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Новини Коронавірус і карантин
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Австрія внесла Україну в "червоний" список і обмежує в'їзд на свою територію

З понеділка, 27 липня, Австрія вирішила обмежити в'їзд на свою територію для жителів 32 країн, в тому числі для громадян України, через ситуаціїю з поширенням коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про у фейсбуці повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

"На жаль, з 27 липня Австрія обмежує в’їзд на свою територію для громадян 32 країн, де ситуація з пандемією не поліпшується. Україна у цьому списку. Оскільки авіасполучення і не було, це погана новина насамперед для тих, хто в‘їжджає в Австрію машиною. Відтепер цей канал працює тільки на транзит.
Українці, які в’їжджають з іншої країни шенгенського простору і які не були останні 14 днів в Україні та інших країнах ризику, мають пред’явити PCR-тест і піти на 10-денний карантин (з підтвердженням місця його проведення). Українці, які мають дозвіл на проживання в Австрії. мають пред’явити негативний тест, не давніший, ніж 72 години.
Те саме стосується сезонних робітників, медичного персоналу, дипломатів або якщо громадянина чи громадянку України чекає в Австрії чоловік або дружина, чи якщо вони прямують в Австрію на весілля або похорон. В такому разі PCR-тест обов’язковий, але в‘їжджати можна", - написав Щерба.

Також серед країн, які в австрійському "червоному списку" - США, Швеція, Португалія, Болгарія, Румунія, РФ, Молдова, Білорусь тощо.

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Австрія (974) карантин (18172) Щерба Олександр (61) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Зелень уже окончательно угрохала безвиз
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25.07.2020 12:30
+5
ЗЕпредатели в угоду Путину решили отменить безвизовый режим с Евросоюзом ? Записывают ВСЕХ больных пневмониями, простудами в пациентов с COVID-19 , и хоп ,Украина в "красном списке ".
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25.07.2020 12:34
+2
так держать, товарищи отдыхающие и клаберы Украины!
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25.07.2020 12:18
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тест, не давшее, чем 72 часа - албанцы чертовы...
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25.07.2020 12:18 Відповісти
підлога вареника
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25.07.2020 12:20 Відповісти
або ліва чи права губа)))
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25.07.2020 13:08 Відповісти
Австрія внесла Україну в "червоний" список і обмежує в'їзд на свою територію - Цензор.НЕТ 7293
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25.07.2020 12:59 Відповісти
так держать, товарищи отдыхающие и клаберы Украины!
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25.07.2020 12:18 Відповісти
зеленые мастера спорта по ковиду покраснели...
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25.07.2020 12:21 Відповісти
Зато в Турцию украинцы летают свободно отдыхать
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25.07.2020 12:22 Відповісти
Какой ужоссс!!! И как же теперь наши депутаты и чиновники к своим семьям попадут?
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25.07.2020 12:22 Відповісти
деревенщина, что за керню ты несёшь? австрия - одно из самых приятных мест отдыха, украинцев там всегда была масса!
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25.07.2020 14:53 Відповісти
Зелень уже окончательно угрохала безвиз
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25.07.2020 12:30 Відповісти
это все проделки австрийского генштаба
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25.07.2020 13:48 Відповісти
Так это" зеленые" вас заставляют ходить без масок , потому что кацапня разносит , что вируса нет ? Или вам дибилам тяжело натянуть маску в магазине и других закрытых помещениях ?Многие , такие как я не могут приехать в Украину в отпуск , потому что по приезду должен сидеть на карантине 2 недели в Украине ( Португалия тоже в красной зоне , и ни каких "зеленых" здесь нет ) и по возвращению тоже отсидеть 2 недели . Получается" супер отпуск " , сплошной карантин . Так кто виноват ?"Зеленные" ? Или сами же,дибилы , что вас в Европу не пускают ?
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25.07.2020 18:12 Відповісти
ЗЕпредатели в угоду Путину решили отменить безвизовый режим с Евросоюзом ? Записывают ВСЕХ больных пневмониями, простудами в пациентов с COVID-19 , и хоп ,Украина в "красном списке ".
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25.07.2020 12:34 Відповісти
Оце тебе штирить
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25.07.2020 12:38 Відповісти
так так и есть! по поседним достоверным данным, во всей Запорожской области, за последние 2 месяца, больных ковидом-19 найдено 0 штук! это при том, что искали даже среди бомжей и наркоманов!
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25.07.2020 14:55 Відповісти
есть подозрение, что зелёные специально разгоняют панику, чтобы подготовить почву под ограничение, в случае необходимости, массовых мероприятий
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25.07.2020 14:56 Відповісти
На мільйон населення в Австрії більше хворих.В нас померлих мало.Хіба ще хтось не зрозумів,що тут пачками не будуть помирати?
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25.07.2020 12:46 Відповісти
Дебилы выбирают дебилов - круговорот дебилов в природе.
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25.07.2020 13:13 Відповісти
а чем в єто время занятьі умньіе ?
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25.07.2020 15:18 Відповісти
"красный" министр украинского МОЗа сделал Украину настолько "красной",что безвиз со странами ЕС "покраснел"
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25.07.2020 14:10 Відповісти
то, може б фірташа вже відпустили ?
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25.07.2020 15:15 Відповісти
І жодної статистики,стосовно хворих українців, в тій же Австрі,
бургерам краще перебздіти, а наші дебіли, за гуманітарні подачки, скоро половину України зробить хворими, за то китайцям у всьому світі раді..
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25.07.2020 15:56 Відповісти
закономірне рішення..
при наплювательському відношення України до карантинних заходів...

трішки радує те,що в раші ситуація гірше.

Повна карта країн,що відкривають авіасполучення з рашею 1 серпня :
Австрія внесла Україну в "червоний" список і обмежує в'їзд на свою територію - Цензор.НЕТ 6187

Великобританія, Туреччина та Танзанія.
Зрозуміло, чому в Британію - російські еліти давно не були вдома і заскучили за затишними лондонськими вулицями.
Зрозуміло, чому в Туреччину - російські "посполиті" дуже хочуть "на морюшко", а Сочі та Крим - не гумові і дорогі.

Але чому Танзанія?
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25.07.2020 17:01 Відповісти
Австрія внесла Україну в "червоний" список і обмежує в'їзд на свою територію - Цензор.НЕТ 6439

23.07.2020, 11:46

Нове вогнище COVID-19 у Польщі: усі захворілі - українці



Нове вогнище коронавірусу викрили в господарстві, яке розташоване в гміні Суш (Вармінсько- Мазурське воєводство), неподалік міста Ілава.
Як пoвідoмляє https://www.yavp.pl/uk Yavp.pl з пoсиланням на https://niezalezna.pl/342117-ukraincy-zakazeni-koronawirusem-pracowali-pod-ilawa?fbclid=IwAR3EE1gGCq-Vn9W6T7Tixm7cdjEnLe_VNATyoBzyZHf4xn4DCjJp6Clc4VY niezalezna.pl , усі захворілі - це громадяни України, які приїхали на роботу в господарство.

Минулої середи вірус COVID-19 викрили одразу в 17 осіб, що стало рекордом добового приросту для воєводства взагалі. На коронавірус захворіло 3 молоді дівчини, 4 хлопця, 6 жінок та 2 чоловіки середнього віку, а також 2 жінки старшого віку.

Кількома днями раніше COVID-19 підтвердили ще в 2-х українців, які працювали і проживали на території цього ж господарства. Загалом там працює понад 100 громадян України, які приїхали на сезонну роботу в різні періоди.

Т
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25.07.2020 21:41 Відповісти
 
 