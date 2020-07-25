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Новини Коронавірус і карантин
2 009 10

Рідних і близьких у лікарнях можна відвідувати без ПЛР-тесту на коронавірус, - Степанов

Рідних і близьких у лікарнях можна відвідувати без ПЛР-тесту на коронавірус, - Степанов

В Україні для відвідування в лікарнях рідних і близьких (крім хворих COVID-19) не обов'язково мати довідку про негативний результаті ПЛР-тестування на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на традиційному щоденному брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Не існує жодних заборон щодо відвідування. Не існує обов'язкової умови під час відвідування мати довідку про негативний результат ПЛР-тестування. Єдина заборона стосується хворих на коронавірус, які перебувають з цим діагнозом в лікарнях. Їх відвідувати не можна. Водночас, коли ви відвідуєте свою близьку людину в лікарні, подумайте, чи немає у вас коронавірусу, тому якщо до основного захворювання, яким хворіє ваша близька людина, ще додасться COVID-19, це може ускладнити перебіг основного захворювання і серйозно вплинути на здоров'я близької вам людини", - сказав Степанов.

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карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
а если честно - бред...
больницы первые кто должен придерживаться противоэпидемических мер всегда и в условия пандемии карантинных мер дополнительно-усиленно (ибо в больницах...из здоровых - только доктора...и то не всегда)))...а уж посетители...где они ехали, кто на них чихал, за что они руками... хватались-держались....))))
какие-то меры - однозначно необходимы (я не о справках))) - сменная одежда-обувь, одноразовые маски и бахилы ну и возможность помыть руки или чем-то обработать их
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25.07.2020 14:47
+3
1106 больных / день.
А МинЗдрав думает че бы еще из "карантина" по отменять?
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25.07.2020 13:47
+2
Странно...зимой во время гриппа - никаких посещений родственников, орут как резанные "нельзя!", а при заболеваемости 1106 человек в сутки ковидом - "заходи хто хошь!"
Наш минздрав - самый странный минздрав в мире
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25.07.2020 16:32
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От спасиба, а мыто были не в курсе.
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25.07.2020 13:46 Відповісти
1106 больных / день.
А МинЗдрав думает че бы еще из "карантина" по отменять?
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25.07.2020 13:47 Відповісти
а если честно - бред...
больницы первые кто должен придерживаться противоэпидемических мер всегда и в условия пандемии карантинных мер дополнительно-усиленно (ибо в больницах...из здоровых - только доктора...и то не всегда)))...а уж посетители...где они ехали, кто на них чихал, за что они руками... хватались-держались....))))
какие-то меры - однозначно необходимы (я не о справках))) - сменная одежда-обувь, одноразовые маски и бахилы ну и возможность помыть руки или чем-то обработать их
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25.07.2020 14:47 Відповісти
Вобщемто в больницах так оно и есть...
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25.07.2020 15:00 Відповісти
так и должно быть...
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25.07.2020 15:18 Відповісти
В Украине людей силой забирают в больницы. Такого нет нигде в Европе.
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25.07.2020 16:16 Відповісти
Что ? Вы Максим наверно бот с росии.
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25.07.2020 20:01 Відповісти
Это вы наверно бот с россии. Не читаете постановления правительства Украины.
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26.07.2020 01:26 Відповісти
Странно...зимой во время гриппа - никаких посещений родственников, орут как резанные "нельзя!", а при заболеваемости 1106 человек в сутки ковидом - "заходи хто хошь!"
Наш минздрав - самый странный минздрав в мире
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25.07.2020 16:32 Відповісти
передайте кто-нибудь степанову - что он редкостный дебил.
Друг попал в больницу в Германии, да еще на день рождения, так он жене с ребенком мог только из окна помахать. Посещения запрещены
Страна дебилов во главе с министром.
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25.07.2020 20:20 Відповісти
 
 