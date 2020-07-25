У Києві на Печерську по ногах студентів-іноземців стріляв незнайомець, - МВС. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановлюють обставини вогнепального поранення двох студентів-іноземців в Печерському районі Києва вночі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Сьогодні вночі о 2:30 до поліції Києва надійшло повідомлення лікаря, що до медичного закладу звернулося двоє іноземців з вогнепальними пораненнями нижніх кінцівок.

Під час відпрацювання цієї інформації поліцейські встановили, що потерпілі зазнали поранення о 21:30 на вул. Коновальця, що в Печерському районі столиці. Під час конфлікту невідомий кілька разів із вогнепальної зброї вистрілив у бік чоловіків, в результаті чого двоє 20-річних студентів мають незначні поранення ніг. Згодом вони самостійно звернулися до лікарняного закладу.

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Проте один з них відмовився від надання йому медичної допомоги. Від написання будь-яких офіційних заяв потерпілі також відмовилися.

На місці вчинення злочину поліцейські провели низку першочергових слідчих дій. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини скоєного та осіб, причетних до цього.

Зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Печерського управління поліції відкрито два кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)".

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