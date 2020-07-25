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Новини
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У двох областях на заході України очікується підйом рівня води в річках до 1 метра, - ДСНС

У двох областях на заході України очікується підйом рівня води в річках до 1 метра, - ДСНС

На заході України, а саме у Львівській та Івано-Франківській областях, очікується підйом рівня води в річках до 1 метра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Підвищення рівня води в річках очікується протягом трьох днів.

За даними Укргідрометцентру,  ввечерi 25 липня та впродовж 26 - 27 липня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1,0м над рiвнями.

При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Також читайте: Через дощі очікується підвищення рівнів води в річках, - ДСНС

дощі (108) паводок (233) Івано-Франківська область (956) Львівська область (2459)


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Топ коментарі
+1
О ужас!
О темпера, о морес!
Сотни тысяч лет в Карпатах не было дождей, и вот теперь!
Впрочем, сто тысяч лет в Карпатах деревья на горах росли....
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25.07.2020 10:38
+1
Нічого страшного. .Для того і пеньки влада забезпечила кожному маленькому українцю щоб можна на них перечекати повінь, або дупою сісти і подумати над системою виборів і призначення чиноників. .
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25.07.2020 11:04
+1
Був там в далёкому 1998...!!!
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25.07.2020 11:46
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О ужас!
О темпера, о морес!
Сотни тысяч лет в Карпатах не было дождей, и вот теперь!
Впрочем, сто тысяч лет в Карпатах деревья на горах росли....
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25.07.2020 10:38 Відповісти
зеля,хоть ща не очкуй, бегом на
14-ти ЗЕПЕДах,на предстоящий подьем,стань в ожидаемую точку,не выше 1м,жди и не сцы,с головой не накроет,ты выше,зато это будет уже не видос,это будет ПРЯМОЙ ЭФИР!Креативненькая фишка,не?
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25.07.2020 10:57 Відповісти
Нічого страшного. .Для того і пеньки влада забезпечила кожному маленькому українцю щоб можна на них перечекати повінь, або дупою сісти і подумати над системою виборів і призначення чиноників. .
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25.07.2020 11:04 Відповісти
Сьогодні тільки приїхав з Франковщини. Був на Говерлі...
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25.07.2020 11:36 Відповісти
Був там в далёкому 1998...!!!
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25.07.2020 11:46 Відповісти
занесли чи самі та ніжками? Місцевим про Франковщину не насмілились розказати?
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25.07.2020 13:07 Відповісти
На гелікоптері прилетів.
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25.07.2020 13:58 Відповісти
бендерів налякались?
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25.07.2020 14:22 Відповісти
Та я вас благаю.... Не бачив я там кого лякатись. Тим паче бендерів...
А у екскурсовода взагалі зебілізм головного мозку...
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25.07.2020 14:51 Відповісти
добре, що порозумілись, але з Луцькими та Франковськими областями, треба боротись. Та й стаття про Дністер, що геть до Говерли ні до чого.
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25.07.2020 15:00 Відповісти
 
 