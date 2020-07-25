У двох областях на заході України очікується підйом рівня води в річках до 1 метра, - ДСНС
На заході України, а саме у Львівській та Івано-Франківській областях, очікується підйом рівня води в річках до 1 метра.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Підвищення рівня води в річках очікується протягом трьох днів.
За даними Укргідрометцентру, ввечерi 25 липня та впродовж 26 - 27 липня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1,0м над рiвнями.
При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.
Топ коментарі
+1 амфаш
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+1 Ozirius Shewu
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+1 Владимир #467749
показати весь коментар25.07.2020 11:46 Посилання
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О темпера, о морес!
Сотни тысяч лет в Карпатах не было дождей, и вот теперь!
Впрочем, сто тысяч лет в Карпатах деревья на горах росли....
14-ти ЗЕПЕДах,на предстоящий подьем,стань в ожидаемую точку,не выше 1м,жди и не сцы,с головой не накроет,ты выше,зато это будет уже не видос,это будет ПРЯМОЙ ЭФИР!Креативненькая фишка,не?
А у екскурсовода взагалі зебілізм головного мозку...