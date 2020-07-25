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Новини
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На Хмельниччині сталася ДТП за участю швидкої допомоги, 9 постраждалих, - Нацполіція. ФОТО

У м. Кам'янці-Подільському Хмельницької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю карети швидкої допомоги, в якій травмувалися 9 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Хмельниччині сталася ДТП за участю швидкої допомоги, 9 постраждалих, - Нацполіція 01

"Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 24 липня, близько 18.35.

"Попередньо встановлено, що 30-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "Хонда Акорд", не надав переваги в русі та допустив зіткнення з каретою екстреної медичної допомоги "Пежо Боксер" під керуванням 36-річного кам’янчанина. "Швидка" рухалась головною доргою зі з проблисковими маячками та звуковим сигналом, транспортуючи 75-річну пенсіонерку до міської лікарні.

У результаті ДТП загалом травмувалося 9 осіб: водій автомобіля "Хонда Акорд" та троє його пасажирів, а також водій "швидкої", 63-річний лікар, 33-річна медсестра, хвора та 46-річна жінка, яка її супроводжувала.

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На Хмельниччині сталася ДТП за участю швидкої допомоги, 9 постраждалих, - Нацполіція 02

За цим  фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події". 

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ДТП (4480) Кам’янець-Подільський (62) Нацполіція (15264) швидка (267)


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Топ коментарі
+3
"Швидка" рухалась головною доргою зі з проблисковими маячками Джерело: https://censor.net/ua/n3210117
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25.07.2020 15:07
+2
А это ничего, что мы сотню лет боевую гусеничную машину, называем "бачок"?...
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25.07.2020 14:10
+1
А не надо пренебрегать правилами дорожного движения.
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25.07.2020 13:42
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А не надо пренебрегать правилами дорожного движения.
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25.07.2020 13:42 Відповісти
А бидлота хіба знає правила чи навіть про існування правил !!))
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25.07.2020 14:16 Відповісти
При упоминании автомобиля скорой помощи больше всего нравится слово "карета". И даже странно, почему авторы текста написали Хонда Аккорд, а не использовали знаменитое "иномарка".
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25.07.2020 13:51 Відповісти
А это ничего, что мы сотню лет боевую гусеничную машину, называем "бачок"?...
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25.07.2020 14:10 Відповісти
Назва,танк, була з метою маскування !!
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25.07.2020 14:15 Відповісти
Я знаю.... чого і "стібусь"... Ну, а потім? А "каретами" називають ці транспортні засоби теж традиційно,з тих пір, як в них коней запрягали... В деяких арміях світу, до цих пір, є "ескадрони"... От тільки коні у них важать по півсотні тонн, і залізні... У поляків "хорунжі" давно вже не мають стосунку до прапорів, а "шланги" не кусаються...
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25.07.2020 14:54 Відповісти
Ничего. Потому что у нас в запасе ещё есть мотолыга, шишига и буханка.
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25.07.2020 15:45 Відповісти
Ясно... Ти мені "кацапів" нагадуєш... Коли їх питаєш, навіщо вони набзділи, вони, замість сказать, що це ненавмисно, стараються демонстративно, голосно перднуть...
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25.07.2020 15:50 Відповісти
Ну ты и перднул
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25.07.2020 18:02 Відповісти
Ти переплутав.. То тобі пазухою підійшло...
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25.07.2020 18:08 Відповісти
Яр, заканчивай уже. Взрослый неглупый мужик, а ведёшь себя как школьник. С уважением и удачи тебе.
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25.07.2020 21:12 Відповісти
Я не понял... Ты решил "выпендриться", я ответил, объяснение дав, вопросом на вопрос. Ты "полез в бутылку"... А я "веду себя, как школьник"? А тебе не кажется, что именно ты, в самом начале, повёл себя, как "школьник"? "Прежде, чем орать, что кто-то "обосрался", стоит оглянуться и понюхать свой зад - может, он воняет сильнее?..."
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26.07.2020 00:51 Відповісти
"Швидка" рухалась головною доргою зі з проблисковими маячками Джерело: https://censor.net/ua/n3210117
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25.07.2020 15:07 Відповісти
На Хмельниччині сталася ДТП за участю швидкої допомоги, 9 постраждалих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8115
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25.07.2020 20:07 Відповісти
Бидлоті завди було пох..., швидка чи пожежна, воно їде !!))
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25.07.2020 14:13 Відповісти
"Раздайся грязь,навоз плывёт!" !!!)))
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25.07.2020 14:18 Відповісти
75-летняя пенсионерка больна COVID-19?
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25.07.2020 14:58 Відповісти
"Черемушки"- впізнаю район:гопота на гопоте
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25.07.2020 16:17 Відповісти
сиділо в хонді тіло й швидесенько летіло.
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26.07.2020 14:38 Відповісти
 
 