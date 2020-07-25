Золотовалютний резерв України близький до максимуму, який був у 2012 році, - радник президента Устенко

Золотовалютний резерв України наразі близький до максимального рівня, який був за останнє десятиліття, - в 2012 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив в ефірі одного з телеканалів.

"Золотовалютний резерв країни нині є на рівні $28,5 млрд. Підписано угоди з ЄС, що означає, що найближчим часом ми з вами зможемо отримати програму макрофінансової допомоги в EUR1,2 млрд - це $1,5 млрд. "Зрада", про яку говорили попередники, про те, що МВФ більше ніколи не дасть грошей - також не виправдалася. $2 млрд було отримано вчора на зовнішніх ринках, тому золотовалютні резерви будуть досить швидко поповнені й підуть за позначку в $30 млрд. До слова, теперішній рівень - це рівень, аналогічний тому максимальному рівню, який був за останнє фактично десятиліття - у 2012 році. Нині ми є на рівні 2012 року", - сказав він.

Устенко зазначив, що, представляючи нового главу Національного банку України Кирила Шевченка, президент Володимир Зеленський чітко сказав про те, що сподівається і впевнений у незалежності НБУ. "Потім додав - незалежності від усіх, що більш ніж позитивно сприймалося всіма ринковими гравцями", - зазначив він.

Радник глави держави нагадав, що новий глава Нацбанку вже провів телефонні переговори з представниками МВФ та європейських інституцій, а 24 липня президент Зеленський мав більш ніж позитивну телефонну розмову з представниками ЄБРР, які заявили, що вони захоплені швидкістю реформування української економіки.

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"Також знакова додаткова подія, яка була цього тижня, - це розміщення наших європейських облігацій. Вони були розміщені на $2 млрд. Фактично замістили ті старі борги, які були зроблені раніше попереднім урядом, на довгий і дешевший. Економія для нас, а це майже мільярд гривень на рік, - ось це розміщення. Тому це позитивний крок, який намагався зірвати своєю заявою колишній глава Національного банку країни (Яків Смолій. - Ред.)", - наголосив він.

Устенко зазначив, що після подібних заяв про нібито політичний тиск очікувано збільшилася волатильність курсу гривні.

"У них (попереднього глави НБУ. - Ред.) була проблема з комунікаціями - це правда, але точно не було проблем, пов'язаних із політичним тиском. І це вкрай погано, коли глава монетарної влади заявляє такі речі. І огидніше виглядали лише кроки, які виходили з Лондона від колишньої глави Національного банку пані Гонтаревої, яка фактично в журналі Central Banking писала пасквілі стосовно реформ, стосовно України, стосовно тиску. Загалом, усе, що було, - це був потік огидної інформації. Ринок відреагував на це вкрай негативно. Відреагував украй негативно - волатильність збільшилася", - пояснив він.