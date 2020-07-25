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Новини Агресія Росії проти України
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За півтора року українські воїни отримали 1,9 млн грн за знищення 76 одиниць ворожої військової техніки, - Генштаб ЗСУ

За півтора року українські воїни отримали 1,9 млн грн за знищення 76 одиниць ворожої військової техніки, - Генштаб ЗСУ

Від початку 2019 українські воїни вже отримали близько 1,9 млн грн за 76 одиниць знищеної військової техніки російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"За період 2019-20 років збройні формування Російської Федерації зазнали численних втрат у БПЛА, армійських вантажівках, гарматах, мінометах тощо.
Від початку 2019-го, станом на липень поточного року, загальна сума виплаченої винагороди за знищення техніки склала майже 1,9 мільйони гривень.
Крім того, за успішне виконання бойових завдань протягом 2019-20 років військовослужбовцям виплачено винагороду у сумі 6,3 мільйони гривень (з них 2,5 млн у 2020 році). За участь у бойових діях за цей же період - 34,1 мільйони гривень (з них 12,9 млн у 2020 році").

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Довідково:
Винагорода за знищену (захоплену) техніку розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від особистого внеску.
Винагорода за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) розподіляється між військовослужбовцями, які виконували завдання, залежно від особистого внеску та періоду участі у виконанні завдання. Виплачується на військову частину.

армія (3777) Генштаб ЗС (6746) Донбас (22357) ЗСУ (7648) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
это наверное штабные и паркетные получили...ибо они ж главные уничтожители...
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25.07.2020 12:56
+5
и опять какая-то белиберда...
то просто стрелять перестали... то за пол года миллионы списали на поощрение за уничтожение вражеской техники...
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25.07.2020 13:11
+5
А в это время их презедент совершенно нечаянно забывает внести в декларацию очень много миллионов - совпадение - не думаю - тоже настрелял на фронте.
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25.07.2020 13:23
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Тепер їм виплачуватимуть за знищення власної?(((Як же я ненавиджу цю владу.
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25.07.2020 12:44 Відповісти
Теперь все будут наслаждаться миром, разоружением , хабами на границе с Лугандоном , чтобы им было удобнее с фашистами жить и голым окладом
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25.07.2020 12:51 Відповісти
"За период 2019-20 годов вооруженные формирования Российской Федерации имеют многочисленные потери БПЛА, армейских грузовиков, орудий, минометов и т.п." -- Бріхня, Зілєнскій же запрітіл стрілять!Источник:https://censor.net/n3210112
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25.07.2020 12:56 Відповісти
это наверное штабные и паркетные получили...ибо они ж главные уничтожители...
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25.07.2020 12:56 Відповісти
Включая полгода при Порохе.
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25.07.2020 13:03 Відповісти
Маловато будет...
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25.07.2020 13:09 Відповісти
и опять какая-то белиберда...
то просто стрелять перестали... то за пол года миллионы списали на поощрение за уничтожение вражеской техники...
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25.07.2020 13:11 Відповісти
ну за 2020 год - 2.5 миллиона.
это 50 танков или 20 самолетов уничтожили значит.
по 2 танка в неделю бьют.
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25.07.2020 13:21 Відповісти
Сложно оценить тот героизм и самоотверженность наших воинов - героев на передовой, которые не смотря на предательские запреты отвечать врагу на его обстрелы , на его минные ловушки, на его диверсии, героически выдерживают натиск путинской орды, позволяя нам жить мирной жизнью, многим позволяя отдыхать и развлекаться, путешествовать и атаковать курорты....Наши воины "выгребают" за всех нас, за президента - уклониста и предателя, за зелёную кодлу мародёров и коллаборантов и "слуг путена" ..... Подвиг наших воинов неоценим.... Мы все в вечном долгу у них....Как спится нашему президенту и командованию ВСУ после соучастия в убийстве нашего героя, 4 дня умиравшего от ран в серой зоне, без малейших попыток его спасти? Этот смертный грех сложно будет искупить....Если это возможно, вообще.....
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25.07.2020 13:11 Відповісти
"многим позволяя отдыхать и развлекаться, путешествовать и атаковать курорты" ну да. у мнигих украинских гнид, как сказал петлюра, есть лишние деньги, которые они не волонтерам отдают а в барах и на курортах пробухивают...
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25.07.2020 13:30 Відповісти
А в это время их презедент совершенно нечаянно забывает внести в декларацию очень много миллионов - совпадение - не думаю - тоже настрелял на фронте.
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25.07.2020 13:23 Відповісти
Усьо пропало,зрада кругом.Зеля останавись.
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25.07.2020 13:32 Відповісти
Яка ще зєля ? Шмаркля !
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25.07.2020 15:44 Відповісти
Шмаркля вже ніхто, після того як на виборах пролетіла. Нині Зеля головний.
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25.07.2020 18:39 Відповісти
25.07.2020, 12:47
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина ВС РФhttps://www.kommersant.ru/doc/4432630?utm_source=smi2_agr# https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4432630&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4432630&imageUrl=https%3A%2F%2Fim.kommersant.ru%2FSocialPics%2F4432630_26_0_1508349882&title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&description=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4432630&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4432630%0A%D0%9F%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции. Как сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов, в акции принимало участие три бронемашины. Акция «Керченский десант "Дорога мужества"» была посвященна Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Но из-за течения и бокового ветра одна из БРДМ-2 затонула, эвакуированный экипаж не пострадал.
«После прохождения отрезка примерно в пять километров автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это наложился фактор сильного бокового ветра, о котором мы не были предупреждены. Ветер оказался сильнее, чем мы ожидали. Таким образом, вода начала поступать в БРДМ-2»,
По его словам, помпы не справились с потоком воды, БРДМ-2 спасти не удалось. Угрозы разлива топлива нет. Две другие бронемашины по требованию МЧС вернулись на точку старта в Тамань.
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25.07.2020 13:38 Відповісти
Генерали отримали 1.8млн грн, а рядовий склад- 100к на всіх.
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25.07.2020 14:07 Відповісти
если разделить то это копейки
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25.07.2020 14:22 Відповісти
НЄ ВЄРЮ! Адже Зеленський наказав не стріляти, так стверджують свідки несвятого Петра.Невже вони брешуть?
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25.07.2020 18:38 Відповісти
При этом по иформации Д.Жвании президент Порошенко за эти 5 лет обогатился на 4,5 млрд. баксов - чувствуете разницу в доходах?
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25.07.2020 22:47 Відповісти
Роскажіть краще як ви зараз роззброюєте хлопців, щоби вони не могли більше знищувати ворожу техніку, а їх зможуть вбивати...
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26.07.2020 00:24 Відповісти
 
 