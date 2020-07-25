Золотовалютний резерв України близький до максимуму, який був у 2012 році, - радник президента Устенко
Золотовалютний резерв України наразі близький до максимального рівня, який був за останнє десятиліття, - в 2012 році.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив в ефірі одного з телеканалів.
"Золотовалютний резерв країни нині є на рівні $28,5 млрд. Підписано угоди з ЄС, що означає, що найближчим часом ми з вами зможемо отримати програму макрофінансової допомоги в EUR1,2 млрд - це $1,5 млрд. "Зрада", про яку говорили попередники, про те, що МВФ більше ніколи не дасть грошей - також не виправдалася. $2 млрд було отримано вчора на зовнішніх ринках, тому золотовалютні резерви будуть досить швидко поповнені й підуть за позначку в $30 млрд. До слова, теперішній рівень - це рівень, аналогічний тому максимальному рівню, який був за останнє фактично десятиліття - у 2012 році. Нині ми є на рівні 2012 року", - сказав він.
Устенко зазначив, що, представляючи нового главу Національного банку України Кирила Шевченка, президент Володимир Зеленський чітко сказав про те, що сподівається і впевнений у незалежності НБУ. "Потім додав - незалежності від усіх, що більш ніж позитивно сприймалося всіма ринковими гравцями", - зазначив він.
Радник глави держави нагадав, що новий глава Нацбанку вже провів телефонні переговори з представниками МВФ та європейських інституцій, а 24 липня президент Зеленський мав більш ніж позитивну телефонну розмову з представниками ЄБРР, які заявили, що вони захоплені швидкістю реформування української економіки.
"Також знакова додаткова подія, яка була цього тижня, - це розміщення наших європейських облігацій. Вони були розміщені на $2 млрд. Фактично замістили ті старі борги, які були зроблені раніше попереднім урядом, на довгий і дешевший. Економія для нас, а це майже мільярд гривень на рік, - ось це розміщення. Тому це позитивний крок, який намагався зірвати своєю заявою колишній глава Національного банку країни (Яків Смолій. - Ред.)", - наголосив він.
Устенко зазначив, що після подібних заяв про нібито політичний тиск очікувано збільшилася волатильність курсу гривні.
"У них (попереднього глави НБУ. - Ред.) була проблема з комунікаціями - це правда, але точно не було проблем, пов'язаних із політичним тиском. І це вкрай погано, коли глава монетарної влади заявляє такі речі. І огидніше виглядали лише кроки, які виходили з Лондона від колишньої глави Національного банку пані Гонтаревої, яка фактично в журналі Central Banking писала пасквілі стосовно реформ, стосовно України, стосовно тиску. Загалом, усе, що було, - це був потік огидної інформації. Ринок відреагував на це вкрай негативно. Відреагував украй негативно - волатильність збільшилася", - пояснив він.
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шмигаль вже розуміє шо йому дупа..
Если осенью этот баланс нарушится,то будет дефолт.Потому 15 % не захотят кормить 85%,словами Ведмедева ...ДЕНЕГ нет просто....сейчас... ..вы держитесь там...
На конец 2019 года отношение гос долга к ввп 50,3%,и это лучший показатель с 2014
https://index.minfin.com.ua/economy/index/industrial/
Вот вам сайт ,делайте выводы,что ,куда и как ускоряется.
Доречі, я вважаю його досить талановитим майстром.
вон зебилы сами во всём сознались :
"Доходность по ОВГЗ в то время зашкаливала и доходила по 30%, при отсутствии какого-либо риска. Как можно было такое допустить? Безосновательно отобрали деньги через курс у промышленников, у аграриев, не пополнили резервы, когда могли пополнить", - рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко..."
Аууууууу, ЛОХииииииии!
Вы думаете, что после года офигенно наглого ВРАНЬЯ, вам вдруг скажут правду?
Госрезерв мыши доедают, маски-шмаски все распродают, облигации-гривны печатают, производство падает, кредиты кредитами закрывают, корона-кризис на гончаров-кризис наслаивается, .......
И... ВДРУГ!... рекордный ЗВР?!!!
Всі гроші що дає нам запад тупо зливаються у кремлівський общак
https://censor.net/comments/locate/3210113/019214d1-706e-72**-bde1-1e1aa27d47a0
Но , видно, не судьба ... большинство само добровольно захотело выживать «каг в моладасти» в начале 90-х при кравчуке...
"Сегодня, 17 января 2019 года, курс доллара по версии НБУ - 28,00 гривен/доллар.
Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,82 гривен за доллар, продажи - 28,20 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка: 28,00 гривен/доллар, продажа - 28,06 гривен/долларов" 2018 г доллар ниже 27,8 не опускался.
***! Всё время сравнивали с 1913-м.
В 1913-м, ракетных крейсеров "0", а в 1980 - есть! ПАбеда!
В 1913-м, тракторов нет, а в 1984-м - дохера! Опять пАбеда!
Что ни сравнивали, везде пАбеда!
Потом додумались сравнивать добычу торфа в США и самом совке. И тут удивительная пабеда, по очкам. И похер что, америкосам насрать было на торф, у них АЭС.
Ну т.д.
Эти членограи, додумались сравнивать с ... 2012-м годом. Так сравнивайте с совком или на худой конец, опять с 1913-м.
Эпический физдец.
"Официальные международные резервы Украины на 30 июня 2020 (млн. долл. США
1.Активы в иностранной валюте 27083,43 94.98%
a. Ценные (туалетные!) бумаги 21 914,71 76.85%
b. Валюта и депозиты 5168,72 18.13%
2.Резервная позиция в МВФ 0,33 0.00%
3.СПЗ 1,47 0.01%
4 . Монетарное золото 1429,97 5.01%
Резервные активы (всего) : 28515,20 100.00%."
Так шо зебилы есть вам чем сраку на кройняк подтерать ! радуйтесь дальше ....
Свадьба вице-премьер министра Резникова и ведущей ICTV Юлии Зорий.
Оба очень приятные.
Поздравляю
2020: ЗВР 28,5 млрд дол, госдолг 48,5 млрд. дол. Итого: минус 20,0 млрд. дол.
Тут и экспертом не нужно быть, чтобы увидеть, что за прошедшие 7 лет Украина стала должна на 6 млрд. дол. больше. ЗВР увеличиваются исключительно за счет наращивания госдолга, который когда-то придется отдавать.
Добре, що народ поьроху перестає вестись на побєдниє гасла і намагається дістатись суті
От дані з сайту Мінфіну про співідношення ЗВР та державного боргу, яке й характеризує стан фінансів країни. А не просто абсолютні цифри окремо. Дані приведені на початок кожного року.