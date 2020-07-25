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Новини Коронавирус и карантин
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За неделю количество активных больных COVID-19 в Украине возросло на 364 человека, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

За неделю количество активных больных COVID-19 в Украине возросло на 364 человека, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

По итогам недели (18.07 - 24.07) количество активных больных COVID-19 в Украине возросло на 364 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

За неделю количество активных больных COVID-19 в Украине возросло на 364 человека, - ЦОЗ 01

В течение недели (18.07 - 24.07) зафиксировано:

▪️ 5 818 новых случаев;
▪️ 4 618 людей, выздоровели;
▪️ 105 смертей от осложнений, вызванных COVID-19;

Больше всего активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире новый суточный антирекорд заболеваемости COVID-19 - 288,4 тыс. заражений, 6194 человека умерли

Проведено 73 820 ПЦР-исследований.

Автор: 

карантин (18172) ЦОЗ (264) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Люди будьте відповідальними, дотримуйтесь карантину. Так ви обережете не тільки себе, але і інших людей від зараження.
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25.07.2020 12:46 Відповісти
 
 