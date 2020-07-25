УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8788 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
7 866 24

У Києві на Печерську по ногах студентів-іноземців стріляв незнайомець, - МВС. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановлюють обставини вогнепального поранення двох студентів-іноземців в Печерському районі Києва вночі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

У Києві на Печерську по ногах студентів-іноземців стріляв незнайомець, - МВС 01

"Сьогодні вночі о 2:30 до поліції Києва надійшло повідомлення лікаря, що до медичного закладу звернулося двоє іноземців з вогнепальними пораненнями нижніх кінцівок.
Під час  відпрацювання цієї інформації поліцейські встановили, що потерпілі зазнали поранення о 21:30 на вул. Коновальця, що в Печерському районі столиці. Під час конфлікту невідомий кілька разів із вогнепальної зброї вистрілив у бік чоловіків, в результаті чого двоє 20-річних студентів мають незначні поранення ніг. Згодом вони самостійно звернулися до лікарняного закладу.

У Києві на Печерську по ногах студентів-іноземців стріляв незнайомець, - МВС 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пенсіонер стріляв у поліцейських із пневматичного пістолета, його можуть посадити на 2 роки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Печерську по ногах студентів-іноземців стріляв незнайомець, - МВС 03

Проте один з них відмовився від надання йому медичної допомоги. Від написання будь-яких офіційних заяв потерпілі також відмовилися.

У Києві на Печерську по ногах студентів-іноземців стріляв незнайомець, - МВС 04

На місці вчинення злочину поліцейські провели низку першочергових слідчих дій. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини скоєного та осіб, причетних до цього.
Зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Печерського управління поліції відкрито два кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Костянтинівці підліток, намагаючись захистити свого батька, застрелив чоловіка і поранив ще одного, - поліція. ФОТОрепортаж

Київ (19638) Нацполіція (15264) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) стрілянина (1793)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Смотри не перепутай! Это в клетке обвиняемая волонтер, детский кардиохирург, а это спокойно рядом с адвокатом луцкий террорист , державший в заложниках 20 человек.В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД - Цензор.НЕТ 7649В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД - Цензор.НЕТ 3064
показати весь коментар
25.07.2020 13:17
+12
В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД - Цензор.НЕТ 418
показати весь коментар
25.07.2020 13:18
+7
Переконаний, що самооборона: один проти двох; стріляв по ногах. Якби не ствол мужика би скалічили і обісцяли.
показати весь коментар
25.07.2020 14:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а на шестерке полиция и криминалисты приехали?
показати весь коментар
25.07.2020 13:16 Відповісти
Смотри не перепутай! Это в клетке обвиняемая волонтер, детский кардиохирург, а это спокойно рядом с адвокатом луцкий террорист , державший в заложниках 20 человек.В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД - Цензор.НЕТ 7649В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД - Цензор.НЕТ 3064
показати весь коментар
25.07.2020 13:17 Відповісти
Земрази...
показати весь коментар
25.07.2020 13:18 Відповісти
Якаийсь свідок янєлохМінє42 кидає у спам.... не хочуть зебили правду чути.
показати весь коментар
25.07.2020 14:25 Відповісти
В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД - Цензор.НЕТ 418
показати весь коментар
25.07.2020 13:18 Відповісти
З Одеського зоопарку тікають слуги кремля - гамадріли 🤣
показати весь коментар
25.07.2020 13:36 Відповісти
Пашинский ?
показати весь коментар
25.07.2020 13:19 Відповісти
а что за иностранные ))) с аткудава? ))))
иностранные бывают разные... иногда борзые (ну раз заяву писать не стали - значит за дело поучили?
показати весь коментар
25.07.2020 13:22 Відповісти
азеры, пардон, жители солнечного Бакы)
показати весь коментар
25.07.2020 13:24 Відповісти
Сам ты, пардон, хохол.
показати весь коментар
25.07.2020 19:19 Відповісти
Такі от вони............ нинішні реалії життя на Україні.
показати весь коментар
25.07.2020 13:24 Відповісти
На Україні не знаю, а В України не так все й погано.
показати весь коментар
25.07.2020 13:48 Відповісти
Краще ніж на рашкє й то добре.
показати весь коментар
25.07.2020 14:22 Відповісти
Ой лихо то яке куме!Так,а шо такое куме сталося?
-Не змогли вимовити слово Паляниця мабуть.
-Вон воно як!А я подумал,батько розлютився,що ВНО не здали.
-Та може и так!Будьмо куме.Нехай одужують.
В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения ног, - МВД - Цензор.НЕТ 1585
показати весь коментар
25.07.2020 13:52 Відповісти
Переконаний, що самооборона: один проти двох; стріляв по ногах. Якби не ствол мужика би скалічили і обісцяли.
показати весь коментар
25.07.2020 14:18 Відповісти
А чого ж гадаєш заяву не писали.
показати весь коментар
25.07.2020 14:21 Відповісти
99% іноземні студенти доє#алися й отримали, тому й заяву не пишуть. А якої країни іноземці??? Дєті гор чи кацUPи ?
показати весь коментар
25.07.2020 14:20 Відповісти
Цікаво, як нарадникові вдалося навіть вночі розпізнати у них іноземців?
показати весь коментар
25.07.2020 14:24 Відповісти
Иностранные студенты должны разъехаться по своим странам.Сессии закончились в конце июня.Шалтай -болтай.
показати весь коментар
25.07.2020 15:17 Відповісти
А как, если границы закрыты?!
показати весь коментар
25.07.2020 19:18 Відповісти
https://censor.net/news/3210114/v_kieve_na_pecherske_dvoe_studentovinostrantsev_poluchili_ognestrelnye_raneniya_nog_mvd_fotoreportaj
сл. богу, что не жопп
показати весь коментар
25.07.2020 15:46 Відповісти
И до цензора армяне добрались?! Армянин стрелял по азербайбжанцам, че скрываете?!
показати весь коментар
25.07.2020 19:17 Відповісти
невже сам Арсен?
показати весь коментар
25.07.2020 20:53 Відповісти
 
 