каждого двенадцатого тестируемого.
Ранее министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что в случае увеличения количества новых инфицированных за сутки до 2000 человек, в стране будет введен режим тотального карантина.
Эксперты считают, что введение такого режима нереально: это нанесет сокрушительный удар по экономике и вызовет всплеск социального недовольства в обществе.
Свидетельством того, что власти не намерены претворять в жизнь план "2000", является назначение профессора Рони Гимзо куратором национальной программы борьбы с коронавирусом. Он считается противником введения режима тотального карантина и готов прибегнуть к такому варианту только в том случае, если будут исчерпаны все другие возможности.
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25.07.2020 11:12 Відповісти
Закупить китайские ПЦР-тесты для Израиля - тоже идиотизм.
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25.07.2020 10:39 Відповісти
Получается, если продолжать не соблюдать карантин, то через месяц будет как у нас - по 160. хотя этим цифрам не особо все верят, но и особо не напрягаются.
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25.07.2020 10:29 Відповісти
не буде..

найбільш"соціально активні" вже перехворіли..
якісь 10 відсотків "колективного імунітету" в Україні.. тому очікується плавний ріст заражених в Україні..до білоруських цифр...
Це вже трохи менш критино,ніж на початках епідемії..
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25.07.2020 10:36 Відповісти
який ти "добрий".....А коли помирає від стенокардії і всі на тебе забили грипом.....??? Ти просто ....л...х..нема слів даже назвати тебе.
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25.07.2020 10:34 Відповісти
Если волка боятся то в лес не ходи. Трепла много слишком а сами то наши живущие на киевском олимпе полубоги че то не слишком боятся"китайца " и гуляют да отдыхают,тусуются как синок Сабакова и масок не носят. Это народ в стойле хорошо держать а то что от туберкульоза умирают каждый день много народа а в зонах и кичах туб косит сотнями в день а где тогда "китаец" в массовом скоплении зеков ?
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25.07.2020 10:36 Відповісти
Ковід, звичайно, то біда і то серйозна. Але наші "найвеличніші лідери", очевидно. роблять все, щоб відмінити місцеві вибори. Ну а простий нарід їм в тому успішно допомагає, похеривши все - і маску, і дистанцію. і гігієну. І, головне, волаючи, що ковід, то все брехня. Правда, до тих пір, поки кожному з них по тім`ячку не довбане. Але то таке, то у нас звичайна річ. Наш нарід поки голову в кров не розіб`є, не повірить і не отямиться.
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25.07.2020 10:49 Відповісти
Профілактика перваком-це святе. 60-градусний вбиває любий вірус. Я до магазину іду то сотку приймаю а потім вдома мию руки та пику і гайда ще сотку....
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25.07.2020 10:57 Відповісти
шо ти чешеш гел??? Ну припустим ти лох інфікований тоді далі твої дії і тих хто про це ванял,,, Тебе просто пашлют ой ізолюют як непотріб. Якщо є бабки дадуть вітамінку, а якщо нема то кардик і то бістро. Усьок напугане.
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25.07.2020 11:44 Відповісти
Вирусолог: Борьба за полное уничтожение какого-либо вируса может иметь тяжелые последствия

https://www.youtube.com/watch?v=Rpe32eOsjuY
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25.07.2020 10:50 Відповісти
В Україні знову близька до рекорду кількість нових випадків COVID-19 - 1106, померли 19 осіб - Цензор.НЕТ 1417
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25.07.2020 10:59 Відповісти
бейбі -бокси -давно відома фінансова афера Гройсмана-реви..
до речі.за рахунок не держави,а місцевих бюджетів...
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25.07.2020 11:04 Відповісти
по кількості заражуваних в день Україна обігнала Японію і Туреччину...


ДУРАНТИНОФІЛИ,НАДО ПОДНАЖАТЬ !!!


наступні "орієнтири"- Франція,Ізраїль...
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25.07.2020 11:02 Відповісти
США і Кацапстан .....
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25.07.2020 11:05 Відповісти
і Бразилія.

