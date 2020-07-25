Австрія внесла Україну в "червоний" список і обмежує в'їзд на свою територію

З понеділка, 27 липня, Австрія вирішила обмежити в'їзд на свою територію для жителів 32 країн, в тому числі для громадян України, через ситуаціїю з поширенням коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про у фейсбуці повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

"На жаль, з 27 липня Австрія обмежує в’їзд на свою територію для громадян 32 країн, де ситуація з пандемією не поліпшується. Україна у цьому списку. Оскільки авіасполучення і не було, це погана новина насамперед для тих, хто в‘їжджає в Австрію машиною. Відтепер цей канал працює тільки на транзит.

Українці, які в’їжджають з іншої країни шенгенського простору і які не були останні 14 днів в Україні та інших країнах ризику, мають пред’явити PCR-тест і піти на 10-денний карантин (з підтвердженням місця його проведення). Українці, які мають дозвіл на проживання в Австрії. мають пред’явити негативний тест, не давніший, ніж 72 години.

Те саме стосується сезонних робітників, медичного персоналу, дипломатів або якщо громадянина чи громадянку України чекає в Австрії чоловік або дружина, чи якщо вони прямують в Австрію на весілля або похорон. В такому разі PCR-тест обов’язковий, але в‘їжджати можна", - написав Щерба.

Також серед країн, які в австрійському "червоному списку" - США, Швеція, Португалія, Болгарія, Румунія, РФ, Молдова, Білорусь тощо.

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