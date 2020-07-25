Рідних і близьких у лікарнях можна відвідувати без ПЛР-тесту на коронавірус, - Степанов

В Україні для відвідування в лікарнях рідних і близьких (крім хворих COVID-19) не обов'язково мати довідку про негативний результаті ПЛР-тестування на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на традиційному щоденному брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Не існує жодних заборон щодо відвідування. Не існує обов'язкової умови під час відвідування мати довідку про негативний результат ПЛР-тестування. Єдина заборона стосується хворих на коронавірус, які перебувають з цим діагнозом в лікарнях. Їх відвідувати не можна. Водночас, коли ви відвідуєте свою близьку людину в лікарні, подумайте, чи немає у вас коронавірусу, тому якщо до основного захворювання, яким хворіє ваша близька людина, ще додасться COVID-19, це може ускладнити перебіг основного захворювання і серйозно вплинути на здоров'я близької вам людини", - сказав Степанов.

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