На Хмельниччині сталася ДТП за участю швидкої допомоги, 9 постраждалих, - Нацполіція. ФОТО

У м. Кам'янці-Подільському Хмельницької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю карети швидкої допомоги, в якій травмувалися 9 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 24 липня, близько 18.35.

"Попередньо встановлено, що 30-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "Хонда Акорд", не надав переваги в русі та допустив зіткнення з каретою екстреної медичної допомоги "Пежо Боксер" під керуванням 36-річного кам’янчанина. "Швидка" рухалась головною доргою зі з проблисковими маячками та звуковим сигналом, транспортуючи 75-річну пенсіонерку до міської лікарні.

У результаті ДТП загалом травмувалося 9 осіб: водій автомобіля "Хонда Акорд" та троє його пасажирів, а також водій "швидкої", 63-річний лікар, 33-річна медсестра, хвора та 46-річна жінка, яка її супроводжувала.

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За цим фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події".

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