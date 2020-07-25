У Києві за добу COVID-19 підтвердили у 129 осіб, 81 житель столиці видужав
У Києві кількість хворих на коронавірусну хворобу збільшилася на 129 осіб, 81 житель столиці видужав, госпіталізовано 19 пацієнтів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Віталій Кличко на сторінці в фейсбуці.
"Друзі! Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу ще на 129 людей.
На сьогодні в столиці вже 7525 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Серед тих, хто захворіли:
- 68 жінок, віком від 21 до 77 років. Та 4 дівчинки від одного року до 17.
- 53 чоловіки, віком від 21 до 68 рокiв. І четверо хлопчиків від 6 до 15 років.
Захворіли, зокрема, і двоє медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу одужала 81 людина. Всього коронавірус подолали 2748 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 22. У Солом’янському – 18. Та в Печерському і Голосіївському – по 16 випадків", - підсумував Кличко.
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