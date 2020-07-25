Рідних і близьких у лікарнях можна відвідувати без ПЛР-тесту на коронавірус, - Степанов
В Україні для відвідування в лікарнях рідних і близьких (крім хворих COVID-19) не обов'язково мати довідку про негативний результаті ПЛР-тестування на коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на традиційному щоденному брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Не існує жодних заборон щодо відвідування. Не існує обов'язкової умови під час відвідування мати довідку про негативний результат ПЛР-тестування. Єдина заборона стосується хворих на коронавірус, які перебувають з цим діагнозом в лікарнях. Їх відвідувати не можна. Водночас, коли ви відвідуєте свою близьку людину в лікарні, подумайте, чи немає у вас коронавірусу, тому якщо до основного захворювання, яким хворіє ваша близька людина, ще додасться COVID-19, це може ускладнити перебіг основного захворювання і серйозно вплинути на здоров'я близької вам людини", - сказав Степанов.
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А МинЗдрав думает че бы еще из "карантина" по отменять?
больницы первые кто должен придерживаться противоэпидемических мер всегда и в условия пандемии карантинных мер дополнительно-усиленно (ибо в больницах...из здоровых - только доктора...и то не всегда)))...а уж посетители...где они ехали, кто на них чихал, за что они руками... хватались-держались....))))
какие-то меры - однозначно необходимы (я не о справках))) - сменная одежда-обувь, одноразовые маски и бахилы ну и возможность помыть руки или чем-то обработать их
Наш минздрав - самый странный минздрав в мире
Друг попал в больницу в Германии, да еще на день рождения, так он жене с ребенком мог только из окна помахать. Посещения запрещены
Страна дебилов во главе с министром.