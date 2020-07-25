У двох областях на заході України очікується підйом рівня води в річках до 1 метра, - ДСНС

На заході України, а саме у Львівській та Івано-Франківській областях, очікується підйом рівня води в річках до 1 метра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Підвищення рівня води в річках очікується протягом трьох днів.

За даними Укргідрометцентру, ввечерi 25 липня та впродовж 26 - 27 липня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1,0м над рiвнями.

При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

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