не вийде..
Це "недосяжні вершини" Президентів-Дурантинофілів..
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25.07.2020 11:08 Відповісти
если верить нашей статистике то мы чуть не лидеры за последнии дни по количевству впереди только сша бразилия индия в мордоре и то не повышается 5800 на 140 млн и с огромным количевством тестом у нас наверное какой то особый вирус и не нужно втирать что мы не послушные все также открыто давно в сша росии преполненые без дистанции пляжи в маями и сочи а в помещении охрана и все в масках 95% в транспорте также во всяком случаи в Киеве где также установлен рекорд несмотря на масочный режим в помещениях метро
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25.07.2020 11:04 Відповісти
Кацап - самолайкер, вали отсюда, побируха.
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25.07.2020 11:51 Відповісти
Пока не распилят все бабки какие выделили на вирус нас никто никуда не примет Европа на замке с такими темпами!!!Судя по ложной статистике мы вымираем от короны!!
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25.07.2020 11:17 Відповісти
Угу, за 6 месяцев идиотизма умерло меньше, чем умирает за один день от других болезней.
Зато, развалена экономика, закрыты предприятия, на конец года ожидается 20% безработных.
Мендель под разными никами эту хирню оправдывает.
Скорее бы родила наследника гидранту и занялась подгузниками.
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25.07.2020 11:23 Відповісти
Не гидранту а кенгуранту, инициализация после выборов, называлась кенгурацией.
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25.07.2020 11:47 Відповісти
Пора закривати цю тему. Кому поплохєло - нехай звертається до шпиталю й лікується. Крапка. Харе гнати пургу й парити людям мозки. Виявилося, що ковЬІд - паперовий тигр.
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25.07.2020 13:13 Відповісти
Ща забацаю сценарий "Назад в будущее ковида",подкину Кингу...
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25.07.2020 11:19 Відповісти
Это уже "плато".. та нет.. это "заплато"
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25.07.2020 11:33 Відповісти
Ну так не пойму они нас за дебилов держат что ли, ну эти пугальщики вирусом..элементарная математика наверно класс 3й 19/1106*100=1,71% . Смертность 1,71% это меньше чем от обычного гриппа...Так кто затеял весь этот бред, цирк и брехню с этим корона псевдо вирусом?? Хватит уже врать мерзавцы, нет никакого страшного вируса.
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25.07.2020 11:48 Відповісти
Якщо такий розумний то підкажи чому американці заборонили служити в армії всім перехворілим до кінця життя.
Поки тебе вірус не трахне, не заспокоїшся.
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25.07.2020 12:07 Відповісти
Тому, що на гамериканців вплинули такі ж перелякані, як і ти.
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25.07.2020 13:18 Відповісти
Ага, всі там перелякані в Гамериці.
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25.07.2020 14:00 Відповісти
. Смертность 1,71% это меньше чем от обычного гриппа.



1.так ніхто не рахує.

Infection Fatality Rate (IFR) = Deaths / Cases = 23,430 / 1,694,781 = 1.4% (1.4% of people infected with SARS-CoV-2 have a fatal outcome, while 98.6% recover).

2.відвертий пі..ьож.. зараз смертність від грипу 0.1.


В Україні знову близька до рекорду кількість нових випадків COVID-19 - 1106, померли 19 осіб - Цензор.НЕТ 2688


3.
Львівська область і далі борсається у коронавірусній повені, яка накрила регіон у травні-червні цього року: потік людей, які звертаються до лікарів із підозрою на коронавірусну інфекцію ніяк не зменшується - за минулу добу звернулося 253 особи, із них ушпиталено 114 осіб, 139 скеровано на самоізоляцію - такі дані https://loda.gov.ua/news?id=52728 подає прес-служба Львівської обласної державної адміністрації .
За минулу добу діагноз «COVID-19» лабораторно підтверджений у 114 пацієнтів. Від коронавірусу та пов'язаних із ним ускладнень протягом минулої доби померло шестеро пацієнтів (в тому числі один у ЛОІКЛ). За минулу добу https://varta.com.ua/news/lviv/1214858 не зафіксовано жодного випадку одужання від коронавірусу серед мешканців Львівської області .
Таким чином, станом на ранок 25 липня 2020 року на Львівщині від початку епідемії інфікувалися вірусом SARS-COV-2 уже 8702 особи (+ 114 за минулу добу), померло від коронавірусу і пов'язаних із ним ускладнень - 227 осіб (+ 6), лабораторно підтверджено одужання у 1919 мешканців Львівщини ( + 0). Таким чином, кількість «активних» пацієнтів із коронавірусом складає 6556 осіб (+108 за минулу добу), тобто офіційно продовжує хворіти понад три чверті від усіх інфікованих коронавірусом на Львівщині.
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25.07.2020 21:20 Відповісти
Пока не научимся нанимать и увольнять владу по договору то эти вирусы, кризисы,транши нас будут преследовать до пследнего нашего вздоха.Отрицательный отбор уже произошел. Владу геть!
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25.07.2020 12:09 Відповісти
Ну і сенс в тому карантині? Хай люди хворіють собі на здоров'я) До речі це справедливий і вірний вираз. А то носяться з цією короною як дурень зі ступою. Масочний режим тільки для осіб старше 65, от і все. До речі, а де зникли всі інші хвороби? Таке враження що крім корони люди більше нічим не хворіють.
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25.07.2020 12:16 Відповісти
https://censor.net/user/473397 До речі, а де зникли всі інші хвороби?
Настрашились вірусу і заховались до кінця пандемії, потім знову повилазять. Вірус був придуманий для того щоб всі інші хвороби втекли. Не знав?
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25.07.2020 13:59 Відповісти
Если на Ху.Не будет легче?ВЫ дол...*** не думаете что люди терпеть эту хрень долго не будут?
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25.07.2020 20:48 Відповісти
и все из за идиотов которые ходят без маски, смеясь что это все придумали...дебилы пля
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25.07.2020 21:49 Відповісти
Ничего, деньги на борьбу закончились, скоро статистика на спад пойдет.
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26.07.2020 08:33 Відповісти
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