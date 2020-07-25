За півтора року українські воїни отримали 1,9 млн грн за знищення 76 одиниць ворожої військової техніки, - Генштаб ЗСУ

Від початку 2019 українські воїни вже отримали близько 1,9 млн грн за 76 одиниць знищеної військової техніки російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"За період 2019-20 років збройні формування Російської Федерації зазнали численних втрат у БПЛА, армійських вантажівках, гарматах, мінометах тощо.

Від початку 2019-го, станом на липень поточного року, загальна сума виплаченої винагороди за знищення техніки склала майже 1,9 мільйони гривень.

Крім того, за успішне виконання бойових завдань протягом 2019-20 років військовослужбовцям виплачено винагороду у сумі 6,3 мільйони гривень (з них 2,5 млн у 2020 році). За участь у бойових діях за цей же період - 34,1 мільйони гривень (з них 12,9 млн у 2020 році").

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Довідково:

Винагорода за знищену (захоплену) техніку розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від особистого внеску.

Винагорода за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) розподіляється між військовослужбовцями, які виконували завдання, залежно від особистого внеску та періоду участі у виконанні завдання. Виплачується на військову частину.