Австрія внесла Україну в "червоний" список і обмежує в'їзд на свою територію
З понеділка, 27 липня, Австрія вирішила обмежити в'їзд на свою територію для жителів 32 країн, в тому числі для громадян України, через ситуаціїю з поширенням коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про у фейсбуці повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.
"На жаль, з 27 липня Австрія обмежує в’їзд на свою територію для громадян 32 країн, де ситуація з пандемією не поліпшується. Україна у цьому списку. Оскільки авіасполучення і не було, це погана новина насамперед для тих, хто в‘їжджає в Австрію машиною. Відтепер цей канал працює тільки на транзит.
Українці, які в’їжджають з іншої країни шенгенського простору і які не були останні 14 днів в Україні та інших країнах ризику, мають пред’явити PCR-тест і піти на 10-денний карантин (з підтвердженням місця його проведення). Українці, які мають дозвіл на проживання в Австрії. мають пред’явити негативний тест, не давніший, ніж 72 години.
Те саме стосується сезонних робітників, медичного персоналу, дипломатів або якщо громадянина чи громадянку України чекає в Австрії чоловік або дружина, чи якщо вони прямують в Австрію на весілля або похорон. В такому разі PCR-тест обов’язковий, але в‘їжджати можна", - написав Щерба.
Також серед країн, які в австрійському "червоному списку" - США, Швеція, Португалія, Болгарія, Румунія, РФ, Молдова, Білорусь тощо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бургерам краще перебздіти, а наші дебіли, за гуманітарні подачки, скоро половину України зробить хворими, за то китайцям у всьому світі раді..
при наплювательському відношення України до карантинних заходів...
трішки радує те,що в раші ситуація гірше.
Повна карта країн,що відкривають авіасполучення з рашею 1 серпня :
Великобританія, Туреччина та Танзанія.
Зрозуміло, чому в Британію - російські еліти давно не були вдома і заскучили за затишними лондонськими вулицями.
Зрозуміло, чому в Туреччину - російські "посполиті" дуже хочуть "на морюшко", а Сочі та Крим - не гумові і дорогі.
Але чому Танзанія?
23.07.2020, 11:46
Нове вогнище COVID-19 у Польщі: усі захворілі - українці
Нове вогнище коронавірусу викрили в господарстві, яке розташоване в гміні Суш (Вармінсько- Мазурське воєводство), неподалік міста Ілава.
Як пoвідoмляє https://www.yavp.pl/uk Yavp.pl з пoсиланням на https://niezalezna.pl/342117-ukraincy-zakazeni-koronawirusem-pracowali-pod-ilawa?fbclid=IwAR3EE1gGCq-Vn9W6T7Tixm7cdjEnLe_VNATyoBzyZHf4xn4DCjJp6Clc4VY niezalezna.pl , усі захворілі - це громадяни України, які приїхали на роботу в господарство.
Минулої середи вірус COVID-19 викрили одразу в 17 осіб, що стало рекордом добового приросту для воєводства взагалі. На коронавірус захворіло 3 молоді дівчини, 4 хлопця, 6 жінок та 2 чоловіки середнього віку, а також 2 жінки старшого віку.
Кількома днями раніше COVID-19 підтвердили ще в 2-х українців, які працювали і проживали на території цього ж господарства. Загалом там працює понад 100 громадян України, які приїхали на сезонну роботу в різні періоди.
Т